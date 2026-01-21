Premium|Study Room : प्रेम आणि ज्ञान यांचा सुवर्णमध्य साधणारे जीवन

निखिल वांढेबिहारमधील एका छोट्याशा गावात, डॉ. रवींद्र कुमार यांची सकाळ एका तात्पुरत्या स्वरूपाच्या दवाखान्यात रुग्णांच्या सेवेने उजाडायची. जे रुग्ण उपचारांचा खर्च पेलू शकत नसत, त्यांच्याकडून ते एक पैसाही घेत नसत. दुपारच्या वेळी ते एका विशाल वडाच्या झाडाखाली गावातील मुलांना शिकवण्याचे कार्य करत. दिल्लीत उच्च वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण केल्यावरही या दरिद्री गावात परतण्याचे कारण विचारले असता, ते मंद स्मितहास्य करत म्हणत, "माझ्या हृदयाने मला माझ्या लोकांच्या सेवेसाठी परत आणले, पण माझ्या शिक्षणाने मला ती सेवा कशी करावी, याचा मार्ग दाखवला."डॉ. कुमारांचे जीवन तत्त्वज्ञ बर्ट्रांड रसेल यांनी मांडलेल्या एका सखोल सत्याचे मूर्तिमंत उदाहरण आहे. "एक सार्थ जीवन तेच, जे प्रेमाने प्रेरित असते आणि ज्ञानाने मार्गदर्शित असते." हे विधान मानवी अस्तित्वाचे दोन भक्कम स्तंभ स्पष्ट करते प्रेम जीवनाला हेतू आणि दिशा देते, तर ज्ञान त्या ध्येयाप्रत पोहोचण्यासाठी आवश्यक साधने आणि कार्यक्षमता प्रदान करते. यातील एकही घटक एकाकी पूर्ण नाही, ज्ञानाशिवाय असलेले प्रेम निष्फळ ठरू शकते, तर प्रेमाशिवाय असलेले ज्ञान कोरडे आणि विघातक ठरू शकते. मग प्रेम आणि ज्ञान मिळून एक सार्थ जीवन कसे बरे घडते? चला तर जाणून घेवूया….Premium|Amrapali Tree: नागपूरच्या काँक्रीटच्या जंगलात आम्रपाली आंब्याचा शेवटचा वृक्ष वाचवण्यासाठी चिपको आंदोलन.जीवन जगण्याचे प्रेमशास्त्रप्रेम म्हणजे करुणा, सहानुभूतीयुक्त वृत्ती, काळजी आणि इतरांशी असलेले जिव्हाळ्याचे नाते. ते जीवनाचा भावनिक आणि नैतिक पाया रचते आणि ‘आपण कृती का करतो?’ या प्रश्नाचे उत्तर देते. प्रेम माणसाला स्वार्थाच्या पलीकडे जाण्याची प्रेरणा देते आणि केवळ अस्तित्वाच्या लढाईला एका अर्थपूर्ण ध्येयात रूपांतरित करते.वैयक्तिक पातळीवर प्रेम हे नातेसंबंधांच्या रूपात प्रकट होते कौटुंबिक बंध, मैत्री आणि प्रेमसंबंध, जे जीवनाला समृद्धी देतात. हार्वर्ड विद्यापीठाच्या ८५ वर्षांच्या 'प्रौढ विकास अभ्यासाने' (Study of Adult Development) हे सिद्ध केले आहे की, संपत्ती किंवा प्रसिद्धीपेक्षा मानवी संबंधच जीवनातील समाधानाचे खरे गमक आहेत. प्रेम आपल्याला इतरांशी जोडते, एकाकीपण नष्ट करते आणि सामायिक अर्थाची निर्मिती करते.