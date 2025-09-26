Premium|AI And Child: तुमचं मूल ‘एआय’शी बोलतंय, तुम्ही ऐकताय का?

ब्रिजेश सिंहएआय हे मुलांच्या शिक्षणासाठी एक शक्तिशाली आणि पूरक साधन ठरावे; पण ते सुरक्षित, न्याय्य आणि मानवी मूल्यांना प्रोत्साहन देणारे असेल, याची खात्री करणे ही पालक, शिक्षक आणि समाज म्हणून आपली सर्वांची जबाबदारी आहे. एआयने दिलेली माहिती नेहमीच तपासून पाहण्याची आणि ती स्वतःच्या शब्दांत मांडण्याची सवय मुलांना लहानपणापासूनच लावली पाहिजे.आजची मुले एका अशा जगात श्वास घेत आहेत, जे त्यांच्या पालकांच्या बालपणापेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहे. पूर्वी जिथे माहितीचा खजिना पुस्तकांच्या पानांमध्ये किंवा ग्रंथालयाच्या शांत वातावरणात सापडायचा, तिथे आज तो एका क्लिकवर उपलब्ध आहे; पण आता त्याही पुढे जाऊन, मुले थेट चॅटजीपीटी (ChatGPT) सारख्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (एआय) आधारित संवाद प्रणालींना (चॅटबॉट्स) प्रश्न विचारून आपली जिज्ञासा शमवत आहेत. हे केवळ एक साधन नाही, तर हा एक असा अदृश्य मित्र आहे जो कधीही, कोणताही प्रश्न सोडवायला तयार असतो. हे तंत्रज्ञान शिक्षण क्षेत्रात इतक्या वेगाने आणि खोलवर रुजत आहे, की ते भविष्यातील पिढ्यांच्या शिकण्यावर, विचार करण्यावर आणि अगदी घडण्यावरही आमूलाग्र परिणाम करणार आहे. त्यामुळे एआय मुलांच्या भविष्याला कसे आकार देईल आणि या तंत्रज्ञानाच्या महापुरात आपण शिक्षणाचा मानवी चेहरा कसा जपू शकतो, याचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. एआय हे मुलांच्या शिक्षणासाठी एक शक्तिशाली आणि पूरक साधन ठरावे; पण ते सुरक्षित, न्याय्य आणि मानवी मूल्यांना प्रोत्साहन देणारे असेल, याची खात्री करणे हे पालक, शिक्षक आणि समाज म्हणून आपली सर्वांची जबाबदारी आहे. .शिकण्याच्या पद्धतीत होणारे बदल केवळ साधनांपुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत; तर ते मुलांच्या आकलन आणि विचार करण्याच्या प्रक्रियेतही खोलवर झिरपत आहेत. आज मुले एखाद्या चॅटबॉटला विज्ञानातील गुंतागुंतीची संकल्पना सोप्या भाषेत समजावून सांगायला लावू शकतात, इतिहासातील घटनांवर वेगळ्या दृष्टिकोनातून माहिती मिळवू शकतात किंवा आपल्या निबंधासाठी नवनवीन कल्पना घेऊ शकतात. दुसरीकडे, शिक्षकांसाठी एआय एक कार्यक्षम सहकारी म्हणून उदयास येत आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याची आकलनक्षमता ओळखून त्यानुसार वैयक्तिक गृहपाठ तयार करणे, त्यांच्या चुकांचे विश्लेषण करून त्यांना कुठे अडचण येत आहे, हे शोधणे आणि परीक्षांच्या उत्तरपत्रिका तपासण्यासारख्या वेळखाऊ प्रशासकीय कामांतून सुटका मिळवणे, यांसारख्या गोष्टींमुळे शिक्षकांचा मौल्यवान वेळ वाचत आहे. हा वाचलेला वेळ शिक्षक आता विद्यार्थ्यांशी अधिक वैयक्तिक संवाद साधण्यासाठी, त्यांच्यातील सुप्त गुणांना वाव देण्यासाठी आणि वर्गात अधिक सर्जनशील उपक्रम राबवण्यासाठी वापरू शकतात. विशेष गरजा असलेल्या किंवा वेगवेगळ्या भाषा बोलणाऱ्या मुलांसाठी भाषण आणि भाषांतर साधने तर एक वरदान ठरत आहेत. योग्य आणि विवेकी पद्धतीने वापरल्यास, एआय शिक्षण अधिक सोपे, वैयक्तिक, आनंददायी आणि खऱ्या अर्थाने सर्वसमावेशक बनवू शकते.