Premier

Video : स्वानंदीने मोडला प्रतीकसोबतचा साखरपुडा; नेटकऱ्यांनी केलं तेजश्रीच्या अभिनयाचं कौतुक "असा निर्णय.."

Zee Marathi Vin Doghatali Hi Tutena Upcoming Promo : झी मराठीवरील वीण दोघातली ही तुटेना या मालिकेत स्वानंदी साखरपुडा मोडणार आहे. मालिकेचा प्रोमो पाहून प्रेक्षक खूप खुश झाले. काय घडणार आहे मालिकेत जाणून घेऊया.
Video : स्वानंदीने मोडला प्रतीकसोबतचा साखरपुडा; नेटकऱ्यांनी केलं तेजश्रीच्या अभिनयाचं कौतुक "असा निर्णय.."
kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : झी मराठीवरील सध्याची लोकप्रिय मालिका म्हणजे वीण दोघांतली ही तुटेना. या मालिकेत सध्या अनेक ट्विस्ट पाहायला मिळत आहे. प्रतीकचे खरे हेतू स्वानंदीसमोर उघड होत आहेत. त्यातच आता मालिकेत रंजक वळण येणार आहे.

Loading content, please wait...
Marathi Serial
Entertainment news
Tejashree Pradhan
Entertainment Field
marathi entertainment
Zee Marathi
Tejashri Pradhan traditional look

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com