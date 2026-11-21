समीर पाटील - sameer.patil@orfonline.orgएआयने (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) संशोधन प्रयोगशाळेपासून उद्योग, व्यापार आणि संरक्षण क्षेत्रापर्यंत अल्पावधीत मोठी मजल मारली आहे. त्यामुळे एआयवरील नियंत्रण ही केवळ तंत्रज्ञानाची नव्हे, तर जागतिक सत्तास्पर्धेची बाब बनली आहे. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील वर्चस्वाच्या संघर्षामुळे तंत्रज्ञानावरील अवलंबित्व, निर्यात निर्बंध आणि डिजिटल सार्वभौमत्वाचे प्रश्न ऐरणीवर आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर स्वदेशी क्षमता विकसित करताना जागतिक सहकार्याचे मार्ग खुले ठेवून स्वतःचे स्वतंत्र स्थान निर्माण करण्याचे आव्हान भारतासमोर आहे.संशोधन प्रयोगशाळेपासून राज्यकारभारापर्यंतचे अंतर ‘एआय’ने (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) जितक्या वेगाने कमी केले तितके क्वचितच अन्य कोणत्या तंत्रज्ञानाने केले असेल. अवघ्या पाच वर्षांत एआयने संशोधनाच्या आघाडीवरील तंत्रज्ञानापासून औद्योगिक धोरण, निर्यात नियंत्रण, आघाडी व्यवस्थापन आणि दबावाचे साधन म्हणून स्थान मिळवले आहे. सुरुवातीला एआयच्या मॉडेलची क्षमता किती आहे, हा प्रश्न होता. आता मात्र संगणकीय क्षमतेवर (कॉम्प्युट) कोणाचे नियंत्रण आहे, तंत्रज्ञानाचे मानदंड कोण ठरवते आणि अब्जावधी लोकांच्या आर्थिक व प्रशासकीय जीवनावर प्रभाव टाकणाऱ्या या प्रणालींमध्ये कोणाची मूल्यव्यवस्था प्रतिबिंबित होते, हे महत्त्वाचे आहेत.हा बदल इतक्या वेगाने झाला आहे, की आपली धोरणे आणि नियम अद्यापि त्यानुसार अद्ययावत झालेले नाहीत. आजही ‘एआय’कडे व्यापाराच्या नेहमीच्या नियमांच्या अधीन असलेले एक व्यावसायिक क्षेत्र म्हणून पाहिले जाते. मात्र ते तसे राहिलेले नाही. व्यावसायिक आणि लष्करी तंत्रज्ञानातील सीमारेषाच आता पुसट झाली आहे. भाषेचे मॉडेल प्रशिक्षित करणारा ग्राफिक्स प्रोसेसर लष्करासाठी लक्ष्य निश्चित करणारे अल्गोरिदमही चालवू शकतो. तसेच वितरणासाठीच्या ड्रोनला उडविणारे स्वयंचलित नियंत्रण तंत्र शत्रूच्या लक्ष्यावर मारा करणाऱ्या भटक्या शस्त्रास्त्रालाही नियंत्रित करू शकते. त्यामुळे एआयचा प्रसार नियंत्रित करण्यासाठी आणि प्रतिस्पर्धी देशांना तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत आघाडी घेण्यापासून रोखण्यासाठी निर्यात नियंत्रण, गुंतवणुकीची छाननी आणि तंत्रज्ञानाचे मानदंड निश्चित करणे, ही आता राज्यकारभाराची साधने बनत आहेत. या बदलाच्या तीन परस्परांशी जोडलेल्या पैलूंचा या लेखात ऊहापोह करण्यात आला आहे.पहिला पैलू म्हणजे परिवर्तन घडवून आणणारे तंत्रज्ञान म्हणून एआय आणि त्याच्या प्रसारातून निर्माण झालेली संरचनात्मक असमानता होय. दुसरा म्हणजे प्रामुख्याने अमेरिका आणि चीन यांच्यात सुरू असलेली एआयमधील वर्चस्वाची भूराजकीय स्पर्धा आणि त्यातून अधिकाधिक परस्परविरोधी होत जाणाऱ्या दोन तंत्रज्ञान व्यवस्थांचा उदय. तिसरा पैलू म्हणजे या स्पर्धात्मक वातावरणात स्वतःचे स्वतंत्र स्थान निर्माण करण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे. आघाडीच्या एआय मॉडेल्सच्या विकासात भारत, अमेरिका किंवा चीनसारखा थेट प्रतिस्पर्धी नाही आणि केवळ तंत्रज्ञानाचा निष्क्रिय ग्राहकही नाही. त्याऐवजी भारत मोठ्या प्रमाणावर एआयचा वापर करणारा देश, विविध उपयोगांची चाचणी घेणारी प्रयोगशाळा आणि ग्लोबल साऊथच्या देशांना एकत्र आणणारा संभाव्य समन्वयक म्हणून स्वतःचे स्थान निर्माण करू पाहत आहे.परिवर्तन घडविणारे, पण असमान एआय तंत्रज्ञानएआय ज्या वेगाने आणि ज्या व्यापक प्रमाणात प्रगती करत आहे, त्याची पाच वर्षांपूर्वी कल्पनाही करणे कठीण होते. माणसासारखा मजकूर, संगणकीय कोड आणि चित्रे तयार करू शकणाऱ्या मोठ्या भाषिक मॉडेल्सच्या आगमनासोबतच एजंटिक एआयचा झपाट्याने झालेला विकास यामुळे तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात आमूलाग्र बदल झाला आहे. जनरेटिव्ह एआय आणि एआयवर आधारित साधनांचा वापर आरोग्यसेवा, सर्जनशील अर्थव्यवस्था, उत्पादन, उद्योगांचे दैनंदिन कामकाज, वित्तीय तंत्रज्ञान आणि कृषी अशा विविध क्षेत्रांत वेगाने वाढत आहे. निर्णयक्षमता, विश्लेषण, कार्यक्षमता आणि नवोन्मेष या क्षेत्रांत त्याचे ठळक फायदे दिसून येत आहेत. गुगलच्या मासिक ‘इन्फरन्स’ वापराचे प्रमाण वर्षभरात सुमारे ५० पटींनी वाढले आहे. यावरून एआयचा वापर केवळ प्रयोगापुरता मर्यादित न राहता प्रत्यक्ष कामकाजाचा अविभाज्य भाग बनत असल्याचे स्पष्ट होते. अत्याधुनिक एआय मॉडेल्सची क्षमता त्यांचे नियंत्रण आणि नियमन करणाऱ्या संस्थांच्या क्षमतेपेक्षा अधिक वेगाने पुढे जात आहे. पूर्वीच्या सर्वसाधारण वापरातील तंत्रज्ञानापेक्षा एआयचे वेगळेपण म्हणजे त्याच्या क्षमतेचा प्रसार होण्यापेक्षा त्याचा वापर अधिक वेगाने सर्वदूर पोहोचत आहे. यंत्रे भाड्याने घेता येतात, एआय मॉडेल्स उपलब्ध करून देता येतात; मात्र सेमीकंडक्टर निर्मितीचा कारखाना आणि डेटा सेंटर सहज उपलब्ध करून देता येत नाही.तीन संरचनात्मक असमानतापहिली असमानता : संगणकीय क्षमता व भांडवलातील दरीअमेरिकेतील सर्वांत मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांचा भांडवली खर्च २०२५मध्ये ४०० अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक झाला, तर चीनमध्ये तो सुमारे ६३ अब्ज डॉलर होता. २०२६मध्ये अमेरिकेतील हा खर्च ८०० अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक होण्याचा अंदाज आहे. २०२५मध्ये अमेरिकेतील खासगी एआय गुंतवणूक २८५.९ अब्ज डॉलर होती. ही चीनमधील १२.