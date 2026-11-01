बांदेकरांच्या सुनेची झी मराठीच्या नव्या मालिकेत एन्ट्री! हर्षद अतकरी साकारणार 'अभ्या', तारीख आणि वेळ जाहीर

USHA NADKARNI TELEVISION COMEBACK AS THAKUBAI: मराठी मनोरंजनविश्वात सध्या नवनवीन मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. स्टार प्रवाह, झी मराठी वाहिनीवर एकापेक्षा एक कथानक असलेल्या मालिका प्रेक्षकांना पहायला मिळताय. अशातच आता झी मराठीनं एका नव्या मालिकेची घोषणा केलीय. खास गोष्ट म्हणजे या मालिकेत आदेश बांदेकर यांची सून पूजा बिरारी मुख्य नायिकेच्या भूमिकेत पहायला मिळणार आहे. तसंच तिच्यासोबत हर्षद अतकरी हा प्रमुख भूमिकेत असणार आहे. .'येतेच आता मी नांदायला' असं या मालिकेचं नाव असून ३० नोव्हेंबरपासून रात्री १० वाजता प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या मालिकेत पूजाने शिवानीची भूमिका साकारली आहे तर हर्षद हा अभ्याच्या भूमिकेत पहायला मिळणार आहे. .या मालिकेतील महत्त्वाचं पात्र म्हणजे ठकुबाई, तिची भूमिका ही ज्येष्ठ अभिनेत्री उषा नाडकर्णी या साकारणार आहे. अनेक वर्षांनंतर त्यांनी छोट्या पडद्यावर पुनरागम केलय. मालिकेत ठकुबाई ही अभ्याची आजी दाखवण्यात आली असून ती नातवासाठी तिला हवी तशी सून शोधत असते. त्यामुळे मालिकेत शिवानी आणि अभ्याची भेट कशी होणार? आणि नक्की कथा काय असणार? हे पाहण्यासाठी चाहते उत्सुक आहेत. .दरम्यान झी मराठीवर सध्या रात्री १० वाजता देवमाणूस ही मालिका सुरु आहे. त्यामुळे आता चाहत्यांना देवमाणूस मालिकेचा शेवट होणार का? याबाबत उत्सुकता लागली आहे. तसंच अनेकांनी २७ नोव्हेंबरला ही मालिका संपणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केलाय. परंतु अजून झी मराठी वाहिनीकडून कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. .'इच्छाधारी नागीण'ची मुख्य अभिनेत्री बदलली! नक्की कारण काय? झी मराठीने दिला प्रेक्षकांना धक्का; नवा प्रोमो Viral.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.