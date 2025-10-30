Premium|Hollywood synthetic artist: हॉलीवूडमध्ये कृत्रिम कलाकार टिली नॉरवूडचे आगमन, मानवी कलाकारांच्या भविष्यावर संकट

टिली नॉरवूड ही हॉलीवूडची कोणी हाडामासाची मानवी अभिनेत्री नसून, पूर्णपणे ‘अल्गोरिदम’ने तयार केलेली एक कृत्रिम कलाकार आहे. ती केवळ एक ‘बातमी’ आहे... घराघरात पोहोचलेलं नाव नाही; पण स्वप्नं विकणाऱ्या या शहरांना आता ठरवायचं आहे, की हेच ते ‘नवीन’ स्वप्न आहे का जे त्यांना विकायचं आहे.हॉलीवूडच्या झगमगत्या दुनियेत टिली नॉरवूड नावाचं एक नवं वादळ उठलं आहे; पण गंमत म्हणजे, ही टिली कोणी हाडामासाची मानवी अभिनेत्री नसून, पूर्णपणे ‘अल्गोरिदम’ने तयार केलेली एक कृत्रिम (synthetic) कलाकार आहे. तिच्या या अकल्पनीय एंट्रीमुळे चित्रपटसृष्टी खडबडून जागी झाली आहे, जिथे मानवी कल्पकता आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) यांच्यात एक नवा संघर्ष पेटला आहे. .स्टुडिओजच्या दृष्टीने बोलायचं झाल्यास, टिली म्हणजे कमीत कमी खर्च आणि त्यांच्या हातात पूर्ण नियंत्रण देणारा एक आकर्षक ‘कामगार’ आहे. मात्र, या क्षेत्रातील कलाकार संघटना आणि कायदेतज्ज्ञ या तंत्रज्ञानामुळे कलाकारांचं भविष्य, त्यांची कला आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे त्यांची रोजीरोटी धोक्यात येत असल्याची गंभीर धोक्याची घंटा वाजवत आहेत. हा केवळ एका नव्या तंत्राचा आविष्कार नसून, हॉलीवूडच्या ‘आत्म्या’साठीचीच लढाई आहे, असं ते ठणकावून सांगत आहेत. .अल्गोरिदमने विणलेली कलाकाराची प्रतिमागेल्या शुक्रवारी स्वित्झर्लंडमधील एका मोठ्या टेक समिटमध्ये जगासमोर आलेल्या टिलीला अभिनेत्री म्हणणं म्हणजे, एखाद्या सुंदर पुतळ्याला ‘मॉडेल’ म्हणण्यासारखंच आहे : ती कमालीची आकर्षक आहे, तिला हवं तसं वळवता येतं आणि ती पूर्णपणे ‘सिंथेटिक’ आहे. तिचं हसू हे हजारो तास चाललेल्या चित्रपटांचा अभ्यास करून तयार केलेल्या अल्गोरिदमने विणलेलं आहे; तर तिच्या आवाजाला अशा सॉफ्टवेअरने लय दिली आहे, ज्याने कधी काळी रोमँटिक-कॉमेडी आणि गंभीर नाटकांची मॅरेथॉन पाहिली होती. ती हवं तर १९ वर्षांची गोड दिसू शकते किंवा ३९ वर्षांची समजूतदार स्त्री, कोरियन किंवा केंटकीची स्थानिक भाषा बोलू शकते आणि हो, बाथरूम ब्रेक न मागता एकाच फटक्यात १४ पानांचे मोठे संवाद चित्रित करू शकते. थोडक्यात सांगायचं तर, ती प्रत्येक निर्मात्याच्या ‘स्वप्नातील कर्मचारी’ आहे आणि प्रत्येक मानवी कलाकाराच्या ‘भीतीच्या दुःस्वप्नातील’ मुख्य पात्र! .कलाकार संघटनांचा संतप्त इशाराटिलीच्या आगमनाची बातमी वाऱ्यासारखी पसरताच काही तासांतच, शहरातील सर्वात मोठ्या कलाकार संघटनेने (guild) एक इतकं जळजळीत निवेदन प्रसिद्ध केलं, की ते वाचताना त्या पीडीएफ फाईलच्या कडाही जळाल्या असत्या. ‘खऱ्या कलाकारांच्या मेहनतीच्या चोरीतून जन्माला आलेलं एक कृत्रिम पात्र’ असं ‘स्क्रीन ॲक्टर्स गिल्ड’ने (SAG-AFTRA) म्हटलं आणि सज्जड इशारा दिला, की टिलीचं अस्तित्व ‘मानवी सर्जनशीलतेची किंमत कमी करतं आणि आमच्या सदस्यांच्या पोटावर पाय आणतं.’ प्रसिद्ध अभिनेत्री एमिली ब्लंटने पत्रकारांना सांगितलं, की ही कल्पना तिला ‘भयानक भविष्याची (dystopian)’ आठवण करून देणारी वाटते. विनोदी अभिनेत्री व्हुपी गोल्डबर्गने तर सोमवारी सकाळी थेट प्रेक्षकांना विचारलं, ‘आता हॉलीवूड प्लंबरच्या जागीही रोबो आणणार आहे का?’ .‘टिली’ची सूत्रधार आणि तिचं स्पष्टीकरणया अल्गोरिदमच्या बाहुलीची सूत्रं इलाइन व्हॅन डर वेल्डेन या डच विनोदी कलाकाराच्या हातात आहेत, ज्या आता तंत्रज्ञ बनल्या आहेत. त्या मात्र अत्यंत ठामपणे सांगतात,‘‘कोणाचंही स्वप्न संपवण्याचा माझा हेतू नाही, उलट कलाकारांची यादी अधिक वाढवणं हा आहे. टिली एक नवीन ‘प्रकार’ (genre) आहे, ती कोणाची ‘शत्रू’ (hunter) नाही.’’ त्यांनी या विरोधाची तुलना त्या पूर्वीच्या गोंधळाशी केली, जो एकेकाळी चित्रपटात आवाज, रंग किंवा कॉम्प्युटर-जनरेटेड डायनासोर (‘जुरासिक पार्क’ आठवा!) आल्यावर झाला होता. व्हॅन डर वेल्डेन यांनी आधीच ‘Xicoia’ (उच्चार : एक्स-इ-कॉय-आ) नावाची एजन्सी स्थापन केली आहे, जी केवळ डिजिटल कलाकारांसाठी काम करते. त्यांच्या कंपनीच्या कागदपत्रांमध्ये स्टुडिओंना ‘१०० टक्के नियंत्रण, ० टक्के कलाकारांचे नखरे’ असं स्पष्ट आश्वासन दिलं गेलं आहे.पैशांचा हिशेब : मानवी कला विरुद्ध सर्वर खर्चहे भलंही आजवरचं सर्वात भावनाशून्य व्यावसायिक गणित वाटत असलं, तरी ते निराशाजनक असलं तरी अत्यंत कार्यक्षम आणि आकर्षक आहे. एका मध्यम-स्तरीय मानवी कलाकारासाठी, पेन्शन आणि आरोग्य विम्यासारख्या ‘मानवी’ खर्चांसहित स्टुडिओंना दिवसाला सुमारे पाच हजार डॉलर (सुमारे चार लाख रुपये) मोजावे लागतात. याच्या अगदी उलट, एकदा टिली नॉरवूड तयार झाल्यावर, तिच्यासाठी प्रतितास फक्त तीनशे डॉलरचा (सुमारे २५ हजार रुपये) सर्वर टाइम खर्च येतो. याशिवाय, ती कधीही म्हातारी होत नाही, सोशल मीडियावर वादग्रस्त ट्विट करून कोणतीही नवी अडचण निर्माण करत नाही आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, कधीही निर्माता म्हणून ‘श्रेय’ (credit) मागून वाटाघाटी करत नाही. ज्या चित्रपटसृष्टीत पटकथेपेक्षा कॉफी आणि चहावर जास्त खर्च होतो, तिथे हा आर्थिक हिशेब अगदी सरळ आणि कमालीचा आकर्षक आहे. .प्रेक्षकांचं ‘प्रेम’ की ‘माहिती’चा परिणाम?तरीही केवळ आकड्यांचे हिशेब प्रेक्षकांची मनं जिंकू शकत नाहीत. पडद्यावर पात्राच्या डोळ्यांतील चमक ‘खरी’ आहे की ‘खोटी’ हे ओळखण्याची प्रेक्षकांना उपजत जाण असते, असं म्हटलं जातं. सुरुवातीला, टिलीच्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर पोस्ट केलेल्या क्लिप्सवर ‘आम्हाला हे नको आहे’ अशा हजारो नकारात्मक कमेंट्सचा पाऊस पडला. यावरून लोकांचा स्पष्ट विरोध दिसला.