झेलम चौबळ - zelam@kesari.inभूराजकीय सत्तासंघर्ष, युद्धे आणि बदलती आंतरराष्ट्रीय समीकरणे यांचे पडसाद आता पर्यटन क्षेत्रावरही उमटत आहेत. देशांमधील तणाव, हवाई मार्गांवरील निर्बंध, व्हिसा धोरणातील बदल आणि वाढता प्रवास खर्च यांमुळे पर्यटनाचे जागतिक नकाशे बदलत आहेत. त्यामुळे पर्यटन हा केवळ विरंगुळ्याचा विषय न राहता, जागतिक भूराजकारणाशी जोडलेला महत्त्वाचा आर्थिक घटक बनला आहे.नमस्कार मंडळी,सर्व वाचकांना आणि पर्यटकांना दीपावलीच्या खूप खूप शुभेच्छा! हे वर्ष आपणांस सुखाचे, समृद्धीचे, उत्तम आरोग्याचे आणि सुरक्षिततेचे जावो, ही प्रार्थना.गेली काही वर्षे आपण खरोखरच ‘VUCA WORLD’ म्हणजेच अस्थिरता, अनिश्चितता, गुंतागुंत आणि संदिग्धता यांनी व्यापलेल्या जगात वावरत आहोत. बघा ना, युरोपमध्ये लष्करी दबाव आहे, आशियामध्ये धोरणात्मक स्पर्धा आहे; तर मध्य पूर्व आणि अमेरिकेमध्ये प्रचंड अस्थिरता आहे. रशिया आणि युक्रेनमध्ये गेली दोन-तीन वर्षांपासून सातत्याने बॉम्बहल्ले सुरू असून, दोन्ही देश माघार घ्यायला तयार नाहीत. त्याचा परिणाम युरोपातील पुरवठा साखळी तसेच आयात-निर्यातीवर होत आहे..चीन आणि अमेरिका हे दोन्ही देश प्रादेशिक अन् जागतिक वर्चस्वासाठी प्रयत्न करीत आहेत, स्पर्धा करीत आहेत. कॅनडा-अमेरिका, अमेरिका-रशिया, अमेरिका-मेक्सिको, अमेरिका-भारत, युरोप-रशिया, भारत-यूके, नाटो-पाकिस्तान आणि भारत-चीन या सर्वांच्या द्विपक्षीय संबंधांमध्ये सध्या तणावाचे वातावरण दिसत आहे. सेमीकंडक्टर निर्यात आणि टॅरिफचा दबाव जाणवत आहे. स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ बंद असल्यामुळे जगभरातील तेल आणि ऊर्जा पुरवठ्यावर प्रचंड ताण आला आहे. त्यामुळे जगभरात महागाईचे साम्राज्य निर्माण झाले आहे.रशिया-युक्रेन युद्धासोबतच अमेरिका-इस्राईल आणि इराण यांच्यातील संघर्षामुळे परिस्थिती अजूनच गंभीर झाली आहे. संपूर्ण जगच जणू त्यातून स्वतःला वाचविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. व्हेनेझुएला आणि अमेरिका यांच्यात घडलेला प्रसंग असो किंवा भारत-पाकिस्तानमधील तणाव अन् दहशतवादी घटना असोत, कळत-नकळत त्यांचे दूरगामी परिणाम होतातच.ब्रिक्स देश म्हणजे ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि साऊथ आफ्रिका. आता इथिओपिया, इराण, इजिप्त, यूएई, सौदी अरेबिया आणि इंडोनेशिया हे देशही एकत्र येऊन बहुखंडीय आर्थिक आघाडी उभारण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. स्थानिक चलनांमध्ये द्विपक्षीय व्यापार करून डॉलरमधील अस्थिरतेचा प्रभाव कमी करण्याचे प्रयत्नही सुरू आहेत. जगभरातील अनेक देश सध्या देशाची सुरक्षितता, देशाच्या चलनसाठ्याची सुरक्षितता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि तिचे भविष्यातील परिणाम, संरक्षण क्षेत्राचे वाढते महत्त्व, दहशतवाद आणि युद्ध अशा विविध आघाड्यांवर झगडत आहेत..