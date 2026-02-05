Premium|Dairy Scheme Failure: गौतम चॅटर्जींच्या बदलीने आदिवासी दुग्धव्यवसायाला धक्का

दुग्धव्यवसायातून आदिवासींच्या जीवनात सकारात्मक परिवर्तन होईल अशी आशा होती; पण गौतम चॅटर्जींची बदली झाली आणि दुग्धव्यवसायाचे तीन तेरा वाजले. शासकीय विभागांमध्ये शिथिलता आली. संघटनेला परत प्रशासनाशी संघर्ष करण्यामध्ये वेळ घालवावा लागला. पर्यायाने दुग्धव्यवसाय, जो मुक्त वेठबिगारांच्या आयुष्यात उद्याच्या जगण्याची नवी आशा घेऊन आला होता तो अखेरीस बंद झाला. तरीही वेठबिगार मुक्त झाल्यानंतर तो पुन्हा वेठबिगारीत गेला नाही. कारण संघटनेने त्याला जगण्याचा आत्मविश्वास दिला होता....वेठबिगारांच्या पुनर्वसनाकरिता दुग्धव्यवसाय करण्याचं ठरलं. त्याअंतर्गत गाई आणण्याचा निर्णय झाला. आयआरडीपीचं कर्ज, शासनाचं अनुदान असं मिळून चार हजार रुपयांना एक गाय, सहा महिन्यांनंतर दुसरी गाय, अशा दोन गाईंची योजना तयार केली गेली. त्याकरिता ‘बॅकवर्ड-फॉर्वड लिंकेजेस’ तयार करण्यात आली. निर्माण झालेलं दूध विकायचं कुठे, हा प्रश्न भविष्यात उपस्थित व्हायला नको म्हणून तालुक्यातालुक्यात दूध संकलन केंद्रे उभारण्यात आली. संकलित केलेलं दूध विकण्यासाठी दुग्धविकास विभागाने पुढाकार घेतला. सर्व ठिकाणांहून दूध घेऊन ते मुरबाड तालुक्यातील सरळगाव दूध प्रक्रिया केंद्रात एकत्र करायचं, असं ठरवण्यात आलं. प्रत्येक टप्प्यावर प्रत्येकाची जबाबदारी निश्चित केली गेली. अनुदान सर्वांना मिळेल, अशीही व्यवस्था झाली. सर्व यंत्रणांमध्ये समन्वय वाढावा म्हणून वारंवार बैठका होऊ लागल्या.सुरुवातीला सांभाळायला म्हशींपेक्षा गायी बऱ्या पडतील, या विचाराने गाई घ्यायचा निर्णय झाला. गाईंचा भाकडकाळ हा म्हशींच्या भाकडकाळापेक्षा कमी असतो. भाकडकाळात जनावरं पोसणं हे आदिवासींना आर्थिकदृष्ट्या शक्य होणार नाही म्हणून गाई घेण्याचं ठरलं. गाईसुद्धा संकरित न घेता देशी ब्रिड बघावं म्हणून शोध सुरू झाला. धुळे जिल्ह्यातील दोंडाईचा येथे देशी गाईंचा खूप मोठा बाजार लागतो. दोंडाईचा हे त्यासाठी प्रसिद्ध होतं. वसई-नाशिक-धुळे-दोंडाईचा असं जवळपास ४०० किलोमीटरचं अंतर होतं. प्रत्येक जण गाई घ्यायला इतक्या दूर दोंडाईचाला कसा जाणार? शिवाय या गाई सरकारी योजनेतून खरेदी करायच्या होत्या..