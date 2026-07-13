Premium|Study Room : अफगाणिस्तान-पाकिस्तान संघर्ष पुन्हा का भडकला?

गौरव बाळेपश्चिम आणि दक्षिण आशियाच्या सीमाभागातील भूराजकीय परिस्थिती सध्या अत्यंत नाजूक बनली असून, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान यांच्यातील वाढता लष्करी संघर्ष हे यामागचे सर्वात मोठे कारण आहे. गेल्या काही महिन्यांत या दोन्ही देशांच्या सीमांवर सुरू असलेल्या चकमकींनी आता एका मोठ्या युद्धाचे रूप धारण केले आहे. राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आघाडीच्या वृत्तपत्रांनी दिलेल्या ताज्या वृत्तानुसार, हा संघर्ष केवळ दोन शेजारी देशांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर यामुळे संपूर्ण प्रादेशिक सुरक्षेला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. एकेकाळी एकमेकांचे धोरणात्मक सहकारी मानले जाणारे हे दोन्ही देश आता एकमेकांवर थेट हवाई हल्ले आणि तोफगोळ्यांचा वर्षाव करत आहेत.संघर्षाची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि तणावाची मुख्य कारणेअफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान यांच्यातील वादाचे मुख्य मूळ दोन्ही देशांमधील २ हजार ६४० किलोमीटर लांबीच्या आंतरराष्ट्रीय सीमा रेषेशी जोडलेले आहे, ज्याला ड्युरंड रेषा म्हणून ओळखले जाते. ब्रिटिश राजवटीत १८९३ मध्ये आखण्यात आलेल्या या सीमेला अफगाणिस्तानने कधीही अधिकृतपणे मान्यता दिलेली नाही, कारण ही रेषा पश्तून जमातीला दोन भागांत विभागते. वर्ष २०२४ आणि २०२५ दरम्यान या भागात हिंसक कारवायांमध्ये मोठी वाढ झाली. पाकिस्तानमधील एका बंदी घातलेल्या स्थानिक तालिबान संघटनेने पाकिस्तानच्या लष्करावर आणि सरकारी आस्थापनांवर अनेक मोठे आत्मघाती हल्ले केले. पाकिस्तान सरकारचा असा आरोप आहे की, या बंडखोरांना अफगाणिस्तानमधील तालिबान सरकारकडून सुरक्षित आश्रय दिला जात आहे. दुसरीकडे, अफगाणिस्तान सरकारने हे सर्व आरोप वारंवार फेटाळून लावले असून आपल्या भूमीवरून कोणत्याही परदेशी कारवाया चालत नसल्याचा दावा केला आहे. हा परस्पर अविश्वास संघर्षाचे मुख्य कारण आहे..लष्करी कारवायांचा भडका आणि युद्धाची भीषण सुरुवातऑक्टोबर २०२५ मध्ये या संघर्षाने अत्यंत हिंसक वळण घेतले, जेव्हा पाकिस्तानच्या वायू सेनेने अफगाणिस्तानच्या हद्दीत घुसखोरी करून खोस्त आणि पख्तिका सारख्या प्रमुख सीमावर्ती प्रांतांवर मोठे हवाई हल्ले केले. या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून अफगाणिस्तानच्या सैन्याने पाकिस्तानच्या सीमेवरील लष्करी चौक्यांवर थेट जमिनीवरून तोफखान्याचा वापर करून हल्ले चढवले. फेब्रुवारी २०२६ च्या शेवटी हा वाद पुन्हा भडकला, जेव्हा पाकिस्तानने अफगाणिस्तानविरुद्ध मोठी लष्करी मोहीम सुरू केली. जून २०२६ मधील ताज्या घडामोडींनुसार, पाकिस्तानच्या विमानांनी अफगाण हद्दीत केलेल्या कारवाईत छत्तीसहून अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाला, ज्याला अफगाणिस्तानने आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन म्हटले आहे. या मोहिमेत मानवरहित विमानांचा आणि अत्याधुनिक क्षेपणास्त्रांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जात आहे.जीवितहानी आणि मानवी विस्थापनाची धक्कादायक आकडेवारीया भीषण संघर्षामुळे दोन्ही बाजूंच्या सामान्य नागरिकांना आणि सैनिकांना आपली आहुती द्यावी लागत आहे. विविध आंतरराष्ट्रीय शांतता संस्थांनी आणि वृत्तपत्रांनी प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, २०२५ मध्ये पाकिस्तानच्या अंतर्गत भागात झालेल्या विविध हिंसक हल्ल्यांमध्ये १ हजार ५०० पेक्षा जास्त लोकांचा मृत्यू झाला होता. तर फेब्रुवारी २०२६ मध्ये सुरू झालेल्या प्रत्यक्ष युद्धानंतर आतापर्यंत दोन्ही बाजूंचे मिळून आठशेहून अधिक सैनिक मारले गेले आहेत. या युद्धामुळे सर्वात मोठा फटका सीमाभागातील गरिबांना बसला असून, संयुक्त राष्ट्र संघाच्या निर्वासित कल्याण संस्थेच्या अहवालानुसार आतापर्यंत १ लाख १५ हजार पेक्षा जास्त अफगाण नागरिकांना आपली घरे सोडून अंतर्गत भागात विस्थापित व्हावे लागले आहे..आंतरराष्ट्रीय मध्यस्थी आणि शांतता प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्नया वाढत्या युद्धाला रोखण्यासाठी आणि आशिया खंडात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी जागतिक पातळीवर अनेक देशांनी पुढाकार घेतला आहे. कतार, तुर्की आणि चीन या देशांनी मध्यस्थी करून दोन्ही देशांमध्ये चर्चा घडवून आणण्याचे अनेक प्रयत्न केले. