Premium|Self-reliant India Swadeshi 2.0 : व्होकल फॉर लोकल; स्वदेशी उत्पादनांनी जागतिक बाजारपेठेत भारताचे स्थान बळकट

आनंद पोफळे - anandpophale@gmail.comनववर्षाच्या सुरुवातीला एखाद्या चांगल्या बदलाचा ‘संकल्प’ करण्याचा अनेकांचा मानस असतो. मग ते आपल्या जीवनशैलीतील बदल असोत किंवा छोट्या सवयींमधील बदल असोत, काही तरी नवे करण्याकडे आपला कल असतो. यंदाच्या वर्षात अधिकाधिक स्वदेशी वस्तू वापरण्याचा संकल्प केल्यास तो केवळ आपल्या पुरताच मर्यादित न राहता त्याचा फायदा समाजातील अनेक घटकांना मिळेल आणि देशाच्या आर्थिक प्रगतीस सहाय्यक ठरेल.शातील १९९१ च्या जागतिक उदारीकरणाच्या आर्थिक धोरणानंतर आता परत ‘स्वदेशी’चा संकल्प म्हणजे अनेकांना हा ‘ग्लोबल टू लोकल’ असा उलटा प्रवास आहे असे वाटेल; पण सध्याच्या भारत-अमेरिकेतील आयातशुल्क वाद आणि एकूणच जागतिक भू-राजकीय तणाव या सर्व पार्श्वभूमीवर, आपली अर्थव्यवस्था अधिक लवचिक बनविण्यासाठी ‘व्होकल फॉर लोकल’ हा स्वदेशी २.० चा मंत्र आवश्यक आहे, असे वाटते. इतर देशांवरील अवलंबित्व कमी करून आपल्या अर्थव्यवस्थेला आत्मनिर्भर करण्याचा हा एक मोठा धोरणात्मक आर्थिक निर्णय आहे. ‘व्होकल फॉर लोकल’ या धोरणामुळे संरक्षण, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि टेक्स्टाईल यांसारख्या प्रमुख क्षेत्रांमध्ये आयातीवरचे अवलंबित्व कमी होऊन निर्यातीमध्ये सुद्धा वाढ होत आहे. या बदलांमुळे ‘एमएसएमई’ क्षेत्रात २८ कोटींहून अधिक रोजगार टिकून आहेत आणि नवे रोजगार निर्माण होत आहेत. आपला स्वदेशीचा संकल्प, कोरोना महासाथीच्या काळामध्ये ज्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले, असे अनेक स्थानिक उत्पादक, विक्रेते, कारागीर, घरगुती व्यवसाय करणारे व्यावसायिक यांना बळ देणारा ठरेल..‘व्होकल फॉर लोकल’ धोरणसरकारच्या मागील काही वर्षांतील धोरणात्मक निर्णयांचा फायदा काही प्रमुख क्षेत्रांमध्ये दिसत आहे आणि सद्यःस्थितीत ही धोरणे अधिक परिणामकारकरित्या राबविल्यास राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये नक्कीच वाढ होईल आणि आत्मनिर्भर भारताचे उद्दिष्ट गाठता येईल. जागतिक मानकांवर आधारित स्थानिक उत्पादने तयार करणे आणि त्यांना जागतिक बाजारपेठ मिळवून देणे, हा या धोरणाचा गाभा आहे. परिणामी स्वदेशी उत्पादनांनी केवळ देशांतर्गत बाजारपेठच काबीज केली नाही, तर जागतिक पुरवठा साखळीत भारताचे स्थान बळकट केले आहे. ‘प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह’ (PLI) सारख्या योजनांमुळे औद्योगिक पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी गुंतवणूक झाली आहे. परकी कंपन्यांनी भारतात कारखाने सुरू केले आहेत, ज्यामुळे तंत्रज्ञान हस्तांतर आणि स्थानिक पुरवठा साखळीचा विकास झाला आहे. नीती आयोगाने ‘व्होकल फॉर लोकल’ मोहिमेला बळकट करण्यासाठी ‘आकांक्षा’ हा उपक्रम सुरू केला आहे, ज्यात ५०० स्थानिक उत्पादनांचे मॅपिंग करण्यात आले आहे; तसेच ‘गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस’मुळे दुर्गम भागातील उत्पादनांना थेट राष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध झाली आहे. या धोरणामुळे ‘ब्रँड भारत’ तयार होण्यास मदत होत आहे. स्थानिक उत्पादने आता डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरून जगभरात पोहोचत आहेत..Premium|Stock market forecast 2025 : शेअर बाजाराची धडधड वाढली; अमेरिकेतील हालचाली आणि रुपयाची घसरण; येत्या वर्षात काय असेल गुंतवणुकीचे गणित?.