४ अब्ज डॉलर गुंतवणुकीच्या २३ पटींपेक्षा अधिक आहे. ग्लोबल साऊथमधील बहुतांश अर्थव्यवस्थांच्या एकत्रित गुंतवणुकीपेक्षाही शंभर पटींहून अधिक आहे. एआय क्षेत्रातील जोखीम भांडवली गुंतवणूकही काही मोजक्या देशांमध्ये केंद्रित आहे. २०२५मध्ये जागतिक एआय क्षेत्रातील अशा गुंतवणुकीच्या सुमारे ७५ टक्के व्यवहारमूल्य अमेरिकेतील कंपन्यांनी मिळवले, तर युरोपीय संघाचा वाटा सहा टक्के होता. अमेरिकेत ५,४०० हून अधिक डेटा सेंटर आहेत. ही संख्या अन्य कोणत्याही देशाच्या तुलनेत दहापटीपेक्षा अधिक आहे. याउलट आफ्रिकेतील बहुतांश देश, लॅटिन अमेरिकेचा मोठा भाग तसेच दक्षिण आणि आग्नेय आशियातील अनेक देश या संसाधनांच्या अत्यल्प वाट्यासाठी स्पर्धा करीत आहेत. एआयच्या संपूर्ण तंत्रज्ञान-साखळीतील चिप्स, डेटा सेंटर, क्लाउड, मॉडेल्स आणि वितरण व्यवस्था प्रत्येक स्तरावर काही मोजक्याच कंपन्यांचे नियंत्रण आहे. अमेरिकेतील केवळ चार कंपन्या मेटा, मायक्रोसॉफ्ट, ॲमेझॉन आणि गुगल-अल्फाबेट २०३० अखेरपर्यंत एकत्रितपणे ५.३० ट्रिलियन डॉलर खर्च करतील, असा अंदाज आहे. ही रक्कम सध्याच्या जपानच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनापेक्षाही अधिक आहे. या स्थितीमुळे जगभरातील अब्जावधी वापरकर्त्यांसाठी प्रवेशाच्या अटी, किंमत ठरविण्याची पद्धत आणि वापराच्या अटी निश्चित करण्याची क्षमता या कंपन्यांकडे येते. दुसरी असमानता : संशोधनाची संख्या अधिक असणे म्हणजे त्या संशोधनाचे प्रत्यक्ष वापरता येण्याजोग्या तंत्रज्ञानात रूपांतर होईलच असे नाही. जागतिक बौद्धिक संपदा संघटनेच्या आकडेवारीनुसार, ब्रिक्स देशांमध्ये २०२३-२४ या कालावधीत चीनमध्ये एआयशी संबंधित ५२,१७५ पेटंट अर्ज प्रकाशित झाले. त्या तुलनेत भारतात २९६, तर रशियात केवळ ३४ पेटंट अर्ज प्रकाशित झाले. चीनच्या तुलनेत भारताचे प्रमाण सुमारे १७६ : १, तर ब्राझीलच्या तुलनेत सुमारे २,००७ : १ आहे. भारतामध्ये स्कोपस निर्देशित एआय संशोधनाची ४३ हजारांहून अधिक कागदपत्रे प्रकाशित झाली आहेत. ब्रिक्स देशांमध्ये चीनच्या सुमारे ६१ हजार कागदपत्रांनंतर भारताचा क्रमांक लागतो. मात्र, या संशोधनातील अत्यल्प भागाचे पेटंट किंवा व्यावसायिक उत्पादनात रूपांतर होते. त्यामुळे अडथळा ज्ञाननिर्मितीचा नसून संशोधनाचे उत्पादनात रूपांतर करणारी संस्थात्मक आणि आर्थिक यंत्रणा उभारण्याचा आहे.तिसरी असमानता : प्रबळ एआय मॉडेल्सना प्रशिक्षित करण्यासाठी वापरला जाणारा डेटा ज्या लोकसंख्येसाठी ही मॉडेल्स वापरली जाणार आहेत, तिचे पुरेसे प्रतिनिधित्व करणारा किंवा वैविध्यपूर्ण नसतो. त्यामुळे जगातील बहुतांश लोकांच्या भाषिक आणि सामाजिक-सांस्कृतिक वास्तवात या मॉडेल्सचा वापर केल्यास अल्गोरिदममधील पूर्वग्रह, असमान कामगिरी आणि व्यवस्थात्मक भेदभाव निर्माण होऊ शकतो. यातून दुहेरी अन्यायाची परिस्थिती निर्माण होते. ज्या लोकसंख्येच्या डेटाचा आणि डिजिटल संसाधनांचा वापर केला जातो, त्याच लोकसंख्येला त्यातून मिळणाऱ्या फायद्यांपासून दूर ठेवले जाते आणि त्याच वेळी एआयमुळे निर्माण होणाऱ्या धोक्यांचा सामना करावा लागतो..नियमनातील विसंगतीएआयच्या निर्मितीत आणखी एक भौगोलिक विसंगती आहे. एआयची निर्मिती जिथे होते आणि त्याचे नियमन जिथे केले जाते त्यात मोठी तफावत आहे. एआयमधील नवोन्मेष प्रामुख्याने अमेरिका आणि चीनमध्ये केंद्रित आहे. मात्र, एआयच्या नियमनासाठी सर्वांत प्रभावी बंधनकारक नियम युरोपमध्ये आहेत. परिणामी एआय मॉडेल्सच्या प्रशिक्षणासाठी वापरला जाणारा डेटा, त्यामध्ये अंतर्भूत मूल्यव्यवस्था आणि त्यातून लाभ मिळणारे घटक याबाबतचे महत्त्वाचे निर्णय जगातील बहुसंख्य देशांच्या प्रभाव क्षेत्राबाहेरील सरकारे आणि कंपन्या घेत आहेत. उर्वरित देशांना या नियमांचे पालन करण्याशिवाय पर्याय राहत नाही. बहुपक्षीय व्यवस्थेलाही ही दरी भरून काढता आलेली नाही. क्वाड, ऑकस, भारत-अमेरिका आयसीईटी, ट्रस्ट आणि भारत-युरोपीय संघ व्यापार व तंत्रज्ञान परिषद यांसारख्या राजनैतिक व्यवस्थांनी काही प्रमाणात ही भूमिका बजावली आहे. या व्यवस्था आंतरराष्ट्रीय करारांच्या प्रक्रियेपेक्षा अधिक वेगाने पुढे जात असल्या, तरी त्यांच्याशी बांधील असलेल्या देशांची संख्या तुलनेने कमी आहे. एआयविषयीचे मूलभूत भूराजकीय वास्तव हेच आहे. एआय हे सर्वसाधारण वापराचे तंत्रज्ञान असले तरी त्याच्या पुरवठा साखळीतील काही टप्पे अडथळ्याचे केंद्रबिंदू ठरले आहेत. त्यावर नियंत्रण नसलेल्या घटकांकडूनच नियमनासाठी स्पर्धा सुरू आहे.आघाडी मिळवण्याची स्पर्धाअमेरिका आणि चीन यांच्यातील एआयसाठीची स्पर्धा म्हणजे एकाच मार्गावर सुरू असलेली शर्यत, असे वर्णन करणे योग्य ठरू शकते. मात्र या स्पर्धेकडे पाहण्याचा अधिक योग्य दृष्टिकोन म्हणजे दोन्ही देशांनी विकसित केलेल्या, परस्परांशी विसंगत ठरणाऱ्या तंत्रज्ञान व्यवस्था. एकमेकांवरील अवलंबित्व कमी करणे, हे या व्यवस्थांचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे इतर देशांनाही यापैकी एका तंत्रज्ञान व्यवस्थेची निवड करण्याची वेळ येत आहे. अमेरिकेची रणनीती अत्याधुनिक क्षमता आणि व्यापक विस्तार यांना प्राधान्य देणारी आहे. अत्याधुनिक एआय प्रारूपांचा वेगाने विकास करणे, मोठ्या प्रमाणावर डेटा केंद्रे उभारणे आणि संगणकीय चिप्स, एआय प्रारूपे, क्लाउड सेवा व सॉफ्टवेअर यांचा एकात्मिक संच निर्यात करणे, यावर अमेरिकेचा भर आहे. जानेवारी २०२५ मध्ये अमेरिकी सरकारने जाहीर केलेला ‘स्टारगेट’ हा संयुक्त उपक्रम या रणनीतीचे उत्तम उदाहरण आहे. ओपनएआय, ओरॅकल, सॉफ्टबँक आणि एमजीएक्स यांचा सहभाग असलेल्या या उपक्रमासाठी ५०० अब्ज अमेरिकी डॉलरची गुंतवणूक प्रस्तावित आहे. वेग, व्यापक विस्तार आणि तंत्रज्ञान परिसंस्थेचा जागतिक स्तरावर विस्तार, ही या उपक्रमामागील प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.