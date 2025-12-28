Premium|Global Energy Transition : तेलयुगाचा अंत की नव्या अध्यायाची सुरुवात? ऊर्जासंक्रमणाच्या उंबरठ्यावर भारतासमोर मोठी आव्हाने!

पल्लवी यादव ऊर्जासंक्रमण नेहमी संथगतीने होते. केवळ नवीन ऊर्जास्रोत उपलब्ध झाले, म्हणून जुने स्रोत पूर्णपणे बंद होत नाहीत. आपण ज्या ‘तेलयुगा’तून बाहेर पडू पाहात आहोत, त्याचा वस्तुनिष्ठ अभ्यास आणि आकलन त्यामुळेच आवश्यक आहे. तेलाधारित भू-राजकारण समजून घेतल्यास अनेक जागतिक घडामोडींचा अर्थ उलगडण्यास मदत होते.एक शतकाहून अधिक काळ ज्या संसाधनाने मानवी प्रगतीला ऊर्जा दिली, ते कच्चे तेल आज एका निर्णायक वळणावर उभे आहे. आधुनिक जगाच्या जडणघडणीमागील हा भक्कम आधार आता नजीकच्या भविष्यात निरोप घेण्याच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. जागतिक हवामान परिषदांमधून आता ‘नेट-झिरो’ची, म्हणजेच, कार्बन उत्सर्जन शून्यावर आणण्याची उद्दिष्टे निश्चित केली जात आहेत. जगभरातील सरकारे स्वच्छ ऊर्जेचा स्वीकार करण्यासाठी पावले उचलत असून सौरऊर्जा, पवनऊर्जा, हायड्रोजन आणि बॅटरी तंत्रज्ञान यांसारखे पर्याय अभूतपूर्व वेगाने विस्तारत आहेत.परंतु, भविष्याकडे झेपावण्याच्या या घाईत, कदाचित आपण एक पायाभूत गोष्टीकडे दुर्लक्ष करत आहोत, ज्याशिवाय हे ऊर्जासंक्रमण यशस्वी करणे कठीण ठरू शकते. तो पाया म्हणजे, आपण ज्या ‘तेलयुगा’तून बाहेर पडत आहोत, त्याचे आकलन होय. कच्च्या तेलाने आधुनिक जगाची संरचना निश्चित केली. जागतिक राजकारण, अर्थव्यवस्था, उद्योग, वाहतूक व्यवस्था, जीवनशैली हे सर्व काही कच्च्या तेलाच्या ऊर्जेवर उभे राहिले. तेलयुगाचा अभ्यास करणे हा नॉस्टेल्जिया नसून; ती भविष्यासाठी आखलेली आवश्यक व्यूहरचना आहे. मोठ्या तांत्रिक उलथापालथीच्या क्षणी, भूतकाळ कधीही कालबाह्य ठरत नाही. उलट, तो भविष्याचा मार्ग सुकर करणारा एक दिशादर्शक आराखडा ठरतो.अर्थव्यवस्थेचा कणाजागतिक अर्थव्यवस्थेचा कणा आजही कच्चे तेलच आहे, हा आर्थिक वास्तववाद आहे. नूतनीकरणीय ऊर्जेचा वापर वाढत असला तरीही, जगातील सर्वांत मोठे ऊर्जास्रोत आजही तेलच आहे. हे केवळ जगातील ९५ टक्के वाहतुकीला इंधन पुरवते असे नाही, तर जागतिक पुरवठासाखळी, पेट्रोकेमिकल्स, विमानवाहतूक, नौवहन, संरक्षण आणि अवजड उद्योगांनाही कच्चे तेलच सक्षम बनवते. विशेषतः प्लॅस्टिक, कापड, खते, औषधे आणि इलेक्ट्रॉनिक्स यांसारख्या उद्योगांचा पाया पेट्रोकेमिकल्सनीच रचला आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर झपाट्याने वाढत असला तरी, विमानवाहतूक, नौवहन आणि