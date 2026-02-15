Premier

अजून शेवट बाकी ! असा प्रसारित होणार पारूचा अखेरचा एपिसोड; महत्त्वाची अपडेट समोर

Zee Marathi Paaru Serial Update : झी मराठीवरील पारू मालिका अचानक बंद करण्यात आल्याची चर्चा होती. पण आता मालिकेच्या अखेरच्या एपिसोडविषयी महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. काय आहे चॅनेलचा निर्णय जाणून घ्या.
Marathi Entertainment News : झी मराठीवरील लोकप्रिय मालिकांपैकी एक असलेली मालिका पारू अचानक बंद करण्यात आली. 12 फेब्रुवारीनंतर मालिकेचे नवीन एपिसोड येत नसल्याचं पाहून प्रेक्षकही चक्रावले. मालिकेचा शेवट न करताच अर्ध्यातच मालिका बंद केल्याने चाहत्यांना धक्का बसला.

