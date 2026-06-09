गौतमने फसवलेल्या स्त्रियांना घेऊन लग्नाच्या मंडपात धडकणार जय आणि शर्वरी; 'सनई चौघडे'मध्ये हाय-व्होल्टेज ड्रामा!

Sanai Choughade Serial: मालिकांमधील लग्नसोहळे हे नेहमीच प्रेक्षकांसाठी चर्चेचा आणि आकर्षणाचा विषय ठरतात. आनंद, उत्साह, भावनिक क्षण आणि अनपेक्षित खुलासे यामुळे अशा प्रसंगांना वेगळीच रंगत येते. असाच सीन सध्या झी मराठीच्या 'सनई चौघडे' या मालिकेत सुरू आहे. मालिकेत सध्या लग्नाची धामधूम आहे. मात्र याच लग्नात अनेक खुलासे होणार आहेत आणि अनेकांची आयुष्य बदलणारा आहेत. जय आणि शर्वरी यांच्यासाठी तर हा एक मोठा क्षण आहे. .'सनई चौघडे' मालिकेत सध्या आसावरी आणि गौतम बांदेकर यांच्या लग्नसोहळ्याची तयारी सुरू आहे. मात्र या आनंदाच्या वातावरणात अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. गौतमने लग्न मोडणार नाही असे वचन दिले असले तरी जय आणि शर्वरीला त्याच्या हेतूंवर विश्वास नाही. गौतम काहीतरी लपवत असल्याची त्यांना खात्री वाटू लागते. त्यामुळे त्याचे सत्य सर्वांसमोर आणण्यासाठी दोघेही प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत आहेत. एका बाजूला लग्नाचे विधी सुरू असताना दुसऱ्या बाजूला जय आणि शर्वरी पुरावे शोधण्याच्या मोहिमेत गुंतलेले आहेत. गौतमने ज्या अर्चनाची ओळख एक मुलगी म्हणून करून दिली होती, ती प्रत्यक्षात त्याची पत्नी असल्याचा संशय त्यांना आहे. अखेर योग्य वेळी जय आणि शर्वरी अर्चनासह गौतमने फसवलेल्या इतर महिलांनाही लग्नमंडपात घेऊन येणार आहेत. सर्वांसमोर हे सत्य उघड होताच उपस्थितांना मोठा धक्का बसणार आहे. .या गोंधळात तेजस्विनीदेखील लग्नस्थळी पोहोचली आहे. इथे शर्वरी आणखी एक मोठा खुलासा करणार आहे. यामुळे वातावरण पूर्णपणे बदलून जाणार आहे. या खुलास्यामुळे तेजस्विनी आणि पमा यांची प्रतिक्रिया काय असेल, तसेच या नव्या सत्याचा दोन्ही कुटुंबांवर काय परिणाम होईल, याची उत्सुकता वाढली आहे. आसावारीची भूमिका साकारणाऱ्या अभिनेत्री जुई गोगरी हिने या विशेष विवाह सोहळ्याच्या चित्रीकरणाचा अनुभव शेअर करताना सांगितलं, 'लग्नाचे सीन करताना जितकी आव्हाने असतात, तितकीच मजाही येते. नवरीचा लूक सेट करण्यामागे अनेक लोकांची मेहनत असते आणि तो एकदा सेट झाला की पूर्ण लग्नाचे शूट होईपर्यंत तो तसाच सांभाळणे हेही एक मोठे काम असते. त्यात माझी साडी खूपच जड आहे, त्यामुळे ती सांभाळून सीन करणे म्हणजे अक्षरशः तारेवरची कसरत! .'लग्नाच्या सीनच्या दिवशी आम्ही रात्री २-३ वाजेपर्यंत शूट करत होतो. पण आमच्या सनई चौघडेच्या क्रूने आमची खूप काळजी घेतली. इतक्या उशिरापर्यंत शूट करून सगळेच थकलो होतो, त्यामुळे दुसऱ्या दिवशी युनिट ऑफ होता. आता आम्ही पुन्हा उरलेले लग्नाचे सीन करायला तेवढ्याच उत्साहाने आणि तयारीने सज्ज आहोत. पण या सगळ्या मेहनतीचे चीज तेव्हा होते, जेव्हा प्रेक्षकांकडून इतके भरभरून प्रेम मिळते. मला अजून एक गोष्ट सांगायची आहे, ती म्हणजे आसावरीच्या लग्नाच्या लूकबद्दल. आम्ही खास करून हेअरस्टाईलवर खूप वेळ दिला. सुरुवातीला आम्हाला जास्त गजरा वापरायचा होता. पण एक हेअरस्टाईल करून झाल्यावर लक्षात आले की गजऱ्यामुळे ती खूपच जड वाटत होती आणि इतके दिवस तो लूक कॅरी करणे कठीण झाले असते. पण आम्हाला तशीच हेअरस्टाईल हवी होती, म्हणून आम्ही गजरा थोडा कमी वापरून ती केली आणि शेवटी तो लूक खूपच सुंदर दिसला.'.परब आणि खानोलकर कुटुंबाची गौतम-आसावारीच्या नात्याला साथ मिळेल का? परब आणि खानोलकर कुटुंबाची गौतम-आसावारीच्या नात्याला साथ मिळेल का ? की जय- शर्वरीची नवी कसोटी सुरु होईल, हे जाणून घेण्यासाठी आता प्रेक्षक उत्सुक आहेत. 'सनई चौघडे' मालिका दररोज रात्री ८ वाजता झी मराठीवर प्रसारित करण्यात येते. .प्लास्टिक सर्जरी चालू आहे का? पाच महिने झाले तरी झी मराठीच्या नायिकेच्या नाकावरची पट्टी हटेना; चाहते वैतागले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.