पेट्रोकेमिकल्ससारखी महत्त्वपूर्ण क्षेत्रे पुढील अनेक दशके तेलावरच अवलंबून राहतील. एवढेच नाही, तर ऊर्जासंक्रमण प्रक्रिया स्वतःच आजही जीवाश्म इंधनावर आधारित संसाधनांवर अवलंबून आहे. खनिजे उत्खनन करणे, सौर मॉड्यूल्सचे उत्पादन करणे, टर्बाइनची वाहतूक करणे किंवा इलेक्ट्रिक वाहनाचे उत्पादन या सर्व उद्योगाकरिता लागणारी बहुतांश ऊर्जा आजही जीवाश्म इंधनातून येते. त्यामुळे, 'तेलप्रणाली' वेळेआधी कोलमडली, तर 'हरितप्रणाली' तिची जागा घेण्यासाठी वेळेत उभी राहू शकणार नाही.विसाव्या शतकाची जडणघडण तेल भू-राजकारणाने केली आहे. पश्चिम आशियातील संघर्ष, ओपेक (ऑर्गनायझेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज्) राष्ट्रांची सत्ता, अमेरिकेचे शेल ऑइल आणि रशिया-युरोपचे संबंध. हे भू-राजकीय तणाव आजच्या संक्रमण काळात कमी न होता, उलट ते अधिक तीव्र होत आहेत. सध्या विविध देश एकाच वेळी तेलाची शेवटची स्थिर दशके सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनासाठी लागणारे महत्त्वाचे घटक जसे लिथियम, दुर्मीळ खनिजे, म्हणजेच रेअर अर्थ्स, सौर उत्पादन, हायड्रोजन कॉरिडॉर्स या सारख्या नवीन पुरवठासाखळ्यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी स्पर्धा करत आहेत. तेलाधारित भू-राजकारण समजून घेतल्यास निर्बंध, नौवहन मार्ग, महागाईची चक्रे आणि जागतिक मुत्सद्देगिरीचे चक्र उलगडण्यास मदत होते.ऊर्जा संक्रमणाचा ऐतिहासिक संदर्भ विचारात घेतल्यास असे दिसून येते की ऊर्जासंक्रमण नेहमीच संथ गतीने होते. केवळ नवीन ऊर्जास्रोत उपलब्ध झाले, म्हणून जुने स्रोत पूर्णपणे बंद होत नाहीत. कोळशाचा वापर आजही सुरूच आहे. नूतनीकरणीय ऊर्जेसोबतच नैसर्गिक वायूची मागणीही वाढत आहे. त्याचप्रमाणे येणाऱ्या अनेक दशकांपर्यंत कच्चे तेल आणि स्वच्छ ऊर्जा यांचे 'सहअस्तित्व' कायम राहील. हेच सहअस्तित्व भविष्यातील जागतिक आर्थिक, सामाजिक, राजकीय स्थिरता सुनिश्चित करणारे घटक ठरेल.महत्त्वाचे म्हणजे, तेल युगात विकसित झालेली कौशल्ये आगामी हरित युगासाठी मोलाची ठरणार आहेत. ड्रिलिंग अभियांत्रिकी, भूगर्भ विज्ञान, मोठे प्रकल्प राबवण्याचा अनुभव, या सर्व (क्षमता) भू-औष्णिक ऊर्जा, कार्बन साठवण(कार्बन कॅप्चर), हायड्रोजन साठवण (आणि समुद्राच्या तळाशी केली जाणारी कामे यांसाठी पायाभूत आहेत.) म्हणूनच, तेल युगातील हे अनुभवी मनुष्यबळ कालबाह्य झालेले नसून, उलट आगामी ऊर्जा क्रांतीसाठी ते अपरिहार्य आहे.