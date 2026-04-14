प्रश्न १ : बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड म्हणजे काय?उत्तर : बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड हा हायब्रिड म्युच्युअल फंडाचा एक प्रकार आहे. या फंडामध्ये कर्जरोखे (डेट) आणि शेअर (इक्विटी) या दोन्हींमध्ये गुंतवणूक केली जाते. या फंडाचे वैशिष्ट्य म्हणजे बाजारातील तेजी-मंदीच्या परिस्थितीनुसार कर्जरोखे आणि शेअरमधील गुंतवणुकीचे प्रमाण बदलत राहते. याचा मुख्य उद्देश परतावा आणि जोखीम यांचा समतोल साधणे हा असतो. इक्विटी फंडांच्या तुलनेत हा फंड तुलनेने कमी जोखमीचा मानला जातो.प्रश्न २ : बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड आणि बॅलन्स्ड फंड यामध्ये काय फरक आहे?उत्तर : पारंपरिक बॅलन्स्ड फंडांमध्ये शेअर आणि कर्जरोख्यांचे प्रमाण निश्चित असते, तर बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंडामध्ये डायनॅमिक ॲसेट ॲलोकेशन केले जाते. त्यामुळे याला 'डायनॅमिक ॲसेट ॲलोकेशन फंड' असेही म्हणतात. याचा अर्थ, फंड व्यवस्थापक बाजारातील परिस्थितीनुसार शेअर आणि कर्जरोख्यांमधील गुंतवणुकीचे प्रमाण कमी-जास्त करतात, ज्यामुळे जोखीम कमी ठेवत जास्तीत जास्त परतावा मिळविण्याचा प्रयत्न केला जातो. उदा. बाजारात तेजी असताना शेअरचे भाव वाढलेले असतात आणि जोखीमही वाढलेली असते. अशावेळी काही शेअर विकून त्यातील रक्कम कर्जरोख्यांमध्ये गुंतवली जाते, ज्यामुळे जोखीम कमी होते. उलट, बाजारात मंदी आल्यावर शेअरचे भाव कमी झाल्यास रोख्यांमधील गुंतवणूक कमी करून स्वस्त भावातील शेअर खरेदी केले जातात.प्रश्न ३ : बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंडात गुंतवणूक करण्याचे काय फायदे आहेत?उत्तर : डायनॅमिक ॲसेट अलोकेशनमुळे बाजारातील चढ-उतारांमुळे होणारी जोखीम काही प्रमाणात कमी होते. गुंतवणूकदाराला सतत बाजारातील तेजी-मंदीचा अंदाज बांधण्याची गरज राहत नाही. शेअरचे प्रमाण तुलनेने जास्त असल्याने करआकारणी शेअरप्रमाणे होते. एका वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीच्या गुंतवणुकीवर मिळणारा नफा हा दीर्घकालीन भांडवली लाभ (Long Term Capital Gain) मानला जातो. सध्याच्या नियमानुसार १.२५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त लाभावर १२.५ टक्के कर आकारला जातो.प्रश्न ४ : बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंडात गुंतवणूक किती कालावधीसाठी करावी?उत्तर : साधारणपणे या फंडात मध्यम ते दीर्घ मुदतीसाठी गुंतवणूक करावी. अल्पकालीन गुंतवणुकीसाठी हा फंड योग्य मानला जात नाही, कारण या फंडाची रचना दीर्घकालीन बाजारातील विविध चढ-उतार लक्षात घेऊन केलेली असते.प्रश्न ५ : या फंडात गुंतवणूक कोणी करावी?उत्तर : ज्यांना शेअरमध्ये गुंतवणूक करायची आहे, परंतु त्यातील जोखीम पूर्णपणे स्वीकारण्याची तयारी नाही, अशा प्रथमच गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी हा पर्याय योग्य ठरू शकतो. ज्यांना बाजारातील चढ-उतारांविषयी सखोल माहिती नसते, परंतु, पारंपरिक बँक ठेवी, पोस्ट, पीपीएफ यांसारख्या गुंतवणुकींपेक्षा अधिक परतावा अपेक्षित असतो आणि थोडी जोखीम घेण्याची तयारी असते, अशांसाठीही हा फंड योग्य पर्याय असू शकतो.पहिल्या पाच फंडांचा गेल्या पाच वर्षांतील परतावा१) टाटा (बीएएफ) : १५.२ टक्के२) सुंदरम् (बीएएफ) : १३.९ टक्के३) एडलवाइज (बीएएफ) : १६.४ टक्के४) बडोदा बीएनपी (बीएएफ) : १७.२ टक्के५) एचडीएफसी (बीएएफ) : १९.९ टक्के(टीप : वरील परतावा हा मागील कामगिरीवर आधारित आहे. भविष्यात याचप्रमाणे परतावा मिळेल, याची खात्री देता येत नाही.)