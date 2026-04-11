Premium|Tesla Optimus robot price and features India : रोबो देणार घरकामातून कायमची सुटका!

ब्रिजेश सिंह - brijeshbsingh@gmail.comकल्पना करा, की तुम्ही सकाळी झोपेतून उठता आणि तुमच्या रोबोने रात्रीची खरकटी भांडी घासून ठेवली आहेत. तो किचनमध्ये तुमच्या आवडीची कॉफी बनवत आहे. तुम्ही ऑफिसमधून थकून-भागून घरी परतता, तेव्हा तुम्हाला घर आरशासारखे स्वच्छ दिसते... धुतलेल्या कपड्यांच्या घड्या घातलेल्या असतात... हे चित्र आता फक्त स्वप्न राहिलेले नाही, तर ते प्रत्यक्षात येत आहे.मित्रहो, जरा कल्पना करा. तुमच्या घरात एक नवीन नोकर रुजू होणार आहे. हा असा नोकर आहे जो कधीही थकत नाही, ज्याला कधीही विरंगुळ्यासाठी सुट्टी लागत नाही आणि जो कधीच तक्रार करत नाही, की आज कामाचा डोंगर किती मोठा आहे. हा नोकर न थकता २४ तास तुमच्या सेवेसाठी सज्ज असेल; पण सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, हा नोकर हाडामांसाचा माणूस नाही. हा एक प्रगत 'रोबो' आहे... हे ऐकायला कदाचित एखाद्या सायन्स फिक्शन चित्रपटातील कल्पनेसारखे वाटेल; पण ही कल्पना नाही तर २०२६ची ठोस वास्तविकता आहे. आज आपण अशा उंबरठ्यावर उभे आहोत जिथे तंत्रज्ञान आपल्या वैयक्तिक जीवनाचा आणि घरातील कामांचा अविभाज्य भाग बनत आहे. .विज्ञानाने वॉशिंग मशीन, मिक्सर, ग्राइंडर आणि फ्रीज यांसारख्या उपकरणांनी गृहिणींचे कष्ट कमी केले; पण आता आपली पिढी एका वेगळ्याच क्रांतीच्या टप्प्यावर आहे. आता आपल्यासमोर पर्याय आहे एका अशा यंत्रमानवाचा, जो केवळ यंत्र न राहता घरातील सदस्यासारखी कामे करेल. हा रोबो स्वयंपाक करेल, खरकटी भांडी घासेल, कपडे धुऊन देईल आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, घरात एकट्या असणाऱ्या वृद्ध आजोबांना हवीहवीशी सोबतही देईल. हे भविष्य आता आपल्यापासून दूर राहिलेले नाही; तर ते आता आपल्या घरांच्या दरवाजावर टकटक करत आहे.स्वच्छतेचा नवा अवतारसध्याच्या काळात आपण 'रुम्बा'सारखे रोबो पाहिले असतील, जे जमिनीवर गोल फिरत कचरा गोळा करायचे; पण २०२६ मधील 'स्वच्छतादूत रोबो' हे त्या जुन्या यंत्रांपेक्षा कित्येक पटीने प्रगत आहेत. जुने रोबो बऱ्याचदा भिंतींना आपटायचे किंवा कोपऱ्यात अडकून पडायचे; मात्र आजचे रोबो आपल्या घरातील तीनशेहून अधिक वस्तू अचूकपणे ओळखू शकतात. मग ती जमिनीवर पसरलेली विजेची तार असो, पाळीव प्राण्यांनी केलेली घाण असो, मुलांची छोटी खेळणी असो किंवा आपली चप्पल... हा रोबो प्रत्येक अडथळा ओळखून आपली वाट काढतो. या क्षेत्रात 'डायसन' कंपनीने मार्च २०२६ मध्ये एक अतिशय प्रगत यंत्रसामग्री बाजारात आणली