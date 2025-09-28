Premium| Agentic AI: एजंटिक एआय म्हणजे कृत्रिम बुद्धिमत्तेची अवकाश भरारी!

अच्युत गोडबोले, रोहित पांढारकर‘एजंटिक एआय’ म्हणजे असे कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञान जे केवळ एकच बॉट किंवा साधन न वापरता अनेक वेगवेगळ्या एजंट्सची एक सुसंघटित टीम तयार करते. हे एजंट्स स्वतः विचार करू शकतात, शिकू शकतात आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे एकमेकांशी संवाद साधून एखादे काम पूर्ण करू शकतात. ‘एआय’मधील या नव्या संकल्पनेविषयी...गेल्या काही वर्षांमध्ये चॅटबॉट्स, डिजिटल असिस्टंट्स, व्हॉइस बॉट्स आणि स्मार्ट सर्च इंजिन्स यांसारखी साधने आपल्याला दैनंदिन जीवनात मदत करत आली आहेत. पण या सर्व साधनांमध्ये एक मोठी मर्यादा होती. ही साधनं स्वतंत्रपणे काम करत असली तरी त्यांच्यात परस्पर संवादाची क्षमता नव्हती. म्हणजेच एक बॉट ग्राहकांशी बोलतो, पण दुसरा बॉट त्याच्याबरोबर मिळून योजना आखत नाही. त्यामुळे अनेकदा ही साधनं एकट्यानंच काम करतात आणि युजरला खऱ्या अर्थाने पूर्ण मदत मिळत नाही. याच ठिकाणी एजंटिक एआय ही नवी संकल्पना उपयोगी पडते. एकप्रकारे ‘एआय एजंट’ हा सेक्रेटरीसारखे काम करतो. .याला ‘जनरेटीव्ह एआय’ची पुढची पायरी असे म्हटले जाते. ‘एजंटिक एआय’ म्हणजे असे कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञान जे केवळ एकच बॉट किंवा साधन न वापरता अनेक वेगवेगळ्या एजंट्सची एक सुसंघटित टीम तयार करते. हे एजंट्स स्वतः विचार करू शकतात, शिकू शकतात आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे एकमेकांशी संवाद साधून एखादे काम पूर्ण करू शकतात. या रचनेत मास्टर एजंट हा प्रमुख नियोजक असतो. तो संपूर्ण कामाचे नियोजन करतो आणि त्याच्या मार्गदर्शनाखाली अनेक वर्कर एजंट्स काम करतात. प्रत्येक एजंटची भूमिका ठरलेली असते आणि ते एकमेकांशी माहिती शेअर करतात. शेअर्ड मेमरीमुळे प्रत्येक एजंटकडे संपूर्ण संदर्भ माहिती असते आणि त्यामुळे त्यांची कामगिरी अधिक सुसंगत व समन्वयपूर्ण होते. या एजन्ट्सना सॉफ्टवेअर सिस्टिम्सचा ऍक्सेस दिला जाऊ शकतो किंवा वैयक्तिक माहितीचा सुद्धा ऍक्सेस दिला जाऊ शकतो, जसे की स्वतःचे कॅलेंडर किंवा करंट लोकेशन. याचा वापर करून एजंट्स आपले आयुष्य खूपच सुकर करू शकतात. ही एजंट्सची टीम सतत शिकू शकते. एखादी चूक झाली तर त्यातून शिकून पुढच्या वेळी काम अधिक उत्तम प्रकारे करू शकते. .परस्पर संवादासाठी...