Premium|AI Financial Planning Apps : एआयमुळे आर्थिक नियोजन झाले सोपे; खर्चावर अशी ठेवा नजर

शौनक माईणकर - shaunakmainkar@gmail.comसध्या सर्वत्र चर्चा आहे ती कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात ‘एआय’ची. याचा वापर करून अनेक कामे सहजसुलभ झाली आहेत. यापैकी अनेकांचे नावडते आर्थिक नियोजनाचे कामही सोपे झाले आहे. बजेट ठरवणं, खर्च लक्षात ठेवणं, बिलं वेळेवर भरणं हे सर्व आता ‘एआय’च्या मदतीने खूप सोपं झालं आहे. मोबाईलवर एक ॲप डाउनलोड केलं, की खर्चाचा हिशेब आपोआप लागतो आणि कुठे जास्त खर्च होतोय याचा अंदाजही मिळतो. अशाच काही उपयुक्त ‘एआय’ ॲपची माहिती.अनेकदा महिन्याला आपण ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर किती खर्च करतो, हे अनेकांना माहित नसते. अशा वेळी बँक व्यवहार आपोआप वाचून त्याचं वर्गीकरण करणारी टूल्स, ॲप कामाला येतात. उदा. रॉकेटमनी (Rocket Money) हे टूल तुमचे व्यवहार तपासून सांगते, की तुम्ही कोणकोणत्या ओटीटी सबस्क्रिप्शन्ससाठी पैसे देत आहात, आणि त्यातली कोणती तुम्ही वापरत नाही. एका सर्वेक्षणानुसार, बऱ्याच लोकांना आपण कोणते ओटीटी सबस्क्रिप्शन अजूनही चालू ठेवले आहे, हेच माहीत नसते. हे टूल ते शोधून एका क्लिकवर बंद करण्याची सोय देते, तर पॉकेटगार्ड (PocketGuard) ॲप हे तुमचे उत्पन्न, ठरलेली बिले आणि बचतीचे उद्दिष्ट लक्षात घेऊन ‘खर्च करण्यासाठी किती रक्कम आहे’ हे सांगते. म्हणजे पगार आला, की लगेच शॉपिंगला जाण्याआधी, आधी बिले आणि बचत बाजूला ठेवून उरलेली रक्कम किती, हे एका नजरेत कळते..बजेट ठरवणारी ॲपकाही ॲप ‘एन्व्हलप बजेटिंग’ ही जुनी पद्धत वापरतात. पूर्वी लोक पगार आला, की वेगवेगळ्या पाकिटांत (एन्व्हलपमध्ये) रक्कम वाटून ठेवत असत. किराणासाठी एक पाकीट, प्रवासासाठी एक, करमणुकीसाठी एक. ‘वायएनएबी’ (YNAB - You Need A Budget) हे ॲप याच पद्धतीला डिजिटल रूप देते. त्यात प्रत्येक रुपयाला एक काम नेमून दिले जाते आणि एका कॅटेगरीतले पैसे संपले, की हे ॲप लगेच सूचना देते. समजा, तुम्ही महिन्याला किराणासाठी आठ हजार रुपये ठरवले असतील आणि २० तारखेलाच ती रक्कम संपत आली, तर ते आधीच सावध करते, जेणेकरून महिन्याचे उरलेले दिवस तुम्ही जपून खर्च कराल. ‘सिम्पलीफाय’सारखे (Simplifi) ॲप ‘स्पेंडिंग वॉचलिस्ट’ तयार करते आणि महिन्याचा एकूण खर्च किती होईल, याचा आधीच अंदाज देते. यामुळे महिना संपण्याआधीच तुम्हाला यंदा खर्च बजेटच्या बाहेर जाणार आहे की मर्यादेत होणार आहे, याची कल्पना येते.बोलीभाषेत बोलणारे ‘क्लिओ’‘क्लिओ’ हे ॲप (Cleo) चॅटबॉटसारखे आहे. तुम्ही त्याला मराठी-इंग्रजी मिश्र भाषेत विचारू शकता. ‘या महिन्यात मी जास्त खर्च केला का?’ असे विचारल्यास ते लगेच उत्तर देते, तेही थोड्या खट्याळ पद्धतीने. तरुण पिढीला अशा ‘बोलणाऱ्या एआय’मुळे त्याचा नियमित वापर करण्याची इच्छा वाढते आणि नियमित वापर हाच कोणत्याही आर्थिक शिस्तीचा पाया असतो.खर्च वाटून घेणारे ॲपसमजा, चार मित्र गोव्याला ट्रिपला गेले. हॉटेलचे बिल एकाने भरले, जेवणाचे दुसऱ्याने, गाडीभाड्याचे तिसऱ्याने. परत आल्यावर नेमके कोणी, कोणाला, किती पैसे द्यायचे, हे आठवणे म्हणजे डोकेदुखी. अशा वेळी ‘स्प्लिटवाइज’ (Splitwise) ॲप उपयोगी पडते. यात प्रत्येक खर्च नोंदवला, की ते कोणी किती पैसे द्यायचे, ते हिशेब करून सांगते. रूममेट्ससोबत राहणाऱ्यांसाठी किंवा घरखर्च वाटून घेणाऱ्या जोडप्यांसाठीही हे ॲप फार उपयोगी ठरते.एकत्रित आर्थिक चित्र देणारे ॲप‘मोनार्क मनी’ (Monarch Money) आणि ‘ओरिजिन’ (Origin) यांसारखे ॲप अधिक प्रगत आहेत. ते फक्त खर्चच नाही, तर गुंतवणूक, कर्ज आणि दीर्घकालीन आर्थिक उद्दिष्टे यांचा अभ्यास करून सल्ला देतात. उदा. समजा, तुम्ही घरखरेदीसाठी बचत करत आहात आणि त्याचबरोबर म्युच्युअल फंडातही गुंतवणूक करत आहात. अशा वेळी या दोन्ही गोष्टी लक्षात घेऊन ‘या दराने बचत केली तर घर कधी घेता येईल,’ असा अंदाज हे ॲप देते..महत्त्वाची बाबभारतात वैयक्तिक गुंतवणूक सल्ला (पर्सनल फायनान्शियल अॅडव्हाइस) फक्त ‘सेबी’ नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागार(SEBI Registered Investment Advisor) देऊ शकतो. कोणतेही ॲप किंवा ‘एआय’ टूल तुम्हाला कुठे गुंतवणूक करावी, हे सुचवत असेल, तरी त्या सल्ल्यावर विसंबून थेट पैसे गुंतवू नका. अशी ॲप फक्त तुमचा एकंदर आर्थिक अंदाज आणि दिशा दाखवण्यासाठी उपयुक्त आहेत, गुंतवणुकीचा अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी नेहमी ‘सेबी’ नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागाराचा सल्ला जरूर घ्या.‘एआय’मुळे आपला महिन्याचा खर्च समजून घेणे सोपे झाले आहे. कोणाला चॅटबॉटसारखं बोलणारे ॲप आवडते, कोणाला काटेकोर बजेट ठरवणारे ॲप हवे असते, तर कोणाला स्वतःच्या गरजेनुसार खास बनवलेले ॲप हवे असते. सोयीच्या नादात सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. योग्य ॲप निवडा, गरजेनुसार वापरा आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे तुमची वैयक्तिक आणि आर्थिक माहिती जपून ठेवा.स्वतःच्या गरजांनुसार ॲप तयार करता येते का?