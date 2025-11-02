Premium| 1956 Indian cinema: १९५६ चे वर्ष म्हणजे भारतीय चित्रपटसृष्टीचा रौप्यमहोत्सव आणि वहिदा रेहमानचा उदय

बोलपटाचं हे रौप्यमहोत्सवी वर्ष होतं १९५६. पडद्यावर संगीत, प्रणय चित्रपटांची गर्दी उसळली होती. देव आनंद, गुरुदत्त आणि ओ. पी. नय्यर लोकप्रियतेचा खजिना घेऊन आले होते. निष्कलंक सौंदर्य, नृत्यकुशलता, अभिनय याची परिभाषा जिने लिहिली ती वहिदा रेहमान ‘सी.आय.डी.’मधून पहिल्यांदाच झलक दाखवीत होती. राज-नर्गिस ‘चोरी चोरी’मधून तरुणांची हृदयचोरी करीत होते... ‘ये रात भीगी भीगी''ने पुरते चिंब केले होते...पडद्यावर हलणारी चित्रं बोलू लागली. चित्रपट, मूकपट आता बोलपट झाले, ही विसाव्या शतकातील विज्ञान, तंत्र याची घटना भलेही असेल. भारतात मात्र गोष्टी ऐकायच्या, सांगायच्या, प्रत्येक दिवसाला, ऋतुला गाण्यांनी सजवायचं, नृत्यं करायची या परंपरेला पडद्यानं उजळून टाकलं. आता हा बोलका सिनेमाच एक उत्सव झाला होता. त्यालाही आता पंचवीस वर्षे होऊन गेली होती...कथानक शोधण्यासाठी भारतातले, परदेशातील फुटपाथ, दुकानातून पुस्तकं शोधायचा छंद असणाऱ्या गुरुदत्तना नवे सिनेमे, चेहरेही शोधायची, प्रवास करायचं, लोकांना भेटायचं अशी ओढ असे. हैदराबादच्या मुक्कामात ‘रोजलु मलाई’ या तेलुगू चित्रपटात एका मुलीचं नृत्य हे गर्दी खेचत आहे, असं कळल्यावर त्यांनी चित्रपट पाहिला आणि त्या मुलीला निरोप पाठवला. मद्रासजवळच्या एका गावात परंपरावादी मुस्लीम कुटुंबात जन्मलेल्या मुलीचं नाव होतं वहिदा रेहमान. गुरुदत्तनी मुंबईत येण्याचं आमंत्रण दिलं. वहिदा १९५५च्या जूनमध्ये मुंबईत दाखल झाली. तीन वर्षांचा करार झाला. दिग्दर्शनाची सूत्र गुरुदत्त यांनी आपला सहकारी राज खोसला यांच्या हाती दिली. चित्रपट सुरू झाला.. ‘सी.आय.डी.’ पुण्यात मैत्र जुळलं तो देव आनंद नायक ठरला. संगीत परम मित्र ओ. पी. नय्यर! इन्स्पेक्टर शेखरसाठी चित्रपटात गाण्याची जागा नव्हती; पण मित्र देव आनंद एक तरी गाणं मला हवंच म्हणून हटून बसले... मग दिग्दर्शकानं गाण्याची सोय केली... ‘ऑँखो ही ऑँखों मे इशारा हो गया...’मध्ये एक ओळ इन्स्पेक्टर शेखरना मिळालीच आणि रफींनी ती सार्थ ठरवली..हैदराबादहून आलेली सतरा-अठरा वर्षांची मुलगी भलतीच तिखट होती. देव आनंद आणि गुरुदत्त यांनी चित्रपटासाठी नाव बदलण्याची गळ घातली; पण ती ठाम होती. वहिदा रेहमान हे नाव तसंच राहिलं. एका प्रसंगात तिनं स्पष्ट सांगितलं... अंगप्रदर्शन करणार नाही. राज खोसलांनी गुरुदत्तकडे धाव घेतली. तिची समजूत घातली; पण तिनं स्पष्ट नकार दिला. राज खोसला गुरुदत्तना म्हणाले, ‘‘खूप अटीतटीचा सामना आहे. बघ डोईजड होईल ही मुलगी!’’‘सी.आय.डी.’मध्ये गुरुदत्तची आवडती मुंबईनगरी मस्त दिसलीच. ‘ये है बंबई मेरी जान’मध्ये जॉनी वॉकर-रफी मजा करून गेले. ‘जादुनगरी से आया है कोई जादुगर’ या शमशाद-रफीच्या गाण्यात एक कडवं आशा भोसले गाऊन गेल्या. सिनेमा, गाणी सुपरहिट.देव आनंद गुरुदत्त पुन्हा एकत्र आले नाहीत. फिल्म हिट झाल्यावर कबूल केल्याप्रमाणे भारी गाडी दिली नाही म्हणून ओ.पी. नाराज झाले. गाडीसाठी पण, प्रॉमिस तोडलं म्हणूनही. ओ.पीं.च्या संगीतात आशा भोसले हा स्वर मात्र पुढे आला. ‘सी.आय.डी.’