ही संकल्पना केवळ संगणकशास्त्रापुरती मर्यादित नाही. बँका आणि वित्तीय सेवाक्षेत्रामध्ये कर्जमंजुरी, ग्राहकसेवा आणि रिस्क ॲनॅलिसिस यांसारखी कामे ‘एजंटिक एआय’ सहज करते. हॉटेल्स आणि प्रवास उद्योगामध्ये बुकिंग, रीशेड्युलिंग आणि ग्राहकांचे प्रश्न सोडवून देणे ही कामे एजंट्स सहज हाताळतात. मनोरंजन क्षेत्रामध्ये इंटरनेट मॅनेजमेंटपासून ते ऑर्डर प्रोसेसिंगपर्यंत अनेक प्रक्रिया ‘एजंटिक एआय’द्वारे पार पडतात. मार्केटिंग क्षेत्रामध्ये डिजिटल जाहिराती तयार करणे, ग्राहकांच्या वागणुकीचा अभ्यास करणे आणि त्यांच्याशी संवाद साधणे यासाठी एजंट्स मोठ्या प्रमाणात वापरले जात आहेत. वैयक्तिक आयुष्याचे उदाहरण घ्यायचे झाल्यास समजा पुण्यातल्या तीन मित्रांना एका संध्याकाळी डिनरसाठी भेटायचे आहे. असेही समजा की या प्रत्येक मित्राकडे आपला स्वतःचा एक पर्सनल एआय एजंट आहे. तिघांचे वेळापत्रक वेगवेगळे आहे; एक कोथरूडला राहतो, दुसरा वाडियामध्ये आणि तिसरा हडपसरमध्ये. त्यांच्या वैयक्तिक एजंट्सना त्यांच्या कामाच्या कॅलेंडरची, आहाराच्या आवडी-निवडींची, राहण्याच्या ठिकाणाची आणि वाहतुकीला लागणाऱ्या वेळेची माहिती आधीपासूनच उपलब्ध असते. .सगळ्यांसाठी कोणता दिवस आणि वेळ योग्य आहे, कोणत्या रेस्टॉरंटमध्ये तिघांच्या आवडीनिवडींचा मेळ बसेल आणि सगळ्यांना प्रवासाचा वेळ कमी लागेल हे एजंट्स परस्पर संवाद साधून ठरवतात. हे वाटते तेवढे सोपे नसते. कोणाला शनिवारी वेळ असतो तर कोणाला रविवारी. तसेच कोणाला सात वाजता भेटायचे असते तर कोणाला आठ वाजता. कोणाला चायनीज खायचे असते तर कोणाला इंडियन. या सगळ्यांमध्ये खूप टू आणि फ्रो असे संवाद होतात. त्या तिघांच्या अपरोक्ष त्यांचे एजंट्स हे सगळे पार पाडतात. शेवटी ते ठरवतात की कोरेगाव पार्कमधले एक रेस्टॉरंट शनिवारी संध्याकाळी सात वाजता भेटीसाठी योग्य आहे. अशा प्रकारे मित्रांना स्वतः फोनवर चर्चा करण्याची गरज भासत नाही, वेळही वाचतो आणि निर्णयही सगळ्यांना साजेसा असा घेतला जातो. कंपन्यांच्या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास ‘एजंटिक एआय’मुळे ग्राहकांना २४/७ सेवा देणे, कमी खर्चात कार्यक्षमतेने काम करणे आणि मोठ्या प्रमाणावर माहिती हाताळणे शक्य झाले आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या प्रवाशाला विमानाचे तिकीट बदलायचे असल्यास पूर्वी त्याला कस्टमर केअरला फोन करावा लागायचा आणि अनेक मिनिटे वाट बघायला लागायची. पण ‘एजंटिक एआय’मध्ये मास्टर एजंट कामाचे नियोजन करतो, दोन वर्कर एजंट्स पर्यायी फ्लाइट्स तपासतात, आणखी एक एजंट पेमेंट सिस्टम हाताळतो आणि पैसे भरल्यावर प्रवाशाला काही मिनिटांत नवे तिकीट मिळते. आणि हे सगळे टेक्स्ट बॉट किंवा व्हॉइस बॉट वापरून होऊ शकते. .जीवन बदलणारे तंत्रज्ञानआता बँकिंगमधील एक बिझनेस प्रोसेसचे उदाहरण बघूया. असे समजूया की राहुल नावाचा एक ग्राहक बँकेत नवीन कर्ज घ्यायला आला आहे. नेहमीच्या मार्गाने त्याला अनेक फॉर्म्स भरावे लागले असते, कागदपत्रे जमा करावी लागली असती आणि वेगवेगळ्या विभागांशी संपर्क साधावा लागला असता. पण ‘एजंटिक एआय’मुळे ही प्रक्रिया पूर्णपणे बदलली आहे. राहुल बँकेच्या मोबाईल अॅपवर जातो आणि त्याच्यासमोर मास्टर एजंट येतो. हा मास्टर एजंट राहुलला काय हवे आहे