बँकेचं कर्ज आहे आणि सरकारने ते फेडायचं आहे, हे खरं असलं तरी सुरुवातीला बँकेला त्यात सहभागी करून घ्यायचं होतं. त्यामुळे प्रत्यक्षात ज्याला लाभ मिळणार आहे अशी मुक्त वेठबिगार महिला, पशुसंवर्धन विभागाचा अधिकारी, दुग्धविकास विभागाचा अधिकारी आणि बँकेचा अधिकारी असे एकत्रित मिळून गाय खरेदी करायची आहे. आता सर्व एकत्रित गाई विकत घ्यायला दोंडाईचा इतक्या दूर कसं येणार, हा मोठा प्रश्न आमच्यासमोर उभा राहिला. गौतम चॅटर्जी आणि आम्ही इथेच अडलो. शेवटी आम्ही या निष्कर्षाला आलो, की संस्थेने काही गाई खरेदी करायच्या आणि उसगाव डोंगरीला त्यांचा बाजार भरवायचा. या चार संबंधित लोकांनी तेथे यायचे आणि गाई विकत घ्यायच्या. म्हणजे संस्थेला आता आणखी एक नवा व्यवसाय उभा करावा लागणार होता. तीही व्यवस्था आम्ही केली. गुरांच्या चाऱ्याकरिता ‘टाटा ४०७’ टेम्पोची व्यवस्था केली. प्रश्न आला की, गाई खरेदी कोण करणार? माझा एक मित्र रमेश चोथे ज्याने भूमीसेनेमध्ये मोलाचं योगदान दिलं होतं; परंतु आदिवासी-बिगर आदिवासी प्रश्नावरून तो तेथून बाजूला फेकला गेला होता. रमेश चोथे तज्ज्ञ इंजिनिअर आणि हरहुन्नरी होता. गाई खरेदी करण्याच्या कामी त्याला खूप हुरूप होता. संस्थेला त्या वेळी ओपन जीप मिळाली होती. मग आम्ही दोंडाईचा येथे जायला निघालो. मजल-दरमजल करीत रात्रीचा प्रवास करून संध्याकाळी तेथे पोहोचलो. गाईची खरेदी कशी करायची याची थोडी माहिती आम्ही आधीच घेतली होती. तिची पारख कशी करायची? ती किती दातांची पाहिजे? त्यांचे आचळ कसे असले पाहिजे? स्तनांचे आजार कसे ओळखायचे? अशी काही तंत्रं आम्ही जाणकारांकडून समजून घेतली होती. त्यांनी आम्हाला गाई सकाळी खरेदी करू नये, असा सल्ला दिला होता. व्यापारी रात्रीचं दूध काढत नाहीत. त्यामुळे सकाळच्या दुधाचं प्रमाण हे कायम जास्त असतं, जे फसवं असतं. त्यामुळे आम्ही गेल्यावर व्यापाऱ्यांना सांगितलं, की आम्ही दोन वेळेचं दूध घेणार. रात्रीचं आणि सकाळचं दूध घेणार. रात्रीही गाईचं दूध काढणार आणि सकाळीही काढणार आणि त्यानंतर आम्ही गाईंबाबत निर्णय घेणार. आम्ही हे फक्त व्यापाऱ्यांना बोलण्याचा अवकाश की सगळे व्यापारी धावतच आमच्या अंगावर आले. ‘सकाळचं दूध मिळेल तुम्हाला; पण संध्याकाळचं दूध नाही काढू देणार,’ अशी भूमिका त्यांनी घेतली. आमच्या लक्षात आलं, की गाय जर दोन लिटरच दूध देणारी असेल आणि ते संध्याकाळी काढलं नसेल, तर दुसऱ्या दिवशी सकाळी ते तीन लिटरहून अधिक निघतं आणि तिथेच फसगत होते..Premium|Bonded Labour Act : वेठबिगारीच्या कायद्याची पहिली अंमलबजावणी; श्रमजीवी संघटनेचा ऐतिहासिक लढा.आम्हाला गाईंची थेट खरेदी करायची होती; परंतु त्यांचे भाव ठरवायला आम्हाला दलालच देण्यात आले. चार हजारांना लाल रंगाची देखणी गीर गाय, पांढऱ्या मोठ्या शिंगाच्या कांक्रेज, करड्या रंगाच्या थारपारकर अशा तीन वाणांच्या देशी गाई तिथे होत्या. आम्ही त्यातल्या काही गाई निवडल्या आणि उसगाव डोंगरीच्या दिशेने निघालो. वाटेत भूक लागायची, पण थांबता येईना. आमच्यासमोर कोबी भरलेला एक ट्रक होता. त्यातले काही कोबी काढून आम्ही आमच्या जीपमध्ये टाकले. कच्चा कोबी खातच आम्ही दोंडाईचा ते उसगाव प्रवास केला; पण कुठेही थांबलो नाही. कारण गाईंना इतक्या दूरवर आणणं, ही जोखीम होती. त्यानंतर गाई खरेदीकरिता आम्हाला जवळपास दर आठवड्याला दोंडाईचा येथे जावं लागे.