Premium|Sumitra Bhave National Award Movies : 'बाधा' चित्रपटासाठी जेव्हा सुमित्रा भावेंनी फोन केला; डॉ. मिलिंद शिंदे यांनी जागवल्या जुन्या आठवणी

डॉ. मिलिंद शिंदे - saptrang@esakal.com खरं तर हे त्या दोघांचं मोठेपण होतं... अगदीच नवख्या एक-दोन सिनेमे केलेल्या नटाला स्वतःहून फोन करणं. नकार देण्याची काय बिशाद...?त्यांचे आधीचे सगळं सिनेमे नजरेसमोरून सरकू लागले. दोघी... वास्तुपुरुष... मानदंड ठरलेले सिनेमे... प्राथमिक बोलणी झाल्यावर... जिथं आपल्याला चित्रीकरण करायचं आहे... तिथं जाण्याचं.. त्या वातावरणात तीन-चार दिवस राहण्याचं ठरलं.सुमित्रा भावे बोलतायेत... बोल त्यांच्याशी.सुनील सुकथनकरनं फोन सुमित्रा भावेंकडे दिला. आम्ही 'बाधा' नावाचा सिनेमा करतोय. मी आणि सुनील त्याचं दिग्दर्शन करतोय. त्या सिनेमात एक भगत (देवऋषी) नावाचं छोटसं पण महत्त्वाचं पात्र आहे. ते कराल का..? सुमित्रा भावे, सुनील सुकथनकर या द्वयींना कोण नाही म्हणणार..?एकाहून एक उत्तमोत्तम सिनेमे करणाऱ्या या दोघांसोबत काम करण्यासाठी तेव्हाही कित्येक कलावंत- तंत्रज्ञ उत्सुक होते. आताही आहेत. दुर्दैवाने सुमित्रा भावे आपल्यात हयात नाहीत. सुनीलसोबतही काम करण्यास खूप कलावंत उत्सुक आहेत...सुमित्रा भावे-सुनील सुकथनकर या जोडीबद्दल काही गोष्टी मनात कायम घर करून राहिल्या आहेत. दिल्लीला आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव होता. तो आता इफ्फी नावाने गोव्याला स्थलांतरित झाला. दिल्लीला सिटी फोर्ट या अतिशय मोठ्या प्रांगणात तिथल्या चित्रपटगृहात हा चित्रपट महोत्सव रंगत असे. गोष्ट त्या वेळेसची...जे सिनेमे महोत्सवासाठी निवडले होते, त्या सिनेमांवर काहींची नाराजी होती. त्या नाराजांमध्ये सुमित्रा भावे-सुनील सुकथनकरही होते. पण त्यांनी ही नाराजी अतिशय संयतपणे व्यक्त केली. आणि तिथल्याच (दिल्लीमधल्या) हंगेरियन दूतावासाच्या चित्रपटगृहात एक पर्यायी चित्रपट महोत्सव आयोजित केला... त्यांचा 'जिंदगी जिंदाबाद' या सिनेमाचा खेळ आम्हाला (NSD च्या विद्यार्थ्यांना) तिथे पाहण्याचा योग आला. तेव्हा विद्यार्थी दशेत असताना वाटले किती संयमानं या सगळ्या मंडळींनी आपलं म्हणणं पुढे केलं. हलका निषेधही झाला आणि ईप्सित निरोपही पोहोचता केला. ज्याचा संस्कार आजही सोबत करतो आहे.दुसरी घटना... जेव्हा सगळीकडे व्यावसायिक सिनेमाची वर्दळ... सॅटेलाइट हिरोंची चलती असताना आपल्या विवेकाला पटतील, विवेक प्रवाहित करतील, विवेकवाद वृद्धिंगत करतील अशा सिनेमांची कास धरलेली ही द्वयी त्या सगळ्या वाणिज्य व्यवहारात उठून दिसत होते. आजही दिसतायत... या दोघांना वाटलं असतं तर ते सहज 'बाबूराव चालला लंडनला', 'लंडनचा जावई', 'सासू वाघीण', मळला मळवट भंडाऱ्यानं... इ. सिनेमे करून अर्थार्जन करू शकले असते... पण TISS मधून आणि एक FTIT मांडवाखालून आल्यानं जबाबदारीची जाणीव असणार... त्यातून नव्या वाटेचे सिनेमे... नव्या धाटणीचे सिनेमे त्यांच्याकडून घडत गेले आणि आता त्यांच्याकडूनच आपल्याला त्यांच्या नव्या प्रकल्पासाठी बोलावणं आल्याचा आनंद वेगळाच होता... ज्यांना आपल्याला भेटायचं आणि ज्यांच्याकडे जाऊन फोटो देऊन त्यांच्याकडे आपल्याला काम द्यायची विनंती करायची होती, त्यांनीच म्हणावं आपण एकत्र काम करूया. याहून मोठं समाधान ते काय...?खरं तर हे त्या दोघांचं मोठेपण होतं... अगदीच नवख्या एक - दोन सिनेमे केलेल्या नटाला स्वतःहून फोन करणं. नकार देण्याची काय बिशाद...?