चीनची रणनीती कार्यक्षमता, पर्यायी स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा विकास आणि त्याचा व्यापक प्रसार यांना प्राधान्य देणारी आहे. संशोधन, संशोधनपत्रे व पेटंट, देशांतर्गत चिपनिर्मिती, कमी खर्चातील एआय प्रारूपे आणि उद्योगांसह सार्वजनिक सेवांमध्ये या तंत्रज्ञानाचा वेगाने अवलंब यावर चीनचा भर आहे. ‘स्टारगेट’ची घोषणा झालेल्या त्याच महिन्यात प्रसिद्ध झालेले ‘डीपसीक आर१’ हे एआय प्रारूप या दृष्टिकोनाचे निदर्शक ठरले. केवळ प्रचंड संगणकीय क्षमतेवर अवलंबून न राहता, अल्गोरिदममधील कार्यक्षमतेच्या जोरावरही काही प्रमाणात समान उद्दिष्टे साध्य करता येतात, हे त्यातून स्पष्ट झाले. दोन्ही देशांच्या रणनीतींमधून यश मिळवण्याचे वेगवेगळे सिद्धांत समोर येतात. अमेरिकेच्या मते, एआयची क्षमता जितकी वाढेल तितके तिचे फायदे अधिक वेगाने विस्तारतील. तर चीनच्या मते, या तंत्रज्ञानाचा जितका व्यापक अवलंब होईल तितके त्याचे फायदे वाढतील.संगणकीय क्षमतेतील तफावतनिर्णायक मानल्या जाणाऱ्या संगणकीय क्षमतेच्या बाबतीत अमेरिका चीनच्या तुलनेत आघाडीवर आहे. ‘एच१००’ या जीपीयूच्या (ग्राफिक्स प्रोसेसिंग युनिट) समतुल्य क्षमतेच्या आधारे मोजल्यास एआयसाठी अमेरिकेचा संगणकीय क्षमतेचा एकूण साठा चीनच्या तुलनेत सुमारे आठपट आहे. २०२५च्या अखेरीस अमेरिकेतील डेटा केंद्रांची एकूण क्षमता ५० गिगावॉटपेक्षा अधिक होती. त्या तुलनेत चीनची क्षमता ३१ गिगावॉट, तर युरोपीय महासंघाची क्षमता १२ गिगावॉट होती. मात्र, या क्षेत्रातील गुंतवणुकीतील तफावत संगणकीय क्षमतेतील अमेरिकी आघाडी त्याच प्रमाणात वाढवू शकलेली नाही. विश्लेषकांच्या मते, एआय पायाभूत सुविधांवर अमेरिका चीनपेक्षा मोठ्या प्रमाणात अधिक खर्च करीत असली तरी प्रत्यक्ष वापरता येणाऱ्या संगणकीय क्षमतेतील अंतर अपेक्षेइतके वाढलेले नाही. चीनमधील तुलनेने कमी खर्चाची रचना, ऊर्जेची उपलब्धता आणि मर्यादांमध्येही संसाधनांचा अधिकाधिक कार्यक्षम वापर करण्याची तयारी यामुळे भांडवली गुंतवणुकीतील तफावतीचा परिणाम काही प्रमाणात कमी झाला आहे. त्यामुळे केवळ अधिक पैसा आणि मोठी संगणकीय क्षमता म्हणजेच एआय क्षेत्रातील निर्णायक वर्चस्व, असे समीकरण राहिलेले नाही. चीनने स्वदेशी चिप्सच्या सहाय्याने एआय प्रारूपाच्या प्रशिक्षणापासून त्याच्या वापरापर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या दिशेने केलेली प्रगती होय. याला ‘ट्रेनिंग क्लोजर’ असे संबोधता येईल. म्हणजेच देशांतर्गत विकसित केलेल्या चिप्सवर एआय प्रारूपाच्या विकासाचे संपूर्ण चक्र पूर्ण करण्याची क्षमता होय. चीनमधील एआय कंपनी झिपूने जानेवारी २०२६ मध्ये देशांतर्गत चिप्सवर पूर्णपणे प्रशिक्षित केलेले चीनमधील पहिले एआय प्रारूप विकसित केल्याचा दावा केला. २०२६च्या मध्यापर्यंत आणखी एका कंपनीने म्हणजे मीटुआनने एक लाख कोटी पॅरामीटर्स असलेल्या ‘लाँगकॅट-२.०’ या एआय प्रारूपाचे प्रशिक्षण आणि कार्यान्वयन पूर्णपणे स्वदेशी संगणकीय प्रणालींवर केले. दरम्यान, देशांतर्गत संगणकीय प्रक्रिया वेगवान करणाऱ्या चिप्स विकसित करणाऱ्या कॅम्ब्रिकॉन कंपनीने २०२६च्या पहिल्या तिमाहीत वार्षिक तुलनेत महसुलात १६० टक्के वाढ नोंदवली. दुसरीकडे, एनव्हिडियाच्या ‘एच२०’ आणि पुन्हा उपलब्ध करून दिलेल्या ‘एच२००’ या चिप्सना चीनच्या बाजारपेठेतील पूर्वीचा हिस्सा पुन्हा मिळवण्यात अपयश आले. त्याच वेळी हुआवेईची ‘ॲसेंड’ ही चिपमालिका आणि तिची ‘लिंगक्यू’ ही चिप्समधील परस्पर संवादासाठीची जोडणी रचना यामुळे संपूर्णपणे स्वदेशी तंत्रज्ञानावर आधारित पर्यायी व्यवस्था अधिक मजबूत होत आहे. या घडामोडींना तंत्रज्ञानाच्या सार्वभौमत्वाच्या दृष्टीने विशेष महत्त्व आहे. एखादा देश स्वदेशी चिप्सवर एआय प्रारूपांकडून निष्कर्ष काढण्याची प्रक्रिया पार पाडू शकत असेल, तर त्याचे दैनंदिन कामकाज परदेशी तंत्रज्ञानावरील अवलंबित्वापासून अधिक सुरक्षित होते. मात्र, याच चिप्सवर एआय प्रारूपाच्या प्रशिक्षणाची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करता येत असेल, तर त्या देशाच्या भविष्यातील तंत्रज्ञान क्षमतेवर परकीय देशाला निर्बंध लादण्याची संधी उरत नाही. पहिल्या बाबतीत खर्चाचा फायदा मिळतो, तर दुसऱ्या बाबतीत तंत्रज्ञानाचे सार्वभौमत्व साध्य होते. यापुढील टप्प्यावर निर्यात निर्बंधांमुळे एखादा देश अत्याधुनिक एआय प्रणाली विकसित करू शकतो की नाही हे ठरत नाही; तर त्यासाठी त्याला किती अधिक खर्च करावा लागेल, हे ठरते.निर्यात निर्बंधांचा राजकीय हत्यार म्हणून वापरवॉशिंग्टनने निर्यात निर्बंधांचा प्रभावी साधन म्हणून वापर केला आहे. बायडेन प्रशासनाने जानेवारी २०२५मध्ये जाहीर केलेल्या ‘एआय डिफ्युजन रूल’नुसार जगातील देशांची तीन गटांत विभागणी करण्यात आली होती. पहिल्या गटातील मित्रदेशांना कोणत्याही संख्यात्मक मर्यादेशिवाय प्रवेश देण्यात आला होता. दुसऱ्या गटात जगातील बहुतांश देशांवर एआय तंत्रज्ञानाच्या प्रवेशासाठी संख्यात्मक मर्यादा घालण्यात आल्या होत्या तसेच चिंतेचा विषय मानल्या गेलेल्या देशांना या प्रवेशापासून पूर्णपणे वगळण्यात आले होते. चीनला प्रगत संगणकीय चिप्स मिळवण्यापासून रोखण्यासाठी अमेरिकेने चार वर्षे केलेल्या प्रयत्नांचा हा परिपाक होता. मात्र, मे २०२५ मध्ये हा नियम रद्द करण्यात आला. त्यानंतर अमेरिकी वाणिज्य विभागाने अधिक सोपी आणि सुटसुटीत पर्यायी नियमावली आणण्याचे आश्वासन दिले. मात्र या नियमांच्या जागी नवी नियमावली आणण्याचा प्रयत्न अद्यापि पूर्णत्वास गेलेला नाही. फेब्रुवारी २०२६मध्ये पुनरावलोकनासाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या ‘एआय ॲक्शन प्लॅन इम्प्लिमेंटेशन’ या मसुदा नियमात मोठ्या प्रमाणावरील चिप निर्यातीसाठी काही अटींचा विचार करण्यात आल्याचे वृत्त होते. त्यामध्ये अमेरिकी डेटा केंद्रांमध्ये परदेशी गुंतवणूक करणे किंवा सरकारांदरम्यान सुरक्षा हमी देणे यांसारख्या अटींचा समावेश होता; मात्र मार्च २०२६ मध्ये हा मसुदा मागे घेण्यात आला. एआय क्षेत्रातील वर्चस्व कायम राखणे आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचे संरक्षण करणे या दोन्ही उद्दिष्टांमध्ये समतोल साधण्याबाबत ट्रम्प प्रशासनात मतभेद असल्याचे यातून दिसून आले.