Video : शिवनाथ मीरासमोर आणणार मंजिरीचं खरं रूप ! प्रोमो पाहून प्रेक्षक आनंदी "आता मजा येणार.."

Zee Marathi Tula Japnar Aahe Upcoming Promo : झी मराठीवरील तुला जपणार आहे या मालिकेच्या आगामी भागात शिवनाथ मंजिरीचे खरे हेतू मीरासमोर उघड करणार आहे. मालिकेचा प्रोमो पाहून प्रेक्षक खुश झाले आहेत.
kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : झी मराठीवरील सध्या सगळ्यात जास्त चर्चेत असणारी मालिका म्हणजे तुला जपणार आहे. अंबिका आणि मीराची गोष्ट असणारी ही मालिका अनेकांना आवडते. आता या मालिकेच्या कथानकात रंजक वळण पाहायला मिळणार आहे.

