Video : सावळ्याची जणू सावलीमध्ये गुरु-शिष्यांमध्ये रंगणार संगीताची जुगलबंदी ! प्रोमो पाहून प्रेक्षक म्हणाले..

Zee Marathi Savlyachi Janu Savali Latest Promo : झी मराठीवरील सावळ्याची जणू सावली मालिकेत गुरु आणि शिष्यांमध्ये संगीताची जुगलबंदी रंगणार आहे. जाणून घेऊया या मालिकेविषयी.
Zee Marathi Savlyachi Janu Savali Latest Promo

kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : झी मराठीवरील सध्या अनेक लोकप्रिय मालिका चर्चेत आहेत. त्यातीलच एक मालिका म्हणजे सावळ्याची जणू सावली. सावली नावाच्या साध्या सरळ मुलीवर आधारित असलेली ही मालिका अनेकांना आवडते. आता या मालिकेत नवीन ट्विस्ट येणार आहे.

Entertainment news
marathi entertainment
Zee Marathi
zee marathi serial

