Video : राजवाडेंमुळे आनंद उचलणार टोकाचं पाऊल ? प्रोमो पाहून प्रेक्षक अस्वस्थ "हा समर डोक्यावर पडलाय"

Marathi Entertainment News : सध्या मराठीविश्वातील अनेक लोकप्रिय मालिकांपैकी एक मालिका म्हणजे वीण दोघांतली ही तुटेना. झी मराठीवरील सगळ्यात प्रसिद्ध असलेल्या मालिकेत अनेक ट्विस्ट पाहायला मिळतात. त्यातच मालिकेत आलेल्या नव्या कथानकाने प्रेक्षक चक्रावले आहेत. .मालिकेत पाहायला मिळालं की, आनंद आणि समरची मैत्री तोडण्यासाठी मल्लिका, अर्पिता कारस्थान रचून दागिने चोरल्याचा आरोप त्याच्यावर करतात. त्याच्या पत्नीच्या पर्समध्ये राजवाडेंचे दागिने सापडतात. यामुळे आनंद हादरतो तर समरला त्याच्या घरच्यांवर विश्वास बसतो. त्याचा धक्काही त्याला बसतो. तर स्वानंदीला आनंदची यात काहीही चूक नसल्याची खात्री असते. .प्रोमोमध्ये पाहायला मिळालं की, स्वानंदी त्याला आनंद आणि मिथिला तुमच्या डोळ्यासमोरच होते तर तो हार त्याच्या पर्समध्ये पोहोचला कसा असा प्रश्न विचारते. समर कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर द्यायचे टाळतो. तेव्हाच स्वानंदीला मिथिलाचा फोन येतो. मिथिला तुमच्या सगळ्यांपेक्षा मला माझा नवरा प्रिय आहे. तुम्ही आज जे केलं आहे त्यामुळे त्याने स्वतःला कोंडून घेतलाय आणि दोन तास झाले तो दार उघडत नाहीये. असं सांगते. हे ऐकून स्वानंदीला धक्का बसतो.."या बिनडोक समर ला बिझनेसमन कोणी केला? याला माणसं ही ओळखता येत नाहीत..","समरला म्हणे माणसं ओळखत येतात.. कमीत कमी डायलॉग तरी देऊ नका त्याला","लेखकाला फाशी द्या त्यापेक्षा" अशा कमेंट्स प्रेक्षकांनी केल्या आहेत..स्वानंदी आनंद निर्दोष असल्याचं कसं सिद्ध करणार ? मालिकेत काय ट्विस्ट येणार ? या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी पाहत राहा वीण दोघांतली ही तुटेना दररोज संध्याकाळी 7:30 वाजता फक्त झी मराठीवर. .स्टार प्रवाहच्या आनंदी मालिकेतून पदार्पण करणारी अभिनेत्री आहे प्रसिद्ध ज्येष्ठ पत्रकारांची कन्या.