व्यक्तिगत नात्यांच्या पलीकडे, प्रेम हे संपूर्ण मानवतेबद्दलच्या करुणेच्या रूपात विस्तारते. महात्मा गांधींचे देशप्रेम त्यांच्या स्वातंत्र्यलढ्याची प्रेरणा होती. मदर तेरेसांचे वंचितांवरील प्रेम त्यांच्या आजीवन सेवेचा आधार होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे शोषितांबद्दलचे प्रेम त्यांच्या सामाजिक न्यायाच्या लढाईचे इंधन होते. प्रेम हे एखाद्या कार्याबद्दलच्या किंवा कलेबद्दलच्या उत्कटतेतूनही व्यक्त होते. तथापि, केवळ प्रेम पुरेसे नसते. इतिहासात अज्ञानाने ग्रासलेल्या प्रेमाची अनेक उदाहरणे आहेत चुकीच्या समजुतींमुळे मुलांचे नुकसान करणारे पालक किंवा ईश्वरी प्रेमाच्या नावाखाली अत्याचार करणारे धर्मवेडे. प्रेम प्रेरणा देते, पण मार्ग दाखवू शकत नाही, तिथे ज्ञानाची आवश्यकता भासते..जीवन जगण्याचा ज्ञानमार्गज्ञान ज्यात तथ्ये, कौशल्ये, शहाणपण आणि आकलन यांचा समावेश होतो आपल्याला प्रभावी कृती करण्यासाठी साधने आणि आराखडा उपलब्ध करून देते. ते ‘आपण कशी कृती करावी?’ या प्रश्नाचे उत्तर देते. ज्ञान प्रेमाच्या सद्भावनेला ठोस परिणामात रूपांतरित करते आणि आपली करुणा हानीऐवजी मदत करेल याची खात्री देते.एखाद्या डॉक्टरचे रुग्णावरील प्रेम तेव्हाच सार्थ ठरते जेव्हा त्याच्याकडे निदानाचा आणि उपचारांचा वैद्यकीय अनुभव असतो. शिक्षकाचे विद्यार्थ्यांवरील प्रेम अध्यापनशास्त्राच्या ज्ञानाशिवाय अपूर्ण आहे. वैज्ञानिकांच्या ज्ञानाने मानवी जीवन पालटून टाकले आहे लसींमुळे रोगांचे निर्मूलन झाले, तर कृषी विज्ञानाने कोट्यवधींचे पोट भरले. भारतात एम. एस. स्वामिनाथन यांच्या कृषी ज्ञानामुळे आलेल्या हरित क्रांतीने भीषण दुष्काळ थोपवला.समीक्षक विचार आपल्याला दिशाभूल, अंधश्रद्धा आणि विघातक विचारसरणीपासून वाचवते. माहितीच्या या युगात, ज्ञानाची ढालच शोषणाविरुद्ध संरक्षण देते. शहाणपण जे अनुभव आणि आकलनातून येते गुंतागुंतीच्या परिस्थितीत नैतिक निर्णय घेण्यास मदत करते. परंतु, प्रेमाशिवाय असलेले ज्ञानही तितकेच धोकादायक असते. नाझींचे क्रूर मानवी प्रयोग किंवा अणुबॉम्बची निर्मिती ही ज्ञानाने करुणेचा हात सोडल्याची उदाहरणे आहेत. ज्ञान शक्ती देते, पण ती शक्ती मानवी कल्याणासाठीच वापरली जाईल, याची ग्वाही केवळ प्रेमच देऊ शकते..Premium|Lionel Messi India Visit : एक धागा सुखाचा... शंभर धागे दु:खाचे.ज्ञान आणि प्रेमाचे अनोखे मिश्रणजेव्हा प्रेम आणि ज्ञान हातात हात घालून चालतात, तेव्हाच सार्थ जीवनाचा उदय होतो. कौटुंबिक जीवनात प्रेम बांधिलकी निर्माण करते, तर मानसशास्त्राचे ज्ञान नाते टिकवण्यास मदत करते. पालक आपल्या मुलांवर नैसर्गिक प्रेम करतातच, पण मुलांच्या योग्य वाढीसाठी बालसंगोपनाचे ज्ञानही आवश्यक असते.व्यावसायिक जीवनात डॉक्टर या समन्वयाचे उत्तम उदाहरण आहेत वैद्यकीय ज्ञानाशिवाय उपचार केवळ सांत्वन ठरतात, तर करुणेविना उपचार हे यांत्रिक ठरतात. सामाजिक सुधारणेच्या क्षेत्रात, गांधीजींनी देशप्रेमाला राजकीय धोरणांची जोड दिली, तर आंबेडकरांनी शोषितांबद्दलच्या कळवळ्याला घटनात्मक ज्ञानाची जोड देऊन दुर्बलांना कायदेशीर संरक्षण मिळवून दिले. आधुनिक काळात, मोहम्मद युनूस यांनी गरिबांवरील प्रेमाला अर्थशास्त्राच्या ज्ञानाची जोड देऊन 'मायक्रोफायनान्स'द्वारे क्रांती घडवली. सॅल खान यांनी तंत्रज्ञानाच्या ज्ञानाला शिक्षणाप्रती असलेल्या प्रेमाशी जोडून 'खान अकॅडमी'च्या माध्यमातून जगभरात ज्ञानाचे लोकशाहीकरण केले.