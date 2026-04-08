Premium : David Cohen lobbying mentor : अमेरिकन जनहिताच्या लॉबिस्टना घडवणारे डेव्हिड कोहेन; ॲडव्होकसी, लॉबिंग आणि धोरणनिर्मितीला दिशा देणारा अदृश्य चेहरा

विवेक पंडित - pvivek2308@gmail.comडेव्हिड कोहेन यांनी प्रत्यक्ष संघटना बांधणीचं काम केलं नव्हतं; परंतु अमेरिकेत कामगारांच्या आणि नागरिकांच्या संघटनांना धोरणकर्त्यांपर्यंत पोहोचवणं अन् त्यांच्या माध्यमातून धोरणांवर प्रभाव टाकणं, याचं प्रशिक्षण कोहेन देत. मला त्यांचा सहवास डॉ. बेरील रॅडीन यांच्याइतकाच जवळून मिळाला. असंख्य वेळा व्यक्तिगत चर्चांमधून मला त्यांच्याकडून धोरणनिर्मितीच्या प्रक्रियेबद्दल आणि तिला गतिमान करणाऱ्या घटकांबद्दल शिकता आलं.९० च्या सुमारास माझं ॲडव्होकसी इन्स्टिट्यूटमध्ये ‘ॲडव्होकसी’ या विषयातलं पहिलं प्रशिक्षण झालं. त्यानंतर जवळपास वर्षाआड ॲडव्होकसी इन्स्टिट्यूटमध्ये मला ‘गेस्ट लेक्चरर’ म्हणून निमंत्रित केलं जात असे, हा माझ्या आयुष्यातील खूप मोठा बहुमान मला वाटतो. केवळ भारतातल्याच नाही; तर जगभरातल्या संस्था-संघटनांचे प्रमुख, वर्तमानपत्रांशी संबंधित तसेच शासकीय अधिकारी या प्रशिक्षणाला येत असत. इथे ॲडव्होकसीचं तंत्र शिकवलं जाई; पण प्रत्यक्ष संघर्ष करताना ॲडव्होकसीचा वापर कसा करता येतो, याबाबतची संघटनेच्या अनुभवांची पार्श्वभूमी या संस्थेत अभावाने असल्याने मला निमंत्रित केले जाई. इथे ॲडव्होकसीचं तंत्रशुद्ध प्रशिक्षण घेण्याआधीही संघटना म्हणून आम्ही विविध संघर्षांमध्ये कधी मुख्यमंत्री; कधी विधिमंडळ सदस्य; तर कधी आदिवासी, शिक्षण, रोजगार खात्यांचे मंत्री तसेच सचिवांना वारंवार भेटत होतोच... त्यांना आमचा मुद्दा, हक्क, मागण्या समजावून, पटवून देत होतो... धोरणांवर प्रभाव टाकून आमच्या मागण्या, हक्क धोरणात समाविष्ट करून धोरण बदलून घेत होतो आणि धोरणांच्या अंमलबजावणीवरही प्रभाव टाकत होतोच... मग वेठबिगार मुक्तीसाठीचा संघर्ष असो किंवा सिद्धपीठाचा लढा असो... फक्त आम्ही जे करत होतो, त्याला ‘ॲडव्होकसी’ म्हणतात, हे आम्हाला ठाऊक नव्हतं. अमेरिकेतल्या ॲडव्होकसी इन्स्टिट्यूटमध्ये प्रशिक्षण घेताना माझ्या लक्षात आलं, की आम्हीही संघटना म्हणून आदिवासींच्या, वेठबिगारांच्या संबंधित धोरणांवर, त्यांच्या अंमलबजावणीवर प्रभाव टाकतच होतो... त्यामुळे आम्ही आमच्याही नकळत ‘ॲडव्होकसी’ करीत होतो... या इन्स्टिट्यूटचे संस्थापक आणि संचालक डेव्हिड कोहेन यांच्याशी माझा परिचय झाला. .