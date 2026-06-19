Premium|Aadhaar Linked Public Reading Initiative : आधार कार्डद्वारे कुठेही पुस्तक वाचनाची अभिनव राष्ट्रीय संकल्पना

रिता राममूर्ती गुप्ता - info@reetaramamurthygupta.in‘आधार-संलग्न सार्वजनिक वाचन उपक्रम’ म्हणजे वाचनसंस्कृतीला नवे बळ देण्याची एक अभिनव संकल्पना आहे. आधार कार्ड आणि सार्वजनिक ग्रंथालयांची सांगड घालून तंत्रज्ञानाच्या मदतीने ज्ञान सर्वांपर्यंत पोहोचवण्याचा तो एक प्रभावी मार्ग ठरू शकतो.कल्पना करा, भारतातल्या कोणत्याही ठिकाणी एखाद्या सार्वजनिक वाचनालयात जाऊन फक्त आपल्या आधार कार्डचा वापर करून तुम्ही कोणतंही पुस्तक वाचू शकलात तर किती मजा येईल! एक साधा, ‘आधार-संलग्न सार्वजनिक वाचन उपक्रम’ हा संपूर्ण भारतामध्ये वाचनाची आवड वाढवण्यासाठी सर्वात व्यावहारिक आणि कमी खर्चाचा मार्ग ठरू शकतो. त्याद्वारे शहरातील नोकरदार, लहान शहरांमधील विद्यार्थी आणि ग्रामीण भागातील कुटुंबं यांच्यापर्यंत अगदी सहजपणे पोहोचता येईल. त्यामुळे सध्याच्या तुलनेत हे वाचन अधिक लोकांच्या नजरेत भरणारं, अमलात आणण्याजोगं आणि लोकांसाठी अत्यंत मोलाचं होईल. सर्व सरकारी संकेतस्थळांवर तुमची एक ‘सामाजिक पत’ (social credential) म्हणजेच एक ‘डिजिटल बॅज’ तयार होऊन तुमची ओळख अधिक मजबूत होईल. या कार्यक्रमाची रूपरेषा कशी असेल, याचा एक काल्पनिक आराखडा खालीलप्रमाणे आहे :नोंदणी : कोणत्याही सार्वजनिक वाचनालयात (या उपक्रमात सहभागी असलेल्या सर्व संस्थांमध्ये) जा आणि आपल्या आधार कार्डचा वापर करून नोंदणी करा. नोंदणी करताना तुम्हाला कोणती भाषा आवडते आणि कोणत्या विषयांमध्ये रस आहे, याबद्दल सांगा. वाचनालयात पुस्तकांचा साठा ठेवण्यासाठी ही माहिती अत्यंत महत्त्वाची ठरेल.पुस्तक उसनं घेणं : जेव्हा तुम्ही वाचनालयातून एखादं पुस्तक घ्याल तेव्हा एका साध्या आधार ओटीपीद्वारे तुमच्या ‘सामाजिक पत’शी जोडलेला एक छोटा, तत्काळ फायदा तुम्हाला मिळेल. तुम्ही जितकी जास्त पुस्तकं घ्याल आणि ती वेळेवर परत कराल, तितके जास्त फायदे तुम्हाला अनलॉक करता येतील.तुमची सामाजिक पत सुधारा : हा कार्यक्रम एका अगदी साध्या ॲपवर चालेल, ज्यामध्ये विविध समुदायांसाठी एक ‘लीडरबोर्ड’ असेल. त्यामध्ये ‘नवशिका’, ‘वाचक’, ‘सक्रिय वाचक’ असे स्तर असतील. हा डिजिटल बॅज किंवा दर्जा सोशल मीडियावर शेअर करता येण्याजोगा असणं आवश्यक आहे. हे बॅजेस वेगवेगळ्या साहित्यप्रकारांसाठी, सांस्कृतिक कार्यक्रमांमध्ये मोफत प्रवेशासाठी आणि सामुदायिक वाचन स्पर्धांसाठी मिळवता येतील, तसंच मूल्यमापनासाठीही याचा वापर केला जाऊ शकतो..Premium|Pune Book Festival 2025 : पावलोपावली फुललेलं वाचकांचं स्वप्न.शैक्षणिक फायदे मिळवाविविध संस्था या सोशल बॅजसोबत काही विशेष सवलती जोडू शकतात - जसे की, जी मुलं किमान काही पुस्तकं वाचण्याचं उद्दिष्ट पूर्ण करतील, त्यांना मोफत शिकवणी किंवा शाळेचं पूरक साहित्य दिलं जाऊ शकतं. दरमहा प्रतिवापरकर्ता उसनी घेतलेली पुस्तकं, ती वेळेवर परत करणं, उच्च सामाजिक पत स्तरांवर पोहोचणं आणि सामुदायिक कार्यक्रमांमधील सहभाग यासारखा डेटा प्रोत्साहन देण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. त्यामुळे, आधारची गरज केवळ नोंदणीच्या वेळी पडताळणीसाठी आणि पुस्तक घेताना ओळख निश्चित करण्यासाठीच असेल; तर प्रणाली स्वतः अत्यंत कमी डेटा साठवून ठेवेल. एक सोपं तंत्रज्ञान ॲप आणि एसएमएस प्रणालीद्वारे नोंदणी, पुस्तक घेणं आणि बॅज देणं सहज हाताळलं जाऊ शकतं.