चे चित्रीकरण अर्धे झाले असताना- गुरुदत्तनी ‘प्यासा’ची सुरुवात केली. अशा खूप घटनांनी वर्ष भरून गेलं. लाहोरच्या गव्हर्नमेन्ट कॉलेजमधून फिजिक्स मॅथेमॅटिक्सची पदवी घेऊन आलेले; पण सिनेपत्रकारितेमधून चित्रपट निर्मितीत उतरलेले बलदेव राज चोप्रा आता स्वतःची चित्रनिर्मिती संस्था उभी करून तयार होते. बी.आर. फिल्म्सचा पहिला चित्रपट होता ‘एक ही रास्ता’! विधवा पुनर्विवाह हा विषय घेऊन आले होते. बी.आर. चोप्रा एका मुलाखतीत सांगतात, की रशेस पाहिल्यावर काही जण म्हणाले ‘हे तर बॉक्स ऑफिस पॉयझन आहे...’ पण बी.आर. चोप्रा विचलित झाले नाहीत. स्वतः भगवद्गीतेवर अचल श्रद्धा असलेल्या बी.आर. चोप्रांनी ‘कर्मण्ये वाधिकारस्ते’चे बिरुद घेतले आणि सामाजिक समस्यांवर चित्रपट काढले. बी.आर. फिल्म्स ही मातब्बर संस्था झाली हे सांगायला नकोच..‘साँवले सलोने आये दिन बहार के’ हे लता-हेमंतकुमार यांचं गीत रसिकांना आठवत असेल. मीनाकुमारी ‘चली गोरी पी के मिलन को चली’ या गाण्यावर नृत्य करताना ही आठवत असेल.काहीही असो चित्रपट चालला. संगीतकार हेमंतकुमार यांचे सहाय्यक रवी पुढे बी.आर. चोप्रांचे संगीतकार ठरले.असाच एक चित्रनिर्मितीची स्वप्न पाहणारा तरुण बंगालहून मुंबईत येऊ इच्छित होता. तत्पूर्वी दापोलीच्या अँग्लो उर्दू स्कूलमध्ये शिक्षकाची नोकरी, बोटीने मुंबईत जाऊन स्टुडिओच्या चकरा, सहाय्यकाची कामं असा मोठा वळसा घ्यावा लागला होता. शक्ती सामंता!. १९४७ च्या एप्रिलमध्ये मुंबईत कामाला सुरुवात केली होती. ‘बॉम्बे टॉकीज’च्या उतरणीच्या काळात फणी मुजुमदार यांचे तीन क्रमांकाचे सहाय्यक असलेल्या शक्ती सामंतांनी खूप उमेदवारी केली. बारकावे आत्मसात केले; मात्र स्वतंत्र संधी मिळायला सात-आठ वर्षे गेली. .पहिला चित्रपट होता ‘बहू’ आणि दुसरा ‘इन्स्पेक्टर’. पुढे लगेच ‘श्री शक्ती फिल्म्स’ची ध्वजा उभी राहिली. शक्ती सामंतानी आपल्या चित्रपटांनी एक इतिहास रचला. याच सुमारास ५६ मध्ये ‘नवकेतन’चा चित्रपट आला, ‘फंटूश’. बंधू चेतन आनंद यांनी ‘नवकेतन’साठी दिग्दर्शित केलेला अखेरचा चित्रपट, नायक अर्थात देव आनंद. नायिका शीला रामाणी. संगीत एस.डी. बर्मन. यात एक गाणं आहे ‘ऐ मेरी टोपी पलट के आ...’. चौदा-पंधरा वर्षाच्या राहुलदेव बर्मन यांनी स्वतः रचलेली एक चाल होती. ती गुणगुणताना वडिलांनी ऐकली होती. ‘फंटूश’मध्ये दादा बर्मन यांनी ती वापरली. मुलानं वडिलांना म्हटलं ‘ही माझी चाल आहे...’ अर्थात पिता-पुत्रातली ही सुरेल देवघेव आहे.‘फंटूश’ मात्र सामान्य ठरला. ‘दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना’ असं करुण, उदास गीत हसऱ्या रोमँटिक देव आनंदने म्हणावं हे कुणाल रुचलं नसेल. या वेळी होमी वाडियांचा ‘हातिमताई’ आला होता पी. जयराज-शकीला या जोडीचा. त्यातलं रफींनी गायलेलं ‘परवर दिगारे आलम तेरा ही है सहारा’ हे गाणं मात्र प्रचंड गाजलं, शिवाय ‘झूमती है नजर झूमना है प्यार’ हे आशा-रफी यांचं युगुल गीतही. संगीतकार एस.एन. त्रिपाठी. श्रीनाथ त्रिपाठी, ‘बॉम्बे टॉकीज’च्या संगीतकार सरस्वती देवींचे सहाय्यक मूळचे बनारसचे. सुंदर गाणी त्यांच्या नावे जमा असली तरी पौराणिक-ऐतिहासिक काल्पनिक चित्रपटांचे संगीतकार हा शिक्का पुसला गेला नाही तो नाहीच! .Premium| Hridyanath Mangeshkar: लतादीदींनी संगीताचं खरं तत्त्व सांगितलं, अंधारात धडपडू नकोस, प्रकाशाचा मागोवा घे.