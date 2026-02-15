अजून शेवट बाकी ! असा प्रसारित होणार पारूचा अखेरचा एपिसोड; महत्त्वाची अपडेट समोर

Marathi Entertainment News : झी मराठीवरील लोकप्रिय मालिकांपैकी एक असलेली मालिका पारू अचानक बंद करण्यात आली. 12 फेब्रुवारीनंतर मालिकेचे नवीन एपिसोड येत नसल्याचं पाहून प्रेक्षकही चक्रावले. मालिकेचा शेवट न करताच अर्ध्यातच मालिका बंद केल्याने चाहत्यांना धक्का बसला. .यातच आता मालिकेच्या शेवटच्या एपिसोडविषयी महत्त्वाची अपडेट सोशल मीडियावर सध्या व्हायरल होतेय. एका पेजने ही माहिती दिली आहे. पण चॅनेलने यावर अद्याप स्पष्टीकरण दिली नाहीये. .महाराष्ट्र टाईम्सने या मालिकेबाबत अपडेट शेअर केली. सूत्रांनी या पेजला दिलेली माहितीनुसार गेल्या वर्षी ऑक्टोबर, नोव्हेंबरपासून कलाकार आणि तंत्रज्ञांना मानधन मिळालं नव्हतं. पण याबाबत निर्मात्यांनी कोणतंही ठोस पाऊल न उचलल्यामुळे मालिका बंद करण्याची वेळ आली असं म्हटलं जातंय. .वाहिनीने दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार, मालिकेचा शेवटचा एपिसोड लवकरच प्रसारित केला जाईल. तुला जपणार आहे या मालिकेसोबत या मालिकेचा महासंगम होणार असून लवकरच या महासंगमाची तारीख आणि वेळ जाहीर करण्यात येणार आहे. .त्यामुळे पारू मालिकेच्या अखेरच्या एपिसोडमध्ये काय पाहायला मिळणार हे महत्त्वाचं ठरेल. आता या मालिकेची जागा कोणती मालिका घेणार हे सुद्धा लवकरच जाहीर करण्यात येईल..14,50,00,000 रुपये ! अभिषेक बच्चनची लक्झरी अपार्टमेंट विकून बक्कळ कमाई ; सिनेमे अपयशी पण बिझनेसमध्ये यश.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.