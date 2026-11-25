Zee Marathi Serial: झी मराठीवरील एक मालिका लवकरच प्रेक्षकांचा निरोप घेणार अशा चर्चा रंगत होत्या. दरम्यान आता कोणती मालिका निरोप घेणार हे समोर आलं असून 'तुला जपणार आहे' ही मालिका लवकरच संपणार आहे. नुकताच या मालिकेच्या शेवटचा दिवसाचं शुटिंग पार पडलं. मालिकेच्या शेवटच्या दिवसाचा व्हिडीओ Iris प्रोडक्शनच्या सोशल मिडिया अकाऊंटवर शेअर केलाय. या व्हिडिओमध्ये सर्व कलाकार आणि मालिकेची टीम 'तुला जपणार आहे, समाप्त' असं लिहलेल्या केक कापताना दिसत आहे. .हा व्हिडिओ शेअर करत कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आलं की, 'पाहता-पाहता दोन वर्ष झाली ५६७ भागांचा हा प्रवास संपला आहे. अनेक भावना, हसणं, कायम लक्षात राहणारे क्षण, हे खूप भारी होतं. 'तुला जपणार आहे' ही केवळ मालिका नव्हती, तर सुंदर प्रवासाचा एक भाग होता. यात संपूर्ण टीम, कलाकरांची खूप मेहनत होती. तसंच आमच्यावर प्रेम करणाऱ्या प्रेक्षकांचे मनापासून आभार ' असं कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आलय. .या व्हिडिओवर चाहत्यांनी कमेंट करत मालिकेला शुभेच्छा दिल्या आहेत. तसंच अनेकांनी कमेंट करत 'मालिका खूप चांगली होती तसंच मालिकेची खूप आठवण येईल' असं म्हटलय. सध्या सोशल मीडियावर मालिकेची पोस्ट व्हायरल होतेय. .ऐश्वर्या आणि अविनाश नारकर यांचा जबरदस्त डान्स, सोबतीला तितीक्षाही थिरकली! video पाहून नेटकरी म्हणाले.....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.