प्रेम आणि ज्ञानामधील घातक संघर्ष! प्रेम आणि ज्ञान हे एकमेकांना पूरक असले तरी, कधीकधी त्यांच्यात संघर्षही होतो. भावनिक ओढ अनेकदा निर्णयांवर सावट आणते जसे पालकांचे अतिप्रेम त्यांना अतिसंरक्षक बनवते. आधुनिक शिक्षण पद्धती अनेकदा प्रेमापेक्षा ज्ञानाला प्राधान्य देते. परीक्षांमध्ये बुद्धिमत्ता तपासली जाते, पण भावनिक विकास दुर्लक्षित राहतो. परिणामी, तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम पण नैतिकदृष्ट्या खुंटलेली पिढी तयार होते.तसेच, ज्ञानाशिवाय असलेले प्रेम विघातक ठरू शकते. स्थानिक परिस्थितीचे ज्ञान नसलेले विकास प्रकल्प अपयशी ठरतात. विशिष्ट गटाबद्दलचे प्रेम जेव्हा अज्ञानाशी जोडले जाते, तेव्हा त्यातून धार्मिक मूलतत्त्ववाद आणि वांशिक द्वेष जन्माला येतो, जो अखेर हिंसेला निमंत्रण देतो..ज्ञानयुक्त प्रेमाचा सांस्कृतिक दृष्टिकोनविविध परंपरांनी या समन्वयाचा पुरस्कार केला आहे. भारतीय तत्त्वज्ञानातील 'ज्ञान' आणि 'भक्ती' या दोन्ही गोष्टी अपरिहार्य मानल्या गेल्या आहेत. भगवद्गीतेत कर्म, ज्ञान आणि भक्ती या तिन्ही योगांचा संगम साधला आहे. बौद्ध धर्मातील 'करुणा' आणि 'प्रज्ञा' (शहाणपण) हे रसेल यांच्या विचारांशी मिळतेजुळते आहेत. ॲरिस्टॉटलनेही 'फ्रोनेसिस' (व्यावहारिक शहाणपण) या संकल्पनेद्वारे नैतिक समज आणि व्यावहारिक ज्ञान यांच्या एकत्रिकरणावर भर दिला आहे.पुढील वाटचाल कशी असावी?सार्थ जीवन जगण्यासाठी प्रेम आणि ज्ञान या दोन्हींची जाणीवपूर्वक जोपासना करणे आवश्यक आहे. शिक्षण केवळ तांत्रिक न राहता त्यात भावनिक बुद्धिमत्ता आणि नैतिक विचारांचा समावेश असावा. फिनलँडची शिक्षण व्यवस्था याचे उत्तम उदाहरण आहे, जिथे विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासावर भर दिला जातो. व्यावसायिक शिक्षणातही नैतिक प्रशिक्षणाचा समावेश असणे अनिवार्य आहे, जेणेकरून भविष्यातील व्यावसायिक आपल्या ज्ञानाचा वापर संवेदनशीलतेने करतील..निष्कर्षबर्ट्रांड रसेल यांचे विधान मानवी उत्कर्षाचे एक शाश्वत सत्य मांडते. ज्ञानाशिवाय असलेले प्रेम केवळ सदिच्छा ठरते, तर प्रेमाशिवाय असलेले ज्ञान हे शक्ती असूनही विध्वंसक ठरते. हृदय आणि मेंदूचा सुवर्णमध्यच खऱ्या अर्थाने सुंदर जीवन घडवू शकतो. डॉ. रवींद्र कुमार यांच्यासारखी माणसे हाच आदर्श आपल्यासमोर ठेवतात. त्यांच्या प्रेमाने त्यांना परत आणले आणि ज्ञानाने त्यांना उपचार करण्याची शक्ती दिली.आजच्या २१ व्या शतकातील हवामान बदल, विषमता आणि तंत्रज्ञानातील वेगाने होणारे बदल या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आपल्याला अशाच समाजाची गरज आहे जिथे प्रेम प्रेरणा देईल आणि ज्ञान मार्ग दाखवेल. सार्थ जीवन तेच आहे, जिथे आपण मनापासून प्रेम करतो आणि सतत काहीतरी शिकत राहतो. 