Premium| Agra escape: शिवाजी महाराजांची आग्र्यानंतरची लढाई, मुत्सद्देगिरी आणि पराक्रमाचा विलक्षण संगम

दरम्यान, आदिलशाही सैन्य मुघल सीमेजवळ उपद्रव करू लागले. त्या सैन्याला रोखण्यासाठी जयसिंहाने बाबाजी भोसलेसह अनेक सरदारांना विविध ठिकाणी नेमले. सुरुवातीला आदिलशाही सैन्याचा पराभव झाला, परंतु लवकरच त्या सैन्याने बळ एकवटून दौंडजवळ अचानक हल्ला करीत मुघलांचा पराभव केला. या हालचालींमुळे जयसिंह अस्वस्थ झाला; त्याने स्वतः मोहिमेवर जाण्याचा विचार केला, परंतु विजापूरकरांच्या संधीसाधूपणामुळे अराजकता निर्माण होईल या भीतीने त्याने तो विचार सोडून दिला. अखेरीस त्याने अब्दुल हमीद याला पाच हजार सैन्यासह त्या भागात पाठविले. मराठ्यांच्या हालचालीही तितक्याच गतिमान होत्या. रोहिडा किल्ल्याचा किल्लेदार सय्यद मसूद याने जयसिंहाकडे तक्रार केली की, मराठा सैनिक किल्ल्याभोवती दारूगोळा आणि अग्निबाण जमा करीत आहेत. त्यावर जयसिंहाने किल्ल्यात त्वरित अन्नधान्य पाठविण्याचे आदेश देऊन गरज पडल्यास पायदळ तयार ठेवण्यास सांगितले.या घटनांमुळे खचलेला जयसिंह आता कपटी डाव रचू लागला. वजीर जाफरखानाला लिहिलेल्या पत्रात त्याने शिवाजी महाराजांना भेटीस बोलावून त्यांच्या परतीच्या मार्गातच त्यांचा अंत करण्याचा विचार व्यक्त केला. त्याचबरोबर विवाहसंबंधाचे आमिष दाखवून शिवाजी महाराजांना फसविता येईल, असे अपमानकारक शब्द पत्रात वापरले. परंतु दूरदृष्टी आणि चातुर्य यांचा संगम असलेले शिवाजी महाराज अशा सापळ्यात अडकणे शक्यच नव्हते.शेवटी, जयसिंहाकडून दख्खनेची सुबादारी काढून घेण्यात आली आणि त्याच्या जागी शाहजादा मुअज्जम याची नेमणूक झाली. १० जानेवारी, १६६७ रोजी जयसिंह भीमा नदी पार करून औरंगाबादकडे परतला. मे महिन्यात शाहजादा मुअज्जम याने येऊन कारभार स्वीकारला. अपयशाच्या दुःखाने व्यथित झालेला जयसिंह उत्तरेकडे परतत असताना २८ ऑगस्ट, १६६७ रोजी बुऱ्हानपूर येथे मृत्यू पावला. .शिवाजी महाराजांचे आदिलशाहीविरुद्ध युद्धत्या काळी दख्खनेतील राजकीय आणि लष्करी परिस्थिती अत्यंत गुंतागुंतीची होती. तिने लवचिक त्रिकोणी स्वरूप धारण केले होते. मुघल सैन्याला केवळ आपल्या जिंकलेल्या भूमीचे संरक्षण करणे जमू शकत होते; आदिलशाहीवर वा शिवाजी महाराजांवर नवी मोहीम उघडण्याची त्यांची तयारी नव्हती. आदिलशाही एकीकडे दक्षिण कोंकणावर पकड टिकविण्याचा प्रयत्न करीत होती, तर दुसरीकडे मुघलांच्या ताब्यात गेलेली भूमी परत मिळविण्यास धडपडत होती. नोव्हेंबर १६६६ मध्ये हैबतराव आणि मियाँ अब्दुल मुहम्मद या आदिलशाही सरदारांचा कोंकणात प्रवेश झाला होता. शिवाजी