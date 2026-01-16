Premier

Video : अधिराचा आत्महत्येचा प्रयत्न ! मालिकेच्या कथानकातील सततचे बदल पाहून प्रेक्षक वैतागले; "आता तारिणीला आणा.."

Zee Marathi Veen Doghatali Hi Tutena Upcoming Promo : झी मराठीवरील वीण दोघांतली ही तुटेना या मालिकेत अधिरा आत्महत्येचा प्रयत्न करणार आहे. मालिकेतील सततच्या कथानक बदलामुळे प्रेक्षक वैतागले आहेत.
kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : झी मराठीवरील सगळ्यात जास्त लोकप्रिय मालिका म्हणजे वीण दोघांतली ही तुटेना. ही मालिका सध्या झी मराठीच्या टीआरपीमध्ये आघाडीवर आहे. मालिकेच्या नव्या प्रोमोने प्रेक्षकांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे.