निर्यात निर्बंधांची अंमलबजावणीही एकसमान राहिलेली नाही. मे २०२६ मध्ये अमेरिकी वाणिज्य विभागाने नव्याने मार्गदर्शक सूचना जारी करून चीनबाहेर कार्यरत असलेल्या चिनी उपकंपन्यांना उच्च क्षमतेच्या एआय चिप्सची विक्री करण्यासाठीही परवाना आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. यापूर्वीच्या नियमांच्या अंमलबजावणीत काही त्रुटी राहिल्या होत्या याची या स्पष्टीकरणातून अप्रत्यक्ष कबुली मिळाल्याचे मानले जाते. यातून तीन महत्त्वाचे धडे मिळतात. पहिला म्हणजे अमेरिकी निर्यात निर्बंधांचा चीनला खरोखरच मोठा आर्थिक व तांत्रिक फटका बसला आहे. त्यामुळे स्वदेशी पर्याय विकसित करण्याच्या चीनच्या प्रयत्नांना अधिक वेग मिळाला आहे. २०१४ ते २०३० या कालावधीत सेमीकंडक्टर क्षेत्रात स्वयंपूर्णता मिळवण्यासाठी चीनने १५० अब्ज अमेरिकी डॉलरची गुंतवणूक करण्याची बांधिलकी व्यक्त केली आहे. तरीही अत्याधुनिक चिपनिर्मिती तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत चीन आघाडीच्या देशांपेक्षा तीन ते चार पिढ्या मागे आहे. मात्र, स्वदेशी संगणकीय प्रक्रिया वेगवान करणाऱ्या चिप्सच्या विकासाचा वेग पाहता, चिपनिर्मिती तंत्रज्ञानातील तफावतीच्या तुलनेत प्रत्यक्ष वापरता येणाऱ्या एआय संगणकीय क्षमतेतील अंतर अधिक वेगाने कमी होत असल्याचे दिसते. दुसरे म्हणजे या निर्बंधांमुळे इतर देशांमध्येही अनिश्चितता निर्माण होते. निर्यात नियम जाहीर करणे, मागे घेणे, त्यांचा नव्याने मसुदा तयार करणे आणि पुन्हा तो रद्द करणे, या प्रक्रियेतून निर्माण होणारी नियामक अस्थिरता हीदेखील परावलंबित्वाची जोखीम ठरते. अत्याधुनिक एआय प्रारूपे किंवा चिप्सचा पुरवठा धोरणात्मक बदलांमुळे अचानक खंडित होऊ शकतो किंवा भूराजकीय संघर्षात दबावाचे साधन म्हणून वापरला जाऊ शकतो. अशा परिस्थितीत तंत्रज्ञानावरील परावलंबित्व हा केवळ व्यावसायिक व्यवहारांचा विषय राहत नाही, तर तो राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित प्रश्न बनतो..Premium|Marathi Sahitya Sammelan : साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाचा प्रवास; निवडणुकीतील पराभव आणि मनातील न बोललेले दुःख.युद्धभूमीवर एआयचे आव्हानअमेरिका आणि चीन यांच्यातील एआयमधील स्पर्धा केवळ आर्थिक क्षेत्रापुरती मर्यादित नाही, या स्पर्धेकडे केवळ आर्थिक दृष्टिकोनातून पाहणे, ही धोरणकर्त्यांकडून होऊ शकणारी सर्वांत गंभीर चूक ठरेल. या एआयच्या संघर्षाच्या स्वरूपात तीन प्रमुख आघाड्यांवर बदल घडवत आहे.पहिला बदल म्हणजे युद्धात लक्ष्य शोधण्यापासून त्यावर हल्ला करण्यापर्यंतच्या प्रक्रियेचा कालावधी कमी होणे, अमेरिका-इराण युद्ध आणि व्हेनेझुएलामध्ये अमेरिकी विशेष दलांनी केलेल्या छाप्याच्या उदाहरणांतून हे दिसून आले.विविध माध्यमांतून मिळणाऱ्या माहितीचे एकत्रित विश्लेषण, स्वयंचलित लक्ष्य ओळख आणि संगणकीय वेगाने निर्णय घेण्यासाठी मिळणारे सहाय्य यामुळे लक्ष्य शोधण्यापासून त्याच्यावर कारवाई करण्यापर्यंतचा कालावधी काही मिनिटांवरून काही सेकंदांपर्यंत कमी झाला आहे.अण्वस्त्रधारी देशांसाठी हा केवळ सैद्धांतिक प्रश्न नाही. एआयच्या सहाय्याने सातत्याने ठेवली जाणारी पाळत, अणू हल्ल्याला प्रत्युत्तर देण्याची क्षमता ही सैन्यदलांच्या आणि शस्त्र व्यवस्थांच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण करू शकते. त्याचबरोबर एआयमुळे निर्णय घेण्याचा कालावधी कमी झाल्याने परिस्थितीचे सखोल मूल्यमापन करण्याची संधीही मर्यादित होते. यामुळे प्रथम अण्वस्त्रांचा वापर न करण्याचे धोरण आणि शत्रूच्या हल्ल्यानंतर खात्रीशीर प्रत्युत्तर देण्याची क्षमता या दोन्हींचा आधार असलेल्या विचारपूर्वक निर्णयप्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे एआयविषयक धोरण आणि अण्वस्त्र रणनीती यांचा स्वतंत्रपणे विचार करणे आता पुरेसे ठरणार नाही. एआय आणि सामरिक सज्जता यांचा एकत्रित आढावा घेणारी स्वतंत्र प्रक्रिया राबविण्याची गरज आहे. संघर्षाची तीव्रता वाढण्याच्या प्रत्येक निर्णायक टप्प्यावर मानवी हस्तक्षेप आणि नियंत्रण अनिवार्य करणाऱ्या सुरक्षा उपायांची अंमलबजावणी करणेही आवश्यक आहे. अशी व्यवस्था उभारण्याची गरज आता अधिक अधोरेखित झाली आहे.दुसरा बदल म्हणजे युद्धभूमीमध्ये एआय तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर होय. स्वस्त ड्रोन, लक्ष्याचा मागोवा घेऊन योग्य वेळी हल्ला करणारी शस्त्रास्त्रे आणि व्यावसायिक स्तरावर उपलब्ध स्वायत्त तंत्रज्ञान प्रणाली यामुळे युरोप आणि मध्यपूर्वेतील अलीकडील संघर्षांत एक महत्त्वाचा बदल दिसून आला. पूर्वी केवळ प्रगत लष्करी सामर्थ्य असलेल्या देशांपुरते मर्यादित असलेले तंत्रज्ञान आता मध्यम सामर्थ्याचे देश, त्यांच्या वतीने लढणारे सशस्त्र गट आणि बिगर सरकारी घटकही वापरत आहेत. म्हणजेच अत्याधुनिक लष्करी क्षमतांचा प्रसार आता वेगाने खालच्या स्तरांपर्यंत होत आहे.