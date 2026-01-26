Premier
हिंदी नाही तर या गाजलेल्या मालिकेचा रिमेक आहे शुभ श्रावणी ! टीव्हीवर एकेकाळी होती सुपरहिट
Shubh Shravani Serial Is Remake Of Popular Serial : झी मराठीवर शुभ श्रावणी ही मालिका काही दिवसांपूर्वी सुरु झाली. ही मालिका हिंदी मालिकेचा नाही तर वेगळ्याच भाषेतील मालिकेचा रिमेक आहे.
Marathi Entertainment News : सध्या मालिकाविश्वात अनेक नवीन मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीस येत आहेत. काही दिवसांपूर्वीच झी मराठीवर शुभ श्रावणी ही नवीन मालिका सुरु झाली. या मालिकेचा प्रोमो बरेच दिवस गाजत होता. लोकेश गुप्ते, आसावरी जोशी यांनी बऱ्याच काळाने कमबॅक केलं.