महाराज मात्र एका बाजूने मुघलांशी तह घडविण्याचा प्रयत्न करीत होते आणि दुसऱ्या बाजूने आदिलशाहीला दक्षिण कोंकणातून हुसकावून लावण्याचे ध्येय साध्य करीत होते. महाराजांनी प्रतिआक्रमणाचा मोर्चा उघडला. नोव्हेंबर–डिसेंबर १६६६ मध्ये देवरुख येथे झालेल्या लढाईत मराठ्यांकडून पीर मियाँ आणि ताजखान हे आदिलशाही सरदार मारले गेले. पुढे एप्रिल–मे १६६७ मध्ये बहलुलखान आणि एकोजी राजांनी रांगणा दुर्गाला वेढा घातला; परंतु शिवाजी महाराजांनी धाडसी हल्ला करून तो उठविला.या मोहिमेच्या पार्श्वभूमीवर पोर्तुगीज वाइसरायने २० सप्टेंबर, १६६७ रोजी पोर्तुगालच्या राजाला पाठविलेल्या पत्रात लिहिले आहे की, ‘‘शिवाजी महाराज आता फोंड्याचे शेजारी झाले आहेत. त्यांचा पराक्रम, चपळाई आणि लष्करी दूरदृष्टीची तुलना सीझर आणि अलेक्झांडर यांच्याशी करता येईल.’’ .ऑगस्ट १६६७ पर्यंत शिवाजी महाराजांनी दक्षिण कोंकणातून आदिलशाही सैन्यास हुसकावून लावले होते. या मोहिमेचा वेग संथ होता, सैन्येही लहान प्रमाणात होती, कारण मोठे लष्कर उत्तरेकडे अडकले होते. तरीही शिवाजी महाराजांनी संधी साधून कोंकणाबरोबर आदिलशाहीच्या डोंगराळ प्रदेशांवरही झडप घालून आपली ताकद दाखवून दिली. पुढे भाद्रपद शके १५८९मध्ये आदिलशाह आणि शिवाजी महाराज यांच्यात तह झाला. या तहाची पुष्टी एका आदिलशाही अधिकाऱ्याच्या पत्रातूनही होते. त्यात म्हटले आहे की, शिवाजी महाराजांच्या धैर्यामुळे राहिमतपूरातील घोड्यांचा बाजार तीन वर्षे बंद होता, पण आता तहामुळे पुन्हा भरू लागला. .मुघलांशी तहाची बोलणीआग्र्यातून सुटका झाल्यानंतर शिवाजी महाराजांनी औरंगजेबाशी झालेल्या तहाचे नूतनीकरण करण्याचे प्रयत्न सुरू केले. हे नेमके कसे घडले याचा संपूर्ण तपशील उपलब्ध नसला तरी जेधे शकावलीत नोंद आहे की, ३ एप्रिल, १६६७ रोजी त्र्यंबकपंत डबीर आणि रघुनाथपंत कोरडे यांची तुरुंगातून सुटका झाली. औरंगजेबाने जाफरखानाला हुकूम सोडला की, ‘‘शिवाजी महाराजांचा दूत सोडावा आणि त्यांना पत्र लिहून कळवावे—जर त्यांनी योग्य हमी दिली आणि आपला मुलगा दरबारात ठेवला, तर त्यांना क्षमा केली जाईल.’’अशा रीतीने, पुरंदर तहाची अंमलबजावणी पुन्हा सुरू झाली. २७ ऑक्टोबर, १६६७ रोजी संभाजी राजे औरंगाबादेस पोहोचले. दुसऱ्या दिवशी त्यांनी जसवंतसिंहाची भेट घेतली आणि ४ नोव्हेंबराला ते शाहजाद्यास भेटले. संभाजी राजे लहान असल्यामुळे त्यांना पुढच्या दिवशी घरी परतण्याची परवानगी मिळाली. ५ ऑगस्ट, १६६८ रोजी संभाजी राजांच्या सैन्याला, प्रतापराव गुजरांच्या नेतृत्वाखाली, औरंगाबादेकडे पाठविण्यात आले. त्यातील निम्मे सैन्य औरंगाबादेत तर उरलेले संभाजी राजांच्या वऱ्हाडातील जागीरीकडे रवाना झाले. मुघल–मराठा तहानंतर आदिलशाह एकाकी पडला. शेवटी जुलै १६६८मध्ये त्याने सोलापूर किल्ला मुघलांना देऊन त्यांच्याशी तह केला. या घडामोडींनंतर अखेर दख्खनेत शांतता प्रस्थापित झाली आणि शिवाजी महाराजांच्या मुत्सद्देगिरीचे तेज पुन्हा उजळून निघाले. .