अरे हे चाललंय तरी काय! पुन्हा बदलली झी मराठीच्या लोकप्रिय मालिकेची वेळ? नेटकऱ्यांनीच दाखवला फोटो

ZEE MARATHI SERIAL TIME CHANGES AGAIN: झी मराठीवरील एका मालिकेची वेळ पुन्हा एकदा बदलली आहे. पण ती कशासाठी असा प्रश्न प्रेक्षकांना पडलाय.
झी मराठी वाहिनी ही काही वर्षांपूर्वीपर्यंत महाराष्ट्राची नंबर १ वाहिनी म्हणून ओळखली जात होती. या वाहिनीने अनेक दमदार मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला आणल्या. कुटुंबाची कथा असेल किंवा भयकथा प्रत्येक विषयाला अनुसरून एक वेगळा अनुभव या मालिकांमधून प्रेक्षकांना मिळत होता. मात्र आता काही वर्षांपासून झी मराठीचे प्रेक्षक स्टार प्रवाहकडे वळले आहेत. गेल्या काही महिन्यात झी मराठीच्या अनेक मालिकांनी प्रेक्षकांचा निरोप घेतला. तर काही मालिकांच्या वेळा बदलण्यात आल्या. आता आणखी एका मालिकेची वेळ बदलल्याने प्रेक्षक चकीत झाले आहेत.