आहे. हे यंत्र केवळ जमिनीवरून फिरत नाही; तर ते जमिनीवर पडलेले हट्टी डाग स्वतःहून शोधून काढते. एकदा का डाग सापडला, की तो पूर्णपणे स्वच्छ होईपर्यंत हे यंत्र त्या जागेवरून तब्बल पंधरा वेळा फिरते. यासाठी हे यंत्र हाय-डेफिनिशन (एचडी) कॅमेरे आणि विशेष प्रकाश तंत्रज्ञानाचा वापर करते, ज्यामुळे शंभरहून अधिक प्रकारचे डाग हे यंत्र डोळ्याच्या पात्यात ओळखू शकते..रोबोरॉक : ज्याला 'हात' आहेत असा गृहसेवकरोबोटिक जगात सर्वात मोठी प्रगती नुकतीच चीनमध्ये पाहायला मिळाली. 'रोबोरॉक' या कंपनीने एक असा रोबो विकसित केला आहे ज्याला चक्क माणसासारखे हात आहेत. हो, तुम्ही अगदी बरोबर वाचले. हा रोबो केवळ जमिनीवरची धूळ साफ करत नाही; तर जमिनीवर विखुरलेले कपडे, मुलांची छोटी-मोठी खेळणी आणि तुमची चप्पल उचलून बाजूला ठेवू शकतो. आता कदाचित तुम्हाला प्रश्न पडेल, की हे यंत्र पावसाळ्यात गॅलरीत वाळत घातलेली ओली चादर उचलून आत आणू शकेल का? सध्याच्या घडीला त्याचे उत्तर ‘नाही’ असले, तरी २०२५ मध्ये हे यंत्र जेव्हा बाजारात आले तेव्हापासून त्याच्या क्षमतांमध्ये झपाट्याने वाढ होत आहे. येत्या काही वर्षांत अशा जटिल कामांसाठीही ते सज्ज होईल, यात शंका नाही.मेमो : जो तुमच्याकडून पुरणपोळी बनवायला शिकेल!अमेरिकेतील एका कंपनीने ‘मेमो’ (Mimo) नावाचा एक विशेष रोबो तयार केला आहे, जो पूर्णपणे घरगुती कामांसाठी समर्पित आहे. हा रोबो केवळ टेबल स्वच्छ करत नाही; तर तो नाजूक काचेची भांडी सांभाळणे, कपड्यांच्या घड्या घालणे आणि अगदी उत्कृष्ट दर्जाची एस्प्रेसो कॉफी बनवण्यातही माहीर आहे; पण त्याचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याची ‘शिकण्याची वृत्ती’... तुम्ही एक विशेष प्रकारचा सेन्सर असलेला दस्ताना (Glove) घालून त्याला कोणतेही काम करून दाखवले की तो ते काम आत्मसात करतो. या कंपनीने जगभरात अशा दोन हजारांहून अधिक दस्तानांचे वाटप केले आहे आणि लोक या रोबोला नवनवीन कौशल्ये शिकवत आहेत. जर तुम्ही या रोबोला एकदा प्रेमाने ‘पुरणपोळी’ कशी लाटायची हे शिकवले, तर तो भविष्यात तुमच्यासाठी अगदी घरच्या चवीची पुरणपोळीसुद्धा बनवू शकेल.मानवरूपी रोबोच्या शर्यतीत ‘फिगर ०३’ (Figure ०३) हे नाव सध्या जगभर चर्चेत आहे. हे यंत्र अधिकृतपणे बाजारात येण्यापूर्वीच तज्ज्ञांच्या पसंतीस उतरले आहे. हा रोबो घरातील किराणा माल व्यवस्थित जागेवर लावतो, डायनिंग टेबल चकाचक करतो, तुमच्या लाडक्या कुत्र्याला बाहेर फिरवून आणतो आणि तुमचे विस्कटलेले कपडे व्यवस्थित घडी करून ठेवतो. जरी याची किंमत अजून जाहीर झालेली नसली तरी, लवकरच तो आपल्या मध्यमवर्गीय घरांचा भाग बनेल, अशी चिन्हे आहेत.