डेव्हिड कोहेन यांनी प्रत्यक्ष संघटना बांधणीचं काम केलं नव्हतं; परंतु अमेरिकेत लोकांच्या हितासाठी झगडणाऱ्या कामगारांच्या संघटना, नागरिकांच्या संघटना यांना धोरणकर्त्यांपर्यंत पोहोचवणं आणि त्यांच्या माध्यमातून धोरणांवर प्रभाव टाकणं, याचं प्रशिक्षण कोहेन देत. अमेरिकन सिनेट आणि काँग्रेस यांतील सदस्यांना धोरणाबद्दलचा आपला मुद्दा पटवून कसा द्यायचा? त्यासाठी मुद्दा कोणत्या वेळी कोणत्या चौकटीत घालून कसा प्रस्तुत करायचा? याबाबतचं प्रशिक्षण डेव्हिड कोहेन देत असत. यालाच अमेरिकेत ‘लॉबिंग’ म्हणतात. याच लॉबिंगवरून आपल्याकडे विधिमंडळाच्या सभागृहाबाहेर सभागृहाच्या भिंतीलाच लागून विधिमंडळ सदस्यांना बसण्यासाठी गोलाकार ‘लॉबी’ तयार झाली; पण अमेरिकेत या लॉबीचा वापर प्रत्यक्षात लॉबिंगसाठीच केला जातो. या लॉबीमध्येच सिनेट आणि काँग्रेसमधील सदस्य बसतात आणि तिथे ‘लॉबिस्ट’ना प्रवेश असतो. तिथे लॉबिस्ट अमेरिकन सिनेट व काँग्रेस सदस्यांना भेटून धोरणाबाबतचे मुद्दे पटवून दे तात आणि धोरणांवर प्रभाव टाकतात. अमेरिकेत ‘लॉबिस्ट’ हा वकिलीसारखा स्वतंत्र आणि कायदेशीर व्यवसाय आहे. इथल्या ‘लॉबिस्ट’ यांना कायदेशीर मान्यता असते. जसे आपल्याकडे वकील त्यांच्या अशीलांसाठी अशीलांच्या वतीने न्यायालयात बाजू मांडतात, तसेच हे लॉबिस्ट आरोग्य, कामगार अशा अनेक मुद्द्यांवर काम करणाऱ्या संस्था-संघटनांच्या वतीने एखाद्या धोरणाच्या बाजूने वा विरोधात धोरणकर्त्यांकडे त्यांचं म्हणणं मांडतात. अमेरिकेत प्रत्येक प्रभावगट संस्था (लॉबिंग फर्म) यांना नोंदणी केल्यानंतरच मान्यता मिळते आणि या प्रभावगट संस्थांवर अनेक कायदेशीर बंधनंही असतात. अमेरिकेत लॉबिंग कायदेशीर आणि सकारात्मक संज्ञा म्हणून प्रचलित आहे; पण आपल्याकडे ‘लॉबिंग’ हा शब्द थोडा नकारात्मकतेकडे झुकतो. आपल्या राजकीय प्रणालीत ‘ॲडव्होकसी’ हा शब्दही तुलनेत उशिराच आला.लॉबीचा वास्तुशास्त्रीय अर्थ मध्ययुगीन लॅटीन ‘लोबिया’ किंवा ‘लोबियम’पासून आल्याचं मानलं जातं... म्हणजे गॅलरी किंवा पोर्टिको... नंतर हा वास्तुशास्त्रीय अर्थ राजकीय व्यवस्थेमध्ये समर्थन वा वादविवाद करण्याची जागा या अर्थाने वापरला गेला. इंग्लंडच्या संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या दालनांमध्ये म्हणजे लॉबीमध्ये संसदीय चर्चांच्या आधी आणि नंतर संसद सदस्य आणि उमराव यांना एकत्र येण्याची, तसेच सामान्य नागरिकांना संसद सदस्यांना भेटण्याची ही जागा म्हणून हा शब्द वापरला गेला... अशीही एक मान्यता आहे, की ‘लॉबी’ या शब्दाचा उगम अमेरिकेचे अध्यक्ष युलिसिस एस. ग्रॅण्ट यांच्या काळात वॉशिंग्टन डी. सी.मधील विलार्ड हॉटेलमध्ये झाला. ग्रॅण्ट या हॉटेलच्या लॉबीमध्ये येत, तेव्हा तिथे अनेक राजकीय समर्थकांना भेटत... संध्याकाळी अनेक लोक तिथे सिगार आणि ब्रॅण्डीचा आनंद घेत बसत आणि नंतर चर्चा करता करता अध्यक्ष युलिसिस एस. ग्रॅण्ट यांच्या राजकीय निर्णयांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करीत... ग्रॅण्ट प्रशासनाच्या काळात ‘लॉबिंग’ या शब्दाला व्यापक प्रसिद्धी मिळाली..Premium|Roosevelt vs Wilson: अमेरिकेच्या इतिहासातील विल्सन विरुद्ध रुझवेल्ट: राजकीय ताणतणावाची कथा.