Video : अधिराचा आत्महत्येचा प्रयत्न ! मालिकेच्या कथानकातील सततचे बदल पाहून प्रेक्षक वैतागले; "आता तारिणीला आणा.."

Marathi Entertainment News : झी मराठीवरील सगळ्यात जास्त लोकप्रिय मालिका म्हणजे वीण दोघांतली ही तुटेना. ही मालिका सध्या झी मराठीच्या टीआरपीमध्ये आघाडीवर आहे. मालिकेच्या नव्या प्रोमोने प्रेक्षकांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. .मालिकेत रोहनची आई आणि अधिराच्या आईमुळे दोघांच्या संसारावर परिणाम होतोय. रोहनच्या आईच्या अधिराबद्दलच्या तक्रारी आणि स्वानंदीला घराबाहेर काढण्यासाठी मल्लिका रोहन आणि अधिराला दूर करण्याचे प्रयत्न करतेय. त्यातच आता मालिकेत नवीन ट्विस्ट येणार आहे. .मालिकेच्या प्रोमोमध्ये पाहायला मिळालं की, स्वानंदी रोहनशी अधिराविषयी बोलण्याचा प्रयत्न करते. तेव्हा रोहन मला तुझ्याशीही बोलायचं नाही आणि अधिराशीही बोलायचं नाही असं म्हणून तिथून निघून जातो. तर इकडे मल्लिका अधिराला हातात डिव्होर्सची नोटीस देते आणि ही नोटीस रोहनने पाठ्वल्याच सांगते. हे ऐकून अधिरा बिथरते. ती रोहनला डिव्होर्स देणार नाही असं सांगते. ती घरातील सगळं सामान फेकते आणि टेरेसवर चढून आत्महत्येचा प्रयत्न करते. मल्लिका घाबरून समरला फोन करते तर स्वानंदी अधिराला टेरेसवर पाहून घाबरते. .मालिकेचा प्रोमो पाहून प्रेक्षक मात्र वैतागले आहेत. "लेखक पूर्णपणे कन्फ्युज झाला आहे. काय कथानक दाखवत होते आता काय कथानक दाखवत आहेत याचा कुणालाच पत्ता नाही.","कानाखाली द्या आता हीच्या — नाहीतर इथेच बस माहेरी अर्पितासारखं.काही तरी बरं दाखवा राव… चांगलं एकदा दाखवलं की लगेच खूप वाईट दाखवता, म्हणून बरं दाखवत जा","स्वानंदी आम्ही फक्त तुझ्या साठी आणि तुम्हीकाम करतात त्याचं मालिका बघतात गं... तुम्ही अश्या निगेटिव्हिटी आणि irritating सीरियल मध्ये काम का करतात... आम्हांला फालतू कारस्थान बघायला अजिबात interest नाहीये तसचं आमच्या आवडत्या कलाकारचा कोणी अपमान केलेला बिलकुल सहन होत नाही मग ते Reel असो या Real....","२५ दिवस सत्ता पलट म्हणाले… अर्धे गेले! आणि फाइनल काकू विजयी? कमाल तारीणीला आणूया का serial मध्ये — ती तर दोन episode मध्ये सगळे घोळ उघड करेल! नायक-नायिकेला तर ते जमतच नाही, तसंच खलनायिका पुढे काही चालत नाही ह्यांचे!" अशा कमेंट्स केल्या आहेत/ .रोहन आणि अधिराचा डिव्होर्स होणार का ? मालिकेत काय घडणार ? या प्रश्नांची उत्तर मिळवण्यासाठी पाहत राहा वीण दोघांतली ही तुटेना दररोज संध्याकाळी 7:30 वाजता फक्त झी मराठीवर. .Bigg Boss Marathi 6 : इंग्रजी झाडणाऱ्या दिव्याला अनुश्रीने शिकवला मराठीचा धडा ! प्रेक्षक म्हणाले "हिला असंच पाहिजे" .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.