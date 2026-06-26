Premium|Study Room : एआयच्या वाढत्या वापरामुळे डिजिटल माहितीसमोर उभी राहिलेली नवी आव्हाने

लेखक : गौरव बाळेआधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगात कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात मानवनिर्मित बौद्धिक क्षमतेचा वापर वेगाने वाढत आहे. आज मानवी जीवनाचा प्रत्येक भाग या तंत्रज्ञानाने व्यापला आहे. सकाळी उठल्यापासून ते रात्री झोपेपर्यंत आपण नकळतपणे या नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करत असतो. राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आघाडीच्या वृत्तपत्रांनी प्रसिद्ध केलेल्या ताज्या अहवालानुसार, हे तंत्रज्ञान जितके सोयीस्कर आहे, तितकेच ते मानवी माहितीच्या गोपनीयतेसाठी मोठे आव्हान ठरत आहे. सर्वसामान्य नागरिकांची वैयक्तिक माहिती, त्यांचे आर्थिक व्यवहार आणि त्यांच्या डिजिटल पाऊलखुणा या सर्वांची सुरक्षा आता धोक्यात आली आहे. तंत्रज्ञानाचा हा वाढता प्रसार आणि त्यासोबत येणारे धोके यांविषयी सखोल माहिती घेणे आजच्या काळात अत्यंत आवश्यक बनले आहे.कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी माहिती का महत्त्वाची?कृत्रिम बुद्धिमत्ता हे तंत्रज्ञान स्वतःहून शिकण्यासाठी आणि निर्णय घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर माहितीचा वापर करते. आपण इंटरनेटवर जे काही शोधतो, जे दूरध्वनी संदेश पाठवतो किंवा जे दूरचित्रवाणी कार्यक्रम पाहतो, त्या सर्व माहितीचा साठा या प्रणालींद्वारे केला जातो. एका अग्रगण्य राष्ट्रीय वृत्तपत्राच्या पाहणीनुसार, जगभरात दररोज अब्जावधी लोक विविध संकेतस्थळांचा वापर करतात आणि या माध्यमातून प्रचंड प्रमाणात विदा म्हणजेच माहिती गोळा केली जाते. ही माहिती जितकी जास्त असेल, तितकी ही प्रणाली अधिक अचूकपणे काम करते. परंतु ही माहिती गोळा करत असताना वापरकर्त्याची संमती घेतली जाते की नाही आणि त्या माहितीचा वापर कशासाठी केला जातो, हा सध्याचा सर्वात मोठा चिंतेचा विषय बनला आहे.गोपनीयतेचे उल्लंघन आणि आकडेवारी काय सांगतेमाहितीच्या गोपनीयतेचा प्रश्न आता केवळ वैयक्तिक राहिला नसून तो राष्ट्रीय चिंतेचा विषय बनला आहे. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या एका विश्वासार्ह आर्थिक वृत्तपत्राच्या अहवालानुसार, गेल्या वर्षभरात डिजिटल माहिती चोरीच्या घटनांमध्ये चाळीस टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. यामध्ये लोकांचे वैयक्तिक दूरध्वनी क्रमांक, त्यांची बँक खात्यांची माहिती आणि अगदी त्यांचे ओळखपत्र क्रमांकदेखील चोरीला गेल्याचे समोर आले आहे. एका आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या सर्वेक्षणानुसार, जगातील सुमारे साठ टक्के लोकांना असे वाटते की त्यांच्या डिजिटल माहितीवर त्यांचे कोणतेही नियंत्रण राहिलेले नाही..Premium|Artificial Intelligence in Mathematics : कृत्रिम बुद्धिमत्तेची ऐतिहासिक झेप; दशकानुदशके न सुटलेले गणितीय कोडे सुटले.एआयच्या गैरवापराची धक्कादायक उदाहरणेया तंत्रज्ञानाच्या गैरवापरामुळे घडलेल्या काही घटना अत्यंत धक्कादायक आहेत. गेल्या वर्षी एका मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या मुख्यालयात एका वरिष्ठ आर्थिक अधिकाऱ्याला त्याच्याच कंपनीच्या मुख्य संचालकाचा हुबेहूब आवाज आणि चेहरा असलेला दूरध्वनी संदेश आला. हा संदेश कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने तयार करण्यात आला होता, ज्याला आभासी फसवणूक म्हटले जाते. या खोट्या चित्रफितीवर विश्वास ठेवून त्या अधिकाऱ्याने कंपनीच्या खात्यातून तब्बल दोन अब्ज रुपये दुसऱ्या एका अज्ञात खात्यावर वर्ग केले. ही फसवणूक लक्षात येईपर्यंत खूप उशीर झाला होता. अशाच प्रकारे सर्वसामान्य नागरिकांच्या बाबतीतही त्यांच्या परिचितांचे खोटे आवाज तयार करून तातडीने पैशांची मागणी केल्याच्या शेकडो घटना राष्ट्रीय वृत्तपत्रांनी उघडकीस आणल्या आहेत.डीपफेक तंत्रज्ञानाचे वाढते आव्हानया तंत्रज्ञानाचा आणखी एक मोठा गैरफायदा म्हणजे हुबेहूब खोट्या प्रतिमा आणि चित्रफिती तयार करणे हा आहे. गेल्या काही महिन्यांत अशा अनेक घटना समोर आल्या आहेत, जिथे प्रसिद्ध व्यक्तींचे आणि सर्वसामान्य नागरिकांचे चेहरे वापरून खोट्या चित्रफिती बनवण्यात आल्या आणि त्या सामाजिक माध्यमांवर प्रसारित करण्यात आल्या. यामुळे लोकांच्या सामाजिक प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचत असून, मानसिक त्रासालाही सामोरे जावे लागत आहे..गोपनीयता संरक्षणासाठी कायदेशीर उपाययोजनाया वाढत्या धोक्यांची दखल घेऊन जगातील अनेक देशांनी आणि भारतानेही कायदेशीर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. भारताने नागरिकांच्या डिजिटल माहितीच्या संरक्षणासाठी एक विशेष कायदा संमत केला आहे. या कायद्यानुसार, कोणत्याही नागरिकाची वैयक्तिक माहिती गोळा करण्यापूर्वी त्याची स्पष्ट संमती घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. वृत्तपत्रांमधील ताज्या घडामोडींनुसार, केंद्र सरकार आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापरासाठी स्वतंत्र नियमावली तयार करत असून, त्याद्वारे या तंत्रज्ञानाच्या अनिर्बंध वापरावर मर्यादा आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.डिजिटल सुरक्षिततेसाठी नागरिकांनी काय करावे?कायदे आणि नियम कितीही कडक असले, तरी सर्वसामान्य नागरिकांनी स्वतःहून सतर्क राहणे हाच माहितीच्या सुरक्षिततेचा सर्वात प्रभावी उपाय आहे. कोणत्याही अनोळखी संकेतस्थळाला आपल्या भ्रमणध्वनीमधील छायाचित्रे किंवा संपर्कांची सूची पाहण्याची परवानगी देऊ नये. तसेच, आपले कूटशब्द नेहमी कठीण आणि सुरक्षित ठेवावेत. वृत्तपत्रांमधील तंत्रज्ञान तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार, डिजिटल जगतात वावरताना अतिउत्साह टाळणे आणि आपल्या गोपनीयतेविषयी जागरूक राहणे, हाच या नवीन तंत्रज्ञानाच्या युगात स्वतःला सुरक्षित ठेवण्याचा एकमेव मार्ग आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.