अमेरिकेतल्या राजकीय साहित्यात ‘लॉबिंग’ हा शब्द १ एप्रिल १८२०च्या वॉशिंग्टनमधून प्रसिद्ध झालेल्या ‘न्यू हॅम्पशायर सेन्टीनेट’ या साप्ताहिकात सर्वप्रथम सापडला असंही म्हटलं जातं... ‘‘Members of the Senate were rather lobbying about the Representatives ‘Chamber’ while the House was discussing a compromise question.’’ त्यामुळे ‘लॉबिंग’ ही संज्ञा अठराव्या शतकातल्या अमेरिकेच्या अध्यक्षांच्या काळापासून किंबहुना त्याआधीपासूनच अमेरिकेत प्रचलित आहे आणि कदाचित त्यामुळेच ‘लॉबिंग’ हा अमेरिकेत आज वकिलीसारखाच कायदेशीर मान्यता असलेला व्यवसाय आहे... मात्र, आपल्या राजकीय व्यवस्थेत या संज्ञेची तोंडओळखच दोनशे वर्षांनंतर झाली. त्यामुळे ‘लॉबिंग’ कायदेशीर मान्यताप्राप्त व्यवसाय म्हणून आपल्याकडे रुजायला अवधी लागेल...डेव्हिड कोहेन हे लॉबिस्टना प्रशिक्षित करण्याचं काम करत होते. अमेरिकेत तंबाखूविरोधी आंदोलन उभं करण्यामध्ये आणि तंबाखूसंदर्भात अमेरिकी सरकारला ठाम भूमिका घ्यायला लावण्यात डेव्हिड कोहेन यांचा सिंहाचा वाटा होता. तंबाखूचा वापर कमी व्हावा म्हणून तंबाखूवर मोठ्या प्रमाणात कर, सार्वजनिक ठिकाणी तंबाखू वापरास निर्बंध यांबाबतचे अनेक कायदे करण्यासाठी डेव्हिड कोहेन यांनी आंदोलन आणि ॲडव्होकसी या दोहोंच्या माध्यमातून अमेरिकी सरकारला भाग पाडले. अमेरिकेतले जवळपास सर्व काँग्रेसमेन आणि सिनेटर्स डेव्हिड कोहेन यांना नावाने ओळखत असत. इतका प्रभाव त्यांनी त्यांच्या कामातून निर्माण केला होता. डोईवर कापसासारखे पिंजारलेले सफेद केस आणि भुवया मात्र जाडजूड, काळ्याभोर... आभाळात सफेद रंगांच्या ढगांचे विलग विलग असंख्य पुंजके अचानक एकत्र यावेत आणि पाण्याने भरलेले काळे-सावळे दोनच मेघ भुवयांशी उतरावेत, तसे कोहेन दिसत... त्यांची बोलण्याची विशिष्ट अशी लकब होती. ते एखादा महत्त्वाचा विषय शिकवताना, महत्त्वाचं वाक्य सांगायचं असेल, त्या वाक्याच्या आधी ‘ॲण्ड... ॲण्ड... ॲण्ड...’ असं म्हणत नि थांबत. त्यांनी ‘ॲण्ड... ॲण्ड... ॲण्ड...’ असं केलं की, आमचे कान टवकारले जात. त्यांच्या या लकबीतून काहीतरी महत्त्वाचं त्यांच्याकडून आता आपल्याला ऐकायला-शिकायला मिळणार आहे, हे आम्ही लगेच ताडत असू. ऐकणाऱ्याने महत्त्वाचं ऐकण्यापूर्वी एकाग्र व्हावं, असाही त्यांचा उद्देश असावा..डेव्हिड कोहेन यांनी केलेलं आणखी एक महत्त्वाचं काम म्हणजे शस्त्रास्त्रे बनवणाऱ्या अमेरिकेतील पेंटागॉन इंडस्ट्रीचा प्रभाव अमेरिकन राज्यव्यवस्थेवर आहे, त्यांची पोलखोल करणाऱ्यांमध्ये डेव्हिड कोहेन हे एक होते. संरक्षणासाठी अफाट खर्च होत असे. मात्र त्या तुलनेत सामाजिक क्षेत्रांवर होणारा खर्च अपुरा असे, यासंदर्भात डेव्हिड कोहेन यांनी जनजागृती करून सामाजिक सेवांवरचा खर्च वाढवण्यासाठी आणि संरक्षणावरचा खर्च कमी करण्यासाठी अथक प्रयत्न केले. त्यांनी जे अनुभव मिळवले, त्याच्या आधारे धोरण नेमकं कोण बनवतं? व्यवस्था बनवते की त्या व्यवस्थेतली माणसं बनवतात? त्या व्यवस्थेला