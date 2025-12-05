परत येतेय झी मराठीची गाजलेली नायिका; आधीची मालिका अचानक झालेली बंद, गाडीतच हमसून रडलेली

छोट्या पडद्यावर गेल्या काही महिन्यात अनेक नवीन मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला आल्या. या मालिकांसाठी काही जुन्या मालिकांनी देखील प्रेक्षकांचा निरोप घेतला. काही दिवसांपूर्वी स्टार प्रवाह वाहिनीने देखील दोन नव्या मालिकांची घोषणा केली. यात 'मी सावित्रीबाई जोतीराव फुले' आणि 'वचन दिले तू मला' या मालिकांचा समावेश आहे. यातील एक मालिका १५ डिसेम्बरपासून सुरू होतेय. तर दुसरीकडे कलर्स वाहिनीवर 'बिग बॉस मराठी ६' ची घोषणा करण्यात आली. आता झी मराठीने देखील त्यांच्या नव्या मालिकांची घोषणा केलीये. ज्यात झी मराठीची गाजलेली नायिका पुन्हा एकदा दिसणार आहे. .यापूर्वी झी मराठीने शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये होर्डिंग शेअर केले होते आणि , तुमचं घर कशाने भरलेलं आहे? पैशाने की प्रेमाने? अशी विचारणा केली होती. त्या पाठोपाठ एक व्हिडिओ शेअर केला ज्यात एक अभिनेत्री दिसतेय. तिचा चेहरा पूर्णपणे दिसत नसला तरी ती ओढणीसोबत खेळताना दाखवण्यात आलीये. तर तिच्यासोबत एक अभिनेता देखील आहे. आता झी मराठीने आणखी एक व्हिडिओ शेअर केलाय ज्यात अभिनेत्रीची झलक दाखवण्यात आलीये आणि तिचा आवाज ऐकू येतोय. या व्हिडिओवरून चाहत्यांनी अभिनेत्रीला ओळखलं आहे. ही अभिनेत्री आहे 'नवरी मिळे हिटलरला' फेम वल्लरी विराज. .नवरी मिळे हिटलरला' ही मालिका चांगली सुरु असतानाच अचानक बंद करण्यात आली. आईच्या वाढदिवसालाच वल्लरीला मालिका बंद होणार ही बातमी समजली होती. तेव्हा तिला मोठा धक्का बसला होता. ती गाडीमध्येच खूप रडली होती. आता ती पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. तिच्यासोबत नेमकं कोण आहे हे समजू शकलेलं नाही. सोबतच झी मराठीने आणखी एका कार्यक्रमाची घोषणा केलीये, 'झी मराठी उगाच अवॉर्ड्स' असं या कार्यक्रमाचं नाव आहे. हा शोचं नाव आहे. हा शो १२ डिसेंबरपासून सुरू होणार असल्याचं बोललं जातंय. झी मराठीच्या कलाकारांनी '१२ डिसेंबरला पार्टी होणार अशा काही पोस्ट केल्या आहेत. .आता वल्लरी वेगळ्या मालिकेत दिसणार की ती या कार्यक्रमाचा एक भाग आहे याबद्दल अधिक माहिती समोर आलेली नसली तरी प्रेक्षक तिला मालिकेत पाहण्यासाठी उत्सुक आहेत. .लक्ष्याने आम्हाला पोसलंय... विजय पाटकरांनी सांगितली लक्ष्मीकांत बेर्डे यांची 'ती' आठवण; म्हणाले-त्याच्यासारखा माणूस... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.