तिसरा बदल मात्र याच्या उलट दिशेने घडत आहे. एआयच्या मूलभूत क्षमता विकसित करण्यासाठी आवश्यक असलेले तंत्रज्ञान, संगणकीय पायाभूत सुविधा आणि संसाधने मोजक्या देशांच्या व कंपन्यांच्या हातांत अधिकाधिक केंद्रित होत आहेत. हे दोन्ही बदल एकाच वेळी घडत असले, तरी त्यांचे परिणाम दिसण्याचा कालावधी वेगवेगळा आहे. पुढील पाच वर्षांत युद्धभूमीवरील निकाल ठरवण्यात तंत्रज्ञानाचा वाढता प्रसार महत्त्वाची भूमिका बजावेल; तर पुढील वीस वर्षांत एआयच्या मूलभूत क्षमतांचे केंद्रीकरण जागतिक नियम आणि तंत्रज्ञानावरील नियंत्रणाची दिशा ठरवेल. त्यामुळे युद्धभूमीवरील तंत्रज्ञानापुरता एआयचा विचार करून संरक्षण धोरण आखणाऱ्या देशांना एआयच्या मूलभूत क्षमतांवरील मोजक्या घटकांचे वाढते नियंत्रण आणि त्याचे दूरगामी परिणाम लक्षात येण्यात अपयश येऊ शकते.अमेरिका-चीनपलीकडील परिणामअमेरिका आणि चीन यांच्यातील स्पर्धा केवळ एआय प्रारूपे किंवा संगणकीय चिप्सपुरती मर्यादित नाही. ही स्पर्धा सेमीकंडकरच्या संपूर्ण पुरवठा साखळीत आणि इंटरनेटच्या भौतिक पायाभूत सुविधांमध्येही पसरली आहे. त्यामध्ये समुद्राखालील केबल्स, दूरसंचार उपकरणे, क्लाऊड संगणकीय सुविधा आणि देशांच्या सीमांपलीकडे होणारा माहितीचा प्रवाह यांचा समावेश होतो. अमेरिकेने नवोन्मेष आणि स्पर्धेसंबंधीच्या कायद्यांद्वारे सुमारे २५० अब्ज अमेरिकी डॉलरची तरतूद केली आहे. याशिवाय सेमीकंडक्टर उद्योगासाठी सुमारे ५० अब्ज डॉलरची अनुदाने आणि चीनमधून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर मोठे आयात शुल्क लागू केले आहे. दुसरीकडे चीन ‘डिजिटल सिल्क रोड’च्या माध्यमातून पायाभूत सुविधांचे पर्यायी प्रारूप इतर देशांसमोर ठेवत आहे. या प्रारूपात इंटरनेट जोडणी, स्मार्ट सिटी व्यवस्था आणि डिजिटल मंचांशी संबंधित सेवा यांचा समावेश असून, त्यासोबत राज्यकेंद्रित प्रशासनाच्या संकल्पनांचाही प्रसार होतो. या दोन्ही तंत्रज्ञान व्यवस्थांच्या पायाशी खनिजांचा महत्त्वाचा स्तर आहे. या क्षेत्रात आपले वर्चस्व वापरण्याचे प्रयत्न सर्वाधिक स्पष्टपणे दिसतात. गॅलियम, जर्मेनियम आणि दुर्मिळ मृदा मूलद्रव्यांच्या (रेअर अर्थ) पुरवठ्यावर घातलेले निर्बंध हे दबाव आणण्याचे जाणीवपूर्वक वापरलेले साधन आहे. यातून तंत्रज्ञानाच्या प्रत्येक स्तरावर पुरवठा रोखता येणारे महत्त्वाचे टप्पे अस्तित्वात असल्याचे दिसते. हे टप्पे केवळ चिपनिर्मितीतील सूक्ष्म रचना तयार करणाऱ्या यंत्रांपुरते मर्यादित नाहीत. इतर सर्व देशांसाठी याचा व्यावहारिक अर्थ असा, की तंत्रज्ञान खरेदीचे निर्णय आता परराष्ट्र धोरणाशी जोडले गेले आहेत. क्लाऊड सेवा पुरवठादार किंवा एआय प्रारूपाचा पुरवठादार निवडताना संबंधित देशाची तंत्रज्ञानविषयक भूमिका आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदारीची दिशाही ठरू शकते. या निर्णयांचे परिणाम संबंधित कराराची मुदत संपल्यानंतरही कायम राहू शकतात. विशेषतः इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील देशांसमोर डिजिटल पायाभूत सुविधांचा विकास खुल्या, नियमाधारित व्यवस्थेनुसार करायचा की राज्याच्या नियंत्रणाखालील प्रारूपाकडे झुकायचे, असा प्रश्न आहे. भारताच्या एआयविषयक रणनीतीची आखणीही याच व्यापक आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीचा विचार करून करावी लागेल.भारताचा ‘तिसरा मार्ग’धोरणात्मक स्वायत्ततेसह डिजिटल सार्वभौमत्व - भारताच्या एआय क्षेत्रातील क्षमता विकसित करण्याच्या प्रयत्नांकडे परराष्ट्र धोरणाच्या प्रदीर्घ परंपरेचे समकालीन स्वरूप म्हणून पाहणे योग्य ठरेल. स्वातंत्र्यापासूनच अलिप्ततावाद आणि त्यानंतरच्या काळात धोरणात्मक स्वायत्तता या तत्त्वांनी भारताच्या परराष्ट्र धोरणाला दिशा दिली आहे. प्रतिस्पर्धी महासत्तांच्या गटांवर अति प्रमाणात अवलंबून राहणे टाळणे आणि स्वतंत्र निर्णय घेण्याची क्षमता कायम राखणे, हा या धोरणामागील प्रमुख उद्देश राहिला आहे. डिजिटल युगात हेच तत्त्व तंत्रज्ञान, माहिती, डिजिटल मंच आणि पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रांतही लागू होते. महत्त्वाच्या डिजिटल यंत्रणांवरील राष्ट्रीय नियंत्रण कायम राखण्याचा भारताचा प्रयत्न याच विचारातून पुढे आला आहे. त्यातूनच ‘डिजिटल सार्वभौमत्व’ ही संकल्पना उदयास आली. मात्र येथे सार्वभौमत्वाचा अर्थ स्वयंपूर्णता असा होत नाही, हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. आजच्या जगात एआय तंत्रज्ञानाच्या संपूर्ण व्यवस्थेतील प्रत्येक स्तरावर कोणत्याही एका देशाचे नियंत्रण नाही किंवा ते पूर्णपणे प्रस्थापित करणे शक्यही नाही. अमेरिका आणि चीनलाही याला अपवाद मानता येणार नाही. यासंदर्भात सार्वभौमत्व म्हणजे एखाद्या देशासाठी अत्यावश्यक असलेल्या डिजिटल यंत्रणांवर परकीय देशाला एकाच ठिकाणाहून निर्णायक दबाव आणता येईल, अशी परिस्थिती निर्माण होऊ न देणे, या व्याख्येनुसार समान विचारसरणी आणि समान हितसंबंध असलेल्या देशांशी व्यापक सहकार्य करण्यास वाव राहतो; मात्र अशा भागीदारीचे रूपांतर दबाव आणता येईल अशा परावलंबित्वात होऊ नये, ही त्यामागील महत्त्वाची अट आहे.तंत्रज्ञान नाकारले जाण्याचा अनुभव भारताला पूर्वीपासून आहे. १९७४ मधील अणू चाचणीनंतर अणुइंधन पुरवठादार गट (एनएसजी) आणि त्यानंतरच्या विविध निर्यात नियंत्रण व्यवस्थांद्वारे भारताला महत्त्वाच्या तंत्रज्ञानाचा पुरवठा पद्धतशीरपणे मर्यादित करण्यात आला. प्रत्येक वेळी तंत्रज्ञान नाकारले गेल्यानंतर भारताने अखेरीस स्वदेशी क्षमता विकसित करण्याच्या दिशेने पावले उचलली. अवकाश प्रक्षेपण तंत्रज्ञान, अणुऊर्जा आणि अमेरिकेने क्रे सुपरकॉम्प्युटर पुरवण्यास नकार दिल्यानंतर विकसित करण्यात आलेली सुपरकॉम्प्युटिंग क्षमता ही त्याची प्रमुख उदाहरणे आहेत. या अनुभवांतून भारताने असा धडा घेतला, की तंत्रज्ञानाचा पुरवठा नाकारला जाणे पूर्णपणे टाळता येईलच असे नाही; मात्र अशा परिस्थितीचा अंदाज घेऊन त्यासाठी आधीपासून तयारी करता येते, हा मुद्दा कोविड-१९ महामारीच्या काळात जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळित झाल्याने पुन्हा अधोरेखित झाला. त्यानंतर ‘आत्मनिर्भर भारत’या चौकटीअंतर्गत स्वदेशी क्षमता विकसित करण्याच्या प्रयत्नांना अधिक गती मिळाली. त्याचबरोबर जपान, दक्षिण कोरिया, इस्राईल, ऑस्ट्रेलिया आणि तैवान यांसारख्या विश्वासार्ह व समान हितसंबंध असलेल्या भागीदार देशांशी सहकार्य अधिक दृढ करण्याची समांतर रणनीतीही भारताने पुढे नेली..