पण यात खरी गंमत पुढे आहे : जेव्हा हेच फुटेज गेल्या महिन्यात एका स्वतंत्र हॉरर चित्रपटाच्या ‘टेस्ट स्क्रीनिंग’मध्ये प्रेक्षकांना ‘नकळतपणे’ दाखवण्यात आलं, तेव्हा ‘भावनिक जोडणी’ (emotional connectedness) च्या बाबतीत तिला चक्क मानवी कलाकारांपेक्षा फक्त किंचित कमी गुण मिळाले. यातून एक महत्त्वाचा धडा मिळतो : आपली एखादी कलाकृती आवडणं किंवा न आवडणं, हे आपण ‘काय पाहतो’ यापेक्षा आपल्याला त्या कलाकाराबद्दल ‘काय माहिती आहे’ यावर अधिक अवलंबून असतं. प्रेक्षकांना सांगा, की ते पडद्यावर ‘कोड’ पाहत आहेत, तर ते लगेच विरोध करतील; पण त्यांना अंधारात ठेवा आणि ते आरामात पॉपकॉर्न खात तो चित्रपट पाहतील. .कायद्याचं भिजत घोंगडं : टिलीसाठी उघडं दारकलाकार संघटना याच नैतिक गोंधळावर अधिक भर देत आहेत. त्यांचा युक्तिवाद आहे, की टिलीचा चेहरा हा त्या प्रत्येक कलाकाराच्या चेहऱ्याचं ‘अदृश्य मिश्रण’ आहे, ज्याने नकळत आपल्या डिजिटल अधिकारांवर सही केली आहे. मात्र, कायदा अधिक स्पष्टता मागतो : जर तुम्ही पडद्यावर तुमची स्वतःची पापणीही दाखवू शकत नसाल, तर तुम्ही कदाचित ‘चोरी’चा खटला दाखल करू शकत नाही. २०२३ च्या मोठ्या संपाने ‘ओळखता येण्याजोग्या’ कलाकारांच्या डिजिटल प्रतिकृतींसाठी कठोर नियम मिळवले; परंतु पूर्णपणे ‘नवीन’ सिंथेटिक पात्रांसाठी कायद्याचे दार उघडेच ठेवले. टिली बरोबर त्याच उघड्या दारातून आत आली आहे.स्टुडिओची दुटप्पी भूमिका आणि ‘जर-तर’ बजेटसध्या स्टुडिओ सार्वजनिकरीत्या ‘टिली’पासून अंतर ठेवत असल्याचं नाटक करत आहेत; पण खासगीत ते तिच्या जवळ येत आहेत. तीन मोठ्या एजन्सीमधील एजंट्सनी या गोष्टीला दुजोरा दिला आहे की मोठ्या स्ट्रीमिंग सेवांनी ‘जर-तर’ (What-if) बजेट तयार केले आहेत. यात गर्दीच्या दृश्यांसाठी आणि परदेशी भाषेतील डबिंगसाठी सामान्य कलाकारांच्या जागी तयार केलेले चेहरे वापरण्याची शक्यता तपासली जात आहे. एका बड्या अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर स्पष्टपणे सांगितलं : ‘जर आम्ही एका सीरिजच्या एका सीझनमधून दहा दशलक्ष डॉलर्स (सुमारे ८० कोटी) वाचवू शकलो आणि कोणाच्या लक्षातही आलं नाही, तर बोर्डाच्या नक्कीच लक्षात येईल, हा साधा हिशेब आहे.’कायदेमंडळात ‘वॉटरमार्क’ची घाईदरम्यान, जागतिक स्तरावर कायदेमंडळात ‘डिजिटल अभिनेत्यां’वर नियंत्रण आणण्यासाठी कायदे बनवण्याची घाई सुरू आहे. कॅलिफोर्नियामध्ये गेल्या आठवड्यात सादर करण्यात आलेल्या विधेयकानुसार, कोणत्याही ‘मुख्यतः सिंथेटिक कलाकारासाठी’ ऑन-स्क्रीन ‘वॉटरमार्क’ आणि क्रेडिट्समध्ये स्पष्ट उल्लेख करणे आवश्यक असेल. युरोपियन युनियनचा आगामी एआय कायदा सिंथेटिक मीडियाला ‘उच्च-जोखीम’ म्हणून वर्गीकृत करतो; तर चीनने आधीच दृश्यमान वॉटरमार्क अनिवार्य केले आहेत. .Premium|Investment Awareness: गुंतवणूक निर्णयप्रक्रियेतील सत्यता कशी शोधायची?.भविष्याची चाहूल : विभागणी की स्वीकार?