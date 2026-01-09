Video : शिवनाथ मीरासमोर आणणार मंजिरीचं खरं रूप ! प्रोमो पाहून प्रेक्षक आनंदी "आता मजा येणार.."

Marathi Entertainment News : झी मराठीवरील सध्या सगळ्यात जास्त चर्चेत असणारी मालिका म्हणजे तुला जपणार आहे. अंबिका आणि मीराची गोष्ट असणारी ही मालिका अनेकांना आवडते. आता या मालिकेच्या कथानकात रंजक वळण पाहायला मिळणार आहे. .मालिकेत सध्या पाहायला मिळतंय की, अंबिकासमोर मंजिरीचे खरे हेतू आले आहेत पण मीराला अजूनही आईसाहेब साध्या सरळ वाटत आहेत. त्यातच आता मालिकेत नवीन ट्विस्ट येणार आहे. मालिकेचा नवीन प्रोमो नुकताच रिलीज करण्यात आला. .प्रोमोमध्ये पाहायला मिळालं की, अथर्व मीराचा वाढदिवस थाटात साजरा करतो. तेव्हाच शिवनाथ तिला भेटण्यासाठी त्यांच्या घरी येतो. मीरा शिवनाथला पाहून खुश होते. ती मंजिरीची शिवनाथशी ओळख करून देते. तिला पाहून शिवनाथ संतापतो आणि मीराला हिनेच तुझ्या आईला जाळून मारलं आहे असं सांगतो. हे ऐकून मीराला धक्का बसतो. .मालिकेचा प्रोमो पाहून प्रेक्षक खुश झाले. "आतातरी मीराला विश्वास बसेल. मंजिरी तुझा खेळ संपला","आता मजा येणार","आता अथर्व विश्वास ठेवणार नाही.. तो मंजिरीच्या बाजूने बोलणार..","मंजिरी हसतांना दाखवलीय म्हणजे हा तिचाच प्लॅन आहे मीराला घराबाहेर काढण्यासाठी .आता मंजिरी खोटे तोफांड करून मीराचे वडील आहेत हा मीराचाचं प्लॅन आहे असे दाखवून सगळे मीरावर ढकलणार मीराला अथर्वपासून वेगळे करणार असे पुढील कथानक असणार." अशा कमेंट्स प्रेक्षकांनी केल्या आहेत. .मीरा आणि अथर्व वेगळे होणार का ? मालिकेत आता काय ट्विस्ट येणार ? या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी पाहत राहा तुला जपणार आहे दररोज रात्री 10:30 वाजता फक्त झी मराठीवर. ."माझी चूक झाली" शशांक केतकरवर टीका करणाऱ्या लेखकाने मागितली माफी ; "मी लिहिलं होतं तमाशा करू नको..".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.