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये कतारच्या मध्यस्थीमुळे काही काळासाठी तात्पुरती युद्धबंदी झाली होती, परंतु त्यानंतर इस्तंबूल येथे झालेली राजनैतिक चर्चा पूर्णपणे अपयशी ठरली. एप्रिल २०२६ मध्ये चीनच्या मध्यस्थीने झालेल्या चर्चेनंतर काही आठवडे हवाई हल्ले थांबले होते, मात्र हा शांततेचा काळ केवळ दोन महिने टिकू शकला आणि जून महिन्यापासून सीमाभागात पुन्हा चकमकी सुरू झाल्या. सध्या पाकिस्तानचे लष्कर मर्यादित स्वरूपातील लष्करी कारवाईचे धोरण अवलंबत आहे, जेणेकरून युद्ध संपूर्ण देशात पसरणार नाही.भारताचा धोरणात्मक दृष्टिकोन आणि परराष्ट्र मंत्रालयाची भूमिकाया संघर्षावर भारताने अत्यंत स्पष्ट आणि आक्रमक राजनैतिक भूमिका घेतली आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अधिकृत पत्रक जारी करून अफगाणिस्तानच्या भूप्रदेशावर पाकिस्तानने केलेल्या हवाई हल्ल्यांचा तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे. भारताने या हल्ल्यांना सार्वभौमत्वावर केलेला उघड हल्ला आणि प्रादेशिक शांततेसाठी थेट धोका असे म्हटले आहे. भारताने पाकिस्तानच्या या भूमिकेला स्वतःच्या अंतर्गत अपयशांवरून लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न असल्याचे सांगत सीमापार दहशतवादाला खतपाणी घालण्याच्या धोरणाचा निषेध केला आहे. भारताने या कठीण काळात अफगाणिस्तानच्या प्रादेशिक अखंडतेला पूर्ण पाठिंबा दिला असून पीडित कुटुंबांबद्दल संवेदना व्यक्त केल्या आहेत. भारताची ही भूमिका अफगाणिस्तानच्या जनतेसोबत असलेल्या ऐतिहासिक संबंधांना अधोरेखित करते..भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षा हितसंबंधांवर होणारे थेट परिणामया संघर्षाचे भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेवर आणि धोरणात्मक उद्दिष्टांवर दूरगामी परिणाम होत आहेत, ज्यांचे विश्लेषण खालील तीन प्रमुख आयामांच्या आधारे करता येईल.सुरक्षा आणि दहशतवादाचे आव्हान: सीमाभागातील या अस्थिरतेमुळे इस्लामिक स्टेट आणि अल कायदा सारख्या आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनांना या भागात आपला प्रभाव वाढवण्यासाठी नवीन अवकाश उपलब्ध होऊ शकतो. पाकिस्तानच्या भूमीवरून चालणाऱ्या भारतविरोधी दहशतवादी संघटना या गोंधळाचा फायदा घेऊन भारताच्या सीमांवर सुरक्षा आव्हाने निर्माण करू शकतात, ही भारताची सर्वात मोठी चिंता आहे.कनेक्टिव्हिटी आणि प्रादेशिक व्यापार: भारताने मध्य आशियाई देशांशी थेट व्यापार जोडण्यासाठी इराणमधील चाबहार बंदराचा विकास केला आहे आणि आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडोअरमध्ये (INSTC) मोठी गुंतवणूक केली आहे. या प्रकल्पांचे यश हे अफगाणिस्तानमधील स्थिरतेवर अवलंबून आहे. या संघर्षामुळे तोरखम आणि चमन सारखे महत्त्वाचे व्यापारी मार्ग वारंवार बंद होत असल्याने भारताच्या मध्य आशियातील आर्थिक पोहोचण्याला मोठा फटका बसत आहे.भूराजकीय समतोल आणि चीनचा प्रभाव: पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील वाढत्या अंतराचा फायदा घेऊन चीन या भागात आपली मध्यस्थी वाढवत आहे. चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोअरचा (CPEC) विस्तार अफगाणिस्तानपर्यंत करण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. या भागात चीनचा वाढता हस्तक्षेप भारताच्या धोरणात्मक हिताला आणि प्रादेशिक प्रभावाला आव्हान देऊ शकतो..भविष्यातील आव्हाने आणि भारतापुढील पर्यायहा संघर्ष जर लवकर थांबला नाही, तर याचे रूपांतर संपूर्ण दक्षिण आशियाला प्रादेशिक युद्धात होऊ शकते, अशी भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. भारताने नेहमीच आंतरराष्ट्रीय मंचावर दहशतवादाचा निषेध केला असून, सर्व वाद हे हिंसेऐवजी शांततापूर्ण संवादाच्या माध्यमातून सुटले पाहिजेत अशी भूमिका घेतली आहे. भारताने शांघाय सहकार्य संघटना (SCO) आणि संयुक्त राष्ट्र संघाच्या व्यासपीठावरून या भागात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी बहुपक्षीय राजनैतिक प्रयत्न सुरू ठेवले पाहिजेत. तसेच अफगाणिस्तानच्या जनतेला अन्नधान्य आणि औषधांचा मानवी पुरवठा सुरू ठेवून तेथील सद्भावना टिकवून ठेवणे भारतासाठी गरजेचे आहे. आगामी काळात जागतिक समुदायाच्या दबावामुळे हे दोन्ही देश युद्ध थांबवून पुन्हा चर्चेत येतात की हा संघर्ष अधिक तीव्र होतो, यावर संपूर्ण आशिया खंडाचे राजकीय आणि आर्थिक भविष्य अवलंबून असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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