प्रेक्षकांना एखादे पात्र कृत्रिम आहे हे ‘माहीत’ नसल्यास ते स्वीकारण्याची शक्यता जास्त असते, ज्यामुळे एक मोठा नैतिक प्रश्न निर्माण होतो. यामुळे भविष्यात महागडे ‘मानवी-प्रमाणित’ चित्रपट (Human-Certified) आणि स्वस्त ‘अल्गोरिदम-निर्मित’ कंटेट (AI-Generated) अशी स्पष्ट विभागणी होण्याची शक्यता आहे.सध्या तरी टिली एक ‘संकल्पना’ जास्त आणि बाजारात उपलब्ध ‘वस्तू’ कमी आहे. कोणत्याही मोठ्या स्टुडिओने तिला घेऊन मालिका सुरू केलेली नाही; पण तिची कल्पना एखाद्या वणव्यानंतर येणाऱ्या धुराच्या वासासारखी रेंगाळत आहे. हॉलीवूडने नेहमीच ‘वास्तवावर’ अवलंबून राहून ‘कल्पने’चा बाजार मांडला आहे - पडद्यावरचे खरे अश्रू, खरे स्नायू, खऱ्या अर्थाने आलेले वृद्धत्व. प्रेक्षक नवीन गोष्टींच्या शोधात असले तरी, त्यांना ओळखीच्या गोष्टीही हव्या असतात आणि मनापासून बोललेल्या वाक्यात मानवी आवाजात येणाऱ्या कंपनापेक्षा अधिक ओळखीचं काहीही नाही.एखादा अल्गोरिदम अभिनयातील ते ‘कंपन’, तो ‘भाव’ किंवा ‘नवरस’ शिकू शकेल का? कदाचित शिकेलही; पण खरा आणि मोठा प्रश्न हा आहे, की आपल्याला अशा जगात राहायचं आहे का, जिथे मानवी कलेची आणि त्यातील अपूर्णतेची गरजच उरणार नाही? जिथे शाहरुख खानच्या डोळ्यांतील ‘सच्चेपणा’ किंवा माधुरी दीक्षितच्या ‘अदा’ यांना केवळ डेटा पॉइंट्समध्ये मोजले जाईल? सध्या, टिली नॉरवूड केवळ एक ‘बातमी’ आहे... घराघरात पोहोचलेलं नाव नाही. पण स्वप्नं विकणाऱ्या या शहरांना - मग ते हॉलीवूड असो वा आपलं बॉलीवूड - आता ठरवायचं आहे, की हेच ते ‘नवीन’ स्वप्न आहे का जे त्यांना विकायचं आहे. .Premium|Court Story : अल्पवयीन मुलीशी शरीरसंबंध..पोक्सो कायदा आणि कोर्टरूम नंबर ४०..! नेमकं काय घडलं..? .कलेच्या आत्म्याची लढाईतोपर्यंत, खरे कलाकार त्यांच्या अभिनयाच्या जोरावर प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध करत राहतील, ऑडिशनच्या रांगेत उभे राहतील आणि प्रत्येक नकाराला तोंड देतील. खरे लेखक पात्रांच्या प्रेरणा आणि त्यांच्या आंतरिक संघर्षांवर रात्रंदिवस डोकेफोड करत राहतील आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, खरे प्रेक्षक चित्रपटगृहाच्या अंधारात एकत्र येऊन पडद्यावर काहीतरी अस्सल, काहीतरी ‘मानवी’ अनुभवण्याची आशा करत राहतील. ते त्या अनुभवाला नक्की काय नाव द्यायचं हे सांगू शकत नसले तरी, त्यांना तो ‘नवरसांचा’ अनुभव हवा असतो, जो थेट हृदयाला भिडतो आणि काळजाला स्पर्श करतो. तो अनुभव रक्तामांसाच्या देहातून येतो की कोडच्या क्लिष्ट ओळींमधून, हा कथेचा पुढचा अंक आहे. ही केवळ तंत्रज्ञानाची लढाई नाही; तर ती कलेच्या आत्म्याची लढाई आहे आणि या कथेचा शेवट कसा होईल, हे आज कोणालाच माहीत नाही - अगदी त्या 'अल्गोरिदम'लासुद्धा नाही.(लेखक मंत्रालय माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रधान सचिव तथा महासंचालक आहेत. त्यांचे 'द क्लाऊड चॅरियट' हे पुस्तक प्रसिद्ध आहे.). 