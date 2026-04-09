'किती तो मुर्खपणा...' लक्ष्मी निवास मालिकेत जान्हवीला सगळं आठवणार! बदला घेण्यासाठी पुन्हा जयंतसोबत लग्न करणार? नेटकरी संतापले

MAJOR TWIST CHANGES IN LAXMI NIVAS: झी मराठीवरील अनेक मालिकांमध्ये बदल करण्यात आलाय. मालिकेचा वेळेमध्ये कथेबद्दल बदल करण्यात आला आहे. झी मराठीवरील काही मालिका दुपारी पहायला मिळणार आहे. तर काही मालिकांच्या वेळा बदलल्या आहे. वाहिनीवरील लक्ष्मी निवास आणि सावळ्याची जणू सावली या मालिका दुपारी प्रसारित होणार आहेत. तर सध्याकाळच्या दोन मालिकेच्या वेळा वाढवण्यात आल्या आहेत. .शुभ श्रावणी आणि वीण दोघातली तुटेना या मालिकेच्या वेळेत बदल करण्यात आलाय. तसंच या मालिका १५ मिनिटं जास्त वेळ प्रसारित होणार आहे. त्यामुळे ६.३० ते ७.१५ या वेळेस शुभे श्रावणी प्रसारित होणार आहे. तसंच वीण दोघातली ही तुटेना ही मालिका ७.१५ ते ८.०० वाजेपर्यंत प्रसारित केली जाणार आहे. तर दुपारच्या सत्रात सावळ्याची जणू सावली - दुपारी १ वाजता आणि लक्ष्मी निवास - १.३० ते २.३० या वेळेत प्रसारित होणार आहे. .दरम्यान दुपारच्या सत्रातील दोन्ही मालिकांच्या कथेत बदल करण्यात आलाय. सावळ्याची जणू सावली मालिकेने लीप घेतलीय. या मालिकेत सावलीच्या मुलाच्या भूमिकेत बालकलाकार साईराज केंद्रे पहायला मिळणार आहे. तर दुसरीकडे लक्ष्मी निवास मालिकेतही मोठा बदल झाला आहे. भावना प्रेग्नेट असूनही निवडणूकीला उभं राहत असल्याचं दाखवण्यात येतय. यावेळी सिद्धू तिला सपोर्ट करतोय..दुसरीकडे लक्ष्मी निवास नवीन घराचं भूमीपुजन करताना पहायला मिळताय. यावेळी दोघे मिळून कोणत्याही परिस्थितीत घर बांधण्याचा निर्धार करतात. तर इकडे जान्हवीला सगळं आठवत असल्याचं प्रोमोमध्ये पहायला मिळतय. प्रोमोमध्ये जयंत जान्हवीसोबत लग्न करून घरात घेऊन येताना दिसतोय. यावेळी जान्हवी मनातल्या मनात जयंतचा बदला घेणार असल्याचं म्हणते. सध्या झी मराठीचा हा प्रोमो मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय.. प्रोमो पाहून नेटकऱ्यांनी संताप व्यक्त केलाय. अनेकांनी जान्हवीवर टीका करत 'किती मुर्खपणा आहे हा' असं म्हटलय. तर अनेकांनी जान्हवीला सल्ला देत 'लक्ष्मी-निवासला सगळं खरं सांगायला हवं होतं' असं म्हटलय. नेटकऱ्यांनी या नवीन ट्रॅकवर संताप व्यक्त केलाय. .'वीण दोघातली ही तुटेना' मालिकेची वेळ बदलली, १३ एप्रिलपासून दोन मालिकेच्या वेळेत मोठा बदल, दुसरी कोणती मालिका?