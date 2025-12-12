Premium|Safest countries in WW3 : तिसरे महायुद्ध झाले तर जगात कोणता देश सुरक्षित?

मंजूषा कुलकर्णीयुक्रेन युद्ध, गाझा पट्टीतील संघर्ष यांसह जगाच्या काही वर्षांमध्ये अनेक भागांमध्ये तणाव वाढला आहे. त्यातून तिसऱ्या महायुद्धाचा भडका उडू शकतो, अशी भीती वारंवार व्यक्त करण्यात येते. या पार्श्वभूमीवर, तिसऱ्या महायुद्धाचा भडका उडालाच, तर जगातील कोणत्या भागाला किती धोका असू शकेल, असा अभ्यास करण्यात आला. या अभ्यासामध्ये न्यूझीलंड, आइसलँड यांसारखे देश अन्य देशांच्या तुलनेत सुरक्षित असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे.जगात कधी तिसरे महायुद्ध भडकले, तर पृथ्वीवर नेमके कोणते ठिकाण सुरक्षित राहील, अशी शंका जगभरात अनेक देशांमधील राजनैतिक तणावात निर्माण होणे साहजिक आहे. विशेषतः अण्वस्त्रांच्या या युगात जगभरातील संघर्षांपासून सर्वाधिक सुरक्षितता कोणत्या प्रदेशात मिळू शकते, याचा शोध संशोधक, विश्लेषक आणि धोक्याबाबत अंदाज घेणारे अभ्यासक हे सतत घेत असतात..Premium|Indian Economy : जागतिक आव्हाने आणि भारतीय गुंतवणूकदार.सध्याच्या जागतिक राजकारणातील तणावपूर्ण वातावरणामुळे मोठ्या युद्धाची शक्यता लोकांच्या मनात अधिक तीव्रतेने जाणवू लागली आहे. युद्ध निकट आहे, असे ठामपणे कोणी मानत नसले, तरी परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते ही शक्यता नाकारता येत नाही. या दशकातील तणाव उच्चांकी पातळीवर पोहोचला आहे. युक्रेनमधील संघर्षामुळे युरोपच्या सुरक्षेवर अस्थिरतेचे सावट आहे. ‘नाटो’ आणि रशिया यांच्यातील तणाव वाढण्याची भीती आहे. पश्चिम आशियातील इस्राईल आणि त्याच्या शेजारी देशांमधील तणाव राजनैतिक संघर्ष आणि खुल्या धमक्यांमुळे वाढत आहे. तैवानवर ताबा मिळविण्याच्या चीन सततच्या वक्तव्यांमुळे दक्षिण चीन समुद्रात संघर्षाची शक्यता अधिक असून त्यात अमेरिकेचाही उतरण्याची चिन्हे आहेत. दुसरीकडे, उत्तर कोरिया सतत क्षेपणास्त्र चाचण्या आणि सार्वजनिक पातळीवर अण्वस्त्र प्रदर्शन करत तणाव भर घालत आहे.या सर्व घडामोडींमुळे २१व्या शतकातील जागतिक युद्ध भूतकाळातील खंदक युद्धासारखे होणार नाही. ते कदाचित संकरित युद्ध असू शकते.शास्त्रीय अभ्यासाचा आधारया केवळ काल्पनिक गोष्टी नाहीत. ‘नेचर फूड’मध्ये प्रकाशित झालेल्या एका शास्त्रीय अभ्यासात अणुयुद्धाचा शेतीवरील परिणाम तपासण्यात आले. यातून असा निष्कर्ष काढण्यात आला की वातावरणात निर्माण होणारा काळा धूर आणि दीर्घकालीन कृषी उत्पादनांच्या अपयशामुळे अशा विनाशकारी संघर्षामुळे जगभरातील ६.