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बांदेकरांच्या सुनेची झी मराठीच्या नव्या मालिकेत एन्ट्री! हर्षद अतकरी साकारणार 'अभ्या', तारीख आणि वेळ जाहीर

ZEE MARATHI NEW SERIAL YETECH AATA MI NAANDAYLA: झी मराठी वाहिनीवर लवकरच 'येतेच आता मी नांदायला' ही नवी मालिका सुरू होणार आहे. या मालिकेत आदेश बांदेकर यांची सून पूजा बिरारी मुख्य भूमिकेत दिसणार असून तिच्यासोबत अभिनेता हर्षद अतकरी झळकणार आहे.
PUJA BIRARI ZEE MARATHI NEW SERIAL

PUJA BIRARI ZEE MARATHI NEW SERIAL

Esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

USHA NADKARNI TELEVISION COMEBACK AS THAKUBAI: मराठी मनोरंजनविश्वात सध्या नवनवीन मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. स्टार प्रवाह, झी मराठी वाहिनीवर एकापेक्षा एक कथानक असलेल्या मालिका प्रेक्षकांना पहायला मिळताय. अशातच आता झी मराठीनं एका नव्या मालिकेची घोषणा केलीय. खास गोष्ट म्हणजे या मालिकेत आदेश बांदेकर यांची सून पूजा बिरारी मुख्य नायिकेच्या भूमिकेत पहायला मिळणार आहे. तसंच तिच्यासोबत हर्षद अतकरी हा प्रमुख भूमिकेत असणार आहे.

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