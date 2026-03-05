'स्वामींची इच्छा' हे वाक्य लोकांना फार आवडलं! 'सनई चौघडे मालिकेबद्दल बोलताना राज हंचनाळे म्हणाला...'शुटिंगवेळी मला...'

RAJ HANCHANALE AS JAY KHANOLKAR: झी मराठीची नवी मालिका 'सनई चौघडे' लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येतेय. या मालिकेतील अभिनेता राज हंचनाळे याची दमदार आणि स्टायलिश भूमिका प्रेक्षकांच्या पसंतीत उतरताना पहायला मिळतय. राजने या मालिकेत ‘जय खानोलकर’ ही त्याची व्यक्तिरेखा साकारलीय. अतिशय कणखर, शिस्तप्रिय आणि तितकीच भावनिक असं त्याचं पात्र आहे. .दरम्यान मालिकेतील पात्राविषयी बोलताना राज हंचनाळे म्हणाला, "माझ्या व्यक्तिरेखेतील जय खानोलकर हा खूप प्रामाणिक, शिस्तप्रिय आणि थोडासा अॅटिट्युड असलेला व्यक्ती आहे. वरून पाहता तो थोडा रागीट वाटू शकतो, पण मनाने खूप हळवा आहे. त्याच्या आयुष्यात फक्त तीन स्त्रिया महत्त्वाच्या आहेत. त्याची आजी, आई आणि बहीण. बाकी तो कामावर लक्ष केंद्रित करमारा व्यक्ती आहे. त्याने स्वतःच्या मेहनतीने शून्यातून स्वतःचं विश्व उभं केलं आहे, त्यामुळे त्याला त्याचा अभिमान आहे, पण गर्व नाही. असं माझं पात्र आहे.'.पुढे राजने या मालिकेसाठी निवड कशी झाली, याबद्दल सुद्धा सांगितलं आहे, 'या भूमिकेसाठी माझी निवड झाली म्हणजे मला प्रॉडक्शन हाऊसमधून ऑडिशनसाठी कॉल आला. मी पहिलं ऑडिशन घरातून पाठवलं आणि ते सगळ्यांना आवडलं. त्यानंतर मला सेटवर तीन-चार राऊंडसाठी बोलावण्यात आलं. सहकलाकारांसोबत ऑडिशन करण्याचा माझा पहिला अनुभव होता. पण कोणतीही भूमिका करताना शारीरिक आणि मानसिक तयारी महत्त्वाची असते. जय हा एक प्रभावी व्यक्तिमत्त्व असलेला मुख्य नायक आहे. त्याची बॉडी लँग्वेज, स्वॅग, अॅटिट्युड आणि स्टाईल यावर मी सध्या विशेष काम करतोय.'.दरम्यान मालिकेविषयी बोलताना राज म्हणाला की, 'प्रोमोला खूप छान प्रतिसाद मिळताना पहायला मिळतोय. . कास्ट, संकल्पना आणि जयची एंट्री प्रेक्षकांना सगळं काही आवडलं आहे. “स्वामींची इच्छा” या संवादासाठी मला अनेक लोकांचे मॅसेज आले. रिक्षावर लिहिलेलं “भिऊ नकोस, मी तुझ्या पाठीशी आहे” हे वाक्यही लोकांना खूप भावलं. त्यामुळे चाहते आता मालिकेची आतुरतेने वाट पाहत आहे. १६ मार्च पासून "सनई चौघडे" दररोज रात्री ८.३० वा. झी मराठीवर पहायला मिळणार आहे..धाडस केलं आणि टोकन अमाऊंट भरूनच टाकली... मराठमोळ्या इन्फ्ल्युएन्सरने मुंबईत घेतलं स्वतःचं घर; शेअर केले फोटो.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.