Premium|Sahyadri Devrai Mission : कुणाचेही ऐकू नका, झाड कापू देऊ नका

देव सर्वत्र आहे; पण झाडे नसतील तर आपण जगू शकणार नाही. आपल्या पर्यावरणाचा समतोल आधीच बिघडलेला आहे. जिकडे पाहावे तिकडे उजाड रानमाळे, उजाड प्रदेश अशी परिस्थिती असताना कुंभमेळा किंवा इतर कोणतेही कारण सांगून झाडे तोडणे चुकीचे आहे, अशी माझी भूमिका आहे. रस्त्याच्या बाजूची विविध प्रकारची ही झाडे वाचू शकतात याची मला खात्री आहे. प्रशासन गोड बोलून सामान्यांना फसवते, हे अनुभवाने माझ्या लक्षात आले आहे. मात्र हे गोड बोलणारे, खोटे वागणारे लोकही आपल्यापैकी कुणीतरी आहेत. मला कधी कधी वाटते, त्यांच्यात माणुसकी शिल्लक राहिलेली नाही का? त्यांचे काम वरून सांगितलेले ऐकणे एवढेच उरले आहे. आई आणि झाडापलीकडे काही उरत नाही. बाकी सगळा मनाचा खेळ आहे. आपल्या राज्यात ३३ कोटी झाडे लावल्याचा दावा केला जातो; मात्र प्रत्यक्षात ती आहेत का याची खात्री नाही. वृक्षलागवडीसाठी किती पैसे आले आणि प्रत्यक्षात किती झाडे लागली, याचा हिशेब प्रशासन देऊ शकत नाही. पैशाच्या या खेळात पर्यावरणाची हानी होत राहते. सर्व जण दिशाभूल करतात; परंतु त्यालाही एक सीमा आहे. तुम्ही भ्रष्टाचार करा, राजकारण करा; पण एकदा पर्यावरणाचा समतोल ढासळला तर कोणी जिवंत राहू शकत नाही, ही जाणीव प्रशासनाला असायला पाहिजे. मुळात कुंभमेळ्यासाठी एवढ्या प्रमाणात लोकांना का बोलावले जाते? जिथे दहा जण राहू शकतात तिथे हजार लोकांना राहायला का ठेवले जाते? यामुळे कुंभमेळ्यातील शुचिता आणि सात्त्विकतेचे नुकसान होते, असा अनुभव आहे. शहराच्या क्षमतेनुसार माणसांना बोलवायला हवे. कुंभमेळ्यासोबत शहराचे पावित्र्य राखले पाहिजे. एवढ्या मोठ्या झाडांची रात्री गुपचूप कत्तल होते आणि नंतर प्रशासन म्हणते, की इतरत्र दुप्पट झाडे लावू. प्रत्यक्षात अशी आश्वासने केवळ कागदावर उरतात, हा माझा अनुभव आहे. मी स्वतः दिल्लीला जाऊन चार वेळा संबंधित मंत्र्यांची भेट घेतली. त्यांना सांगितले, की महामार्गासाठी होत असलेल्या वृक्षतोडीनंतर आम्हाला त्यांचे दुसरीकडे पुनर्रोपण करू द्या. तुम्ही ४० हजारांत करता, आम्ही ते २४ हजारांत प्रामाणिकपणे करून देतो, मात्र कुणीही आमचे ऐकले नाही. सरकार नावाची वस्तू कुणाचे ऐकत नसते!वृक्ष तोडताना दुसऱ्या ठिकाणी दुप्पट-तिप्पट झाडे लावून नुकसानभरपाई करू, असे आश्वासन प्रशासन नेहमी देते. नाशिकमध्येही आता मंत्र्यांनी हेच आश्वासन दिले आहे; पण ते प्रत्यक्षात आले का, हे तपासण्याची यंत्रणा आपल्याकडे अस्तित्वात नाही. माध्यमांनी जरी प्रयत्न केले तरी ते शक्य होणार नाही. आपल्याकडे ३३ कोटी वृक्षांचे रोपण झाल्याचा दावा केला गेला; परंतु प्रत्यक्षात किती झाडे अस्तित्वात आहेत, हे सर्वांना माहिती आहे..नाशिकच्या वृक्षतोडीच्या विरोधात अनेक संघटना, सामान्य नागरिक एकवटले आहेत, हे चित्र सकारात्मक आहे. नाशिककर पर्यावरणप्रेमी आहेत; मात्र नाशिक पालिकेच्या उद्यान विभागाचा कारभार अत्यंत भोंगळ आहे. गेल्या १० वर्षांपासून मी ते जवळून बघतोय. गोदावरीच्या पात्रात सर्व घाण, रसायनयुक्त पाणी सोडले जाते. पूजा केल्यानंतर कचरा टाकला जातो. देवधर्माच्या नावाखाली आमच्या पवित्र नद्यांची विंटबना सुरू आहे. मी नाशिकला जाणार आहे. अनेक वर्षांपासूनची जुनी झाडे तोडू नये, ही नागरिकांची मागणी म्हणजे त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. मात्र पुढारी, प्रशासन आपल्याच