आर्थिक प्रभावभारताच्या संरक्षण क्षेत्रात स्वदेशी २.० चा आर्थिक प्रभाव ठळकपणे दिसतो. सर्वांत मोठा शस्त्रास्त्र आयातदार असलेला भारत, आज एक प्रमुख निर्यातदार बनला आहे. संरक्षण क्षेत्रातील स्वदेशीकरणामुळे केवळ राष्ट्रीय सुरक्षाच बळकट झाली नाही, तर उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित रोजगारही निर्माण झाले आहेत. मोबाईल फोन उत्पादन हे ‘व्होकल फॉर लोकल’ धोरणाचे मोठे यश आहे. गेल्या दहा वर्षांत मोबाईल उत्पादनाचे मूल्य १८,००० कोटी रुपयांवरून ५.४५ लाख कोटी रुपयांवर गेले आहे, जी २८ पटींची वाढ आहे. भारतीय खेळणी उद्योगाचे पुनरुज्जीवन हे स्वदेशी धोरणाचे उत्तम उदाहरण आहे. स्वस्त चिनी खेळण्यांमुळे कोलमडलेला हा उद्योग पुन्हा उभा राहात आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेला खादी आणि ग्रामोद्योग व्यवसायसुद्धा उभारी घेत आहे. २०२८ पर्यंत पूर्णपणे स्वदेशी सौर सेल (Solar Cells) बनविण्याचे आपले उद्दिष्ट आहे; तसेच कृषी क्षेत्रातील प्रगतीमध्ये आत्मनिर्भर भारताकडे वाटचाल करण्याची मोठी क्षमता आहे. एकूणच या क्षेत्रातील धोरणांमुळे स्थानिक रोजगारनिर्मितीला प्रोत्साहन मिळत असल्याचे चित्र दिसते..स्वदेशी संकल्पाचा परिणाम‘‘मी एक स्थानिक वस्तू खरेदी केल्याने काय फरक पडणार आहे? असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. परंतु, अनेकांना रोजगार मिळवून देऊन अर्थव्यवस्थेमधील ‘मल्टीप्लायर’ इफेक्ट साधण्याची किमया या स्वदेशी संकल्पामुळे शक्य होईल. आपल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये असंघटित क्षेत्र मोठे आहे त्यालादेखील या निमित्ताने बळ मिळेल. उदा. आपल्या खरेदी किंवा सण समारंभामध्ये स्थानिक उत्पादक, विक्रेते, कारागीर यांना प्रोत्साहन दिल्यास त्यांना उत्पन्न मिळेल आणि त्यातून पर्यायाने त्यांचे सोबत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनासुद्धा. हे सर्व जण त्यांना मिळालेल्या उत्पन्नातून विविध वस्तू आणि सेवांवर खर्च करतील, ज्यामुळे संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर या सर्व खर्चाचा एक ‘मल्टीप्लायर इफेक्ट’ निर्माण होऊन अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. या नववर्षात या स्वदेशी संकल्पाची सुरवात आपल्या कुटुंबापासून करू या. आपल्या घरात अधिकाधिक स्वदेशी वस्तू वापरल्या जातील, असा आग्रह धरू. आपण घेत असलेला एखाद्या उत्पादनाचा ब्रँड हा स्वदेशी कंपनीचा आहे, की नाही हे तपासण्याची सवय लावून घेऊ. जेव्हा तुम्ही एक स्वदेशी वस्तू खरेदी करता, तेव्हा तुम्ही केवळ एक उत्पादन विकत घेत नाही, तर तुम्ही एका स्थानिक कलेला, एका कामगाराच्या घामाला आणि भारताच्या स्वाभिमानाला सन्मान देत असता. हाच खरा ‘नववर्षाचा स्वदेशी संकल्प’ आहे. आत्मनिर्भर भारताच्या प्रवासातील आपले योगदान देण्याचा हा नववर्षातील ‘स्वदेशी’ संकल्प नक्की आचरणात आणू या.(लेखक सर्टिफाइड फायनान्शियल प्लॅनर आणि विमर्श कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसचे संचालक आहेत. ७७२०००६४५३).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 