शिवाजी महाराज आणि पोर्तुगीज१७ ऑक्टोबर, १६६६ रोजी पोर्तुगीज वसाहतींच्या वायसरायपदाचा कार्यभार आंतोनियो द मेलो द कास्त्रो याने जोआओ नुनेस दे कुञ्हा याच्याकडे सोपविला. नव्या वायसरायने आपल्या पूर्वसुरीचे धोरण पुढे चालवीत मुघल दूत खोजा अलाउद्दीन याच्या सहमतीने असा तह केला की, पोर्तुगीज औरंगजेबाविरुद्ध उठाव करणाऱ्यांना आश्रय देणार नाहीत. हा तह प्रत्यक्षात शिवाजी महाराजांविरुद्ध होता. एप्रिल १६६७ मध्ये वायसरायने अशी तयारी दाखविली की, पोर्तुगीज शिवाजी महाराजांविरुद्ध मुघलांना आरमारी साहाय्य करतील, मात्र मुघल-मराठा तह झाल्यानंतर हा प्रश्न थांबला. उलट, जुलै १६६७ मध्ये त्याच वायसरायने शिवाजी महाराजांना आग्र्यातून सुटल्याबद्दल अभिनंदनाचे पत्र पाठविले.शिवाजी महाराजांनी दक्षिण कोकणात सत्ता वाढविल्यावर वाडीचा लखम सावंत, पेडणे आणि कुडाळाचे देसाई गोव्यात पोर्तुगिजांना शरण गेले. त्यांच्याच साहाय्याने शिवाजी महाराजांच्या प्रदेशावर हल्ले सुरू झाले. २५ फेब्रुवारी, १६६७ रोजी पेडणेचा माजी देसाई केशव नाईकाने घुसखोरी केली, तर सप्टेंबरमध्ये नारबा सावतांने पोर्तुगीजांसह वेंगुर्ल्यावर हल्ला चढविला. या कारवायांना आळा घालण्यासाठी शिवाजी महाराजांनी थेट बारदेशावर मोहीम काढली. १९ नोव्हेंबर, १६६७ रोजी त्यांनी ५,००० पायदळ आणि १,००० घोडेस्वार घेऊन बारदेशात प्रवेश केला. त्यांनी साधारण १००० पोर्तुगिजांना कैद केले. त्या वेळी पाद्रीही शस्त्र धारण करण्यास मागेपुढे पाहत नसत. मराठ्यांचे आक्रमण होताच कोलवाळाच्या चर्चमधून चार पाद्री बाहेर आले आणि ते मराठ्यांकडून मारले गेले.या मोहिमेचा उद्देश पोर्तुगीजांविरुद्ध युद्ध करणे नव्हता, तर बंडखोर देसायांना मिळणारा आश्रय थांबविणे हा होता. त्यामुळे शिवाजी महाराजांनी लगेच तहासाठी आपला दूत पाठविला. चर्चेनंतर डिसेंबर १६६७मध्ये झालेल्या तहावर वायसरायने ५ डिसेंबरला सही केली आणि शिवाजी महाराजांनी ११ डिसेंबर या दिवशी आपली मुद्रा उमटविली. अशा प्रकारे शिवाजी महाराजांनी शत्रूंना ठेचून काढून राजकारणाच्या पातळीवरही पोर्तुगीजांना आपली ताकद मान्य करावयास भाग पाडले. .तहाच्या वाटाघाटीबारदेश मोहिमेनंतर झालेल्या तहात पुढील कलमांचा समावेश झाला होता.