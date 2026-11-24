TULA JAPNAR AHE FAME MAHIMA MHATRE'S POST GOES VIRAL: झी मराठीवर लवकरच 'आता येतेच मी नांदायला' ही मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या मालिकेत हर्षद अतकरी आणि पूजा बिबारी मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. तर उषा नारकर्णी या खलनायिकेच्या भूमिकेत पहायला मिळणार आहे. ही मालिका रात्री १० च्या स्टॉलला प्रसारित केली जाणार आहे. यावरून चाहत्यांनी देवमाणूस ही मालिका संपणार असा अंदाज लावला होता. दरम्यान देवमाणूस नाहीतर दुसरीच मालिका प्रेक्षकांचा निरोप घेण्याची शक्यता आहे. .किरण गायकवाड याच्या मुख्य भूमिकेत असलेली देवमाणूस ही मालिका आता १०.३० मिनिटांनी प्रसारित होणार आहे. त्यामुळे साडेदहा वाजता प्रसारित होणारी 'तुला जपणार आहे' ही मालिका प्रेक्षकांचा निरोप घेणार असल्याची चर्चा सध्या रंगलीय. त्यात मालिकेतील अभिनेत्री महिमा म्हात्रेनं शेअर केलेल्या एका पोस्टने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलय. .तुला जपणार आहे मालिकेतील मुख्य भूमिका साकारणारी अभिनेत्री महिमा म्हात्रे हिने तिच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर सेटवरील एक सेल्फी शेअर केलाय. तसंच यावेळी तिने कॅप्शनमध्ये लिहलं की, 'आज काहीतरी वेगळं वाटतंय' असं म्हणत हार्ट इमोजी आणि डोळ्यात पाणी आलेले इमोजी शेअर केलेत. त्यावर चाहत्यांनी अंदाज लावला की, हा शूटचा शेवटचा दिवस असल्याने महिमा भावनिक झाली असावी..त्यामुळे आता 'तुला जपणार आहे' या मालिकेचा शेवटचा भाग २७ नोव्हेंबरला प्रसारित होण्याची दाट शक्यता वर्तवण्यात आहे. झी मराठीकडून किंवा मालिकेच्या टीमकडून अद्याप याबाबत कोणतीच अधिकृत घोषणा करण्यात आली नाही..आता कोणाच्या बापालाही घाबरत नाही'; बिग बॉस फेम संकेत पाठकचा राजकीय व्यक्तीवर संताप, VIDEO व्हायरल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.