Video : सावळ्याची जणू सावलीमध्ये गुरु-शिष्यांमध्ये रंगणार संगीताची जुगलबंदी ! प्रोमो पाहून प्रेक्षक म्हणाले..

झी मराठीवरील सध्या अनेक लोकप्रिय मालिका चर्चेत आहेत. त्यातीलच एक मालिका म्हणजे सावळ्याची जणू सावली. सावली नावाच्या साध्या सरळ मुलीवर आधारित असलेली ही मालिका अनेकांना आवडते. आता या मालिकेत नवीन ट्विस्ट येणार आहे. .सावळ्याची जणू सावली मालिकेत सध्या पाहायला मिळतंय की, सावली उत्तम गायिका आहे हे मेहेंदळे कुटूंबासमोर आलं आहे. तर भैरवी आणि ऐश्वर्या यांचं कारस्थान उघड झालं आहे. त्यातच आता मालिकेच्या कथानकात रंगतदार वळण येणार आहे. .प्रोमोमध्ये पाहायला मिळालं की, भैरवीच्या हातात एक कागद लागतो त्यावर भैरवी आणि सावली यांची गाण्याची जुगलबंदी आयोजित केल्याचं समजत. ते वाचून ती म्हणते की मीच जिंकणार कारण गुरूच कायम श्रेष्ठ असतो. तर सारंग तिथे येतो आणि आजची ही जुगलबंदी होणारच असं जाहीर करतो. .अनेकांनी कमेंट करत मालिकेतील हा ट्विस्ट आवडल्याचं म्हटलं आहे. "स्वप्नांच्या पलीकडे, वास्तवाच्या अलीकडे….सज्ज आहे मन, दुसऱ्या त्या सुखद धक्क्याकडे! आणि मग तो क्षण आयुष्याला सुंदर नवी वळण देणारा ठरेल.","निराश करू नका चांगलं काहीतरी दाखवा बाहेरच्या जगात प्रत्यक्ष जगात आम्ही तेच बघतोय त्यामुळे विनंती आहे निर्मात्यांना चांगलं काहीतरी दाखवा मन प्रसन्न होईल असे दाखवा","आता तरी असं दिसतंय की काही चांगले गीत प्रेक्षकांना ऐकायला मिळतील भावभक्तीचे विठुरायाचे" अशा कमेंट्स प्रेक्षकांनी केल्या आहेत. .सावलीला भैरवी हरवणार का ? मालिकेत आता काय ट्विस्ट येणार ? या प्रश्नांची उत्तर मिळवण्यासाठी पाहत राहा सावळ्याची जणू सावली दररोज संध्याकाळी 6:30 वाजता फक्त झी मराठीवर.