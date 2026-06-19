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Premium|Aadhaar Linked Public Reading Initiative : आधार कार्डद्वारे कुठेही पुस्तक वाचनाची अभिनव राष्ट्रीय संकल्पना

Digital Library Access Through Aadhaar : आधारशी जोडलेले सार्वजनिक वाचनालय जाळे उभारून देशभरातील नागरिकांना कुठेही पुस्तकांपर्यंत सहज प्रवेश देण्याची आणि वाचनसंस्कृतीला डिजिटल माध्यमातून नवे बळ देण्याची संकल्पना पुढे येत आहे.
Aadhaar Linked Public Reading Initiative

Aadhaar Linked Public Reading Initiative

esakal

अवतरण टीम
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रिता राममूर्ती गुप्ता - info@reetaramamurthygupta.in

आधार-संलग्न सार्वजनिक वाचन उपक्रम’ म्हणजे वाचनसंस्कृतीला नवे बळ देण्याची एक अभिनव संकल्पना आहे. आधार कार्ड आणि सार्वजनिक ग्रंथालयांची सांगड घालून तंत्रज्ञानाच्या मदतीने ज्ञान सर्वांपर्यंत पोहोचवण्याचा तो एक प्रभावी मार्ग ठरू शकतो.

कल्पना करा, भारतातल्या कोणत्याही ठिकाणी एखाद्या सार्वजनिक वाचनालयात जाऊन फक्त आपल्या आधार कार्डचा वापर करून तुम्ही कोणतंही पुस्तक वाचू शकलात तर किती मजा येईल! एक साधा, ‘आधार-संलग्न सार्वजनिक वाचन उपक्रम’ हा संपूर्ण भारतामध्ये वाचनाची आवड वाढवण्यासाठी सर्वात व्यावहारिक आणि कमी खर्चाचा मार्ग ठरू शकतो. त्याद्वारे शहरातील नोकरदार, लहान शहरांमधील विद्यार्थी आणि ग्रामीण भागातील कुटुंबं यांच्यापर्यंत अगदी सहजपणे पोहोचता येईल. त्यामुळे सध्याच्या तुलनेत हे वाचन अधिक लोकांच्या नजरेत भरणारं, अमलात आणण्याजोगं आणि लोकांसाठी अत्यंत मोलाचं होईल. सर्व सरकारी संकेतस्थळांवर तुमची एक ‘सामाजिक पत’ (social credential) म्हणजेच एक ‘डिजिटल बॅज’ तयार होऊन तुमची ओळख अधिक मजबूत होईल. या कार्यक्रमाची रूपरेषा कशी असेल, याचा एक काल्पनिक आराखडा खालीलप्रमाणे आहे :

नोंदणी : कोणत्याही सार्वजनिक वाचनालयात (या उपक्रमात सहभागी असलेल्या सर्व संस्थांमध्ये) जा आणि आपल्या आधार कार्डचा वापर करून नोंदणी करा. नोंदणी करताना तुम्हाला कोणती भाषा आवडते आणि कोणत्या विषयांमध्ये रस आहे, याबद्दल सांगा. वाचनालयात पुस्तकांचा साठा ठेवण्यासाठी ही माहिती अत्यंत महत्त्वाची ठरेल.

पुस्तक उसनं घेणं : जेव्हा तुम्ही वाचनालयातून एखादं पुस्तक घ्याल तेव्हा एका साध्या आधार ओटीपीद्वारे तुमच्या ‘सामाजिक पत’शी जोडलेला एक छोटा, तत्काळ फायदा तुम्हाला मिळेल. तुम्ही जितकी जास्त पुस्तकं घ्याल आणि ती वेळेवर परत कराल, तितके जास्त फायदे तुम्हाला अनलॉक करता येतील.

तुमची सामाजिक पत सुधारा : हा कार्यक्रम एका अगदी साध्या ॲपवर चालेल, ज्यामध्ये विविध समुदायांसाठी एक ‘लीडरबोर्ड’ असेल. त्यामध्ये ‘नवशिका’, ‘वाचक’, ‘सक्रिय वाचक’ असे स्तर असतील. हा डिजिटल बॅज किंवा दर्जा सोशल मीडियावर शेअर करता येण्याजोगा असणं आवश्यक आहे. हे बॅजेस वेगवेगळ्या साहित्यप्रकारांसाठी, सांस्कृतिक कार्यक्रमांमध्ये मोफत प्रवेशासाठी आणि सामुदायिक वाचन स्पर्धांसाठी मिळवता येतील, तसंच मूल्यमापनासाठीही याचा वापर केला जाऊ शकतो.

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