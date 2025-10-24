Premium|Online safety tips: दिवाळीच्या उत्सवात एआय फसवणुकीपासून सावध राहा!

प्रीमियम आर्टिकल

Digital security: दिवाळीच्या उत्साहात एआय आणि डीपफेकच्या माध्यमातून फसवणुकीचे नवे प्रकार वाढत आहेत. या गुन्ह्यांपासून बचावासाठी सजगता, तपास आणि जागरूकता आवश्यक आहे
ब्रिजेश सिंह
कृत्रिम बुद्धिमत्ता आजवर आपल्यासाठी अनेक कामे करणारी एक मदतनीस ठरली होती, तिच्यामुळे काही नवीन धोके निर्माण होऊ शकतात. गुन्हेगार एआय तंत्रज्ञानाचा वापर फसवणूक करण्यासाठी करू शकतात. अशा फसवणुकीचे केवळ आर्थिकच नव्हे; तर मानसिक परिणामही खूप मोठे आहेत. एआयचा वापर आपण आपल्या फायद्यासाठी करू शकतो. लक्षात ठेवा, यंदाच्या दिवाळीत फक्त आकाशातच रंग उधळले जावेत... आपल्या बँक खात्यातून पैसे नाही!

दिवाळी... दिव्यांचा, प्रकाशाचा आणि आनंदाचा उत्सव. हा सण म्हणजे अंधारावर प्रकाशाने, असत्यावर सत्याने आणि निराशेवर उत्साहाने मिळवलेल्या विजयाचा सोहळा; पण या वर्षी, या उत्सवाच्या उत्साहात एक नवीन आव्हान समोर आले आहे. हे आव्हान म्हणजे तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे निर्माण झालेली एक नवी परिस्थिती. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), जी आजवर आपल्यासाठी अनेक कामे करणारी एक मदतनीस ठरली होती तिच्यामुळे काही नवीन धोके निर्माण होऊ शकतात. गुन्हेगार या तंत्रज्ञानाचा वापर फसवणूक करण्यासाठी करू शकतात. त्यामुळे या उत्सवात सतर्क राहणे आवश्यक आहे. या वर्षी आनंदासोबतच थोडी जागरूकता बाळगून आपण या नवीन परिस्थितीचा सामना करू शकतो.