‘इमर्जंट लॅब्स’ (Emergent Labs) आणि ‘क्लाउड’ (Claude) यांसारख्या एआय प्लॅटफॉर्मचा वापर करून तुम्ही स्वतःसाठी हवे तसे पर्सनल फायनान्स ॲप तयार करू शकता. यासाठी कोणतीही कोडिंगची पार्श्वभूमी गरजेची नाही. समजा, तुम्हाला महिन्याचे खर्च, मेडिकल क्लेम, इन्शुरन्स प्रीमियम आणि ईएमआय यांची एका जागी नोंद हवी आहे आणि प्रत्येक बिल भरायच्या आधी तीन दिवस आधी आठवण हवी आहे. अशा वेळी स्वतःचे ॲप तयार करणे, हा उत्तम पर्याय ठरतो.ही प्रक्रिया साधारण अशी असते...१. तुमची गरज नीट लिहा : जितकं स्पष्ट सांगाल, तितके ते ॲप तुमच्यागरजेनुसार बनेल.२. साध्या भाषेत टाइप करा : इमर्जंट लॅब्स (Emergent Labs) आणि क्लाउड (Claude) यांसारख्या प्लॅटफॉर्मवर आवश्यक बाबी साध्या भाषेत टाइप करा.३. ॲप तपासा आणि बदल सुचवा : ‘एआय’ तुम्हाला काही मिनिटांत एक कार्यरत टूल तयार करून देईल. ते वापरून बघा आणि काही बदल हवा असल्यास पुन्हा तशी सूचना द्या. ‘रिमाइंडरचा रंग वेगळा हवा’ किंवा ‘गाडीच्या इन्शुरन्ससाठी वेगळी सूचना हवी, ती दरवर्षी येईल.’४. गरजेनुसार सुधारणा करत राहा : हे ॲप तुमचे स्वतःचे असल्यामुळे, वेळोवेळी नव्या गरजांनुसार त्यात भर घालता येते.याचा सर्वांत मोठा फायदा म्हणजे बाजारातील तयार ॲपमध्ये, जे फीचर नसतात, ते तुम्ही तुमच्या नेमक्या गरजेनुसार बनवून घेऊ शकता. उदा. एखाद्या ज्येष्ठ नागरिकाला औषधांचा आणि डॉक्टरांच्या भेटीचा खर्च वेगळा ट्रॅक करायचा असेल, तर तशी सुविधा कोणत्याही तयार ॲपमध्ये सहसा मिळत नाही; पण स्वतः बनवलेल्या ॲपमध्ये ते सहज शक्य आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, हे ॲप फक्त तुमच्यासाठी असल्यामुळे तुमचा डेटा तिसऱ्या सर्व्हरवर जात नाही..सुरक्षिततेची काळजीआर्थिक नियोजनासाठी ॲप वापरताना, काही गोष्टी कटाक्षाने पाळणे गरजेचे आहे.पॅन आणि आधार क्रमांक कधीही शेअर करू नका. कोणतेही ॲप, मग ते कितीही विश्वासार्ह वाटले, तरी तुमचा पॅन किंवा आधार क्रमांक मागत असेल तर सावध व्हा. या माहितीचा गैरवापर ओळख चोरीसाठी (आयडेंटिटी थेफ्ट) होऊ शकतो.प्राप्तिकर विवरणपत्र येथे अपलोड करू नका किंवा शेअर करू नका. तुमचे संपूर्ण उत्पन्न, गुंतवणूक आणि आर्थिक स्थिती याची माहिती ‘आयटीआर’मध्ये असते. ही माहिती चुकीच्या हातात गेली, तर मोठे नुकसान होऊ शकते.कोणतेही ॲप वापरण्याआधी ‘प्रायव्हसी पॉलिसी’ वाचा.डेटा कुठे साठवला जातो,तो एन्क्रिप्टेड आहे का आणि ॲप बंद केले, तर डेटा डिलीट करता येतो का, हे तपासा.(लेखक ‘आयएमडीआर’ येथे सहाय्यक प्राध्यापक असून, ‘सेबी’ नोंदणीकृत संशोधक-विश्लेषक आहेत. ९४०५५९५०६३).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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