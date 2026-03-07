ज्जे बात ! नोकरांना माज दाखवणाऱ्या अंशुमनला स्वानंदीने चाबकाने फोडलं ; प्रोमो पाहून प्रेक्षकांना आनंद अनावर

Marathi Entertainment News : झी मराठीवरील सध्याची लोकप्रिय मालिका म्हणजे वीण दोघांतली ही तुटेना. स्वानंदी आणि समरची गोष्ट दाखवणारी मालिका प्रेक्षक एन्जॉय करतात. मालिकेच्या नव्या प्रोमोने प्रेक्षकांचं लक्ष वेधलं असून अनेकजण या प्रोमोमुळे खुश झाले आहेत. .मालिकेत स्वानंदीला त्रास देण्यासाठी मल्लिका, अर्पिता आणि अंशुमन सतत काही ना काही कारस्थान रचताना दिसत असतात. यातच अंशुमन, अर्पिता नोकरांवर करत असलेले अत्याचार आता घरच्यांसमोर उघड होणार असून स्वानंदी त्याला चांगलाच धडा शिकवणार आहे. काय घडलं आहे मालिकेत जाणून घेऊया. .प्रोमोमध्ये पाहायला मिळालं, घरातील स्टाफ असलेल्या मुलीला अंशुमन खेचून बाहेर आणतो. तिनेच चोरी केल्याचा आरोप करतो आणि चाबकाने तिला मारू लागतो. तितक्यात स्वानंदी चाबूक मागून पकडते. ती त्याला तुझी हिंमत कशी झाली अंशुमन ? एका मुलीवर हात उगारताना लाज नाही वाटली? असा जाब विचारते. तर समर आणि आजीही तिथे येतात. समरला अंशुमनचं हे वागणं अजिबात आवडत नाही. तो अंशुमनला ही चूक साधी नाहीये असं म्हणतो आणि तुला याची शिक्षा कठोर झालीच पाहिजे असं म्हणतो. स्वानंदीचा राग अनावर होतो आणि ती त्याच चाबकाने अंशुमनला फटके मारते. .प्रोमो पाहून प्रेक्षक खूप खुश झाले आहेत. अनेकांनी कमेंट करत मालिका योग्य व्हीलनवर असल्याचं म्हटलं आहे. "Superb चांगली चामडी लोळवली आता काकूंचा आणि अर्पिताचा नंबर","अश्याच bounce back करत जावा","एक नारी… सबपे भारी! 🔥तरीच म्हणलं… घरात हंटर कोण ठेवतं! 😄आता कळलं, ते स्वानंदीच्या रुद्र अवतारासाठीच ठेवलेलं आहे 🤣😅अंशुमनला फटके तर मारच पण एखादा रिव्हर्समध्ये जाऊन काकू आणि अर्पितालाही लागू दे! म्हणजे — कमी फटक्यात जास्त धुलाई!","बाई म्हणजे दुर्गेचा अवतार " अशा कमेंट्स प्रेक्षकांनी केल्या आहेत. .अर्पिता, अंशुमन आणि स्वानंदी कसा बदला घेणार ? मालिकेत काय ट्विस्ट येणार ? या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी पाहत राहा वीण दोघांतली ही तुटेना दररोज रात्री 7:30 वाजता फक्त झी मराठीवर..Bigg Boss Marathi 6 : या आठवड्यात टोळीमधून होणार धक्कादायक एव्हिक्शन ! सगळ्यांना भिडणारी 'ही' स्पर्धक बाहेर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.