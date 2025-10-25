Premium|Space based data centers: एआय कंपन्या त्यांचे डेटा सेंटर्स अवकाशात का उभारतायेत..?

पुणे - जागतिक स्तरावरील कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रातील NVIDIA या अमेरिकन कंपनीच्या स्टारक्लाउड या स्टार्टअपने आता अवकाशात डेटा सेंटर उभे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पृथ्वीवर प्रचंड ऊर्जा आणि पाण्याची गरज असलेले हे डेटा सेंटर्स अवकाशात नेण्याची गरज शास्त्रज्ञांना का वाटते आहे? केवळ NVIDIA च नाही तर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स क्षेत्रातील अनेक कंपन्या आता अवकाशाच्या दिशेने काम सुरू करायच्या तयारीत आहेत..आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स कंपन्यांकडे असणाऱ्या प्रचंड प्रमाणात असणाऱ्या डेटाची जपणूक करण्यासाठी पृथ्वीवर त्यांना प्रचंड ऊर्जा खर्च करावी लागते. तसेच हे डेटा सेंटर्स थंड ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पाण्याची आवश्यकता असते. या कंपन्यांसाठी ही प्रक्रिया अतिशय खर्चिक तसेच पर्यारवणाऱ्या दृष्टीकोनातूनही आव्हानात्मक आहे. म्हणूनच याला पर्याय म्हणून आता जागतिक स्तरावर काम करणाऱ्या एआय कंपन्यांनी आता स्पेस डेटा सेंटर्सचा पर्याय शोधला आहे.हा स्पेस डेटा सेंटरचा पर्याय नेमका काय..? हा पर्याय स्विकारल्याने पृथ्वीवरील तापमान नियंत्रित रहायला मदत होईल, कंपन्यांना स्पेसमध्ये डेटा साठवणे खरोखरच दीर्घकाळासाठी शक्य होईल का, यासाठीच्या खर्चाचे गणित कसे असेल..? स्टारक्लाउडप्रमाणे आणखी कोणत्या कंपन्या अशा संशोधनावर काम करत आहेत, याचे भविष्य काय.. या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे या लेखाच्या माध्यमातून मिळवण्याचा प्रयत्न करूया..!.आपल्या ब्लॉगच्या माध्यमातून NVIDIA कंपनीने काय माहिती दिली आहे..?पृथ्वीच्या तुलनेत १० पट कमी खर्च - NVIDIA ने आपल्या ब्लॉगमध्ये म्हंटले आहे की, सध्या पृथ्वीवर डेटा सेंटर उभारणी आणि त्यांच्या कुलिंगसाठी जितका खर्च येतो आहे त्याच्या दहा पट कमी खर्चात आम्हाला अवकाशात डेटा सेंटर उभे करणे शक्य वाटते आहे.सौरऊर्जेमुळे पृथ्वीवरील ऊर्जेची बचत - डेटा सेंटर्ससाठीची जी प्रचंड प्रमाणात ऊर्जा लागते ती सौरऊर्जा आम्हाला अवकाशात मुबलक प्रमाणात कायमस्वरुपी उपलब्ध असेल. त्यामुळे उर्जेच्या निर्मितीसाठी लागणारा मोठा खर्च इथे आम्हाला वाचवणे शक्य होईल.पाण्याची बचत - पृथ्वीवरील अनेक डेटा सेंटर्ससाठी बाष्पीभवन टॉवर्स उभारत ते थंड ठेवण्याची मोठी प्रक्रीया करावी लागते. याउलट, स्टारक्लाऊडच्या अवकाशातील डेटा सेंटर्ससाठी डीप स्पेसची पोकळी (Vacuum of Deep Space) अनंत उष्णता शोषक (Infinite Heat Sink) म्हणून काम करेल. इन्फ्रारेड रेडिएशनद्वारे (Infrared Radiation) उष्णता उत्सर्जित केल्याने पृथ्वीवरील मोठ्या प्रमाणात पाण्याचे नैसर्गिक स्रोत वाचवणे शक्य होणार असल्याचे शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे. .प्रक्षेपणाच्या वेळी होणारा कार्बन उत्सर्जन वगळता, अवकाशातील डेटा सेंटरचे आयुष्यभर पृथ्वीवरील डेटा सेंटरपेक्षा १० पट कमी कार्बन डायऑक्साइड बचत (Carbon Dioxide Savings) होईल.