पण ‘लोकप्रिय चित्रपट आणि लोकप्रिय संगीत’ याचे सूत्रधार संगीतकार शंकर जयकिशन यांनी १९५६ मध्ये अभिनेत्री निम्मी, भारतभूषण जोडीच्या ‘बसंत बहार’ या संगीतप्रधान चित्रपटाला संगीत देऊन एक इतिहास घडवला. एका गायकाची प्रेमकथा असलेल्या चित्रपटात शास्त्रीय संगीतावर आधारित गाण्यांची नुसती रेलचेल होती. एका जुगलबंदीच्या गाण्यासाठी शंकर-जयकिशन यांनी साक्षात पं. भीमसेन जोशींना गायला बोलावलं होतं. ‘केतकी गुलाब जूही चंपक बन फूले’ हे पं. भीमसेन जोशी आणि मन्ना डे यांचं गाणं म्हणजे शास्त्रीय आणि फिल्म संगीत असा भेद दूर करून एका उंचीवर नेलेलं गीत आहे. गायक मन्ना डे सांगतात, ‘१९५५-५६ला पं. भीमसेन जोशी हे एखाद्या सिंहासारखे होते. त्यांच्या गायकीनं तळपत होते. अशा वेळी त्यांच्याशी सामना होता. मी दोन महिने पुण्यात मुक्काम ठोकून बसलो होतो. कडक रियाज करीत होतो...’’अर्थात हे गाणं अजरामर ठरलं. यात एका गाण्यासाठी शंकर जयकिशन यांनी पं. पन्नालाल घोष यांना बासरी वादनासाठी बोलावलं होतं. लता दीदींचं प्रिय गाणं ‘मैं पिया तेरी तू माने या न माने’मध्ये पं. पन्नालाल घोष यांची अविस्मरणीय बासरी आजही अलौकिक वाटते. बासरी वादनाला सुप्रतिष्ठा मिळवून देणारे पं. पन्नालाल घोष- फिल्म संगीताच्या गर्दीत उठून दिसतील. ‘दुनिया ना भाये मुझे’ हे रफीचं आणि ‘भयभंजना वंदना सुन हमारी’ हे मन्ना डे यांचं गाणं ‘बसंत बहार’ची मैफल सजवत आहेत..Premium| Udan Khatola music: ‘उडन खटोला’पासून ‘झनक झनक’पर्यंत संगीताचा सुवर्णयुगीन प्रवास\n\n.मद्रासच्या ए.व्ही.एम.ने या वर्षी आणलेली ‘भाई भाई’ ही एक कौटुंबिक कथा होती. भाई भाई होते अशोक कुमार, किशोर कुमार. संगीतकार मदन मोहन. या मनोरंजन-मसाला चित्रपटात लता, मदन मोहन ‘कदर जाने ना’सारखी रचना देऊन गेले. संगीतकार मदन मोहन यांच्या चित्रपटानं रौप्य महोत्सवाचं यश पाहिले नाही. ‘भाई भाई’ खूप चालला. रौप्यमहोत्सवी आठवडा आला; पण काही तांत्रिक कारणांनी चित्रपट उतरवला गेला. ही गोष्ट संगीतकाराच्या जिव्हारी लागलीच; पण ‘कदर जाने ना’ची जखम आजही संगीतप्रेमी सांभाळून आहेत. यशापयशाचं गणित इतकं सोपं नसतं हेच खरं;मात्र ए.व्ही.एम.ने राज कपूर-नर्गिसना घेऊन केलेला ‘चोरी चोरी’ प्रचंड गाजला. रोमन हॉलिडेचा आवडता विषय खास दक्षिण भारतीय रूपात होता. ‘राज- नर्गिस- शंकर जयकिशन’ यात मुकेशऐवजी मन्ना डे होते. मन्ना डे आपल्या आठवणीत सांगतात- निर्माते हे राज कपूर म्हणजे मुकेश हवा असा आग्रह धरून बसले. संगीतकार शंकर जयकिशन मात्र मन्ना डे या नावासाठी आग्रही होते. वेळ पडल्यास चित्रपट सोडून देऊ, असे म्हटल्यावर मात्रा लागू पडली. ‘ये रात भीगी भीगी’ आणि ‘आजा सनम मधुर चाँदनी में’ या गाण्यांनी प्रणय संगीताचे इंद्रधनुष्य उभे केले. त्याला आजही कुणी हात लावू शकत नाही... ‘चोरी चोरी’नंतर पुन्हा राज कपूर-नर्गिस एकत्र आले नाहीत; पण चांदनी मधुर असते, नीलम-सा गगन आणि ‘कलियोंपे ये बेहोषी की नमी’ अशा शब्दातून प्रतिमा मावळल्या नाहीत तर अधिक सुंदर झाल्या. चित्रपटाची ही प्रेमाची, प्रणयाची दुनिया, विरहाचा वियोगाचा सांगावा घेऊन येते. पडद्यावरचं जग आपल्या पुरतं जिवंत असतं- ते असं!(लेखिका ज्येष्ठ चित्रपट समीक्षक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 