ते जाणून घेतो आणि लगेच कामाचे नियोजन करतो. सर्वप्रथम कस्टमर प्रोफाइल एजंट कामाला लागतो. तो राहुलची ओळखपत्रे, उत्पन्नाची माहिती आणि आधीचे व्यवहार तपासतो. ही माहिती बँकेच्या डेटाबेसमधून आणि सरकारी ओपन एपीआयमधून मिळते. त्यानंतर क्रेडिट स्कोअर एजंट राहुलने याआधी घेतलेल्या कर्जांचा इतिहास तपासतो, तो वेळेवर हप्ते भरतो का, त्याची इतर कर्जे किती आहेत आणि तो किती कर्जासाठी पात्र आहे हे पाहतो. .मग प्रॉडक्ट मॅचिंग एजंट बाजारातल्या सर्व कर्ज योजना तपासतो आणि राहुलसाठी सगळ्यात योग्य योजना निवडतो. जर राहुलला घर खरेदी करायचं असेल तर गृहकर्ज, गाडीकरिता वाहनकर्ज आणि त्याचबरोबर व्याजदर, हप्त्यांची रचना आणि ऑफर्स यांची तुलना करून सर्वोत्तम योजना ठरवतो. नंतर फायनान्शियल अॅडव्हायझर एजंट राहुलला साध्या भाषेत समजावतो, ‘‘तुमच्यासाठी १५ लाखांचे कर्ज १२% वार्षिक व्याजदराने ५ वर्षांसाठी योग्य ठरेल. तुमचा मासिक हप्ता ३३,००० रुपये असेल.’’ जर राहुलला शंका असल्यास हा एजंट त्याला वेगवेगळे पर्याय दाखवतो. शेवटी डॉक्युमेंटेशन एजंट काम करतो. तो राहुलची सर्व कागदपत्रे आपोआप अपलोड करून बँकेच्या प्रणालीशी जोडतो आणि राहुल मोबाईलवर डिजिटल सिग्नेचर करतो. यानंतर काही मिनिटांतच कर्ज मंजूर होते आणि पैसे थेट राहुलच्या खात्यात येतात. या पद्धतीमुळे ग्राहकाला अनुभव सोपा, जलद आणि पारदर्शक वाटतो आणि बँकेलाही योग्य ग्राहक मिळतो. याच पद्धतीने अनेक वेगवेगळया क्षेत्रात ‘एजंटिक एआय’मुळे बऱ्याच बिझनेस प्रोसेसेस ऑटोमेट होऊ शकतील आणि यामुळे माणसांचे कष्ट आणि खर्च वाचू शकेल. .याच कारणामुळे जगभरात ‘एजंटिक एआय’ची चर्चा झपाट्यानं सुरू झाली आहे. पुढच्या काही वर्षांत पर्सनल एजंट्स अधिक प्रभावी होतील, कंपन्यांचे खर्च कमी होतील, ग्राहकांचा अनुभव जास्त सुसह्य होईल आणि नवी बिझनेस मॉडेल्स तयार होतील. २०२५ हे वर्ष ‘एजंटिक एआय’साठी निर्णायक ठरू शकते. या वर्षात उद्योगांमध्ये एजंटिक एआयची अधिकाधिक अंमलबजावणी होईल. त्यामुळे ग्राहक आणि कर्मचारी या दोघांचाही अनुभव अधिक सुधारेल. याबरोबरच नवीन रोजगारनिर्मिती, कौशल्यविकास आणि अनेक क्षेत्रांमध्ये ‘एजंटिक एआय’च्या तज्ज्ञांची मागणी झपाट्याने वाढेल. पुढच्या काही वर्षात ‘एजंटिक एआय’ सिस्टिम्स बनवणाऱ्या अनेक नवीन कंपन्या नक्कीच उदयाला येतील.आज आपण ज्या डिजिटल युगात जगतो आहोत त्यामध्ये ‘एजंटिक एआय’ आपले जीवन पूर्णपणे बदलून टाकणार आहे. वैयक्तिक भेटीगाठींपासून ते मोठ्या उद्योगांच्या व्यवस्थापनापर्यंत ‘एजंटिक एआय’ सर्वत्र कार्यरत होईल. हे तंत्रज्ञान आपल्याला वेळ वाचवण्यासाठी, योग्य निर्णय घेण्यासाठी आणि आपले आयुष्य अधिक सुलभ करण्यासाठी मदत करेल. त्यामुळे ‘एजंटिक एआय’ ही केवळ संगणकशास्त्रातील संकल्पना राहणार नाही, तर आपल्या रोजच्या आयुष्याचा एक अविभाज्य भाग बनेल यात शंकाच नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 