दुसरीकडे, जगप्रसिद्ध टेस्ला कंपनीचा ‘ऑप्टिमस’ (Optimus) रोबो सध्या आकर्षणाचे केंद्र बनला आहे. एलन मस्क यांच्या दाव्यानुसार, त्याची किंमत २० ते ३० हजार डॉलर्सच्या दरम्यान असेल. म्हणजे भारतीय चलनात साधारण १६ ते २४ लाख रुपये. सुरुवातीला ही रक्कम मोठी वाटू शकते; पण विचार करा - आज एक चांगली मध्यम आकाराची कार खरेदी करण्यासाठी आपण २४ लाख रुपये सहज खर्च करतो. ही कार फक्त प्रवासासाठी वापरली जाते; पण हा रोबो पुढची १० ते १५ वर्षे तुमच्या घरातील सर्व कष्टाची कामे करेल. मस्क यांचे स्वप्न आहे, की २०२७च्या अखेरपर्यंत हा रोबो सर्वसामान्यांच्या घराघरात पोहोचावा..एलीक्यू : वृद्ध पालकांचा सच्चा सोबतीयंत्राची किंमत हा एक तांत्रिक भाग झाला; पण आपल्या घरातील वृद्ध पालकांच्या भावनेचा विचार करणे तितकेच गरजेचे आहे. आजच्या धावपळीच्या युगात अनेक वृद्ध घरात एकटे राहतात. त्यांना सतत कोणाची तरी सोबत हवी असते. त्यांच्या या गरजेसाठी ‘एलीक्यू’ (ElliQ) नावाचा रोबो वरदान ठरत आहे. तो केवळ तुमच्या आज्ञा पाळत नाही; तर तो स्वतःहून संवाद सुरू करतो. तो तुमच्या आजींना सकाळी वेळेवर उठवतो, त्यांना हलका व्यायाम करण्याची विनंती करतो, त्यांची जुनी आवडती गाणी ऐकवतो आणि त्यांच्या मनातील साचलेला एकटेपणा दूर करतो.अमेरिकेतील एका संशोधनातून असे सकारात्मक वास्तव समोर आले आहे, की या रोबोमुळे वृद्धांच्या एकटेपणात तब्बल ९० टक्क्यांनी घट झाली आहे. त्यांच्या मानसिक आरोग्यात ९४ टक्क्यांनी सुधारणा झाली असून, सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, या रोबोने अनेक वेळा आजारांची प्राथमिक लक्षणे ओळखून वेळेवर इशारा दिला, ज्यामुळे अनेकांचे प्राण वाचले आहेत. या रोबोची भाडे किंमत दरमहा साधारण पाच हजार रुपये आहे, जी आपल्याकडील एखाद्या घरगुती कामाला येणाऱ्या मदतीइतकीच आहे.‘लव्हट’ : मायेचा स्पर्श आणि संवेदनांचे जाळेजपानमध्ये ‘लव्हट’ (Lovot) नावाचा एक छोटासा रोबो कमालीचा लोकप्रिय झाला आहे. तो माणसांसारखा बोलू शकत नाही; पण त्या स्पर्शाची भाषा समजते. त्याच्या शरीरावर ५५ हून अधिक संवेदनशील सेन्सर्स आहेत, ज्यामुळे तो समोरच्या व्यक्तीचा स्पर्श, शरीराचे तापमान आणि अंतर अचूकपणे ओळखतो. विशेषतः ज्या वृद्धांना स्मृतिभ्रंश झाला आहे किंवा जे बोलू शकत नाहीत, त्यांच्यासाठी तो एक जवळचा मित्र बनतो. तो त्यांच्या शेजारी बसतो, मांडीवर डोके ठेवतो आणि त्यांना भावनिक आधार देतो. याची किंमत जरी साधारण नऊ लाख रुपये असली, तरी जपानमधील अनेक घरांमध्ये त्याने कुटुंबातील सदस्यासारखे स्थान मिळवले आहे.खिशाला परवडणार का?