डेटा मुबलक; संगणकीय क्षमता अपुरीएआय क्षेत्रात भारताची स्थिती विरोधाभासपूर्ण आहे. जगातील एकूण डेटापैकी जवळपास २० टक्के डेटा भारतात निर्माण होतो; मात्र जागतिक एआय संगणकीय क्षमतेत भारताचा वाटा पाच टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या एआय सज्जता निर्देशांकात डिजिटल पायाभूत सुविधा, मनुष्यबळ, तंत्रज्ञानातील नवकल्पना आणि कायदेशीर चौकट या घटकांचा विचार केला जातो. या निर्देशांकात भारताला सुमारे ०.४९ गुण मिळाले असून, त्याचा समावेश ‘अंशतः सज्ज’ या गटात होतो. याचा अर्थ भारताकडून लक्षणीय प्रयत्न होत असले तरी गुंतवणूक, पायाभूत सुविधा आणि संस्थात्मक क्षमतेच्या मर्यादा कायम आहेत. संसाधनांमधील ही तफावत आकडेवारीतूनही स्पष्ट होते. मार्च २०२४ मध्ये मंजूर झालेल्या ‘इंडिया एआय मिशन’साठी १०,३७२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. ही रक्कम २०२५मध्ये अमेरिकेतील खासगी क्षेत्राने एआयसाठी केलेल्या गुंतवणुकीच्या केवळ ०.४३ टक्क्यांइतकी आहे. भारताचा एकूण संशोधन व विकासावरील खर्च सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) ०.७ टक्के आहे. त्या तुलनेत अमेरिकेचा खर्च ३.५ टक्के, चीनचा २.४ टक्के, तर इस्राईलचा ५.५ टक्के आहे.भारताची औद्योगिक रचनाही या समस्येत भर घालते. टीसीएस, इन्फोसिस आणि विप्रो यांसारख्या भारतीय माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या एकूण महसुलापैकी ९० टक्क्यांहून अधिक महसूल आऊटसोर्सिंग, सल्लागार सेवा आणि मनुष्यबळ पुरविण्याच्या व्यवसायातून मिळतो. उत्पादन विकासावरील त्यांचा खर्च साधारणतः महसुलाच्या दोन टक्क्यांपेक्षाही कमी असतो. याउलट उत्पादन निर्मितीवर भर देणाऱ्या कंपन्या महसुलाच्या १५ ते २० टक्के रक्कम या क्षेत्रावर खर्च करतात. मार्च २०२५मध्ये केंद्रीय माहिती-तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी भारतीय कंपन्यांना स्वदेशी मोबाईल कार्यप्रणाली विकसित करण्याचे आवाहन केले होते. त्यासाठी संगणकीय क्षमता वापरण्याची सुविधा आणि आर्थिक मदत देण्याची तयारीही त्यांनी दर्शविली. मात्र, या आवाहनाला कंपन्यांचा अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळे भारताची तंत्रज्ञानविषयक क्षमता उभारण्याची मदार प्रस्थापित कंपन्यांपेक्षा नव्याने उदयास येणाऱ्या प्रगत तंत्रज्ञान क्षेत्रातील (डीप-टेक) कंपन्यांवर अधिक आहे. या क्षेत्रातील नवउद्यमांची संख्या २०१९ मधील सुमारे १,६०० वरून २०२४ मध्ये तीन हजारांहून अधिक झाली.त्याच काळात या कंपन्यांमधील गुंतवणूकही २०२३ मधील सुमारे ८,५४६.९० कोटी रुपयांवरून २०२४ मध्ये १५,१९४ कोटीपर्यंत वाढली.भारताची एआय क्षेत्रातील रणनीती चार प्रमुख आघाड्यांवर आधारित आहे.१. संगणकीय क्षमता : ‘इंडियाएआय मिशन’अंतर्गत सामायिक संगणकीय सुविधा उभारण्यात आली आहे. तिची क्षमता ५८ हजार जीपीयूपर्यंत (ग्राफिक्स प्रोसेसिंग युनिट्स) पोहोचली आहे. यामध्ये एआय संगणकीय सुविधा पोर्टलद्वारे उपलब्ध करून दिलेल्या ३८ हजारांहून अधिक जीपीयूचा आणि फेब्रुवारी २०२६ मध्ये नवी दिल्लीत झालेल्या शिखर परिषदेत जाहीर केलेल्या अतिरिक्त २० हजार जीपीयूचा समावेश आहे. नवउद्यम आणि शैक्षणिक संस्थांना सवलतीच्या दरात म्हणजेच प्रति जीपीयू-तास सुमारे ६५ रुपये दराने ही सुविधा उपलब्ध करून दिली जाते. २०२६ अखेरपर्यंत एक लाख जीपीयू उपलब्ध करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.२. स्वदेशी मूलभूत एआय प्रारूपे : सर्वम एआय, ज्ञानि एआय, सोकेट एआय, गण एआय आणि आयआयटी मुंबईच्या नेतृत्वाखालील ‘भारत मॉडेल’ (भारतजेन) समूहासह १२ संस्था व समूह स्वदेशी मूलभूत एआय प्रारूपे विकसित करीत आहेत. या प्रारूपांचा उपयोग मुक्त-स्रोत तंत्रज्ञान परिसंस्थेच्या विस्तारासाठी तसेच सरकारी कामकाजात करण्याचे नियोजन आहे. फेब्रुवारी २०२६ मधील शिखर परिषदेत तीन स्वदेशी एआय प्रारूपे सादर करण्यात आली. सर्वमने भारतीय संदर्भ आणि भाषांसाठी अनुकूलित प्रारूपही उपलब्ध केले आहे. या प्रयत्नांमागे केवळ तंत्रज्ञानविषयक स्वायत्ततेचा विचार नाही, तर सामाजिक समावेशकतेचाही उद्देश आहे. भारतातील सुमारे ९० टक्के नागरिकांना इंग्रजी भाषेवर प्रभुत्व नाही. त्यामुळे जागतिक स्तरावरील प्रचलित एआय प्रारूपांमध्ये पाश्चात्त्य भाषिक आणि सांस्कृतिक गृहीतकांचे प्रतिबिंब पडत असल्याने भारतीय भाषा आणि सामाजिक संदर्भांना अनुरूप प्रारूपे विकसित करणे महत्त्वाचे ठरते.३. सेमीकंडक्टर निर्मिती : ‘इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन’अंतर्गत सुमारे १.६४ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे १२ उत्पादन प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत. मायक्रॉन, सीजी सेमी आणि केन्स यांच्या चिप पॅकेजिंग प्रकल्पांमध्ये व्यावसायिक उत्पादन सुरू झाले आहे. मात्र, या प्रयत्नांमधील निर्णायक टप्पा म्हणजे धोलेरा येथील टाटा आणि पीएसएमसी यांचा संयुक्त प्रकल्प हा होय. या प्रकल्पातून डिसेंबर २०२६ पर्यंत पहिली सिलिकॉन चिप तयार करण्याचे उद्दिष्ट आहे. मात्र, सुरुवातीला सूचित करण्यात आलेल्या २८ नॅनोमीटरऐवजी येथे ९० नॅनोमीटर तंत्रज्ञानावर आधारित चिपनिर्मितीचे नियोजन आहे. त्यामुळे प्रकल्पांची घोषणा आणि प्रत्यक्ष तांत्रिक क्षमता उभारणे यामधील अंतर स्पष्ट होते.