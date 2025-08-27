Premium: AI chatbot mental health: मानसिक आरोग्यासाठी चॅटबॉट बनू शकतो तुमचा सोबती
ब्रिजेश सिंह
चॅटबॉटला तुमच्या मानसिक आरोग्याच्या साधनांपैकी केवळ एक साधन समजा. एआय चॅटबॉट्स हे मानसिक आरोग्याच्या प्रवासातील एक महत्त्वाचे आणि सहज उपलब्ध असलेले ‘पहिले पाऊल’ आहे. ते उपचारांचा शेवट नाही; पण लाखो लोकांसाठी उपचारांची एक नवी सुरुवात नक्कीच असू शकते. हा तुमच्या खिशातला ‘प्रथमोपचार मित्र’ आहे, ज्याचा वापर हुशारीने आणि त्याच्या मर्यादा जाणून केल्यास, तो तुमच्या मानसिक स्वास्थ्याच्या प्रवासात एक चांगला सोबती ठरू शकतो.
दिवसभर कामाची धावपळ, सोशल मीडियावरील नोटिफिकेशन्सचा भडिमार आणि सतत ‘कनेक्टेड’ राहण्याचा दबाव... या सगळ्यातून उसंत मिळाल्यावर रात्री जेव्हा आपण एकटे असतो तेव्हा मनातील विचारांचे खरे वादळ सुरू होते. एक अनामिक भीती, भविष्याची चिंता किंवा भूतकाळातील एखादी आठवण तुम्हाला अस्वस्थ करत आहे. अशा एकाकी क्षणी कोणाशी बोलावे, कोणाला आपल्या मनातला भार सांगावा, हा एक मोठा प्रश्न असतो. पण कल्पना करा, याच क्षणी तुमच्या फोनमध्ये एक अदृश्य मित्र आहे, जो कोणताही प्रश्न न विचारता, दिवसाचे चोवीस तास आणि आठवड्याचे सातही दिवस तुमचे ऐकून घ्यायला तयार आहे. हा मित्र म्हणजे, आजच्या युगातील भावनिक आधार देणारा एआय चॅटबॉट. हे ‘पॉकेट थेरपिस्ट’ आज अनेकांसाठी मानसिक आरोग्याच्या प्रथमोपचाराचे काम करत आहेत. पण हे तंत्रज्ञान नक्की काय आहे, ते आपल्यासाठी किती फायदेशीर आहे आणि त्याची मर्यादा कुठे संपते, हे समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.