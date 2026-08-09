बापरे! झी मराठीच्या 'या' मुख्य नायिकेला झालंय तरी काय? कपाळावर पट्टी आणि नाकाला... अभिनेत्रीला पाहून प्रेक्षक म्हणाले...

TULA JAPNAR AAHE ACTRESS MAHIMA MHATRE INJURY: मराठी मनोरंजनविश्वात सध्या टीआरपीसाठी मालिकांमध्ये चढाओढ सुरु आहे. मालिकांमध्ये विविध ट्विस्ट आणले जाताय. काही अॅक्शन सीक्वेन्स सुद्धा मालिकांमध्ये पहायला मिळतात. कधी कधी मालिकांमध्ये १२ तासांहून अधिक वेळ शुटिंग असतं. तरीही कलाकार मनापासून काम करतात. झी मराठीवरील लोकप्रिय मालिका तुला जपणार आहे हे गेल्या वर्षभरापासून प्रेक्षकांचं मनोरंजन करतेय. रात्री उशीर मालिका असूनही याचा टीआरपी चांगला आहे. या मालिकेत अभिनेत्री महिमा म्हात्रे मुख्य भूमिकेत आहेत. .'तुला जपणार आहे' या मालिकेत महिमा मीराचं भूमिका साकारतेय. मालिकेत गेल्या काही महिन्यापासून तिच्या कपाळावर आणि नाकावर पट्टी बांधलेलं पहायला मिळतेय. मालिकेत असे अनेक सीन्स असतात, ज्यामध्ये बँडेज लावून शूटिंग केलेलं असतं. पंरतु महिमाला खरोखरंच दुखापत झाली आहे. ८ महिन्यांपासून तिच्या नाकावर आणि कपाळावर पट्टी आहे. तिने सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या फोटोमध्येही तिच्या चेहऱ्यावर पट्टी दिसतेय..दरम्यान ८ महिने उलटून गेले तरीही महिमाच्या नाकावरची पट्टी अगदी तशीच आहे. त्यामुळे चाहत्यांना आता तिची चिंता वाटत आहे. माहिमाने नुकतेच निळ्या साडीतील फोटो शेअर केलेत. या फोटोमध्ये तिच्या बँडेज पट्ट्या दिसताय. त्यामुळे चाहत्यांनी कमेंट करत काळजी व्यक्त केलीय. .'मीरा ताई किती महिने अजून पट्टी ठेवणार', 'पट्टी काढा... आता खूप दिवस झाले' 'पट्टी कधी काढणार' 'तुम्हाला खरंच एवढं लागलय का?' अशा प्रतिक्रिया तिच्या पोस्टवर येताना पहायला मिळताय. अनेक चाहत्यांनी तिच्याबाबत काळजी घेण्याचं आवाहनही केलं आहे. .“इच्छा पूर्ण होणार, पण...” ‘बायंगी : पळायची नाही, टाळायची!’ टीव्हीएफचा पहिलाच मराठी सिनेमा, अमेय वाघ मुख्य भूमिकेत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.