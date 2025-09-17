Premier

दीड वर्षही झालं नाही आणि झी मराठीची आणखी एक मालिका घेणार निरोप? अभिनेत्रीच्या भावुक पोस्टमुळे चर्चेला उधाण

ZEE MARATHI SERIAL OFF AIR: छोट्या पडद्यावरील आणखी एक लोकप्रिय मालिका आता प्रेक्षकांचा निरोप घेणार आहे. मालिकेतील अभिनेत्रीने भावुक पोस्ट शेअर केली आहे.
'छोट्या पडद्यावर सध्या मोठ्या घडामोडी घडतायत. चॅनेलवरील मालिका प्रेक्षकांचा निरोप घेतायत. तर त्याजागी नवीन मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला येतायत. गेल्या काही महिन्यात स्टार प्रवाह आणि झी मराठी या वाहिन्यांवर अनेक नवीन मालिका सुरू झाल्या. नुकतीच स्टार प्रवाहने एका मालिकेची घोषणा केली. अशातच आता झी मराठीवरील आणखी एक मालिका निरोप घेणार असल्याच्या चर्चा सुरू आहेत. मालिकेतील अभिनेत्रीने एक पोस्ट केल्यामुळे सोशल मीडियावर चर्चेला उधाण आलंय. तिची पोस्ट सध्या व्हायरल होतेय.

