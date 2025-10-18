Premium| Data and AI accountability: एआयमुळे ज्ञानाची मक्तेदारी स्वीकारायची की सार्वजनिक संसाधने खुली करायची?

विवेक सुतारडेटा आणि एआयचा संगम हे ज्ञानाचे पतन नाही, तर सत्य कसे निर्माण होते, कसे तपासले जाते आणि त्याचे नियमन कसे होते, या प्रक्रियेतील ही एक उत्क्रांतीची झेप आहे. आपल्याला अशा नवीन संस्था आणि धोरणांची गरज आहे, जी ज्ञानाच्या स्थिरतेला जागतिक सार्वजनिक हित मानतील.आ पल्या डोळ्यांसमोर एक अद्भूत क्रांती घडत आहे. डेटा, म्हणजे माहितीचा डोंगर, आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, म्हणजे विचार करणारी यंत्रणा, यांचा केवळ मिलाफ होत नाहीये, तर एक महासंगम घडतो आहे. या संगमातून एक अशी शक्ती जन्माला येत आहे, जी जुन्या जगाच्या सर्व सीमांना पुसून टाकत आहे. पूर्वी आपण कसं मानायचो? .डेटा म्हणजे कच्चा माल आणि `एआय’ म्हणजे त्या मालावर प्रक्रिया करणारं एक साधन. पण आता हे चित्र बदललं आहे. ‘डेटा’ आणि ‘एआय’ एकरूप होऊन एक असं ज्ञानइंजिन बनले आहेत, जे एकाच वेळी माहिती गोळा करतं, तिचा अर्थ लावतं आणि त्यावर आधारित निर्णयही घेतं. या नव्या जगात टिकून राहायचं असेल, तर ''सत्य'' कशाला म्हणायचं, याचीच नव्याने व्याख्या करावी लागेल. या वास्तवापासून पळ काढता येणार नाही.ज्ञानाच्या रेल्वेमार्गावरची दोन वेगवेगळी स्थानकं, ''निरीक्षण'' आणि ''अनुमान'' एकमेकांत विलीन झाली आहेत. पूर्वी कच्चा डेटा माहितीच्या डेपोत जमा व्हायचा, मग ‘एआय’चे मॉडेल्स त्या डेटाला घेऊन निष्कर्षांच्या दिशेने प्रवास करायचे आणि शेवटी पुराव्यांची तिकीटतपासणी होऊन त्यावर शिक्कामोर्तब व्हायचं. आपली उपकरणंच आता हुशार आणि स्व-संदर्भित झाली आहेत. .आजची ‘एआय प्रारूपे’ (मॉडेल) स्वतःच ठरवतात की कोणता डेटा महत्त्वाचा आहे. आवडीनिवडी, क्रमवाऱ्या, शिफारसींच्या माध्यमातून ते आपलं लक्ष कुठे केंद्रित करायचं हे ठरवतात. या प्रक्रियेतून जो नवीन डेटा तयार होतो, तोच पुढच्या पिढीच्या प्रारूपांना अधिक प्रगत बनवतो. हे असं घट्ट चक्र आहे, जे माहितीची ''नोंद'' आणि तिचा ''अर्थ'' यातील फरकच मिटवून टाकतं. ‘सत्य डेटामध्ये दडलेलं असतं’, हा आपला जुना विश्वास आता एका नव्या, अधिक आव्हानात्मक सत्याकडे बोट दाखवत आहे. सत्य आता अशा सामाजिक-तांत्रिक प्रक्रियांमधून घडवलं जातं, जिची उपकरणं ज्या जगाचं निरीक्षण करतात, त्याच जगात खोलवर रुजलेली आहेत. जसं मुद्रणकलेच्या शोधामुळे बोलणं आणि लिहिणं यातील सीमारेषा पुसट झाली, जसं छायाचित्रणाने कला आणि स्मृती यांच्यातील भेद अस्पष्ट केला, तसंच आज मॉडेल-चालित संवेदनेमुळे वास्तव आणि त्याचा नकाशा इतके एकरूप होत आहेत की, कोणत्याही माहितीला ''कच्ची'' म्हणणं हे एखाद्या भौतिकशास्त्रातील कालबाह्य सिद्धांतासारखं वाटतं. आज मॉडेलच्या बाहेर असं काही उरलंच नाही. .