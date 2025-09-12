Premier

सायली-अर्जुन देणार गुडन्यूज? ठरलं तर मग मालिकेत भन्नाट ट्वीस्ट! बाळाच्या विचारात सायलीचं अर्जुनसाठी खास पत्र

Tharl Tar Mag Serial Twist | Sayali-Arjun’s Baby Track Creates Buzz: सध्या ठरलं तर मग मालिकेत नवनवीन ट्विस्ट येताना पहायला मिळताय. आता मालिकेत सायली अर्जुन बाळाचा विचार करत असल्याचं दाखवण्यात आलंय. त्यामुळे सायली-अर्जुन आई बाबा होणार का? अशा चर्चा रंगताना पहायला मिळताय.
Apurva Kulkarni
स्टार प्रवाहवरील ठरलं तर मग ही मालिका सध्या घराघरात पोहचली आहे. मालिकेत दिवसेंदिवस नवनवे ट्विस्ट येताना दिसत आहेत. मालिकेतील प्रत्येक पात्र हे प्रेक्षकांच्या मनातील एक भाग झालं. अर्जुन-प्रियाची जोडी देखील प्रेक्षकांना प्रचंड आवडते. आता मालिकेत एक वेगळाच ट्विस्ट आलेंल पहायला मिळतय. सायली बाळाचा विचारात गुंगून गेलेलं मालिकेत दाखवण्यात आलंय. त्यामुळे सायली-अर्जुन आई-बाबा होणार का? अशी चर्चा होताना पहायला मिळतेय.