- फिलिप जॉनस्टन, सह-संस्थापक आणि CEO, स्टारक्लाउड.NVIDIA H100 GPU चा अंतराळातील पहिला प्रवास कसा असेल..?स्टारक्लाऊड पुढील महिन्यात म्हणजेच नोव्हेंबरमध्ये स्टारक्लाऊड-१ (Starcloud-1) नावाचा एक उपग्रह प्रक्षेपित करणार आहे. हा उपग्रह NVIDIA H100 GPU म्हणून अंतराळात जाणार असून याचे डेटा सेंटर-क्लास GPU पहिल्यांदाच अवकाशात जाते आहे. सुमारे ६० किलोग्रॅम वजनाचा आणि छोट्या फ्रीजच्या आकाराचा हा स्टारक्लाऊड-१ उपग्रह, आतापर्यंतच्या कोणत्याही अवकाशीय ऑपरेशनपेक्षा १०० पट अधिक शक्तिशाली GPU Compute क्षमता असलेला आहे. या डेटा सेंटरच्या माध्यमातून काय प्रयोग करण्यात येणार आहे.?अंतराळत असलेल्या या छोटेखानी डेटा सेंटर्समुळे पृथ्वीवरील अनेक महत्त्वाच्या ॲप्लिकेशन्ससाठी डेटा प्रक्रिया जलद करणे शक्य होईल. यामध्ये पृथ्वी निरीक्षण माहिती विश्लेषण होईल. यामध्ये पीक प्रकार ओळखणे आणि स्थानिक हवामानाचा अंदाज वर्तवणे. यासोबतच जंगलातील वणवे त्वरित शोधणे, संकटकाळी सिग्नलला त्वरित प्रतिसाद देणे. ज्या ठिकाणी डेटा गोळा केला जातो त्याच ठिकाणी इन-स्पेस इन्फरन्स चालवल्याने, Insights तातडीने मिळू शकतात, ज्यामुळे प्रतिसाद वेळ तासांवरून मिनिटांवर येईल. .Premium|AI And Child: तुमचं मूल 'एआय'शी बोलतंय, तुम्ही ऐकताय का?.डेटा सेंटर कुलिंगसाठी किती ऊर्जा व पाण्याचा वापर होतो..?गूगल, ॲमेझॉन किंवा मायक्रोसॉफ्ट यांसारख्या मोठ्या क्लाउड कंपन्यांच्या हायपरस्केल डेटा सेंटर्स (Hyperscale Data Centers) साठी कूलिंगचा खर्च प्रचंड असतो. डेटा सेंटर्सच्या एकूण ऑपरेशनल खर्चापैकी साधारणपणे २०% ते ५०% खर्च हा केवळ ऊर्जेवर म्हणजेच वीजेवर खर्च होतो. एक मोठे हायपरस्केल डेटा सेंटर (Mega Data Center) वर्षाला साधारण १०० मेगावॅट (MW) किंवा त्याहून अधिक वीज वापरते. जर आपण अंदाजे १०० मेगावॅट क्षमतेचा विचार केला आणि प्रति युनिट (kWh) ऊर्जेचा खर्च $०.१० धरला, तर एकूण वार्षिक ऊर्जा खर्च ७०८ कोटी रूपये होतो. तसेच कुलिंगसाठी लाखो लिटर पाण्याचीही आवश्यकता असते..भविष्यात AI मॉडेल देखील अवकाशात कार्य करू शकतात..?सध्या स्टारक्लाउड जरी केवळ डेटा सेंटर उभारणीवर भर देत असले तरी भविष्यातील त्यांच्या अनेक योजना आहेत ज्यामध्ये अनेक प्रयोग करण्यात येणार आहेत.स्टारक्लाऊड भविष्यात ४ किलोमीटर रुंद आणि लांब असलेले ५-गिगावॉट क्षमतेचे कय डेटा सेंटर (Orbital Data Center) प्रचंड सौर आणि शीतलीकरण पॅनल्ससह तयार करण्याची योजना आखत आहे.कंपनी NVIDIA Blackwell प्लॅटफॉर्म ला याला जोडण्याचा प्रयत्न करतेय ज्यामुळे इन-ऑर्बिट AI कार्यक्षमतेत १० पट सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे.स्टारक्लाऊडने नुकताच Google for Startups Cloud AI Accelerator पूर्ण केला आहे आणि ते H100 GPUs वर Google चे Gemma (ओपन लार्ज लँग्वेज मॉडेल) चालवण्याचा मानस ठेवत आहेत, ज्यामुळे मोठे AI मॉडेल देखील अवकाशात कार्य करू शकतात हे सिद्ध होईल. .Premium| AI Nuclear Power: एआयचे युग अणुशक्तीवर चालणार?.स्टारक्लाउडप्रमाणेच अन्य एआय कंपन्याही अवकाशात डेटा सेंटर उभारण्याच्या तयारीत आहेत का.?Starcloud प्रमाणेच 'क्रुसो क्लाउड' सारख्या अन्य एआय आणि तंत्रज्ञान कंपन्या, ॲक्सिओम स्पेस आणि लोनस्टार डेटा होल्डिंग्ससारख्या अंतराळ कंपन्या अवकाशात डेटा सेंटर उभारण्याच्या प्रयत्नात आहेत. ॲक्सिओम स्पेस आपल् 