उसगाव डोंगरीला गाईंचा एक गोठा उभा केला. करसन नावाचा गृहस्थ गुजरातमधला दुग्धव्यवसाय करणारा माहीतगार होता. त्याला आणि त्याच्या कुटुंबाला मुक्त वेठबिगारांना प्रशिक्षण देण्यासाठी उसगाव डोंगरीला आमंत्रित केलं. संस्थेने स्वत: दहा गाई आणल्या होत्या. त्यांची निगा कशी राखावी, दूध कसं काढावं, त्यांना औषधं कशी द्यावीत याचं प्रत्यक्ष प्रशिक्षण उसगाव डोंगरीला सुरू झालं..गाईंचा बाजार ठरल्याप्रमाणे उसगाव डोंगरीला भरू लागला. शासनाचे प्रतिनिधी येऊन पसंतीप्रमाणे गाई खरेदी करायचे. ज्या गाई पसंत पडल्या नाहीत त्या संस्थेलाच सांभाळाव्या लागल्या. अशा प्रकारे उत्तम प्रकारच्या गाईंची खरेदी संस्था करू शकली. गावात कुणाकडेही नसतील अशा उत्तम वाणाच्या गाई दारात आल्याने महिलाही खूश झाल्या. त्यांना आधीच प्रशिक्षण मिळालं होतं. घमेलं मिळालं होतं. दूध मोजायचं मापटं मिळालं. दूध काढण्यासाठी भांडं देण्यात आलं. दुधाची ने-आण करण्यासाठी किटली देण्यात आली. गाईंच्या गळ्यात बांधायची साखळी मिळाली. महाराष्ट्र कृषी उद्योग महामंडळाने तयार केलेला ‘सुग्रास’ हा पशुआहारही मिळाला. या व्यवसायाकरिता जे जे आवश्यक होते ते ते मुक्त वेठबिगार महिलांना देण्यात आलं. गाईचे गोठे बांधलेलेच होते. उसगाव, अकलोली, खंबाळा केंद्रावर दोन लिटर, तीन लिटर, चार लिटर असे दूध घेऊन महिला आनंदाने येऊ लागल्या. वेठबिगारांसोबत काही आदिवासी मजुरांनाही गाई देण्यात आल्या होत्या. दुग्धव्यवसायातूनही मुक्त वेठबिगारांचं पुनर्वसन करण्याच्या कामात संघटनेचा प्रत्येक कार्यकर्ता सामावून गेला होता. त्यात जानू आणि वेणू मेघवाले यांची सातवीत शिकणारी मुलगी जया उसगावला दूध घालायला यायची. या चिमुरडीला पाहून मुक्त वेठबिगार महिलांना आणि आदिवासी महिलांना दुधाचा व्यवसाय करीत असल्याचा अभिमान वाटायचा. मुक्त वेठबिगार महिलांची प्रगती पाहून आजूबाजूचे लोक त्यांचा मत्सर करू लागले होते. काही लोक या मुलीला टोमणे मारायचे. या अवघ्या बारा वर्षांच्या मुलीनेगाणं रचलं -श्रमजीवी संघटना झाली, धनकोबा जळाया लागलाबायांची दूधडेरी केली, धनकोबा जळाया लागला...दुधाची किटली घेऊन उभी राहते नाक्यावर,धनको एसटीत बसाया आला, डोळं वासतंय माझ्यावर...मी ऐटीत एसटीत बसते, दूध घेऊन केंद्रावर जातेचेहरा आमचा उजळू लागला, धनकोबाजळाया लागला...