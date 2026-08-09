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बापरे! झी मराठीच्या 'या' मुख्य नायिकेला झालंय तरी काय? कपाळावर पट्टी आणि नाकाला... अभिनेत्रीला पाहून प्रेक्षक म्हणाले...

MAHIMA MHATRE BANDAGE ON NOSE AND FOREHEAD: ‘तुला जपणार आहे’ फेम अभिनेत्री महिमा म्हात्रेच्या नाकावर आणि कपाळावर गेल्या ८ महिन्यांपासून पट्टी आहे. फोटो पाहून चाहत्यांनी कमेंट करत चिंता व्यक्त केली.
TULA JAPNAR AAHE ACTRESS MAHIMA

TULA JAPNAR AAHE ACTRESS MAHIMA

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

TULA JAPNAR AAHE ACTRESS MAHIMA MHATRE INJURY: मराठी मनोरंजनविश्वात सध्या टीआरपीसाठी मालिकांमध्ये चढाओढ सुरु आहे. मालिकांमध्ये विविध ट्विस्ट आणले जाताय. काही अॅक्शन सीक्वेन्स सुद्धा मालिकांमध्ये पहायला मिळतात. कधी कधी मालिकांमध्ये १२ तासांहून अधिक वेळ शुटिंग असतं. तरीही कलाकार मनापासून काम करतात. झी मराठीवरील लोकप्रिय मालिका तुला जपणार आहे हे गेल्या वर्षभरापासून प्रेक्षकांचं मनोरंजन करतेय. रात्री उशीर मालिका असूनही याचा टीआरपी चांगला आहे. या मालिकेत अभिनेत्री महिमा म्हात्रे मुख्य भूमिकेत आहेत.

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