त्यांचे आधीचे सगळं सिनेमे नजरेसमोरून सरकू लागले. दोघी... वास्तुपुरुष...मानदंड ठरलेले सिनेमे... प्राथमिक बोलणी झाल्यावर... जिथं आपल्याला चित्रीकरण करायचं आहे... तिथं जाण्याचं.. त्या वातावरणात तीन-चार दिवस राहण्याचं ठरलं. (अलीकडे असं फार कमी दिसतं... पाहण्यात येतं) सोबतच मी जी भगताची भूमिका करत होतो, ते एक गोरड नावाचे खरेखुरे भगतही माझ्यासोबत देण्यात आले. मला माझ्या भूमिकेचा अगदी जवळून अभ्यास करता यावा म्हणून ही केलेली एक सृजनसोय....मी गोरड यांना काही गोष्टी विचारी. ते मला पूजा कशी करायची...? मंत्र कसे म्हणायचे, बसायचं कसं, उठायचं कसं हे शिकवत होतं. त्यांना पाहून... एक,एक गोष्ट मी नोंदवून घेत होतो... त्याची एक वही केली होती... त्यांनी काही मंत्र, पूजा मला सांगितल्या, तालात, सुरात, ठेक्यात गाऊन दाखवल्या. त्या मी नोंदवून घेतल्या. तो ऐवज मी रात्री घेऊन बसत असे. त्यातलं निवडक, पोषक, आवश्यक बाबींची नोंद करत होतो.. पुन्हा सकाळी लोकेशनला व्हिजिट, पुन्हा गोरड क्लासेस... पण जसजशी चित्रीकरणाची तारीख जवळ येत होती... गोरड थोडे अस्वस्थ वाटत होते... बरं गोरड यांचे आणखी वेगळंच प्रश्न होते... ते हे सगळं आधी करत मग ते नरेंद्र दाभोलकरांच्या सान्निध्यात आले आणि त्यांनी हे सगळं सोडून दिलं. त्याबद्दलही ते विस्तृत सांगत... कसं दाभोलकरांनी माझ्यासकट अनेकांना हे सगळं सप्रमाण थोतांड आहे पटवून दिलं. आणि आम्ही दाभोलकरांच्या नव्या जथ्यात सामील झालो. पण त्यामुळं मिळणारा रोजगार बंद झाला. बोकड, कोंबडं बंद झाले. मद्य बंद झालं... नवतेची वाट गोरड यांना खडतर वाटत होती... पण त्याच वाटेत नेटानं जायचं हे त्यांनी मनोमन ठरवलं होतं.. कितीतरी दिवस आपण लोकांना फसवत होतो याची त्यांना खंत होती... दाभोलकरांनी वाट दाखवली म्हणून त्यांचे आभार व्यक्त करायचे... तर ते अस्वस्थ का होते...?ते अस्वस्थ यासाठी होते की जर मी शिकवून मिलिंद शिंदे ही भूमिका करणार असेल तर मी का नाही? मला ही भूमिका द्यायला काय अडचण आहे...? सगळं माझ्याकडून घ्यायचं... माझे मंत्र, तंत्र, पूजा (जी मला अजूनही हलकीशी पाठ आहे) वापरणार असाल तर मला का नाही घेत या भूमिकेसाठी? मी कुठे कमी आहे...?मी ओरिजनल आहे.मला का नाही म्हणता..? एका दिवशी ते मला म्हणालेदेखील की तुमच्यापेक्षा मी चांगलं करू शकेन. कारण मी ओरिजनल आहे.. खरा आहे... मी सांगतो तसं सुमित्राबाईंना... त्यांनी सुमित्रा भावेंना हे सांगितलं की नाही हे समजलं नाही.. यावर पुढे चर्चाही झाली नाही. पण जेव्हा शूटिंग सुरू झालं. तेव्हा गोरड शूटिंगला आले नव्हते... आले नाहीत... मी होतो.फलटणजवळल्या एका लहानशा गावात चित्रीकरणानं वेग घेतला..अतिशय शिस्तबद्ध... आखीव... रेखीव...या साऱ्यासाठी सुमित्रा भावे-सुनील सुकथनकर यांना सहायक असलेला समीर शिपूरकर याचाही उल्लेख करावा लागेल. या सगळ्यांनी मिळून केलेलं कॉलशीट अतिशय अव्वल दर्जाचं. संग्राह्य...प्रत्येक बारीकसारीक गोष्टींची नोंद त्यात होती... कुठं? कोण? किती वाजता असणार, किती वाजता काय होणार... किती वाजता संपणार.. दिवस-रात्रीचं बारीकस IFFI नं जे माहितीपत्रक छापलं, त्यामध्ये माझा आणि अमृता सुभाषचा फोटो होता आणि मला एकदम मीच ओरिजनल आहे म्हणणारे गोरड आठवले.नाराज झालेले गोरड नजरेसमोर उभे राहिले. नंतर फलटणच्या परिसरात जेव्हा जेव्हा जाणं झालं त्या दरवेळेस माझी नजर गोरड यांना शोधत होती....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.