ज्या भागांमध्ये इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी कमी आहे, तिथे वाचनालयाद्वारे छापलेले ऑफलाइन टोकन वापरले जाऊ शकतात. हा उपक्रम सार्वजनिक वाचनालयं, शालेय वाचनालयं, ग्रामपंचायत वाचन कक्ष, एनजीओद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या फिरत्या ग्रंथालयांमध्ये आणि खासगी कॅफेंमध्येही पसरू शकतो, ज्यामुळे ही संपूर्ण प्रणाली एकत्र जोडली जाईल. यामुळे ग्रंथपालांना रोजगाराच्या संधीही मिळतील, ज्यांना ही प्रणाली चालवण्यासाठी ऑनलाइन प्रशिक्षण दिलं जाऊ शकतं.अर्थात, यासाठी आधी प्रायोगिक तत्त्वावर एक प्रकल्प राबवावा लागेल. शहरी आणि निम-शहरी भागांचं मिश्रण असलेल्या एखाद्या जिल्ह्यात सहा ते १२ महिन्यांचा ‘पायलट प्रकल्प’ राबवल्यास, या कार्यक्रमाची रचना करणं आणि एक व्यवहार्य बक्षीस योजना तयार करणं सोपं होईल. त्यानंतर हा उपक्रम जिल्हा ग्रंथालय नेटवर्क आणि शालेय प्रणालीच्या माध्यमातून राज्यभर आणि सरकारी पाठबळासह वाढवता येऊ शकतो..संस्कृतीची जपणूक\rवाचनाची संस्कृती अमलात आणण्याजोगी आणि लोकांसाठी अत्यंत मोलाचे करण्यासाठी तिचा उत्सव साजरा केला पाहिजे आणि ती दैनंदिन दिनचर्येचा भाग बनवली पाहिजे. शहरातील सर्वात सोपा लक्ष्य गट पालक असू शकतात, जे आपल्या मुलांसाठी पुस्तकं उसनी घेतात किंवा स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या तरुणांना याद्वारे सक्षम केलं जाऊ शकतं. याव्यतिरिक्त, प्रवासादरम्यान वाचण्यासाठी, कौशल्य वाढवण्यासाठी, झोपण्यापूर्वी वाचण्यासाठी (तेही पूर्णपणे मोफत) पुस्तकं घेणं, या उपक्रमाला एका सेवेचे रूप देते. जास्तीत जास्त लोकांना याचा फायदा व्हावा, यासाठी प्रमुख प्रादेशिक भाषांमध्ये इंटरफेस असणं आवश्यक आहे, ज्यामध्ये अर्धसाक्षर ग्राहकांसाठी ऑडिओ सूचनादेखील असतील.\r\n\r\nविज्ञान असं सांगतं, की लोक क्वचित मिळणाऱ्या मोठ्या बक्षिसांपेक्षा वारंवार मिळणाऱ्या छोट्या बक्षिसांना अधिक चांगला प्रतिसाद देतात. पुस्तक उसनं घेतल्यानंतर मिळणारा ‘बॅज’ हा एक सकारात्मक संदेश तयार करतो. भारतातील सुमारे ४६ हजार सार्वजनिक वाचनालयांमध्ये पुस्तकांचा साठा चांगला असावा लागेल आणि त्यामध्ये सर्व वयोगटांची काळजी घेतली पाहिजे. त्यामध्ये स्पर्धा परीक्षांसाठी मुलांचं साहित्य, तसंच दिव्यांग वापरकर्त्यांसाठी ब्रेल साहित्य आणि ऑडिओ बुक्सचा समावेश असणं आवश्यक आहे. सुधारित वाचक प्रोफाईलचा डेटा अखंडपणे उपलब्ध असेल, ज्यामुळे जास्तीत जास्त लोकांना फायदा व्हावा, यासाठी या कार्यक्रमात आवश्यकतेनुसार बदल करता येतील.\r\n\r\nआधार-संलग्न आणि साध्या ॲपचा दृष्टिकोन वापरण्यामागचं कारण म्हणजे ही प्रक्रिया सुलभ करणं होय. आधार कार्ड भारताच्या बहुसंख्य लोकसंख्येपर्यंत पोहोचलं असल्याने ते नोंदणी सुलभ करू शकते, वाचनालय कार्डांची डुप्लिकेशन कमी करू शकतं आणि अंमलबजावणीसाठी कार्यसंचालनातील सुलभता आणू शकतं. शिवाय, आधारमुळे पुस्तकं उसनं घेणं सर्वांसाठी समान पातळीवर येतं, ज्यामुळे मुलं, हंगामी स्थलांतरित आणि अनौपचारिक कामगार यांना प्रणालीमध्ये समाविष्ट करणं सोपं होतं.\r\n\r\nबक्षिसंदेखील (डिजिटल बॅज, मोबाईल टॉप-अप, कूपन) जलद आणि विश्वासार्हपणे वितरित केली जाऊ शकतात. जरी तज्ज्ञ हे या उपक्रमाची अंमलबजावणी कशी करावी, यावर आपलं मत मांडू शकत असले, तरी एक गोष्ट स्पष्ट आहे. ‘वांचे गुजरात’ या उप्रकमापासून तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि सध्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना वाचनाचे फायदे लोकांपर्यंत पोहोचवायचे होते... हा उपक्रम खरंच अशक्य ते शक्य करू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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