७ अब्ज लोकांवर उपासमारीचे संकट कोसळेल. अणुयुद्धामुळे अमेरिका, कॅनडा, युरोपचा बहुतांश भाग आणि रशिया या प्रदेशांतील अन्नपुरवठा साखळी पूर्णपणे कोलमडेल. जागतिक व्यापार ठप्प झाल्यास काही देशांची पूर्ण लोकसंख्या उपासमारीने नष्ट होण्याची शक्यता अभ्यासात व्यक्त करण्यात आली आहे. त्याच अभ्यास प्रारूपातून हेही सांगण्यात आले आहे, की काही प्रदेश विशेषतः दक्षिण अमेरिका, ओशियानिया आणि दुर्गम उत्तरी भाग शेतीतील लवचिकता आणि भौगोलिक संरक्षण क्षमतेमुळे तुलनेने सुरक्षित राहू शकतात. जागतिक धोक्यांचे निरीक्षण करणाऱ्या संस्थांच्या स्वतंत्र विश्लेषणाशी हे निष्कर्ष जुळतात. ‘ग्लोबल पीस इंडेक्स’सह अशा निर्देशांकामध्ये स्थिरता, तटस्थता, संघर्षाचा धोका आणि देशाची स्वयंपूर्णता यांचा विचार केला जातो. याच अनुषंगाने news.com.auने अलीकडेच जागतिक युद्धाच्या परिस्थितीत तुलनेने सुरक्षित मानल्या जाऊ शकणाऱ्या देशांची यादी तयार केली. ही यादी ‘ग्लोबल पीस इंडेक्स’च्या आधारे असून त्यात भौगोलिक संरचना, लष्करी संलग्नता, संभाव्य हल्ला क्षेत्रांपासूनचे अंतर, नागरी संरक्षणव्यवस्था, ऊर्जा व अन्नउत्पादनातील स्वयंपूर्णता यांसारख्या इतर निकषांचाही समावेश करण्यात आला..सुरक्षेचे मापदंडजागतिक युद्धात एखादा देश पूर्णपणे सुरक्षित राहील, असे मात्र कोणताही तज्ज्ञ स्पष्टपणे सांगत नाही. सुरक्षिततेचा प्रश्न हा ठरावीक नसून संभाव्यतेवर आधारित असतो, यावर इतिहासकार आणि धोरणविश्लेषक यांचे एकमत आहे. संघर्षाच्या प्रकार, अणुहल्ल्याचे धोरण, आघाडीचे संपर्क जाळे, वाऱ्यामुळे पसरणारी किरणोत्सर्गी धूळ आणि व्यापार व पुरवठा मार्गातील अडथळे यावर सुरक्षा अवलंबून असते.तटस्थ देशांनाही फटकाइतिहासाकडे वळून पाहिले असता हेही दिसते की कोणत्याही संघर्षापासून अलिप्त असलेल्या आणि त्यात कोणतीही गुंतवणूक नसलेल्या देशांनाही यात ओढले जाऊ शकते किंवा त्यांना त्याचा फटका बसू शकतो. दुसऱ्या महायुद्धात बेल्जियम, लक्झेंबर्ग, नेदरलँड्स आणि नॉर्वे यांनी तटस्थता जाहीर केली होती. या देशांनी कोणत्याही पक्षाला धोका निर्माण केला नव्हता आणि त्यांची लष्करी उपस्थितीही अत्यल्प होती. तरीसुद्धा १९४० मध्ये जर्मनीने त्यांच्या भौगोलिक स्थितीचा रणनीतीसाठी फायदा घेण्यासाठी या सर्व देशांवर आक्रमण केले आणि त्यांवर कब्जा केला. याचप्रमाणे, इतिहासातील अनेक लहान तटस्थ देशांचे सार्वभौमत्व त्यांच्या भौगोलिक किंवा राजकीय स्थितीमुळे धोक्यात आल्याचीही उदाहरणे आहेत. पहिल्या महायुद्धात नॉर्वेने अलिप्त धोरण स्वीकारले होते तरीही जर्मन ‘यू-नौकां’नी त्यांची व्यापारी जहाजे बुडविल्याने नॉर्वेला मोठे नुकसान सोसावे लागले. ती जहाजे पूर्णपणे नागरी, बिगरलष्करी वस्तूंची वाहतूक करत होती. एखादा देश युद्धाला जबाबदार नसला, संघर्षात सहभागी नसला तरी फक्त भौगोलिक स्थान, जवळीक किंवा सोयीच्या कारणामुळे तो युद्धाचा बळी ठरू शकतो..Premium|Study Room : गरजेतून लोभ उद्भवतो आणि लोभ वाढल्यास अन्नाची नासाडी होते.