संघटनेचं गीत म्हणजे चालीवर गुणगुणायचे शब्द नव्हते. तो त्या पुनवर्सनाच्या संकल्पनेतून साकारलेला मुक्त वेठबिगारांचा सन्मानाने जगण्याचा आत्मविश्वास होता, जो या चिमुरडीतही रुजला होता..Premium| Usagaon social movement: पुनर्वसन, प्रशिक्षण आणि परिवर्तनाची भूमी असणारे उसगाव .जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून गौतम चॅटर्जी रुजू झाल्यानंतर वेठबिगारांच्या पुनर्वसनाला एक सकारात्मक दिशा मिळाली होती. मात्र पुनर्वसनाची ही योजना पूर्णत्वास येण्याआधीच गौतम चॅटर्जी यांची बदली झाली. दुग्धव्यवसायाच्या निमित्ताने सर्व शासन विभागांमध्ये ‘अभिसरण’ (Convergence) आणण्यासाठी गौतम चॅटर्जींनी अगदी आटोकाट प्रयत्न केले आणि देशामध्ये पुनर्वसनाचं एक आदर्श मॉडेल ठाणे जिल्ह्यात उभं केलं होतं. गौतम चॅटर्जी आणि संघटनेमध्ये ऋणानुबंध इतके दृढ आणि जिव्हाळ्याचे झाले होते, की त्यांची बदली झाल्याचं कळताच त्यांना उसगाव डोंगरीमध्ये संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी अत्यंत भावुक निरोप दिला. एरव्ही उसगाव डोंगरीचा परिसर हक्काची, संघर्षाची मूठ उंचावून कार्यशीलतेने, प्रेरणेने मंतरलेला असतो. निरोप समारंभाच्या दिवशी मात्र प्रचंड ऊर्जेने भारलेल्या या परिसराला एका वियोगाच्या दु:खाची कड होती. निरोप समारंभाच्या छोट्याखानी मंचावर गौतम चॅटर्जी, त्यांची पत्नी श्वेता, त्यांचा तीन वर्षांचा मुलगा गौरव, संघटनेचे काही पदाधिकारी आणि मुक्त वेठबिगार बसले होते. अत्यंत जड अंत:करणाने आम्ही गौतम चॅटर्जींना निरोप दिला. संघटनेच्या कुटुंबातील एक सदस्य आम्हाला सोडून दूर जात असल्याचं दु:ख प्रत्येकाच्या मनात दाटलं होतं. तो भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्याचा निरोप समारंभ नव्हता; तर कुटुंबातलाच एखादा अत्यंत जवळचा कुणी दूर जातोय, अशी भावना होती. गौतम चॅटर्जींच्या काळात दुग्धव्यवसायातील यशामुळे अतिशय उत्साही आणि आनंदाचं वातावरण आदिवासींमध्ये होतं. असं वाटत होतं, की आता या महिलांच्या घरात आनंद येईल. प्रशासन, मुक्त वेठबिगारांची संघटना, विकासाचा ध्यास घेतलेली विधायक संसद असे सारेच एकत्रितपणे काम करू लागल्याचं चित्र सुरुवातीच्या काळामध्ये होतं. आमचा उद्देश स्पष्ट होता, दिशा स्पष्ट होती; परंतु गौतम चॅटर्जी यांची बदली झाल्यावर त्यांच्या जागी संजीवनी कुट्टी यांची नियुक्ती झाली आणि दुग्धव्यवसायाची दिशाच बदलली. आधीच्या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कामाला पूर्णत: पुसून टाकायचा निर्धार करूनच त्यांनी कामाला सुरुवात केली. पदावर रुजू झाल्यानंतर त्यांनी विभागांतर्गत ‘अभिसरणा’चा (Convergence) बट्ट्याबोळ केला. योजनांचे प्राधान्यक्रम बदलून टाकले. अधिकाऱ्यांवरचा अंकुश कमी केला. त्याचा परिणाम वेठबिगारांच्या पुनर्वसनावरही झाला..