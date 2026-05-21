Premium|AI layoffs women: AI चा सर्वाधिक फटका महिलांच्या नोकऱ्यांना?अमेरिकन संस्थेचा धक्कादायक अहवाल!

How AI Could Impact Women's Careers More Than Men'sएआय तंत्रज्ञान मोठ्या वेगाने विकसित होत आहे पण हे तंत्रज्ञान विशेषत: स्त्रियांच्या करिअरसाठी घातक आहे का, असा प्रश्न पडतो आहे. निरनिराळ्या नोकऱ्यांमध्ये एआयचा शिरकाव झाल्याने आधीच Lay Offsचा धोका आहेच. त्यातच काही अहवाल दाखवतात की, एआय स्त्रियांसाठी विशेष धोकादायक ठरत आहे. काय आहे विषय समजून घेऊया, सकाळ प्लसच्या या विशेष लेखातून..एआय आता प्रत्येक उद्योगात शिरलेले आहे. मात्र कामावर त्याचा नेमका कसा परिणाम होतो आहे, त्याविषयी अजूनही स्पष्टता नाही. त्यामुळेच विविध अहवालातून याचा आढावा घेतला जात आहे. नॅशनल पार्टनरशिप फॉर वूमन अँड फॅमिलीज(NPWF) या एनजीओच्या आकडेवारीनुसार एआयमुळे महिलांच्या नोकऱ्या आणि कामाच्या परिस्थितीत बराच फरक पडतो आहे. बदल होतो आहे. जो नकारात्मकसुद्धा असू शकतो. हा अभ्यास हेसुद्धा दाखवतो की, रोजगार व्यवस्था स्त्री-पुरुष दोघांसाठी समान नाही. रोजगारातील पूर्वग्रह, स्त्री कर्मचाऱ्यांच्या मार्गातील अडचणी, अधिकारी पदावर जाताना स्त्रियांचा घसरत जाणारा टक्का या सगळ्या गोष्टींवर विचार करण्याची वेळ आता आली आहे. .NPWF चा अहवाल काय सांगतो?हा अहवाल सांगतो की, ज्या नोकऱ्या एआय सगळ्यात आधी संपवेल, असा अंदाज आहे नेमक्या त्याच क्षेत्रात महिला कर्मचारी सगळ्यात जास्त आहेत. एआय ऑटोमेशन साधारणत: त्या नोकऱ्या संपवेल, ज्या एका चाकोरीतील काम करतात. महिलांचा एकूण कार्यबलातील टक्का ४७ टक्के इतका आहे पण त्यांतील अनेकजणी कनिष्ठ स्तरावरील नोकऱ्या करतात. त्यामुळेच एआयमुळे सर्वाधिक धोक्यात असलेल्या नोकऱ्यात महिलांच्या नोकऱ्यांचे प्रमाण ८३% आहे. .एआयमुळे कमी होत जाणाऱ्या नोकऱ्या कोणत्या?तर ज्या नोकऱ्यांत कर्मचारी निरीक्षण तंत्रज्ञान (worker surveillance tech) वापरले जाते अथवा जिथे अल्गोरिदमिक सिस्टिम्स कामाच्या वेळातील जवळपास प्रत्येक गोष्ट नियंत्रित करतात.क्लेरिकल आणि प्रशासकीय कामांत, ऑफिस जॉब्ज जे एआय टूल्स अधिक सहज करू शकतात..अनेक महिला क्लेरिकल, प्रशासकीय कामांत गुंतलेल्या आहेत. त्या काम करत करतात मात्र त्यांच्या कामाचं योग्य मूल्यमापन होत नसल्याने तसंच त्यात प्रमाण कमी जास्त होत असल्याने या सगळ्या कामांत आता एआय टूल्सना पसंती मिळू लागली आहे. कमी पगार, व्यवस्थापनाकडून फारसं गांभीर्याने अथवा कमी गांभीर्याने घेतलं जाणं, नियोक्त्यांकडून कमी गुंतवणूक यांसारख्या कारणांमुळे महिला कर्मचाऱ्यांना काम करणं, नव्या कामांत जुळवून घेण्यात अडचणी येत असल्याचा मुद्दाही या अहवालाने मांडला. .अधिक धोका कुणाला?NPWF चा अहवाल सांगतो की, एआयमुळे धोक्यात येणाऱ्या रोजगारांच्या आकडेवारीत वंशिक पूर्वग्रहही दिसून येतो. गोऱ्या महिला, लॅटिना महिला आणि अमेरिकन इंडियन तसेच अलास्का नेटिव्ह महिला हे सगळे गट एआयमुळे धोक्यात आलेल्या नोकऱ्यांच्या गटात आहेत. त्यांच्या एकूण कार्यबलातील प्रमाणापेक्षाही हे प्रमाण दुप्पट आहे. उदाहरणार्थ, गोऱ्या महिलांचे सर्व व्यवसायांतील प्रमाण २८ टक्के असताना, एआय-धोकादायक नोकऱ्यांमध्ये त्यांचे प्रमाण ५२ टक्के आहे. .दरम्यान, "काळ्या आणि मल्टिरेशिअल महिलांच्या नोकऱ्या जाण्याचा धोका त्यांच्या एकूण कार्यबलातील प्रमाणाच्या दीडपट आहे. सर्वाधिक धोकादायक, अनिश्चित अशा १५ नोकऱ्यांमध्ये काळ्या महिलांचे प्रमाण ३१ टक्के आहे..ही आकडेवारी दाखवते की, अमेरिकेत एआयमुळे नोकरी गमावण्याची भीती महिलांना अधिक आहे. महिलांच्या कामाचे तास, वर्णभेद, लिंगभेदाचा करावा लागणारा सामना या सगळ्यामुळे अनेक महिलांच्या श्रमाचे योग्य मूल्यमापन होत नाही, असा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळेच अनेकजणी कमी सुविधा असलेल्या आणि कमी सुविधा असलेल्या तसेच प्रतिकूल परिस्थितीतील नोकऱ्यांत अधिक कार्यरत आहेत. .एआयमधील प्रगती आणि छळाचं प्रमाणएआय आणि त्याच्याशी संबंधित तंत्रज्ञान विकसित करताना त्यात महिलांचा सहभाग अत्यंत कमी होता. बऱ्याच ठिकाणी कंपन्यांमध्ये एआय आधारित यंत्रणा बनवताना महिलांचा सहभाग नव्हता. त्यामुळे या यंत्रणा अनेकींना परक्या वाटतात. अनेकींच्या मनात या तंत्रज्ञानाबद्दल अविश्वास आहे. एआय क्रांतीमुळे अनेकींना गोपनीय माहितीशी छेडछाडीसारख्या प्रकारांना सामोरं जावं लागत आहे. .NPWF च्या अहवालानुसार, एआयविषयक धोरणे तसेच एआय आधारित यंत्रणा तयार करताना महिला कर्मचाऱ्यांचा त्यात समान वाटा असायला हवा. महिला कर्मचाऱ्यांना संशोधन आणि धोरणनिर्मितीच्या केंद्रस्थानी ठेवण्याची गरज आहे. कर्मचाऱ्यांचे अनुभव, गरजा आणि निरीक्षणे लक्षात घेतली जाणं गरजेचं आहे. एआय आले म्हणजे जुने लिंगाधारित पूर्वग्रह आणि असमानता पूर्णपणे नष्ट झालेली नाही. हे लक्षात घेऊन कंपन्यांनी आपले एआय कार्यक्रम आखणे, त्याची प्रशिक्षणं ठेवणं आवश्यक आहे.