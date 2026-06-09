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गौतमने फसवलेल्या स्त्रियांना घेऊन लग्नाच्या मंडपात धडकणार जय आणि शर्वरी; 'सनई चौघडे'मध्ये हाय-व्होल्टेज ड्रामा!

SANAI CHAUGHADE UPVOMING TWIST: जय आणि शर्वरी यांनी गौतमचं खरं रूप सगळ्यांसमोर आणायचा विडा उचललाय अशात आसावरी - शर्वरीच्या आयुष्यात अनपेक्षित वळण येणार आहे.
SANAI CHAUGHADE

SANAI CHAUGHADE

ESAKAL

Payal Naik
Updated on

Sanai Choughade Serial: मालिकांमधील लग्नसोहळे हे नेहमीच प्रेक्षकांसाठी चर्चेचा आणि आकर्षणाचा विषय ठरतात. आनंद, उत्साह, भावनिक क्षण आणि अनपेक्षित खुलासे यामुळे अशा प्रसंगांना वेगळीच रंगत येते. असाच सीन सध्या झी मराठीच्या 'सनई चौघडे' या मालिकेत सुरू आहे. मालिकेत सध्या लग्नाची धामधूम आहे. मात्र याच लग्नात अनेक खुलासे होणार आहेत आणि अनेकांची आयुष्य बदलणारा आहेत. जय आणि शर्वरी यांच्यासाठी तर हा एक मोठा क्षण आहे.

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