१. शिवाजी महाराजांनी कैद केलेले पोर्तुगीज कोणतीही भरपाई न घेता परत सोडावयाचे होते, तसेच बारदेशातून नेलेली जनावरेही परत करावयाची होती.२. लखम सावंत, केशव नाईक, नारबा सावंत आणि मल्लु शेनवी यांना पोर्तुगीजांनी इशारा द्यावयाचा होता की, त्यांनी शिवाजी महाराजांविरुद्ध कोणतेही शत्रुत्व करू नये. आदेश न पाळल्यास त्यांना पोर्तुगीज प्रदेशातून हद्दपार करावयाचे होते. तसेच देसायांना गोव्याच्या मर्यादेतच राहण्याची परवानगी होती; बारदेश किंवा साष्टी येथे जाण्याचा अधिकार नव्हता.३. शिवाजी महाराजांना असा परवाना मिळाला की, नेहमीचे सीमा शुल्क भरल्यास त्यांचा व्यापार गोवा आणि घाटावर कोणत्याही अडथळ्याविना चालू राहील. हा परवाना आदिलशाहाविरुद्ध युद्ध झाले तरी कायम राहील, जेणेकरून ‘‘व्यापाराचा विकास सर्वसामान्य हितासाठी’’ साधता येईल.४. दोन्ही सत्तांमध्ये दृढ मैत्री राहील. काही अडचण किंवा उल्लंघन झाल्यास शिवाजी महाराजांनी वायसरायला कळवावयाचे आणि वायसरायनेही शिवाजी महाराजांना माहिती द्यावयाची होती.पोर्तुगीज दूत रायगडावरून तहाचा मराठी अनुवाद घेऊन परतला. १७ डिसेंबर, १६६७ रोजी देसायांना आवश्यक आदेशही कळविण्यात आले. या काळात वायसरायने आपल्या राजाला पत्र लिहून सांगितले की, तहाच्या वाटाघाटीत शिवाजी महाराजांनी दाभोळ येथे पोर्तुगीजांना वखार सुरू करण्याची परवानगी दिली आहे. जुलै १६६८मध्ये वायसरायने शिवाजी महाराजांना कळविले की, दाभोळात फॅक्टर नेमण्यात आला आहे. पुढील तपशील ज्ञात नाही, परंतु लवकरच ही वखार बंद पडली असे दिसते. लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे, या मोहिमेदरम्यान शिवाजी महाराजांनी स्थानिकांना काही परिपत्रके दिल्याचा उल्लेख आहे.बंडखोर देसायांचे उच्चाटन करण्याच्या उद्देशाने शिवाजी महाराजांनी बारदेशावरील हल्ला केला होता, शिवाय त्यामागे हिंदूंचे रक्षण हा धार्मिक हेतूही होता. शिवाजी महाराजांची दूरदृष्टी अशी होती की, तातडीच्या राजकीय प्रश्नाबरोबर धार्मिक वादावरही तोडगा काढावा. हिंदूंविषयी त्यांची भावना निर्विवाद होती, तेवढीच त्यांची व्यावहारिकता आणि राज्यकारभारातील परिपक्वताही होती. .देसायांचे उच्चाटन आणि शिवाजी महाराजांची क्षमाशीलताशिवाजी महाराजांच्या संरक्षणातून बाहेर पडलेल्या देसायांनी क्षमा मागितली आणि महाराजांनी ती केली. त्यानंतर त्यांच्या राज्यकाळात देसायांनी पुन्हा कधीही त्रास दिला नाही. बाहेरून वायसराय शिवाजी महाराजांशी शांतता राखीत होता, तरी त्याचे षडयंत्र थांबले नव्हते. पोर्तुगीज-मराठा तहानंतर केवळ सहा महिन्यांतच, १८ मे १६६८ रोजी त्याने औरंगजेबाला लिहिलेल्या पत्रात पुन्हा शिवाजी महाराजांविरुद्ध आरमारी साहाय्य करण्याची तयारी दर्शविली. ६ नोव्हेंबर, १६६८ रोजी वायसराय जोआओ नुनेस दे कुञ्हा याचे निधन झाले. त्याच्या सूचनेनुसार (पूर्वीच्या नव्हे, नव्या) आंतोनियो द मेलो द कास्त्रो याने वायसराय पद स्वीकारले.