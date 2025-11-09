Premium| AI chatbot bias: एआय चॅटबॉट्सचा वापर, माहितीपेक्षा मतांना प्राधान्य

कोणतीही अडचण आली, एखादी शंका आली किंवा एखाद्या विषयावर सल्ला घ्यायचा असल्यास मित्र, सहकारी वा एखाद्या व्यक्तीचा सल्ला घेण्याऐवजी अनेक जण एआय चॅटबॉट्सचा वापर वाढला आहे. एवढेच नव्हे, तर शाळेतील विद्यार्थीही त्यांचा गृहपाठ, प्रोजेक्ट्स पूर्ण करण्यासाठी तसेच अभ्यासात शंका आल्यास शिक्षकांची मदत घेण्याऐवजी एआयची मदत घेतात. एआयवर सतत अवलंबून राहिल्याने विद्यार्थ्यांसह सर्वसामान्यांच्या बौद्धिक क्षमतेवरही परिणाम होत असल्याचे अनेक संशोधनात समोर आले. कृत्रिम बुद्धिमत्तेवरील लोकांचा वाढता वापर लक्षात घेता, लोक चॅटबॉट्सवर नेमक्या कोणत्या विषयांबाबत माहिती घेतात, कोणत्या विषयांवर चर्चा करतात, त्यांना नेमकी कोणती उत्तरे अपेक्षित आहेत, याचा अंदाज एआयलाही येत आहे. त्यामुळे वापरकर्त्याला नेमके अपेक्षित असलेले उत्तर देण्याचा ट्रेंड अलीकडे वाढल्याचे एका संशोधन अहवालातून पुढे आले आहे.स्टॅनफोर्ड विद्यापीठ आणि कार्नेगी मेलॉन विद्यापीठातील संशोधकांनी नुकताच ओपनएआय, गुगल जेमिनी, मेटा एआयसारख्या ११ विविध एआय लॅंग्वेज मॉडेल्सचा अभ्यास केला. त्यानुसार वापरकर्त्यांना अपेक्षित असलेल्या मुद्द्यांवर अधिक भर देण्याचा किंवा वापरकर्त्यांच्या मताशी सहमती दर्शवण्याचा कल वाढत आहे. एखाद्या विषयावर वापरकर्त्याचे मत नकारात्मक किंवा चुकीचे असले, तरी एआय चॅटबॉट्स त्यास सहमती दर्शवत असल्याचे निदर्शनास आले. या पार्श्वभूमीवर हा ट्रेंड कायम राहिल्यास एखाद्या विषयावर माहिती शोधताना, त्या संदर्भातील उत्तर चुकीचे असले, तरी वापरकर्त्याचे मत त्या दृष्टीने सहमतीचे असल्यास त्याच पद्धतीने उत्तर दिले जाण्याची शक्यता वाढत जाणार आहे. त्यामुळे ज्या विषयावर मतभेद होऊ शकतात, त्याविषयांवरील उत्तरांवर अधिक सावधगिरी बाळगण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली. एआय चॅटबॉट्सची ही चाकोरीबद्ध सवय एकप्रकारे वापरकर्त्याच्या समाधानासाठी होय... होय... म्हणत राहील, अशी इशारावजा भीती संशोधकांनी व्यक्त केली. .संशोधकांनी ११ हजार ५००हून अधिक एआय संवादाचा अभ्यास केला. त्यापैकी ५० टक्क्यांहून अधिक संवादांमध्ये एआय चॅटबॉट्सने चातुर्यपूर्वक वापरकर्त्यांच्या मतांशी सहमती दर्शवली. याचा अर्थ तुम्ही खोटे विधान किंवा मत व्यक्त केले, तरी एआय चॅटबॉट्स चातुर्यपूर्णपणे तुमच्याशी सहमत होतील किंवा तुमच्या कृतींचे समर्थन करतील. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, मानवी स्वभावानुसार एखाद्या व्यक्तीला खूश करण्यासाठी त्याला हो... हो... म्हणणारे उत्तरे देतील. त्यामुळे लोकांचे एआय चॅटबॉट्सवरील अवलंबित्व वाढल्यास एखाद्या विषयात योग्य-अयोग्य काय आहे, याचा निर्णय घेण्याची क्षमता कमी होईल. त्यामुळे लोकांनी एआय चॅटबॉट्सचा वापर मर्यादेत करावा आणि दिलेल्या उत्तरांवर आंधळेपणाने विश्वास ठेवू नये, असा सल्ला संशोधकांनी दिला. .अलीकडे कोणतीही माहिती हवी असल्यास, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) चॅटबॉट्सचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. एवढेच नव्हे, तर चॅटजीपीटी, जेमिनी एआयसारख्या चॅटबॉट्सवर अवलंबून राहण्याचा ट्रेंडही वाढत चालला आहे; परंतु हल्ली एआय चॅटबॉट्स वापरकर्त्यांना खूश करणारी उत्तरे देत असल्याचे आढळून आले आहे. .माहितीची पडताळणी महत्त्वाचीएखाद्या विषयावर माझे मत वेगळे असेल, तर चॅटबॉट्स तथ्यांवर किंवा संशोधनावर आधारित उत्तरे देण्याऐवजी माझ्या मतानुसार उत्तरे देतील. त्यानुसार वापरकर्तेही त्यावर अवलंबून राहिल्यास चुकीची माहिती प्रसारित होण्याचा धोका असतो. त्यामुळे एआयने दिलेल्या उत्तरावर अवलंबून राहण्याऐवजी त्याची इतर माध्यमांवर पडताळणी करावी, असा सल्ला कोलोरॅडो विद्यापीठातील संशोधक यंजुन गाओ यांनी दिला. ....तर गंभीर परिणामएआयची वापरकर्त्याला खूश करण्याची किंवा त्यांच्या मतांशी सहमती व्यक्त करण्याचा ट्रेंड हलक्या-फलक्या विषयांवरील गप्पांसाठी धोकादायक नाही; परंतु आरोग्य, विज्ञान वा तथ्यात्मक विषयांवरील माहितीबाबत हा ट्रेंड अत्यंत धोकादायक ठरू शकतो. एखाद्या डॉक्टर किंवा शास्त्रज्ञाने चुकीच्या गृहीतकांसह एआयचा सल्ला घेतल्यास वास्तविक जीवनात त्याचा गंभीर परिणाम होऊ शकतो, असे हार्वर्ड विद्यापीठातील बायोमेडिकल इन्फॉर्मेटिक्स तज्ज्ञ मारिन्का झिटनिक यांनी नमूद केले. .अभियंत्यांपुढे आव्हानगेल्या काही वर्षांत ओपनएआय, गुगल, अँथ्रोपिक आणि इतर कंपन्यांनी पक्षपाती आणि चुकीची माहितीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी अनेक सुधारणा केल्या; परंतु या नव्या संशोधनानुसार, आता चुकीचे उत्तर नव्हे, तर उत्तर कोणत्या पद्धतीने देतात, यावर अभियंत्यांना काम करावे लागणार आहे. तसेच वापरकर्त्यांच्या मताशी सहमत होण्याऐवजी प्रत्यक्ष वा वास्तविक माहिती कशी देता येईल, यावरही काम करण्याची गरज संशोधकांनी व्यक्त केली................................सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.