हे देश तुलनेने अधिक सुरक्षित?अत्यंत भीषण युद्धस्थितीतील सुरक्षेच्या प्रारूपांमध्ये विश्लेषक आणि विविध नियतकालिकांमधून काही विशिष्ट देशांचा वारंवार उल्लेख केला जातो. त्यापैकी सर्वाधिक सुरक्षित देश म्हणून न्यूझीलंडचे नाव सर्व जण घेतात. अत्यंत दूर, जास्त लोकसंख्या असलेले प्रदेश आणि अणुऊर्जा केंद्रांपासून हजारो किलोमीटर अंतर, सर्वांत शांत देशांच्या यादीत सतत स्थान मिळवणारा आणि कृषिदृष्ट्या स्वयंपूर्ण असा न्यूझीलंड देश आहे. एखाद्याला मानवी संस्कृती पुन्हा उभी करण्यासाठी योग्य ठिकाण शोधायचे झाले तर असेल, न्यूझीलंडचे नाव सर्वांत प्रथम सुचविले जाईल.सुरक्षित स्थानांच्या चर्चेत पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, विशेषतः पर्थचे नाव वारंवार समोर येते. पृथ्वीवरील जगापासून दूर असलेले मोठे शहर अशी पर्थची ओळख आहे. ऑस्ट्रेलिया स्वतःच्या गरजेपेक्षा अधिक अन्न उत्पादन करून निर्यात करतो. ‘नाटो’ देशांपासून, रशिया, चीन आणि अमेरिकेच्या लष्करी प्रभाव क्षेत्रापासून असलेले त्याचे भौतिक अंतर कोणत्याही आंतरखंडीय संघर्षात या प्रदेशावर थेट हल्ला होण्याची शक्यता सांख्यिकीदृष्ट्या कमी असते.आइसलँड हा आणखी एक वारंवार उल्लेखिला जाणारा देश आहे. ‘ग्लोबल पीस इंडेक्स’मध्ये पहिल्या क्रमांकावर असलेल्या या देशाचे स्थान उत्तर अटलांटिक महासागराच्या मध्यभागी आहे. आइसलँडमध्ये प्रचंड भूऔष्णिक ऊर्जासाठे आहेत. स्थायी रूपातील सैन्य नसले तरी तटस्थ भूमिका आणि भौगोलिक अंतर यामुळे त्याला लक्ष्य करण्याची शक्यता अत्यल्प आहे.दक्षिण अमेरिकेत चिली, अर्जेंटिना आणि उरुग्वे यांची नावेही वारंवार येतात. अँडीज पर्वतरांग आणि प्रशांत महासागर यामुळे त्यांना नैसर्गिक संरक्षण मिळते. ते उत्तर गोलार्धातील संघर्षातील स्फोट किंवा किरणोत्सर्गाच्या टप्प्याच्या बाहेर आहेत. ब्राझील आणि पॅराग्वे यांचाही कृषी लवचिकतेच्या प्रारूपात उल्लेख होतो. जागतिक बाजारपेठ कोसळल्यानंतरही देशवासीयांची भूक भागविण्यास सक्षम असलेल्या प्रदेशांमध्ये त्यांची गणना केली जाते.आफ्रिकेत बोट्स्वाना हा देश नैसर्गिक साधनसंपत्तीने समृद्ध असून दक्षिण गोलार्धाच्या आतील भागात भौगोलिकदृष्ट्या सुरक्षित स्थितीत आहे. जागतिक भू-राजकीय तणावाच्या केंद्रांपासून असलेल्या जास्त अंतरामुळे नामिबिया आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या काही भागांचाही अस्तित्व अबाधित राहू शकते.