या सर्व परिस्थितीचा पर्यटनावर किती आणि कसा प्रभाव पडला आहे? जागतिक प्रवास आणि पर्यटन हे जगातील सर्वांत मोठ्या आर्थिक क्षेत्रांपैकी एक आहे. जागतिक जीडीपीमध्ये जवळजवळ ११.६ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलरचे योगदान देणारे हे क्षेत्र आहे. या सर्व परिस्थितीचा पर्यटनावर परिणाम झाला नाही, तर नवलच नाही का? अमेरिका-इस्राईल आणि इराण यांच्यातील संघर्षामुळे मध्य पूर्वेतील सुरक्षितता धोक्यात आली आणि तेथील पर्यटनावरही त्याचा परिणाम झाला.मध्य पूर्वेतील अनेक विमानतळे काही काळासाठी बंद होते. त्यामुळे इतर विमान कंपन्यांवर प्रचंड ताण आला. विमान तिकिटांच्या किमती गगनाला भिडल्या. जगभरातील पुरवठा साखळी विस्कळित झाल्यामुळे खाद्यपदार्थांच्या आणि पर्यायाने जेवणाच्या किमती वाढल्या. तसेच कच्चे तेल आणि गॅसच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाल्यामुळे वाहतूक खर्चही वाढला. एकंदरीत सहलींच्या किमतीही वाढल्या. आज विमान वाहतूक क्षेत्र अत्यंत अस्थिर झाले असून, त्यातील दर सातत्याने बदलत आहेत. तसेच जागतिक राजकीय तणावामुळे काही देशांचा व्हिसा मिळविणे सोपे झाले; तर काही देशांचा व्हिसा मिळविणे कठीण झाले. त्यामुळे पर्यटकांचा ओघ साऊथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, बाली आणि व्हिएतनाम यांसारख्या सहज व्हिसा मिळणाऱ्या देशांकडे तसेच काही प्रमाणात युरोपकडे वळला. काही देशांची हवाई हद्द बंद झाल्यामुळे काही विमान कंपन्यांची उड्डाणे आणि काही हवाई मार्गही रद्द झाले..काश्मीरमधील पहलगाम हल्ल्यानंतर भारतात येणाऱ्या परदेशी पर्यटकांच्या संख्येवर परिणाम झाला होता. मात्र, जवळजवळ १६० देशांना भारताने ई-व्हिसाची सुविधा दिल्यामुळे हे पर्यटन पुन्हा वाढत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परदेशात प्रवास करण्याऐवजी देशांतर्गत प्रवास करण्याचे आवाहन केल्यामुळे भारतीयांच्या परदेश प्रवासावरही परिणाम झाला. मात्र, देशांतर्गत पर्यटन वाढले. कॉर्पोरेट ग्रुपही सुरक्षित पर्यटनस्थळांना पसंती देऊ लागले. दिवसेंदिवस रुपयाचे अवमूल्यन होत असल्यामुळेही पर्यटनावर परिणाम दिसत आहे. महागड्या सहली आणखी महाग झाल्याने त्या अनेक पर्यटकांच्या बजेटबाहेर गेल्या आहेत. व्हिसा आणि ग्रीन कार्डशी संबंधित समस्यांमुळे अमेरिकेतील स्थायिक भारतीय आज भारतात न येण्याचा विचार करीत आहेत. त्यामुळे भारतात येणाऱ्या परदेशी पर्यटकांच्या संख्येत काही प्रमाणात घट झाली आहे. मात्र, जगभरातील सुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या पर्यटनस्थळांवर पर्यटकांची गर्दी प्रचंड वाढली आहे.(लेखिका ‘केसरी टूर्स’च्या संचालक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.