दुग्ध संकलन करण्यासाठी दुग्धव्यवसाय विभागाचे टेम्पो यायचे. संस्थेने दूध संकलन केंद्रासाठी मोठे २०-२० लिटरचे कॅन बनवून घेतले होते. या केंद्रामध्ये दुधाची घनता आणि फॅट मोजण्याचं यंत्र विकत घेतलं होतं, त्याद्वारे दुधाचा भाव ठरवला जायचा. चांगल्या दर्जाच्या गाईचं दूध दोन रुपये लिटरप्रमाणे सरकार खरेदी करत होतं. गौतम चॅटर्जींच्या काळात सारं सुरळीत सुरू होतं. नंतर मात्र चार-चार दिवस दूध न्यायला कुणी येत नसे. दुग्धविभागाला वाटेल तेव्हा ते दूध न्यायला येत; पण तोपर्यंत ते फाटून जायचं, त्यात किडे पडायचे. मग त्यासाठी आम्हाला संघर्ष करावा लागला. निर्माण करणारा निर्माण करील, त्याला कौशल्य देण्यात येईल, निधी पुरवला जाईल; पण निर्माणकर्त्याने निर्माण केलेल्या मालाला बाजारपेठ मिळाली नाही तर करायचं काय, हा यक्षप्रश्न आमच्यासमोर उभा राहिला. इथे आम्ही त्यावर उत्तर तर शोधलं होतं; पण प्रशासन निष्क्रिय होतं. दुग्धव्यवसायाला यश मिळवून देणं आणि त्यातून वेठबिगारांचं पुनर्वसन करणं, ही बांधिलकी प्रशासनात कमी होऊ लागली. प्रशासनात अधिकारी स्वत:च नकारात्मक, असंवेदनशील असतील तर त्यांच्या हाताखालील सारीच यंत्रणा उत्तरदायी राहत नाही, ढिसाळ होते. याचा प्रत्यय आम्हाला या निमित्ताने येत होता. दुर्दैवाने या साऱ्यांचा परिणाम दुग्धव्यवसायावर झाला. परिणामी मुक्त वेठबिगारांच्या पुनर्वसनावरही. सरळगावचं दुग्धप्रक्रिया केंद्र बंद पडायला आलं होतं. संस्थेने अनुदान मिळवून चारा उपलब्ध होण्यासाठी ऑफ्रिकन टॉल जातीचा चारा केळठण येथे नेवाळ पाड्याला आणि आजचे संघटनेचे अध्यक्ष रामभाऊ वारणा यांच्या थळ्याचा पाड्यातील शेतात शेतकऱ्यांना लावायला दिला होता. तो चारा संस्थेला दिलेल्या ट्रकने प्रत्येकाच्या घरी पोहोचवला जात होता. त्या चाऱ्यासाठी अनुदानाची व्यवस्था केली होती. गाईंचं दूध वाढण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाने जो ‘सुग्रास’ पशुआहार बनवला होता, तो इतक्या निकृष्ट दर्जाचा होता, की गायी त्याला तोंड लावेनात. गाई एकवेळ उपाशी राहत; पण तो चारा खात नसत आणि गोदरेजने बनवलेला उत्कृष्ट आहार मात्र शासन खरेदी करीत नसे. भाकडकाळ कमी असावा, म्हणून आम्ही म्हशींऐवजी गाई विकत घेतल्या होत्या. भाकडकाळामध्ये जनावर सांभाळणं हे धर्मार्थ लोकांचं काम असू शकतं; पण ते व्यावसायिकांचं काम असू शकत नाही, हे आमच्या लक्षात आलं होतं. गाईच्या प्रजनन काळात पशू उपचार केंद्र असे. त्यात पशू पर्यवेक्षक असत. त्यांच्याकडे कंटेनर असायचे, ज्यात लिक्विड नायट्रोजन असे आणि त्यामध्ये चांगल्या जातीच्या बैलाचं वीर्य