चेहरा असतो का? तो चेहरा नेमका कसा शोधायचा? नेमकं धोरण कोण बनवणार आहे? हे कसं शोधून काढायचं? धोरण वा कायदा त्या विभागाचा मंत्री वा सर्वोच्च शासकीय अधिकारी बनवीत नसतो, ते बनविणारी व्यक्ती वेगळी असू शकते... व्यवस्थेमधली ती व्यक्ती कशी शोधायची? ती व्यक्ती हेरून त्या व्यक्तीमार्फत धोरण बनविण्याची प्रक्रिया सुरू असतानाच प्रभाव कसा टाकायचा? व्यवस्थेवर प्रभाव टाकणाऱ्या अनेकविध हितधारकांसमोर आपला मुद्दा कशासंदर्भात मांडायचा? तो केव्हा मांडायचा? कसा मांडायचा? कुठे मांडायचा? हे सर्व करण्यासाठी संघटित प्रयत्न कसे करायचे? या साऱ्या ज्ञानाचं डेव्हिड कोहेन म्हणजे चालते-बोलते ज्ञानकोष होते. मला डेव्हिड कोहेन यांचा सहवास डॉ. बेरील रॅडीन यांच्याइतकाच जवळून मिळाला. असंख्य वेळा व्यक्तिगत चर्चांमधून मला त्यांच्याकडून धोरणनिर्मितीच्या प्रक्रियेबद्दल, या प्रक्रियेला गतिमान करणाऱ्या घटकांबद्दल शिकता आलं.एखादं धोरण त्या खात्याच्या मंत्र्यांनं जरी मांडलं किंवा त्या खात्याच्या प्रधान सचिवांच्या सही-शिक्क्यानिशी जरी प्रसिद्ध केलं गेलं, तरी त्या धोरणाला संबधित मंत्री वा सचिवाचा चेहरा नसतो; तर प्रत्यक्ष धोरण बनविणारा चेहरा वेगळा असतो, हे डेव्हिड कोहेन यांच्याकडून मी शिकलो. नंतर प्रत्यक्ष काम करताना व्यवस्थेमधला तो नेमका चेहरा मी शोधू लागलो... तो शोधून धोरणावर, अंमलबजावणीवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करू लागलो. धोरण म्हणजे फक्त त्या खात्याचे मंत्री वा सचिव यांचा तो अतिगुप्त ऐवज नसतो; तर त्या धोरणावर प्रभाव टाकणारे अनेक हितधारक असतात. पत्रकारिता, स्वयंसेवी संस्था, उद्योग क्षेत्र असे अनेक प्रभावगट या प्रक्रियेत सक्रिय असतात. ते त्या प्रक्रियेला योग्य-अयोग्य दिशा देण्याचं काम करीत असतात. या साऱ्या प्रभाव टाकणाऱ्या विविधस्तरीय गटांनी, हितधारकांनी धोरण प्रत्यक्ष हक्कार्थींच्या हिताच्या विरोधातलं असेल; तर त्या धोरणाला योग्य दिशा कशी द्यायची, त्यासाठी कोणते प्रयत्न करायचे, जेणेकरून धोरण अधिकाधिक लोकाभिमुख आणि संविधानाच्या आत्म्याशी तादात्म्य सांगणारं बनेल, यासाठीच्या तंत्रशुद्ध पद्धती आणि रणनीती डेव्हिड कोहेन यांच्याकडून मी शिकलो. आपल्या लोकशाहीच्या संदर्भात हे सारं ज्ञान मला भविष्यात प्रत्यक्ष कृतीत वापरता आलं..डेव्हिड कोहेन एखाद्या अखंड प्रवाहासारखं ओघवतं बोलत, ‘‘धोरण बनविताना धोरणकर्त्यांवर प्रभाव कसा टाकावा? या प्रक्रियेत जे जे हितधारक सहभागी असतात, मग ते प्रत्यक्ष व्यवस्थेतील असोत वा अप्रत्यक्ष सहभागी असोत, त्यातील आपले मित्र कोण? विरोधक कोण? मित्र-विरोधक या सीमारेषेवरील म्हणजे अद्याप भूमिका न घेतलेले कोण? हे आधी ओळखायचं कसं? हे एकदा निश्चित केल्यावर मित्रांची बलस्थानं कशी वापरायची? विरोधकांच्या मर्यादांचा फायदा कसा करून घ्यायचा? मित्र-विरोधक या सीमारेषेवरल्या ठाम निर्णय न घेतलेल्या प्रभाव टाकणाऱ्या व्यक्तींना कसं आपलंसं करायचं? रणभूमी कोणती निवडायची? कोणत्या मैदानावर खेळायचं? कोणत्या समाजघटकांसोबत आपण काम करणार आहोत? आणि त्यातले सकारात्मक-नकारात्मक प्रभाव टाकणारे कोण? सरतेशेवटी या सर्वांच्या सहाय्याने धोरण प्रभावित करून ते हक्कार्थींच्या फायद्याचं कसं करून घ्यायचं? ते धोरण लोकशाहीसारख्या मूल्यांच्या समीप कसं आणायचं?’’ ही रणनीती त्यांच्या विशिष्ट शैलीत ते सांगत होते आणि आम्ही आत्मसात करीत होतो.क: काल: कानि मित्राणि को देश: कौ व्ययगामौ।कश्चाहं का च मे शक्तिरिती चिन्त्यं मुहुर्मुहु:।।‘‘आता योग्य वेळ आहे का? खरे मित्र कोण? आता वास्तव परिस्थिती काय आहे? आपल्याकडे उत्पन्नाचे स्रोत कोणते आहेत? आपली क्षमता काय आहे? बलस्थानं कोणती आहेत? याचं पुन्हा पुन्हा चिंतन करीत राहिलं पाहिजे...’’ चाणक्यनीतीत आर्य चाणक्य यांनी शेकडो वर्षांपूर्वी हेच सांगितलंय, जे कोहेन शिकवत होते...डेव्हिड कोहेन विसाव्या शतकातल्या अमेरिकेसारख्या २०० वर्षं प्रगत लोकशाही देशातले आणि आर्य चाणक्य यांचा कालखंड इसवी सन पूर्व ३५० वर्षं... राज्यव्यवस्थेबद्दल, धोरणांवर प्रभाव टाकण्याच्या तंत्राबद्दल सांगताना दोघांमध्ये किती साधर्म्य! कोहेन बोलत असताना मला याचं राहून राहून आश्चर्य वाटत होतं आणि रणनीती, संघर्षाच्या डावपेचातील भारताच्या हजारो वर्षांच्या बुद्धिमान परंपरेविषयी मला अभिमान वाटत होता...आर्य चाणक्य यांच्या आधीही सुमारे ३००० वर्षांपूर्वी घडलेल्या महाभारताच्या युद्धातही रणनीती, संघर्षाचे डावपेच ठायी ठायी दिसतात. कोहेन बोलत असताना मला रणनीतीची आपली ही महान परंपरा स्मरत होती... आणि वाटलं, की महाभारताच्या एकाच प्रतलावर गुण-दोष-शक्तिस्थाने-मर्यादा यांनी आटोकाट भरलेले अनंत रांजण असंख्य मानवी पात्रांतून कधी लवंडतात; कधी रिते होताना दिसतात; तर कधी भरभरून वाहताना... या अनेक प्रभावगटांचं जोखड सांभाळत घेतलेल्या निर्णयांच्या काटेकोर अंमलबजावणीचे योग्य स्थळ-वेळ साधणारा सर्वोत्तम प्रशासक... असंख्य मानवी पात्रं आणि त्यांच्यातील परस्पर हितसंबंधांच्या जटिल गुंत्यात कोणत्याही प्रभावगटाने प्रभावित न होता निर्लेप राहणारा... धोरण, धोरणनिर्मिती, प्रभाव गट, धोरणाची अंमलबजावणी हे सारं ज्या एकातच समाविष्ट आहे असा... महान व्यूहरचनाकार... ‘कृष्ण’... हा सर्वश्रेष्ठ का असावा? आणि ‘सर्व देव नमस्कार: केशवं प्रतिगच्छति’ हे सर्वश्रेष्ठत्व कृष्णालाच का लाभलं असावं? याचा मी विचार करीत होतो... तेवढ्यात डेव्हिड कोहेन यांच्या ‘‘ॲण्ड... ॲण्ड... ॲण्ड...’’ या विशिष्ट लकबीतल्या आवाजाने मी भानावर येत कोहेन यांना पुन्हा.ऐकू लागलो... (क्रमशः)डेव्हिड कोहेन विसाव्या शतकातल्या अमेरिकेसारख्या २०० वर्षं प्रगत लोकशाही देशातले आणि आर्य चाणक्य यांचा कालखंड इसवी सन पूर्व ३५० वर्षं... राज्यव्यवस्थेबद्दल, धोरणांवर प्रभाव टाकण्याच्या तंत्राबद्दल सांगताना दोघांमध्ये किती साधर्म्य!