शिवाजी महाराजांनी १३ नोव्हेंबर, १६६८ रोजी डिचोली-नारवे येथे श्री सप्तकोटेश्वर मंदिर पुनर्निर्माण करण्याचे कार्य सुरू केले. हे कदंब वंशाचे कुलदैवत होते. सप्तकोटेश्वर मंदिर प्रथम इस्लामी आक्रमकांनी उद्ध्वस्त केले होते. हे मंदिर विजयनगर राज्यकर्त्यांनी पुन्हा बांधले. त्यानंतर १५४०मध्ये पोर्तुगिजांनी परत एकदा मंदिर उद्ध्वस्त करून तिथे चर्च उभारले होते. देवतेची मूर्ती मात्र भक्तांनी सुरक्षित ठेवली आणि पुढे डिचोलीतील नारवे गावात स्थापित केली. शिवाजी महाराजांनी त्या भग्नावस्थेतील मंदिराचे पुनरुज्जीवन केले. हे पाऊल गोव्यातील हिंदूंकरिता आशेचा दीपस्तंभ ठरले. .शिवाजी महाराज आणि सिद्दीदंडा-राजपुरी येथील सिद्दी आदिलशाहीचे नाममात्र मांडलिक होते, परंतु प्रत्यक्षात स्वतंत्र सरदार म्हणून वागत. १६६७मध्ये त्यांनी पोर्तुगिजांची अधीनता मान्य केली. एप्रिल–मे १६६९मध्ये शिवाजी महाराजांनी त्यांच्या विरोधात खुश्की आणि जलमार्गाने मोहिमा सुरू करताच पोर्तुगिजांनी सिद्दींना तत्काळ साहाय्यता केली. या अडचणींमुळे सिद्दींनी इंग्रजांकडे साहाय्यता मागितली. मुंबईतील अधिकारी सावध होते. २३/२४ जून, १६६९ रोजीच्या पत्रात त्यांनी इशारा दिला की, शिवाजी महाराजांशी शत्रुत्व पत्करणे धोक्याचे ठरेल, कारण त्यावेळी त्यांना विरोध करण्याइतकी इंग्रजांची ताकद नव्हती. मुंबई किल्ल्याचे बांधकाम अपुरे असल्याने, जर शिवाजी महाराजांनी दंडा ताब्यात घेतले असते, तर इंग्रज गव्हर्नराला माघार घ्यावी लागली असती. इंग्रजांच्या पत्रांत स्पष्ट नमुद केले होते की, शिवाजी महाराज हे ‘‘शक्तिशाली आणि निर्भय शेजारी’’ आहेत आणि त्यांचा राग ओढावून घेणे परवडणारे नव्हते. परंतु पोर्तुगीज हस्तक्षेपामुळे मराठा आणि पोर्तुगीज आरमारात संघर्ष उभा राहिला. मराठ्यांची जहाजे आकाराने लहान आणि अनुभव मर्यादित असल्यामुळे शिवाजी महाराजांची दंड्यावरील मोहीम अपयशी ठरली. त्यानंतर शिवाजी महाराजांनी आपला दूत विठ्ठल पंडित यास गोव्याला पाठविले आणि पोर्तुगीज वायसरायशी पत्रव्यवहार सुरू केला. .