आता तुमच्या मनात नक्कीच दोन महत्त्वाचे प्रश्न आले असतील - ही सर्व यंत्रे आपल्याला कधी मिळणार? आणि खरोखरच आपल्याला त्यांची गरज आहे का? पहिल्या प्रश्नाचे उत्तर असे आहे : घर स्वच्छ करणारे रोबो आज बाजारात उपलब्ध आहेत आणि त्यांची किंमत २५ हजार ते ७५ हजार रुपयांच्या दरम्यान आहे. स्वयंपाक करणारे रोबो पुढच्या वर्षीपर्यंत बाजारात येण्याची शक्यता असून त्यांची किंमत साधारण १० लाख रुपयांच्या आसपास असेल. मानवरूपी रोबो पूर्ण क्षमतेने बाजारात येण्यासाठी अजून दोन-तीन वर्षांचा कालावधी लागेल आणि सुरुवातीला त्यांची किंमत जास्त असली तरी काळाप्रमाणे ती कमी होत जाईल.दुसऱ्या प्रश्नाचे उत्तर हे आपल्या जीवनशैलीवर अवलंबून आहे. जेव्हा आपल्याकडे वेळेची प्रचंड कमतरता असते किंवा जेव्हा आपल्याला आपल्या वयस्कर पालकांच्या सुरक्षिततेची काळजी वाटते, तेव्हा ही यंत्रे आपल्यासाठी खरोखरच उपयुक्त ठरू शकतात.रोबोटिक्सच्या या वाढत्या विस्तारामुळे एक गंभीर सामाजिक प्रश्न उपस्थित होतो - हे रोबो माणसांची जागा घेणार का? भारतात कोट्यवधी लोक घरगुती कामातून आपला उदरनिर्वाह करतात. जर रोबोंनी ही कामे घेतली, तर त्यांच्या रोजगाराचे काय? इतिहासाकडे पाहिले तर लक्षात येते, की प्रत्येक नवीन तंत्रज्ञान जुन्या पद्धतीचा रोजगार संपवते; पण त्याच वेळी नवीन संधींची द्वारे खुली करते. जेव्हा वॉशिंग मशीन आले, तेव्हा धोब्यांचे काम कमी झाले; पण त्याच वेळी मशीन दुरुस्त करणारे तंत्रज्ञ, ते विकणारे विक्रेते आणि सेवा देणारे लोक तयार झाले. त्याचप्रमाणे, या रोबोंची देखभाल, त्यांचे प्रोग्रामिंग आणि त्यांची दुरुस्ती करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर नवीन कुशल मनुष्यबळाची गरज भासणार आहे..खरा प्रश्न हा यंत्रांच्या वापराचा आहे. जर ही यंत्रे माणसांना अधिक अर्थपूर्ण आणि आनंदी जीवन जगण्यासाठी मदत करणार असतील, तर ती नक्कीच फायदेशीर आहेत. एक कष्टकरी स्त्री जी दिवसभर ऑफिसमध्ये राबते, तिला घरी आल्यावर जर कामात मदत मिळाली, तर तिला तिच्या मुलांसोबत घालवण्यासाठी अधिक मौल्यवान वेळ मिळेल. शेवटी एक गोष्ट कायम लक्षात ठेवली पाहिजे, की तंत्रज्ञान हे मानवी प्रगतीचे एक साधन आहे, ते आपले अंतिम ध्येय नाही. हे रोबो आपल्याला सर्वात मौल्यवान गोष्ट देऊ शकतात आणि ती म्हणजे 'वेळ'. हा मिळालेला वेळ आपण आपल्या कुटुंबासाठी, आपल्या छंदांसाठी आणि स्वतःच्या आत्मविकासासाठी कसा वापरतो, यावर या तंत्रज्ञानाचे यश अवलंबून आहे.पुढच्या दशकात हे रोबो आपल्या जगण्याचा अविभाज्य भाग बनतील. त्यांच्यासोबत सुसंवादाने राहणे ही काळाची गरज आहे; पण त्यांच्यावर पूर्णपणे अवलंबून राहणे टाळले पाहिजे. कारण घर हे केवळ अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने चालत नाही, तर तिथे राहणाऱ्या माणसांच्या प्रेमळ नात्यांनी आणि जिव्हाळ्याने सजते आणि कोणत्याही रोबोमध्ये माणसाच्या मायेची, प्रेमाची आणि त्या ओल्या स्पर् 