आशियामध्ये भूतानचे नाव प्राधान्याने घेतले जाते. या देशाने १९७१पासून तटस्थता जाहीर केली आहे. हिमालयात उंचावर वसलेला जमिनीने पूर्णपणे वेढलेला हा देश सांस्कृतिक आणि राजकीयदृष्ट्या लष्करी गटांपासून अलिप्त आहे. इंडोनेशिया हे आणखी एक उदाहरण आहे. या देशाने दीर्घकाळापासून ‘मुक्त आणि सक्रिय’ परराष्ट्र धोरण स्वीकारलेले आहे. अमेरिका-चीन संघर्ष क्षेत्रांपासून तो दूर आहे..वास्तव स्थितीसंशोधकांनी केलेला हा अभ्यास संघर्षातून जगण्याची हमी देत नाही. संघर्ष अण्वस्त्रधारी, पारंपरिक किंवा सायबर अथवा आर्थिक असो त्यांच्या स्वरूपावर संरक्षण अवलंबून असते. दक्षिण गोलार्धातही परिणामांचे नमुने आणि हवामानाचे परिणाम अप्रत्यक्षपणे सुरक्षित समजल्या जाणाऱ्या देशांवर परिणाम करू शकतात, असे तज्ज्ञांचे सांगणे आहे. या सर्वांमधून एक सत्य स्पष्ट दिसते, ते म्हणजे मानवासाठी कुठेतरी सुरक्षित ठिकाण आहे, यावर विश्वास ठेवण्याची तीव्र गरज असते. परंतु दुर्दैवाने महायुद्ध भडकले तर त्याच्या परिणामांपासून पृथ्वीवरील कोणतेही ठिकाण त्यापासून पूर्णपणे अलिप्त राहू शकत नाही. तरीही भौगोलिक स्थिती, राजकीय भूमिका आणि स्वयंपूर्णता यांमुळे काही प्रदेश इतरांच्या तुलनेत परिस्थितीचा सामना अधिक चांगल्या प्रकारे करू शकतील.संशोधनातील निष्कर्षया अभ्यासात संशोधकांनी हवामान, पिके आणि मत्स्यसंपदा यांचे प्रारूप वापरून समताप मंडळात (सार्टोस्फिअर) सोडल्या जाणाऱ्या धुराच्या सहा वेगवेगळ्या परिस्थितींचे परिणाम मोजले आहेत. युद्धानंतर साठवलेल्या अन्नाचा तुटवडा निर्माण झाल्यावर प्रत्येक देशात किती अन्न उष्मांक उपलब्ध राहतील, याचा अंदाज या प्रारूपावरून केला आहे. अणुयुद्ध टाळण्यासाठी जागतिक सहकार्य किती अत्यावश्यक आहे, हेही यातून ठळकपणे अधोरेखित करतात.अण्वस्त्रांच्या स्फोटांमधून वातावरणात जाणारा काळा धूर पृथ्वीच्या हवामानात मोठे अडथळे निर्माण करेलयामुळे जमीन आणि जलस्रोतांवर आधारित अन्नधान्य उत्पादनावर मर्यादा येईल.लक्ष्यित क्षेत्रांपासून दूरवरील प्रभावांचे प्रमाण पाहता पाच टेराग्रामपेक्षा (पाच अब्ज किलो) जास्त धूर वातावरणात गेल्यास अन्नटंचाई निर्माण होईलजवळजवळ सर्व देशांमध्ये पशुधन व मत्स्यउत्पादन हे घटलेल्या पिकउत्पादनाची भरपाई करू शकणार नाहीअन्नाची नासाडी कमी करणे यांसारख्या उपाययोजनांनी उपलब्ध अन्न ऊर्जा वाढविण्यावर फारसा परिणाम होणार नाहीअणुयुद्धाचा परिणामभारत–पाकिस्तानमधील अणुयुद्धामुळे दोन अब्जांहून अधिक लोकांचा जीव जाऊ शकतोअमेरिका–रशिया यांच्यातील अणुयुद्धामुळे पाच अब्जांहून अधिक लोक मृत्यूमुखी पडू शकतात. 