प्रेक्षकांचा अंदाज चुकला! तिने मालिका सोडलेली नाही; झी मराठीने शेअर केला नवा धमाकेदार प्रोमो; प्रेक्षकही चकीत

छोट्या पडद्यावरील मालिका या प्रेक्षकांच्या आवडत्या असतात. यातील कलाकारही प्रेक्षकांना त्यांच्या घरातलेच वाटतात. मालिकेतील एखादा कलाकार जरी कमी झाला तरी प्रेक्षकांना त्याची उणीव जाणवते. अशीच झी मराठीची एक अभिनेत्री गेल्या काही दिवसांपासून मालिकेत दिसत नव्हती. त्यावरून मुख्य भिनेत्रीने मालिका सोडल्याच्या जोरदार चर्चा रंगल्या होत्या. मात्र प्रेक्षकांनी त्याच अभिनेत्रीला परत आणायची मागणी केली होती. आमच्या लाडक्या अभिनेत्रीला पुन्हा मालिकेत घेऊन या…अशी विनंती गेल्या आठवड्याभरापासून चाहते कमेंट्स सेक्शनमध्ये करत होते. अखेर त्यांची ती इच्छा पूर्ण झालीये. मालिकेत पुन्हा एकदा लोकप्रिय अभिनेत्रीची दमदार एंट्री झालीये. .ही मालिका आहे 'तुला जपणार आहे'. या मालिकेतील मुख्य अभिनेत्री महिमा म्हात्रे म्हणजेच मीरा गेल्या काही दिवसांपासून मालिकेत दिसत नव्हती. त्यामुळे तिने मालिकेतून एक्झिट घेतल्याचं बोललं जात होतं. तिच्या पोस्टवर कमेंट्स करत नेटकऱ्यांनी "तू मालिका सोडलीस का?", "शोमध्ये पुन्हा केव्हा परतणार" असे अनेक प्रश्न तिला विचारले होते. मात्र त्यावर महिमाने कोणतंही उत्तर देणं टाळलं होतं. मात्र आता माहीमच्या थेट मालिकेत एंट्री झालीये. .झी मराठीने नुकताच माहीमच्या एंट्री झाल्याच्या एक प्रोमो शेअर केलाय. या प्रोमोमध्ये अथर्व मीराचा शोध घेत असतो. यावेळी काही गुंड तिचा पाठलाग करत असतात. या गुंडांनी झाडलेली गोळी मीराला नव्हे तर अथर्वला लागते. यामुळे मीरा भयंकर पॅनिक होते. याचदरम्यान अथर्व प्रेम व्यक्त करताना म्हणतो, "मीरा आय लव्ह यू!" यानंतर मीरा नवऱ्याचा जीव वाचवण्यासाठी त्याला उपचारासाठी थेट घोड्यावरच घेऊन जातेय. हा प्रोमो पाहून नेटकरीही आता पुढचे भाग पाहण्यासाठी उत्सुक आहेत. ही मालिका रात्री साडेदहा वाजता 'झी मराठी' वाहिनीवर प्रसारित केली जाते.