४. संशोधनासाठी आर्थिक पाठबळ : नोव्हेंबर २०२५मध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या एक लाख कोटी रुपयांच्या ‘संशोधन, विकास आणि नवोन्मेष योजने’चा (आरडीआय) उद्देश क्वांटम तंत्रज्ञान, सेमीकंडक्टरची रचना व निर्मिती, मूलभूत एआय प्रारूपे आणि भारतीय भाषांशी संबंधित तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देणे हा आहे. अनुसंधान राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून ही योजना राबवली जात आहे. या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे सरकारकडून मिळणारे आर्थिक साह्य खासगी गुंतवणुकीच्या सहभागाशी जोडण्यात आले आहे. प्रायोगिक प्रारूप विकसित झाल्यानंतर त्याचे व्यावसायिक उत्पादन सुरू होईपर्यंतच्या टप्प्यात अनेक कंपन्यांना निधीअभावी अडचणी येतात. या टप्प्याला ‘मृत्यूची दरी’ (व्हॅली ऑफ डेथ) असे म्हटले जाते. पारंपरिक उद्यम भांडवल गुंतवणुकीचे दोन ते तीन वर्षांचे चक्र या दीर्घकालीन प्रक्रियेसाठी अपुरे ठरू शकते. ही दरी भरून काढण्याचा प्रयत्न या योजनेतून केला जात आहे. यातील १० हजार कोटी रुपये प्रगत तंत्रज्ञान क्षेत्रातील (डीप-टेक) नवउद्यमांसाठी राखून ठेवण्यात आले आहेत.सुरक्षेच्या आघाडीवरील उणीवभारताची वरील चारही कार्यक्षेत्रे प्रामुख्याने नागरी वापरावर केंद्रित आहेत. यामध्ये एक महत्त्वाची उणीव आहे. स्वदेशी एआय क्षमता संरक्षण आणि अंतर्गत सुरक्षेपर्यंत विस्तारली नाही, तर सर्वाधिक महत्त्वाच्या क्षेत्रांतील वापरासाठी परदेशी तंत्रज्ञानावर अवलंबून राहावे लागत आहे. विशेषतः ज्या क्षेत्रांत परकीय तंत्रज्ञानावरील अवलंबित्वातून दबाव निर्माण होण्याची शक्यता सर्वाधिक आहे, तिथे हे अवलंबित्व स्वीकारार्ह ठरणार नाही. त्यामुळे स्वतंत्र कार्यक्रम सुरू करण्याऐवजी सध्याच्या एआय मोहिमेचा विस्तार करणे आवश्यक आहे. त्याअंतर्गत स्वदेशी एआय प्रारूपांच्या मदतीने विविध निरीक्षण यंत्रणांच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या माहितीचे एकत्रित विश्लेषण आणि गुप्तचर माहितीचे प्रक्रिया-विश्लेषण करणे, इतर देशातील क्लाऊड प्रणालींकडे माहिती पाठवावी लागू नये, अशी सायबर संरक्षण साधने विकसित करणे आणि निर्णयप्रक्रियेचे परीक्षण करता येईल, अशी एआयसंलग्न क्षेपणास्त्र संरक्षण व्यवस्था उभारणे, या बाबींवर भर द्यावा लागेल. यासाठी सर्वप्रथम मानवी नियंत्रणाबाबत स्पष्ट धोरण निश्चित करणे आवश्यक आहे. कोणते निर्णय यंत्रणेकडे सोपवता येतील आणि मानवी नियंत्रणाची मर्यादा ओलांडली गेल्यास त्याची जबाबदारी कोणाची असेल, हे ठरवावे लागेल. भारतात या विषयावर चर्चा सुरू झाली असली, तरी अद्यापि अंतिम धोरण निश्चित झालेले नाही. मात्र, भारताने आवश्यक तांत्रिक क्षमता विकसित करेपर्यंत प्रादेशिक सुरक्षेतील आव्हाने थांबून राहणार नाहीत.एआयआधारित सर्वात मोठी परिसंस्थाभारताची सर्वांत वेगळी ओळख ही अत्याधुनिक एआय तंत्रज्ञानाच्या निर्मितीत अमेरिका किंवा चीनशी थेट स्पर्धा करण्याऐवजी जगातील सर्वांत मोठी एआय वापराधारित परिसंस्था उभारण्याची क्षमता ही आहे. आधार आणि एकात्मिक पेमेंट प्रणालीच्या (यूपीआय) माध्यमातून भारताने ज्या प्रकारे अब्जावधी लोकांपर्यंत डिजिटल सेवा पोहोचवल्या, त्याच धर्तीवर एआयचा व्यापक वापर करता येऊ शकतो. ही भारताची महत्त्वाची तुलनात्मक जमेची बाजू आहे. भाषिक, सांस्कृतिक आणि पायाभूत सुविधांमधील प्रचंड विविधता असलेल्या समाजात एआय प्रणालींची उपयुक्तता तपासण्याची संधी जगातील अन्य कोणत्याही लोकशाही देशाकडे या प्रमाणात नाही. व्यापक वापराच्या या क्षमतेमुळे एआय मानके निश्चित करण्यात भारताला महत्त्वाची भूमिका बजावता येऊ शकते.फेब्रुवारी २०२६मध्ये नवी दिल्लीत झालेल्या ‘इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट’मधून भारताने या भूमिकेला प्रत्यक्ष स्वरूप देण्याचा प्रयत्न केला. १६ ते २१ फेब्रुवारीदरम्यान झालेल्या या परिषदेची ‘लोक, पृथ्वी आणि प्रगती’ ही मध्यवर्ती संकल्पना होती. ब्रिटन, दक्षिण कोरिया आणि फ्रान्स येथे झालेल्या परिषदांनंतर या मालिकेतील ही चौथी परिषद होती. विकसनशील देशाने आयोजित केलेली ही पहिलीच परिषद ठरली. शंभरहून अधिक देशांच्या प्रतिनिधी मंडळांनी आणि वीसहून अधिक राष्ट्रप्रमुखांनी यामध्ये सहभाग घेतला. या परिषदेत मांडण्यात आलेल्या ‘एआय इम्पॅक्ट समिट घोषणापत्रा’ला अमेरिका, चीन, ब्रिटन, फ्रान्स आणि ब्राझीलसह ९१ देश आणि आंतरराष्ट्रीय संघटनांनी पाठिंबा दिला. परिषदेदरम्यान एआयशी संबंधित सुमारे २५० अब्ज डॉलरच्या (२३.७४ लाख कोटी) गुंतवणुकीची घोषणा करण्यात आली. रिलायन्स इंडस्ट्रीजने त्यात ११० अब्ज डॉलरच्या (९.२९ लाख कोटी) गुंतवणुकीची घोषणा केली. एकूणच भारताने जागतिक एआय धोरणाच्या दोन टोकांच्या मधली भूमिका घेतली आहे. एका बाजूला युरोपीय महासंघाची जोखमीच्या पातळीनुसार वर्गीकरण करून बंधनकारक नियम लागू करणारी नियामक व्यवस्था आहे, तर दुसऱ्या बाजूला जागतिक स्तरावर एआयच्या नियंत्रणासाठी समान नियमावली तयार करण्यास अमेरिकेचा विरोध आहे. या दोन्हींपेक्षा वेगळी भूमिका म्हणून भारताने ऐच्छिक सहभागावर आधारित, गरजेनुसार स्वीकारता येईल अशी लवचिक चौकट मांडली आहे. समावेशकता, तंत्रज्ञानाची उपलब्धता आणि विकास यांना या चौकटीत प्राधान्य आहे. तसेच सुरक्षिततेला विकासापासून वेगळे न ठेवता एआयच्या विकासप्रक्रियेतच तिचा समावेश करण्यावर भारताचा भर आहे.