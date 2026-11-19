बॉलिवूडच्या बोल्ड आणि ब्युटीफुल अभिनेत्री झीनत अमान त्यांच्या चित्रपटांप्रमाणेच त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यासाठीही प्रेक्षकांमध्ये चर्चेत राहिल्या. १९ नोव्हेंबर १९५१ रोजी मुंबईत जन्मलेल्या झीनत यांचे वडील मुस्लिम होते तर आई हिंदू होती. झीनत यांनी बालपणीच त्यांच्या आई- वडिलांचा घटस्फोट पाहिला. मात्र त्यांना स्वतःच्या लग्नाच्या लग्नातही अनेक संकटांचा सामना करावा लागला. लग्नाच्या पहिल्याच वर्षी आपण फसवले गेलोय हे त्यांच्या लक्षात आलं. मात्र तरीही त्यांनी १२ वर्ष संसार केला. एका मुलाखतीत त्यांनी नवऱ्याला आजारपणात दिलेली साथ ते त्यांची फसवणूक याबद्दल खुलासा केला आहे. .सिमी गरेवाल यांना दिलेल्या मुलाखतीत झीनत म्हणाल्या, 'मी 1985 मध्ये मजहर खानशी लग्न केले. लग्नाच्या पहिल्या वर्षीच मला समजले होते की माझ्याकडून चूक झाली होती, पण मजहरशी लग्न करण्याचा निर्णय माझा स्वतःचा होता आणि तोही सर्वांच्या इच्छेविरुद्ध, त्यामुळे मला वाटले की आता मी ते सुधारण्याचा प्रयत्न करेन. मी असे म्हणत नाही की ते त्यांच्यासाठी चांगले होते. पहिल्या वर्षापासूनच गोष्टी खूप कठीण होत्या. पहिली गोष्ट म्हणजे मी गरोदर होते आणि मजहर माझ्यासोबत नव्हता. दुसरे म्हणजे, त्यावेळी स्टारडस्ट मासिकात एक मोठा लेख प्रसिद्ध झाला होता, ज्यामध्ये मजहर दुसऱ्या महिलेसोबत असल्याचे सांगण्यात आले होते, तेही खरे होते.'.झीनत म्हणाल्या, 'जेव्हा माझ्या मुलाचा जन्म झाला तेव्हा मला वाटले की हे लग्न संपवावे. यावर आम्ही चर्चाही केली, पण नंतर मला वाटले की माझ्या मुलाला संधी मिळावी, म्हणून मी लग्न टिकवण्याचा निर्णय घेतला. मी तिथे थांबून सर्व गोष्टी सोडल्या असं केलं नाही, याउलट हे नाते सुधारण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न केले. जेव्हा माझा धाकटा मुलगा पाच वर्षांचा झाला, तेव्हा मी काम करण्याचा विचार केला, पण त्याआधीच मजहर आजारी पडले. यानंतर, मी पाच वर्षे त्यांच्या आरोग्यासाठी आणि आयुष्यासाठी संघर्ष केला, तो खूप कठीण काळ होता.'.त्या पुढे म्हणाल्या, 'मी शक्य ते सर्व प्रयत्न केले. आम्ही मुंबईतील प्रत्येक हॉस्पिटलमध्ये गेलो. मी इंजेक्शन्स द्यायला शिकले, ड्रेसिंग करायला शिकले आणि 18 महिने त्याच्या शरीराबाहेर बॅग घेऊन राहावे लागले, मी ती बॅग बदलायलाही शिकले. मी तर परदेशात जाऊन उत्तम डॉक्टर शोधले. जेव्हा ती समस्या सोडवली गेली आणि सर्व काही ठीक झाले तेव्हा त्याचा माझ्यावर खूप मोठा प्रभाव पडला. मी मानसिक रित्या पार कोलमडणार होते. 12 वर्ष माझ्या आयुष्यात असं कोणीच नव्हतं जो मला विचारेल तू कशी आहेस?'.लेकीने जीव दिला, अभिनेत्याच्या जिव्हारी लागलं, ३ वर्षांपासून बिना चपलेचा फिरतो, पत्नी म्हणते- तिने शेवटचं जे घड्याळ घातलेलं... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.