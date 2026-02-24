Premier

Video : राजवाडेंमुळे आनंद उचलणार टोकाचं पाऊल ? प्रोमो पाहून प्रेक्षक अस्वस्थ "हा समर डोक्यावर पडलाय"

Zee Marathi Veen Doghatali Tutena Upcoming Promo : झी मराठीवरील वीण दोघांतली ही तुटेना मालिकेत मल्लिकाने आनंदवर चोरीचा खोटा आरोप लावत समर आणि आनंदची मैत्री तोडली. मालिकेतील नव्या ट्विस्टने प्रेक्षक हैराण झाले आहेत.
Zee Marathi Veen Doghatali Tutena Upcoming Promo

Zee Marathi Veen Doghatali Tutena Upcoming Promo

esakal

kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : सध्या मराठीविश्वातील अनेक लोकप्रिय मालिकांपैकी एक मालिका म्हणजे वीण दोघांतली ही तुटेना. झी मराठीवरील सगळ्यात प्रसिद्ध असलेल्या मालिकेत अनेक ट्विस्ट पाहायला मिळतात. त्यातच मालिकेत आलेल्या नव्या कथानकाने प्रेक्षक चक्रावले आहेत.

Loading content, please wait...
Entertainment news
Entertainment Field
Zee Marathi
zee marathi serial

Related Stories

No stories found.