जनतेसोबत इंग्रजांसारखे वागते. दिवसा झाडे कापणार नाही, असे सांगतात आणि रात्रीच्या अंधारात त्यांच्यावर कुऱ्हाड चालवतात. एकदा झाड तोडले की आपल्याला काहीच करता येत नाही. नाशिकच्या निमित्ताने हे चित्र बदलले पाहिजे. विकास आणि पर्यावरणाचा समतोल राखला पाहिजे. मात्र सध्या देशातील राजकारणाची परिस्थिती वेगळी आहे. सत्तेसाठी पैसा, पैशासाठी सत्ता हा खेळ सुरू आहे. मतदान, लोकशाही हे सर्व कागदावर अस्तित्वात असल्यासारखी परिस्थिती आहे. यांना कळत का नाही, की हे सर्व मिळवले तरी ऑक्सिजन झाडापासूनच मिळणार आहे. प्राणवायूशिवाय तुम्ही जगू शकत नाही.वृक्षतोड करताना कुठले झाड महत्त्वाचे वगैरे ते ठरवू, असे नाशिकच्या सुनावणीदरम्यान प्रशासनाने सांगितले. मात्र मुळात आपल्याकडे अशी यंत्रणाच उपलब्ध नाही. दुसरे म्हणजे आमची चूक झाली, असे म्हणण्याची सोय प्रशासनाला आहे. माणसाला नेण्यासाठी यम येतो, त्या पद्धतीने हे अधिकारी जुनी झाडे मारून टाकतात. माझे नाशिककरांना सांगणे आहे, की कुणाचेही ऐकू नका. एकही झाड कापू देऊ नका. देशी झाडांचा आग्रहमी 'देशी झाडे' लावण्याचा आग्रह केला म्हणून मला ट्रोल करण्यात आले, धमक्या आल्या; परंतु माझा आग्रह मी सोडला नाही. त्यामुळे काही प्रमाणात बदल घडला. लवकर वाढणारी परदेशी झाडे, ऑस्ट्रेलियन बाभूळ, सुबाभूळ यांचा पर्यावरणावर वाईट परिणाम होतो. जनावरांनाही ती आवडत नाहीत आणि जमिनीचा कस खराब होतो. त्याविरोधात मी राज्यभरातील अनेक नर्सरींना भेटी दिल्या. तिकडे जाऊन पत्रकार परिषदाही घेतल्या. मी आवाज उठवल्यामुळे काही प्रमाणात जागरूकता वाढली; परंतु देशी प्रजाती बंधनकारक करणारा कायदा अजूनही झालेला नाही.देवराई म्हणजे जन्माचे सार्थकमी ‘एक विद्यार्थी, एक झाड’ ही मोहीम सुरू केली. म्हणजे एक झाड विद्यार्थ्यांना द्यायचे. ते त्याचे संगोपन करतील. मात्र या मोहिमेला प्रसिद्धी मिळत नाही. मंदिरात येणाऱ्या भाविकांना प्रसाद म्हणून रोप देण्याची कल्पना मी प्रशासनाला सुचवली. देवाचा प्रसाद म्हणून भाविक मनापासून ते रोप लावतील आणि त्याचे संवर्धन करतील. ही कल्पना राबवली गेल्यास पर्यावरणाबद्दल मोठी जनजागृती होईल, असा मला विश्वास आहे.सह्याद्री देवराईच्या माध्यमातून आम्ही आतापर्यंत ३० ते ४० देवराया उभारल्या आहेत. या कामासाठी आम्ही कुणाकडून पैसे मागत नाही. मोठमोठ्या संस्थांना कोट्यवधी मिळतात; परंतु आमच्या संस्थेला निधी द्यावा, असे कोणाला वाटत नाही. साहजिकच नाइलाजाने आम्ही आर्थिकदृष्ट्या झेपेल तेवढेच काम करतो. आयुष्यात शंभर देवराया तयार करणे हे माझे लक्ष्य आहे. ते मी करू शकलो तर माझा जन्म सार्थकी लागला, असे मी समजेन..वयाइतकी झाडे लावा!अनेकदा मी सरकार आणि प्रशासन काय म्हणेल याचा विचार न करता रोखठोक बोलतो. मी नेहमी सत्याला आणि कामाला महत्त्व देतो. त्यामुळे लोक आमच्यामागे उभे राहतात. जगात चांगली माणसे आहेत. मात्र वृक्ष वाचवण्याची ही चळवळ अधिक व्यापक व्हायला हवी. मी कधीही व्याख्यान द्यायला किंवा कुणाला काही शिकवायला जात नाही; मात्र राज्यात अनेक सामान्य व्यक्तींनी ४०-४० हजार झाडे लावून डोंगर हिरवागार केला आहे. त्यांचे कौतुक करणे, त्यांना बळ देणे माझे कर्तव्य आहे. प्राणवायू आणि अन्नाशिवाय माणूस जगू शकत नाही. पैशातून प्राणवायू मिळत नाही. म्हणूनच आपल्या वयाइतकी झाडे लावा. आपले जीवन सार्थकी लावा. नाशिकच्या चळवळीच्या निमित्ताने माझे सर्वांना हे आवाहन आहे. 