'स्वामींची इच्छा' हे वाक्य लोकांना फार आवडलं! 'सनई चौघडे मालिकेबद्दल बोलताना राज हंचनाळे म्हणाला...'शुटिंगवेळी मला...'

SANAI CHOUGHAGE ZEE MARATHI SERIAL: झी मराठीची नवी मालिका ‘सनई चौघडे’ लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येत असून या मालिकेतील जय खानोलकर ही व्यक्तिरेखा सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे.
RAJ HANCHANALE AS JAY KHANOLKAR: झी मराठीची नवी मालिका 'सनई चौघडे' लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येतेय. या मालिकेतील अभिनेता राज हंचनाळे याची दमदार आणि स्टायलिश भूमिका प्रेक्षकांच्या पसंतीत उतरताना पहायला मिळतय. राजने या मालिकेत ‘जय खानोलकर’ ही त्याची व्यक्तिरेखा साकारलीय. अतिशय कणखर, शिस्तप्रिय आणि तितकीच भावनिक असं त्याचं पात्र आहे.

