कोण आहे झी मराठीच्या 'सनई चौघडे' मालिकेत दिसणारी नायिका? ५ वर्षानंतर केलंय पुनरागमन, म्हणते

झी मराठीवर लवकरच 'सनई चौघडे' ही मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला येतेय. यात काही नवीन चेहरे प्रेक्षकांना दिसतायत. त्यातलाच एक चेहरा म्हणजे मालिकेची मुख्य अभिनेत्री चिन्मयी साळवी. ती मालिकेत 'शर्वरी परब' ही व्यक्तिरेखा साकारतेय. ही भूमिका एकदम बेधडक आणि बिनधास्त आहे. ही अभिनेत्री नेमकी कोण आहे हे जाणून घेण्यासाठी अनेक प्रेक्षक उत्सुक आहेत. या भूमिकेबद्दल, ऑडिशन प्रक्रियेबद्दल, तयारी, सहकलाकार आणि त्याच्या अभिनय प्रवासाबद्दल चिन्मयीने मनमोकळ्या गप्पा मारल्या..आपल्या भूमिकेबद्दल सांगताना ती म्हणाली, 'माझ्या व्यक्तिरेखेचं नाव आहे शर्वरी प्रमिला सुभाष परब. शर्वरी ही प्रचंड निर्मळ, स्वच्छंद आणि आनंदी मुलगी आहे. ती कुटुंबाशी खूप जोडलेली आहे. तिचा स्वभाव म्हणजे जशास तसे एकदम स्पष्टव्यक्ती अशी ती आहे. तिला पाठीमागून बोलणं अजिबात आवडत नाही. काही घडत असेल, बरोबर किंवा चुकीचं, जे काही असेल त्यासाठी ती स्वतःचं स्पष्ट मत मांडणारी मुलगी आहे. तिचा आपल्या कुटुंबावर खूप जीव आहे. शर्वरी ही ग्रॅज्युएट मुलगी आहे. ती एम.डी.ची रोज क्वीन आहे आणि हा तिचा वेगळा स्वॅग आहे. ती नोकरीच्या शोधात आहे. पण नोकरी मिळेपर्यंत ती तिच्या आईला, म्हणजे पमाला, तिच्या टिफिन व्यवसायात मदत करत असते.'.चिन्मयी पुढे म्हणाली, 'शर्वरी या व्यक्तिरेखेसाठी जेव्हा मला कॉल आला तेव्हा माझा आनंद गगनात मावेनासा झाला. 'वागळे की दुनिया ' ही हिंदी मालिका तब्बल ५ वर्ष केल्यानंतर मला शर्वरीची भूमिकेसाठी कॉल आला. मराठी मालिकेत काम करण्याची संधी मिळाली यासाठी स्वतःला खूप भाग्यवान समजते. माझी इच्छा होती की मला मराठी मालिका करायला मिळावी, ज्यामधली माझी भूमिका प्रेक्षकांच्या कायम लक्षात राहावी. आणि स्वामींनी माझी प्रार्थना ऐकली. मालिकेत शर्वरी आणि जय हे खूप विरुद्ध करेक्टर असणार आहेत. जेव्हा हे दोन्ही करेक्टर एकमेकांच्या समोर येतील, तेव्हा काय धुमाकूळ होणार आहे हे बघण्यासारखं असेल.'.'शर्वरीच्या भूमिकेची तयारी करायला मला फारसं काही करावं लागलं नाही, कारण मी आणि शर्वरी मुळात खूप सारख्याच आहोत असं म्हणायला हरकत नाही. मी सुद्धा मालिकेतील शर्वरीसारखीच मस्तीखोर, बडबडी आणि नौटंकी आहे. मला ड्रामा करायला, माझ्या कुटुंबाची काळजी घ्यायला आणि त्यांच्यासाठी काहीही करायला नेहमीच आवडतं. खास तयारी सांगायची झाली तर मी शर्वरीच्या करेक्टरसाठी स्कूटी चालवायला शिकले. कारण ती आपल्या आईला टिफिन व्यवसायात मदत करण्यासाठी टिफिन डिलिव्हरीसाठी स्कूटीवरून जाते. मला आधी स्कूटी चालवायला भीती वाटायची , पण शर्वरीची भूमिका लक्षात घेऊन मी स्कूटी शिकले. आणि आता मी गर्दीतसुद्धा स्कूटी चालवू शकते, याचा मला खूप आनंद आहे.'.ती पुढे म्हणाली, 'शूटिंगदरम्यानचा एखादा किस्सा सांगायचा तर शूटिंग चालू असताना एक किस्सा झाला होता. हॉस्पिटलचं शूटिंग चालू होतं. आम्ही हॉस्पिटलच्या खाली शूट करत होतो. मी, जय आणि मॅक. तिथे प्रोडक्शन आणि चॅनलचे सगळे लोकही होते. शूटिंगदरम्यान अचानक गर्दीतून अंदाजे पन्नास वर्षांच्या एक महिला पुढे आल्या आणि म्हणाल्या की मला चिन्मयीसोबत फोटो काढायचा आहे. माझा मुलगा सोबत आहे, तो फोटो काढेल. आमचे प्रोड्युसर राजू सरांनी त्याला परवानगी दिली. आमचे फोटो काढून झाल्यानंतर त्या महिलेने आम्हाला खूप आशीर्वाद दिले. त्या म्हणाल्या, "तुमची मालिका खूप छान चालेल. तुम्हा सगळ्यांना खूप खूप आशीर्वाद." ते ऐकून आम्ही खूपच भारावून गेले. शूटच्या पहिल्याच दिवशी एवढा मस्त अनुभव आला. हा अनुभव मी कधीच विसरणार नाही असं मला वाटतं.'.