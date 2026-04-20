Premium|Personal Finance Management : गुंतवणुकीच्या जगात पाऊल ठेवण्यापूर्वी बॅलन्सशीट समजून घेणे का आवश्यक आहे?

सारिका चोरडिया - esteemsolutions2003@gmail.comआजच्या वेगवान आणि बदलत्या आर्थिक जगात महिलांची भूमिका केवळ घरापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. त्या कमावतात, गुंतवणूक करतात, व्यवसाय सांभाळतात आणि कुटुंबाचे आर्थिक निर्णयही आत्मविश्वासाने घेतात. मात्र, एक मूलभूत प्रश्न अजूनही अनेकांच्या मनात अनुत्तरित राहतो... तो म्हणजे आपली खरी आर्थिक स्थिती आपल्याला नेमकी कितपत माहिती आहे?... याचे उत्तर शोधण्यासाठी ‘बॅलन्सशीट’ समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. कारण बॅलन्सशीट ही केवळ आकड्यांची मांडणी नसून, ती आपल्या आर्थिक आयुष्याचा स्पष्ट आरसा आहे.आपण आपल्या आर्थिक स्थितीचा स्पष्ट आणि वस्तुनिष्ठ आढावा घेतो का? अनेक वेळा उत्पन्न चांगले असते; पण कर्जही मोठ्या प्रमाणावर असते. बचत असते; पण ती तरल स्वरूपात नसते. अशा परिस्थितीत आर्थिक ताण निर्माण होऊ शकतो. म्हणूनच ‘बॅलन्सशीट’ समजणे म्हणजे आर्थिक आत्मविश्वासाची पहिली पायरी आहे. हा शब्द ऐकला, की अनेकांना तो अवघड वाटतो; पण प्रत्यक्षात ती एका ठराविक दिवशीची आर्थिक स्थिती दर्शवणारी साधी आणि प्रभावी पद्धत आहे. ती आपल्याला सांगते, आपल्याकडे काय आहे? आपण कोणाला काय देणे लागतो? आणि आपल्या हातात किती उरते?.'बॅलन्सशीट'चे तीन मुख्य घटकमालमत्ता (Assets) ः रोख रक्कम, बँक शिल्लक, गुंतवणूक, घर, सोने, यंत्रसामग्री आदीजबाबदाऱ्या (Liabilities) ः गृहकर्ज, वैयक्तिक कर्ज, क्रेडिट कार्ड थकबाकी, थकीत खर्चभांडवल/निव्वळ संपत्ती : (Net Worth/Capital) ः मालमत्ता वजा जबाबदाऱ्या आर्थिक आरोग्य समजून घेण्यासाठी महत्त्वाचे मुद्दे१. तरलता (Liquidity) : तत्काळ उपलब्धतातरलता म्हणजे गरजेच्या वेळी त्वरित उपलब्ध होणारी रक्कम. उत्पन्न किती आहे हे महत्त्वाचे असले, तरी अचानक खर्च आल्यावर हातात रोख आहे का, हे अधिक महत्त्वाचे ठरते. आपत्कालीन परिस्थिती कोणतीही असू शकते, अचानक आजारपण येणे, नोकरी जाणे किंवा व्यवसायातील मंदी, घरातील अनपेक्षित मोठा खर्च. अशा वेळी गुंतवणूक कागदावर असली तरी चालत नाही; ती सहज आणि त्वरित उपलब्ध असणे आवश्यक असते. उदा. घर किंवा जमीन ही मालमत्ता असली, तरी ती लगेच विकून पैसे मिळवणे शक्य नसते. म्हणूनच 'आपत्कालीन निधी' वेगळा ठेवणे गरजेचे आहे. किमान सहा महिन्यांच्या खर्चाइतका आपत्कालीन निधी तरल स्वरूपात ठेवणे आवश्यक आहे. ही गुंतवणूक नसून, एक सुरक्षाकवच आहे. समजा, तुमचा मासिक खर्च ५० हजार रुपये आहे, तर किमान तीन लाख रुपये रोख किंवा बचत खात्यात किंवा लिक्विड फंडामध्ये असावेत. ही रक्कम गुंतवणूक नसून, सुरक्षाकवच आहे. तरलता योग्य असेल तर आर्थिक निर्णय अधिक शांतपणे आणि आत्मविश्वासाने घेता येतात.