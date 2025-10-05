Video : स्वानंदीने मोडला प्रतीकसोबतचा साखरपुडा; नेटकऱ्यांनी केलं तेजश्रीच्या अभिनयाचं कौतुक "असा निर्णय.."

Marathi Entertainment News : झी मराठीवरील सध्याची लोकप्रिय मालिका म्हणजे वीण दोघांतली ही तुटेना. या मालिकेत सध्या अनेक ट्विस्ट पाहायला मिळत आहे. प्रतीकचे खरे हेतू स्वानंदीसमोर उघड होत आहेत. त्यातच आता मालिकेत रंजक वळण येणार आहे. .मालिकेत रोहनच्या इच्छेसाठी प्रतीकशी लग्न करण्याचा निर्णय स्वानंदीने घेतला आहे. पण त्याचं वागणं, स्वभाव तिला खटकतो आहे. तर रोहन आणि आपल्या मुलीचं लग्न होऊ नये म्हणून समरची काकू मल्लिका प्रयत्न करतेय. त्यासाठी ती स्वानंदीच्या साखरपुडा मोडायचं ठरवते. .प्रोमोमध्ये पाहायला मिळालं की, स्वानंदी आणि प्रतीक एकमेकांना अंगठी घालतात. ते डान्स करत असतात. तेव्हाच समरची काकू प्रतीकच्या आईला स्वानंदीची पत्रिका देते. प्रतीकची आई समोर येऊन स्वानंदीच्या घरच्यांनी फसवल्याचं सांगते. ती साखरपुडा मोडते. स्वानंदीची वडील फेटा काढून प्रतीकांच्या पायाशी ठेवतात आणि साखरपुडा मोडू नये अशी विनंती करतात पण प्रतीक त्यावर पाय ठेवून निघून जातो. तेव्हा स्वानंदी चिडते "काय लग्न लग्न म्हणून छळत आहात. तुम्ही सगळ्यांनी जीव नकोसा करून सोडला आहे. थांबा ना. मला माझ्याबद्दल ठरवू द्या ना. आपल्या बाबांचा त्यांनी किती अपमान केला. त्या अपमानापेक्षा हा निर्णय मोठा आहे का ? मला लग्नच करायचं नाहीये." स्वानंदीच्या हा निर्णय ऐकून सगळ्यांना धक्का बसतो. .प्रोमो पाहून प्रेक्षक खुश झाले. "तेजश्रीने काय अभिनय केला. मस्त.","प्रत्येक मुलीने असे ठाम उभे राहायला हवे. आपल्या आई-वडिलांचा अपमान यापेक्षा अक्षम्य गोष्ट काहीच नसते. आणि असं असेल तर असं लग्न न करणंच बरं. शिवाय प्रत्येक मुलीला स्वतःचं स्वातंत्र्य असतंच ना — ते कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही.","स्वानंदीने स्वतःसाठी कशी भूमिका घेतली हे मला खूपच आवडले . ही मालिका सध्या झी वरील आवडती मालिका ड्रामा, विनोद आणि रोमान्सचे परिपूर्ण मिश्रण आहे, कृपया ती मालिका तशीच टिकवून ठेवा.","तेजश्री खूप छान दिसतेय आणि अभिनयही छान केला.".समर आता काय करणार ? स्वानंदी तिच्या निर्णयावर ठाम राहणार का ? या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी पाहत राहा वीण दोघांतली ही तुटेना 8 ऑक्टोबरला बुधवारी संध्याकाळी 7:30 वाजता फक्त झी मराठीवर. ."त्यांची मी नक्कल केली पण त्यांनी..." संध्या यांच्या आठवणीत प्रिया यांची भावूक पोस्ट; "त्यांची पुन्हा भेट..'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.