\r\n\rशिवाजी महाराजांची आग्र्यातून सुटका झाल्यानंतर भारतातील राजकीय आणि लष्करी परिस्थितीत मोठा बदल झाला. उत्तर-पश्चिम सीमावर्ती भागात गंभीर संकटे निर्माण झाल्यामुळे दख्खनेतील मुघल सैन्याची संख्या घटली. या परिस्थितीत औरंगजेबाला शिवाजी महाराजांविरुद्ध तातडीने युद्ध छेडणे शक्य नव्हते. दुसरीकडे, शिवाजी महाराजही नुकत्याच झालेल्या पडझडीमुळे सावध होते. त्यांची लष्करी क्षमता तात्पुरती कमी झाली होती. त्यामुळे त्यांनी धीर धरण्याचा मार्ग निवडला आणि आपली सत्ता पुन्हा बळकट करण्यावर लक्ष केंद्रित केले..शिवाजी महाराज–पोर्तुगीज तह (१६७०)गोव्याचे गव्हर्नर आणि शिवाजी महाराज यांच्यामध्ये ज्या वाटाघाटी झाल्या त्यामध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश झाला होता. महाराजांनी दोन पोर्तुगिजांकडून जबरदस्तीने घेतलेले ३,००० पगोडे परत करावेत, गोवा आणि घाटांवरील व्यापारी वाहतूक युद्धकाळातही अडथळ्याशिवाय चालू राहून नेहमीचे सीमा शुल्क भरण्याची प्रथा कायम रहावी. पोर्तुगिजांनी जप्त केलेली जहाजे परत करण्याची तरतूद केली; बदल्यात शिवाजी महाराजांनी त्यांच्या हद्दीच्या जवळ किल्ला किंवा दगडी बांधकाम न करणे अपेक्षित होते. गव्हर्नरांच्या प्रस्तावित अटींनुसार, शिवाजी महाराजांच्या जहाजांना आवश्यक ते कार्ताझ दिले जातील. मात्र अन्नधान्य, मीठ आणि औषधे नेणारी लहान जहाजे कार्ताझाशिवाय मोकळेपणे प्रवास करू शकतील. शिवाजी महाराज आणि पोर्तुगीज परस्परांच्या बंदरात जहाजे आणून व्यापार करू शकतील. सिद्दी हा पोर्तुगिजांचा अधीनस्थ असल्याने गव्हर्नरांनी आश्वासन दिले की, दोन्ही पक्षांमध्ये तणाव वाढू नये यासाठी ते मध्यस्थी करतील.विठ्ठल पंडिताच्या माध्यमातून तहाची अंतिम रूपरेषा विठ्ठल पंडिताच्या माध्यमातून तहाची अंतिम रूपरेषा ठरली. शिवाजी महाराजांच्या जहाजांना समुद्रात अडथळा आणला जाणार नाही; दंडा येथील सिद्दीला पोर्तुगीज आश्रय वा सामग्री पुरवणार नाहीत; जप्त केलेली जहाजे आणि त्यांतील माल परत केला जाईल. गव्हर्नरांनी आपल्या प्रतिनिधीमार्फत सर्व बंदरांतील कप्तानांना मराठा सुबादारांशी सौजन्याने वागण्याचे आदेश द्यावेत अशी तरतूद झाली. मस्कतच्या इमामाविरुद्ध युद्ध झाल्यास आवश्यकतेनुसार पोर्तुगीज सहाय्य करतील, पण मराठा बंदरांतून इमामाला पुरवठा होणार नाही याची जबाबदारी शिवाजी महाराजांनी स्वीकारावी.वाइसराय आंतोनियो द मेलो द कास्त्रो आणि मॅन्युएल कोरते रियल द सांपायो यांनी या तहावर सही केली आणि शिवाजी महाराजांची मुद्रा उमटविण्यात आली. या तहातून पोर्तुगिजांची प्रमुख मागणी स्पष्ट होते, शिवाजी महाराजांनी सीमेजवळ किल्ला बांधू नये आणि व्यापारी मार्ग सदैव मोकळे राहावेत. परंतु शिवाजी महाराजांनी आपल्या हिताचे मुद्दे ठाम ठेवले. पोर्तुगीज सिद्दीला साहाय्यता करणार नाहीत आणि मराठ्यांच्या लहान जहाजांना कार्ताझाशिवाय मुक्त मार्ग दिला जाईल. 