या परिस्थितीमुळे घाबरून जाण्याऐवजी, आपण आपले मापदंड उंच करायला हवेत. विज्ञानाचा पाया नेहमीच पुनरुत्पादनक्षमतेवर टिकून राहिला आहे, म्हणजे एका प्रयोगाचे निष्कर्ष दुसऱ्यालाही त्याच परिस्थितीत मिळायला हवेत. पण ही कल्पना ''कच्च्या डेटा''च्या अस्तित्वावर अवलंबून होती, जो आता सरकत आहे. आजच्या डेटा पाइपलाइनमध्ये गाळणी, लेबलिंग आणि कृत्रिम निर्मिती अशा अनेक प्रक्रिया सामील असतात. त्यामुळे, आपल्याला पुनरुत्पादनक्षमतेची व्याख्या व्यापक करावी लागेल. आता समान परिस्थितीत समान निष्कर्षांची अपेक्षा करण्याऐवजी, पारदर्शक बदलांच्या परिस्थितीतही निष्कर्षांची तपासणी करायला हवी. जर वेगवेगळे, सुस्पष्ट मॉडेल-डेटा संच एकाच निष्कर्षापर्यंत पोहोचत असतील, तर तो निष्कर्ष ठिसूळ नसून लवचिक आहे, हे सिद्ध होते. .स्मृती नसलेली संस्कृतीया नव्या वास्तवातून श्रेयाचा आणि जबाबदारीचा गुंतागुंतीचा प्रश्न निर्माण होतो. जेव्हा एखादा शोध डेटा संकलन, मॉडेल डिझाइन आणि प्रत्यक्ष वापर यांच्या एका अतूट विणीतून तयार होतो, तेव्हा त्या शोधाचा मालक नेमका कोण? जर श्रेय देण्याची पद्धत कोलमडली, तर जबाबदारी कोण घेणार? आणि श्रेयाशिवाय चालणारी ज्ञानाची अर्थव्यवस्था म्हणजे स्मृती नसलेली संस्कृती. म्हणून आपल्याला मोजमापाच्या नवीन उपकरणांसोबतच श्रेय देण्याच्या नवीन उपकरणांची गरज आहे. अशा प्रणाली विकसित कराव्या लागतील, ज्या योगदानाचा संपूर्ण प्रवास नोंदवतील; निरीक्षणे, त्यातील बदल, प्रारूपे, सूचना आणि प्रत्यक्ष वापर या सर्वांना एका प्रमाणित आणि तपासण्यायोग्य साखळीत जोडतील. प्रयोगशाळेतील नोंदी आता एका जिवंत नोंदणी प्रणालीसारख्या असल्या पाहिजेत, ज्यात माहितीचे परवाने, मॉडेल्सची वैशिष्ट्ये आणि मूल्यांकनाचे निष्कर्ष एकत्र असतील. जेव्हा तथ्यांचा कच्चेपणा पदार्थातून पद्धतीमध्ये स्थलांतरित होतो, तेव्हा विज्ञानाची सामाजिक स्मृती जिवंत ठेवण्याचा हा एकमेव मार्ग आहे. .या बदलामुळे सत्तेचे केंद्रही बदलत आहे. या युगात केवळ प्रचंड डेटा किंवा प्रगत अल्गोरिदम असणे पुरेसे नाही. महत्त्वाचे संसाधन म्हणजे माहिती गोळा करण्यापासून तिच्या प्रत्यक्ष वापरापर्यंतची संपूर्ण, अतूट प्रक्रिया. ज्याचे या संपूर्ण प्रक्रियेवर नियंत्रण असेल, तोच या चक्राचा मालक बनेल. परिणामी आर्थिक सत्ता अशा संस्थांकडे जाईल, जे संगणकीय क्षमता, डेटाचे हक्क आणि वितरण यांना एकत्र आणू शकतील. आपल्याला निवड करायची आहे की, आपण ज्ञाननिर्मितीची मक्तेदारी स्वीकारणार आहोत की सर्वांसाठी खुली राहणारी स्पर्धात्मक आणि सार्वजनिक संसाधने तयार करणार आहोत. भौतिकशास्त्राला पूर्वीपासूनच माहीत आहे की जगाकडे पूर्णपणे तटस्थ राहून पाहता येत नाही, ज्याला स्टीफन हॉकिंग यांनी ''मॉडेल-आधारित वास्तववाद'' म्हटले होते. .याचाच अर्थ, आपण वास्तवापर्यंत कोणत्याही मॉडेलच्या मध्यस्थीशिवाय पोहोचू शकत नाही. आपली चूक तेव्हा होते, जेव्हा आपण विसरतो की मॉडेल्स हे आरसे नसून भिंगे आहेत, आणि प्रत्येक भिंगाला स्वतःचे दोष असतात, ज्यांचे प्रमाणीकरण आवश्यक आहे. हे मान्य केल्यावर, नम्रता ही केवळ एक भूमिका न राहता, विज्ञानाची एक पद्धत बनते.या बदलाचा सर्वाधिक परिणाम न्यायालये आणि विद्वत्तापूर्ण प्रकाशनांवर होईल, कारण त्यांची विश्वासार्हता 'पुरावा' या संकल्पनेवर टिकून आहे. जेव्हा एखादा पुरावा अशा प्रणालीतून येतो, जिच्या प्रशिक्षण डेटामध्ये पूर्वीच्याच मॉडेलचे निष्कर्ष मिसळलेले आहेत, तेव्हा ज्ञानाची अपारदर्शकता निर्माण होते. यावर उपाय म्हणजे अशा पुराव्यांना न 