२. कर्जाचे प्रमाण (Debt/Liabilities) :कर्ज घेणे चुकीचे नाही; पण त्याचे प्रमाण नियंत्रित असणे गरजेचे आहे. कर्ज जास्त आणि भांडवल कमी असेल, तर जोखीम वाढते. उत्पन्न कमी झाले, तर 'ईएमआय'चा ताण वाढतो. उदाहरण : बचत २० लाख रुपये आणि कर्ज २० लाख रुपये असेल, तर हे प्रमाण संतुलित आहे. बचत पाच लाख रुपये आणि कर्ज ३५ लाख रुपये असेल, तर ते धोकादायक आहे. कारण कर्जाचे ओझे जास्त आहे. म्हणूनच कर्ज घेताना विचार करा, 'ईएमआय' आपल्या उत्पन्नात बसतो का? आपल्याकडे पुरेशी बचत आहे का? कर्ज योग्य प्रमाणात असेल, तर ते संपत्ती निर्माण करण्याचे साधन ठरते. परंतु, कर्ज अनियंत्रित असेल, तर ते आर्थिक स्वातंत्र्य मर्यादित करते.३. मालमत्तेची गुणवत्ता (Quality of Assets) :सर्व मालमत्ता सारख्या नसतात. काही मालमत्ता वाढ आणि उत्पन्न देतात, तर काही फक्त खर्च वाढवतात. उदा. म्युच्युअल फंड किंवा व्यवसायातील गुंतवणूक दीर्घकालीन वाढ देऊ शकते; पण लक्झरी वस्तू, महागडी गाडी यांची किंमत कालांतराने कमी होते. म्हणूनच आपली मालमत्ता उत्पन्न किंवा वाढ निर्माण करते, की फक्त खर्च वाढवते? हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो. गुणवत्तापूर्ण मालमत्ता आर्थिक स्थैर्य वाढवते; तर कमी परतावा देणारी मालमत्ता प्रगती मंदावते.४. कॅपिटल (Capital) - आर्थिक पाया :कॅपिटल म्हणजे भांडवल, तुमचे स्वतःचे आर्थिक बळ. सोप्या भाषेत सांगायचे, तर व्यवसाय किंवा वैयक्तिक आर्थिक रचनेत आपण स्वतः किती हिस्सा ठेवला आहे, हे कॅपिटल दर्शवते. कॅपिटल म्हणजे फक्त सुरुवातीला टाकलेली रक्कम नाही. त्यात पुढील गोष्टींचा समावेश होतो-सुरुवातीची गुंतवणूकसाचलेला नफा (Reserves)वजा वैयक्तिक खर्च (Drawings)कॅपिटल वाढत असेल, तर याचा अर्थ संपत्ती निर्माण होत आहे. कॅपिटल कमी होत असेल, तर व्यवसायातील नफा अपुरा आहे किंवा जास्त प्रमाणात पैसे काढले जात आहेत. उदा. एखाद्या व्यवसायात मालमत्ता ५० लाख रुपये आणि कर्ज ३० लाख रुपये असेल, तर उरलेले २० लाख रुपये हे कॅपिटल आहे. हेच खरे आर्थिक बळ आहे. कॅपिटल हळूहळू वाढत असेल, तर व्यवसाय स्थिर आणि मजबूत मानला जातो. महिलांच्या वैयक्तिक आर्थिक नियोजनातही कॅपिटल महत्त्वाचे आहे. आपल्या बचती, गुंतवणुका आणि वाढणारी नेटवर्थ हेच आपले व्यक्तिगत कॅपिटल आहे. लक्षात ठेवा, कर्जावर उभा असलेला व्यवसाय तात्पुरता असू शकतो; पण मजबूत कॅपिटलवर उभे असलेले आर्थिक जीवन दीर्घकालीन स्थैर्य देते..महत्त्वाची गुणोत्तरे ‘बॅलन्सशीट’चे विश्लेषण करण्यासाठी काही महत्त्वाची गुणोत्तरे (Ratios) वापरली जातात. ही गुणोत्तरे आर्थिक ताकद, जोखीम आणि स्थैर्य समजून घेण्यास मदत करतात.१. चालू गुणोत्तर= चालू मालमत्ता ÷ चालू देणीआदर्श: १.५ : १ ते २ : १यातून अल्पकालीन कर्ज फेडण्याची क्षमता कळते.२. कर्ज-भांडवल गुणोत्तर= एकूण कर्ज ÷ कॅपिटलआदर्श: १ : १ किंवा कमीहे कर्जावर अवलंबित्व किती आहे ते दर्शवते.३. इक्विटी गुणोत्तर= कॅपिटल ÷ एकूण मालमत्ताआदर्श: ५० टक्के किंवा अधिकहे स्वतःचा हिस्सा किती मजबूत आहे हे दाखवते.४. कार्यकारी भांडवल= चालू मालमत्ता – चालू देणीहे सकारात्मक आणि पुरेसे असणे आवश्यक.