त्यांच्याकडे उपलब्ध असणं अनिवार्य होतं; पण बरेचदा ते नसायचं. योजना बनवताना या सर्वांना त्या त्या दृष्टीने उपाययोजना करण्याचं आधीच सांगण्यात आलं होतं. प्रत्यक्षात मात्र गाईंच्या प्रजननकाळात लिक्विड नायट्रोजन असेल, तर वळूचं वीर्यच उपलब्ध नसायचं. वीर्य असेल तर लिक्विड नायट्रोजन नसायचा. जर दोन्ही असेल तर पशू पर्यवेक्षकाने दांडी मारलेली असायची आणि एका गाईच्या प्रजननकाळाचा जर एक महिना वाया गेला तर तेवढा भाकडकाळ वाढतो आणि त्याचा व्यावसायिकदृष्ट्या तोटा होतो. प्रशासनाच्या ढिलाईमुळे कृत्रिम गर्भधारणेसाठी वळूंचं वीर्य उपलब्ध होत नसल्याने गाईंचा भाकडकाळ वाढायला सुरुवात झाली. त्यामुळे हा व्यवसाय नुकसानीत जाऊ लागला..पशुआहाराबाबत आणि गाईंच्या कृत्रिम गर्भधारणेबाबत अशी बिकट परिस्थिती निर्माण झाली होती. अखेरीस त्यावर इलाज म्हणून गीर आणि थारपारकर जातीचे तसेच हॉस्टीन (एच. एफ.) व जर्सी जातीचे काही नर वळू म्हणून उसगावला आणण्यात आले. प्रशासन निष्क्रिय ठरलं; पण आपण तरी संघटनेच्या पातळीवर प्रयत्न करूया, म्हणून आमची धडपड सुरू होती. काही लोक गावागावातून गाई उसगावला आणत आणि या वळूंच्या मार्फत पुनरुत्पादन करण्याचाही प्रयत्न करीत. गौतम चॅटर्जी असेपर्यंत हा डोलारा लिलया सांभाळला गेला. दुग्धव्यवसायातून आदिवासींच्या जीवनात सकारात्मक परिवर्तन होईल, अशी आशा आम्हाला होती; पण गौतम चॅटर्जींची बदली झाली आणि दुग्धव्यवसायाचे तीन तेरा वाजले. शासकीय विभागांमध्ये शिथिलता आली. त्यामुळे त्यांना नेमून दिलेली कामं होत नसत. संघटनेला परत प्रशासनाशी संघर्ष करण्यामध्ये वेळ घालवावा लागला. पर्यायाने दुग्धव्यवसाय जो मुक्त वेठबिगारांच्या आयुष्यात उद्याच्या जगण्याची नवी आशा घेऊन आला होता, तो अखेरीस बंद झाला. प्रशासनाचं उत्तरदायित्व संपलं आणि वेठबिगारांच्या पुनर्वसनाची ही योजना प्रशासनानेच पूर्णत: संपवून टाकली; पण तरीही वेठबिगार मुक्त झाल्यानंतर तो पुन्हा वेठबिगारीत गेला नाही. याचं कारण संघटनेने त्याला जगण्याचा आत्मविश्वास दिला होता. त्यांच्यात स्वातंत्र्याची ज्योत प्रज्वलित केली होती. संघटना नसती तर मुक्त वेठबिगार पुन्हा वेठबिगारीत गेले असते. पुन्हा गुलामीच्या शृंखलेत ते जखडून गेले असते. संघटनेने दिलेल्या आत्मविश्वासामुळे हेच वेठबिगार कायमचे मुक्त झाले. त्यांच्यावर पुनर्वसनाच्या शासकीय योजनांच्या अपयशाचा काडीमात्र परिणाम झाला नाही. पुनर्वसनाअभावी आर्थिक ओढाताण जरूर झाली; पण त्यामुळे पिढ्यान्-पिढ्याच्या गुलामीच्या अंध:कारात संघटनेमुळे प्रज्वलित झालेली त्यांच्या अंतरातील स्वातंत्र्याची ज्योत मात्र विझली नाही. ती प्रकाशाच्या नव्या वाटा शोधत प्रज्वलितच राहिली.(क्रमशः) 