थोडक्यात सांगायचे झाल्यास तेल युगाचा सखोल अभ्यास करणे म्हणजे इतिहासाची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी घेतलेली एक प्रकारची खबरदारी आहे. पर्यावरणाची हानी, पुरवठा साखळीतील मक्तेदारी आणि महागाईचे भीषण धक्के कसे हळूहळू उग्र स्वरूप धारण करतात, हे या तेल युगाने जगाला शिकवले आहे. आपण या अनुभवांचे गांभीर्याने आकलन केले नाही, तर नवीन ऊर्जा युगात केवळ ऊर्जा स्रोत बदलून त्याच चुकांची पुनरावृत्ती होण्याची दाट शक्यता आहे. कदाचित भविष्यात तेलाची जागा लिथियम घेईल, जीवाश्म इंधन निर्मित प्रदूषणाची जागा बॅटरीचा कचरा घेईल, किंवा 'ओपेक'ऐवजी दुर्मीळ खनिजांनी संपन्न असणाऱ्या राष्ट्रांची नवी भू-राजकीय मक्तेदारी उदयास येईल. म्हणूनच, या संक्रमणादरम्यान जुन्या ऊर्जा युगाचा वस्तुनिष्ठ अभ्यास करणे आजही तितकेच अनिवार्य आहे.हे जागतिक धडे भारतास कसे लागू होतात?भारत सध्या जगातील सर्वांत महत्त्वाकांक्षी ऊर्जा संक्रमण मोहिमांपैकी एक राबवत आहे. यात सौर आणि पवन ऊर्जेची उत्पादन क्षमता वाढवणे, वाहतुकीचे विद्युतीकरण, हायड्रोजन इंधन प्रणाली उभारणे व कच्च्या तेलाच्या रिफायनरीजची कार्यक्षमता सुधारणे अशा सर्व उद्दिष्टांचा समावेश आहे. परंतु भारताचे वास्तव काहीसे वैशिष्ट्यपूर्ण देखील आहे. त्यामुळे, एक स्थिर तसेच सर्वसमावेशक संक्रमण सुनिश्चित करण्यासाठी 'तेल युगा'तील काही धडे अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहेत.भारतातील ऊर्जा ग्राहकांचे स्वरूप पाहिल्यास त्यात मोठी विविधता आढळते. एका बाजूला शहरातील इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करणारा वर्ग आहे, तर दुसरीकडे ज्या ग्रामीण कुटुंबांना आजही एलपीजी गॅस महाग वाटतो, अशांचाही समावेश आहे. याचाच अर्थ असा की, आपल्याकडील आर्थिक असमानता ऊर्जा संक्रमणाचा वेग ठरवते. ज्या समाजात मोठी आर्थिक दरी असते, तिथे बदलाची गती ही प्रत्येकासाठी वेगवेगळी असते. आपण या विविधतेकडे दुर्लक्ष केल्यास भविष्यात सामाजिक असंतोष निर्माण होऊ शकतो किंवा नव्या सरकारी धोरणांना विरोध होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणूनच, स्वच्छ ऊर्जेचे दर आणि त्याच्या प्रसाराचा वेग असा असायला हवा की, ज्यामुळे ही आर्थिक असमानता अधिक वाढणार नाही.भारतीय ग्राहकांसाठी 'पैसे वसूल' हा दृष्टिकोन मूलभूत आहे. चांगले मायलेज, विश्वासार्हता आणि परवडणारी किंमत ज्या गुणांमुळे मूळात तेलाचे वर्चस्व निर्माण झाले; ग्राहकांच्या या अपेक्षा आजही कायम आहेत. त्यामुळे स्वच्छ ऊर्जेचा पर्याय आपल्याला जनसामान्यांमध्ये लोकप्रिय करायचा असल्यास या मूलभूत अटींची पूर्तता करणे अनिवार्य आहे.ऊर्जा ही नेहमी सर्वसामान्यांसाठी 'अदृश्य' अशी गोष्ट राहिली आहे. स्वच्छ ऊर्जेची संकल्पना आपल्याकडे सामाजिक व सांस्कृतिकदृष्ट्या अगदी नवी आहे. अशा वेळी ग्राहकांची दिशाभूल होण्याची कि 