५. क्विक रेशो= (रोख + तत्काळ गुंतवणूक) ÷ चालू देणीआदर्श: १ : १ही गुणोत्तरे म्हणजे तुमच्या आर्थिक स्थितीची (बॅलन्सशीट) ‘आरोग्य तपासणी’ आहेत. आकडे फक्त पाहू नका; गुणोत्तरे मोजा आणि त्यातून आर्थिक चित्र स्पष्ट करा. मालमत्ता जास्त आणि कर्ज नियंत्रित असेल, तर आर्थिक स्थैर्य मजबूत राहते. कर्ज वाढत असेल आणि कॅपिटल कमी होत असेल, तर सावध होण्याची वेळ आली आहे. येथे एक नवी संकल्पना महत्त्वाची ठरते, ती म्हणजे ‘व्यक्तिगत नेटवर्थ ट्रॅकिंग’.नेटवर्थ ट्रॅकिंग- आर्थिक प्रगतीचा खरा मापदंड नेटवर्थ = एकूण मालमत्ता - एकूण कर्जमहत्त्वाचे म्हणजे हे दरवर्षी मोजणे आवश्यक आहे. एक उदाहरण पाहू या. समजा, तुमची मालमत्ता २०२४ मध्ये ३० लाख रुपये आहे आणि कर्ज १० लाख रुपये आहे. म्हणजे नेटवर्थ २० लाख रुपये आहे. २०२५ मध्ये मालमत्ता वाढून ३८ लाख रुपये झाली; पण कर्ज १२ लाख रुपये झाले, तर नेटवर्थ २६ लाख रुपये म्हणजे खरी प्रगती सहा लाख रुपयांची झाली. परंतु, परिस्थिती उलटीही असू शकते. मालमत्ता वाढली, तरी कर्ज त्यापेक्षा जास्त वाढले. अशा वेळी उत्पन्न वाढले असले तरी नेटवर्थ कमी होऊ शकते. म्हणूनच, दरवर्षी ३१ मार्चला स्वतःची एक छोटी यादी तयार करा, माझ्याकडे काय आहे? मी कोणाला काय देणे लागते? आणि उरते किती? हे प्रश्न दरवर्षी स्वतःला विचारा. ही प्रक्रिया फक्त आकड्यांची नाही; ही आर्थिक जागरूकतेची सवय आहे. नेटवर्थ ट्रॅकिंग म्हणजे स्वतःच्या आर्थिक प्रवासाचा आरसा. यातून कळते, की आपण फक्त कमावत आहोत, की खरोखर संपत्ती निर्माण करत आहोत.निष्कर्ष : आर्थिक साक्षरता ही आज प्रत्येक महिलेसाठी अत्यावश्यक आहे. बॅलन्सशीट समजून घेणे ही त्या प्रवासाची पहिली आणि महत्त्वाची पायरी आहे. योग्य नियोजन, शिस्तबद्ध बचत आणि समजूतदारपणे गुंतवणूक यामुळे पैसा फक्त साठत नाही, तो वाढतो. म्हणूनच, आर्थिक तपासणी स्वतः करा आणि गरज भासल्यास तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या. कारण जागरूक महिला हीच आर्थिकदृष्ट्या सक्षम कुटुंबाची आणि समाजाची खरी ताकद आहे..महिलांसाठी कृती आराखडास्वतःची वैयक्तिक बॅलन्सशीट तयार करा.सर्व कर्जे व गुंतवणुकींची यादी करा.आपत्कालीन निधी तपासा.वर्षातून एकदा आर्थिक 'चेक-अप' करा.फक्त चार प्रश्न लिहामाझी एकूण मालमत्ता किती?माझ्यावर कर्ज किती?माझी निव्वळ संपत्ती किती?गेल्या वर्षापेक्षा वाढ झाली का?ही साधी सवय तुम्हाला तुमच्या आर्थिक स्थितीची स्पष्ट जाणीव करून देते. जेव्हा ही माहिती स्पष्टपणे हातात असते आणि त्यावर योग्य मार्गदर्शन घेतले जाते, तेव्हा साधी बचतही नियोजित संपत्तीत रूपांतरित होऊ शकते. व्यवस्थित विश्लेषण, योग्य कर नियोजन, गुंतवणुकीची पुनर्रचना आणि जोखीम व्यवस्थापन या सर्व गोष्टींमुळे दीर्घकालीन संपत्ती निर्माण करता येते.सर्वाधिक सोनेसाठा असणारे दहा देशअमेरिका - ८१३३जर्मनी - ३३५२इटली - २४५२फ्रान्स - २४३७रशिया - २३३३चीन - २३०४स्वित्झर्लंड - १०४०भारत - ८८०जपान - ८४६नेदरलँड्स - ६१०(लेखिका चार्टर्ड अकाउंटंट- सीए आहेत. ७२७६८०००५४). Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.