‘ब्रिक्स’च्या माध्यमातून सहकार्यजगातील ४० टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करणारा ब्रिक्स समूह एआय प्रशासनाच्या प्रमुख जागतिक केंद्रांपासून अद्यापि काहीसा दूर आहे. अशा परिस्थितीत या समूहात व्यावहारिक सहकार्याला चालना देण्यात भारत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. अधिक विकसित सदस्यांकडे उपलब्ध असलेली अतिरिक्त संगणकीय क्षमता एकत्रित करणारे सामायिक व्यासपीठ, नवविकास बँकेच्या माध्यमातून आर्थिक मदत, तज्ज्ञांच्या देवाणघेवाणीला प्रोत्साहन आणि कौशल्यविकास हे सहकार्याचे प्रमुख मार्ग ठरू शकतात. त्याचबरोबर संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यवस्थेला पूरक ठरतील आणि जागतिक सहकार्याचे विभाजन होऊ देणार नाहीत, अशा समन्वित भूमिकाही ब्रिक्सच्या माध्यमातून मांडता येतील.‘क्वाड’च्या माध्यमातून तंत्रज्ञानविषयक भागीदारीक्वाडच्या माध्यमातून भारत अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलियासोबत पुरवठा साखळीची सुरक्षितता, विश्वासार्ह दूरसंचार व्यवस्था, महत्त्वाची खनिजे आणि तांत्रिक मानके या विषयांवर सहकार्य करीत आहे. या भागीदारीमुळे भारताला अत्याधुनिक तंत्रज्ञान साधने आणि आंतरराष्ट्रीय मानके निश्चित करणाऱ्या संस्थांपर्यंत पोहोच मिळू शकते.युरोपीय महासंघासोबत सहकार्यभारत-युरोपीय महासंघ भागीदारीतूनही महत्त्वाच्या संधी उपलब्ध होतात. युरोपीय महासंघाकडे नियमनाच्या क्षेत्रात प्रभावी भूमिका असली तरी एआय तंत्रज्ञानाच्या संपूर्ण परिसंस्थेवर वर्चस्व मिळवण्याचे त्याचे उद्दिष्ट नाही. त्यामुळे उच्च कार्यक्षमतेची संगणकीय व्यवस्था, क्वांटम तंत्रज्ञान आणि एआयविषयक मानके या क्षेत्रांत अमेरिका किंवा चीनसोबतच्या भागीदारीच्या तुलनेत कमी गुंतागुंत होऊ शकते.डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचा जागतिक विस्तार‘आधार’सारख्या प्रणालींचा पाया असलेल्या भारताच्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा प्रारूपाचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विस्तार करणे, हा आणखी एक महत्त्वाचा मार्ग आहे. या माध्यमातून भारत पायाभूत सुविधांच्या आधारे प्रभाव निर्माण करण्याच्या प्रचलित प्रारूपाला पारदर्शक आणि विविध प्रणालींशी सुसंगत असा पर्याय देऊ शकतो. परिणामी इतर देशांच्या तंत्रज्ञानावर अवलंबून राहणारा देश अशी भूमिका घेण्याऐवजी जागतिक डिजिटल सार्वजनिक सुविधांचा पुरवठादार म्हणून भारत स्वतःचे स्थान निर्माण करू शकतो.आव्हाने कोणती?देशांतर्गत पातळीवर विविध मंत्रालये आणि सरकारी विभागांमध्ये एआयविषयक जबाबदाऱ्यांची विभागणी झालेली आहे. त्यामुळे अधिकार क्षेत्राबाबत संदिग्धता निर्माण होते आणि धोरणांमध्ये सुसूत्रतेचा अभाव जाणवतो. याशिवाय सरकारी खरेदी प्रक्रियेत प्रामुख्याने खर्चाला प्राधान्य दिले जाते. त्यामुळे तंत्रज्ञानविषयक स्वायत्ततेच्या उद्दिष्टांशी विसंगती निर्माण होऊ शकते. ‘मेक इन इंडिया’चा पुरस्कार केला जात असला तरी सर्वांत कमी बोली लावणाऱ्या पुरवठादाराला प्राधान्य देण्याच्या नियमांमुळे स्वदेशी उत्पादनांना स्वस्त आयात केलेल्या उत्पादनांशी स्पर्धा करताना अनेकदा नुकसान सहन करावे लागते. त्याचबरोबर या क्षेत्राच्या गरजांच्या तुलनेत उपलब्ध भांडवलही अपुरे आहे. संशोधन आणि विकासासाठी निधी उभारण्यात अनेक तंत्रज्ञानविषयक नवउद्यमांना गंभीर अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.एआय हे परिवर्तन घडवून आणणारे तंत्रज्ञान आहे. मात्र, त्याचे लाभ केवळ गुणवत्ता किंवा कौशल्याच्या आधारावर वितरित होत नाहीत, तर त्यासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा आणि भांडवलावरही अवलंबून असतात. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील तंत्रज्ञानविषयक स्पर्धा ही एकाच मार्गावर सुरू असलेली शर्यत नाही. उलट दोन्ही देश परस्परांपासून वेगळ्या आणि प्रतिस्पर्धी तंत्रज्ञान व्यवस्था उभारत आहेत. या व्यवस्थांमध्ये व्यावसायिक तंत्रज्ञानाचे रूपांतर राष्ट्रीय धोरणात्मक प्रभावाच्या साधनांमध्ये केले जात आहे. गेल्या दोन वर्षांत निर्यात नियंत्रणविषयक धोरणांमध्ये झालेल्या वारंवार बदलांवरून यांपैकी कोणत्याही एका व्यवस्थेवर अवलंबून राहणे, हा कायमस्वरूपी धोका असल्याचे स्पष्ट होते.भारताची भूमिका ना संपूर्ण स्वयंपूर्णतेचा आग्रह धरणारी आहे, ना कोणत्याही एका गटाची बांधिलकी स्वीकारणारी आहे. व्यापक स्तरावर तंत्रज्ञानाचा वापर, भाषिक-सांस्कृतिक वैशिष्ट्यांचा विचार आणि जागतिक मानके निश्चित करण्यासाठी विविध देशांना एकत्र आणण्याची क्षमता यांच्या बळावर सध्या उपलब्ध नसलेल्या संगणकीय क्षमतेची काही प्रमाणात भरपाई करता येईल, असा भारताचा प्रयत्न आहे. त्याच वेळी परावलंबित्व कमी करण्यासाठी सेमीकंडक्टरची निर्मिती, एआय प्रारूपे आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा विकसित करण्यावर भर दिला जात आहे. भविष्यात परदेशी अत्याधुनिक एआय प्रारूपांवरील अवलंबित्व पूर्णपणे संपवणे वास्तववादी ठरणार नाही; मात्र तंत्रज्ञान व्यवस्थेची रचना इतकी सक्षम आणि लवचिक बनवणे हे भारताचे उद्दिष्ट असले पाहिजे की परदेशी तंत्रज्ञानाचा वापर ही अपरिहार्य कमजोरी न राहता विचारपूर्वक घेतलेली धोरणात्मक निवड ठरेल. तंत्रज्ञानातील खुलेपणा आणि नियंत्रण, लोकशाहीतील उत्तरदायित्व आणि संस्थात्मक क्षमता तसेच धोरणात्मक स्वायत्ततेची तातडीची गरज आणि तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी आवश्यक असलेला दीर्घकालीन संयम यांचा मेळ घालणे हे भारतासमोरील खरे आव्हान आहे.(लेखक हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या सुरक्षा, रणनीती आणि तंत्रज्ञान केंद्राचे संचालक असून, ते मुंबई केंद्रात कार्यरत आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.