या उत्साहाच्या नाण्याला दुसरी बाजूही आहे, जी गंभीर चिंता निर्माण करते. मुलांचा आवाज, त्यांची शिकण्याची पद्धत, त्यांच्या चुका आणि त्यांची वर्तणूक यांसारखी अत्यंत संवेदनशील माहिती (डेटा) एका अदृश्य डायरीत नोंदवली जात आहे. ही माहिती कोण पाहत आहे? ती कशी वापरली जाणार आहे? आणि तिची सुरक्षितता कोण सुनिश्चित करणार? एआय ज्या अल्गोरिदमवर चालते, ते नेहमीच निःपक्षपाती असतील का? त्यांनी दिलेली माहिती नेहमीच अचूक आणि नैतिकदृष्ट्या योग्य असेल का, यांसारखे प्रश्न भारतासारख्या देशासाठी विशेष महत्त्वाचे आहेत. जिथे १.५ दशलक्ष शाळा आणि २५० दशलक्षाहून अधिक विद्यार्थी आहेत, जिथे भाषा, संस्कृती, इंटरनेटची उपलब्धता आणि सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीत प्रचंड विविधता आहे, तिथे हे प्रश्न केवळ सैद्धांतिक राहत नाहीत. ते पुढील दशकात कुटुंबे, शाळा आणि संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेची दिशा ठरवणारे धोरणात्मक प्रश्न बनले आहेत. .भारतीय शिक्षणासाठी एआयचे महत्त्वसध्या ज्या दुर्गम भागांत शिक्षकांची कमतरता आहे, दर्जेदार शिक्षण सर्वांपर्यंत पोहोचलेले नाही आणि एकाच वर्गात बसलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आकलन क्षमतेमध्ये मोठी तफावत आहे, तिथे एआय अनेक पोकळ्या भरून काढू शकते. एआय प्रत्येक विद्यार्थ्याला त्याच्या गतीनुसार आणि क्षमतेनुसार शिकण्याची अनोखी संधी देते. एकाच वर्गात बसलेला एक विद्यार्थी भूमितीमध्ये संघर्ष करत असताना, दुसरा विद्यार्थी प्रगत बीजगणितासाठी तयार असू शकतो. एआय या दोघांनाही एकाच वेळी त्यांच्या गरजेनुसार अभ्यास साहित्य आणि सराव पुरवू शकते. भारतासारख्या बहुभाषिक देशात, एआय भाषांतर आणि भाषण साधनांमुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मातृभाषेतून शिक्षण घेणे सोपे होते, ज्यामुळे संकल्पना अधिक चांगल्या प्रकारे समजतात. दृष्टी किंवा श्रवणदोष यांसारख्या विशेष गरजा असलेल्या मुलांसाठी, एआय शिक्षण अधिक सुलभ आणि परिणामकारक बनवून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यास मदत करते.शिक्षकांसाठीही एआय एक उपयुक्त सहकारी ठरू शकते. प्रश्नपत्रिका तयार करणे, विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीचा आलेख तयार करणे आणि इतर प्रशासकीय कामांचा भार कमी झाल्यामुळे, शिक्षकांना विद्यार्थ्यांशी अधिक संवाद साधायला आणि त्यांच्या व्यक्तिमत्त्व विकासावर लक्ष केंद्रित करायला वेळ मिळतो. यामुळे शिक्षकाची भूमिका केवळ माहिती देणाऱ्या व्यक्तीपुरती मर्यादित न राहता, विद्यार्थ्याला घडवणारा ‘मार्गदर्शक’ आणि ‘सल्लागार’ म्हणून अधिक प्रभावी होईल. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शिक्षक आता अशा दुर्गम भागांतील विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचू शकतात, जिथे भौतिकदृष्ट्या पोहोचणे कठीण आहे. .धोके आणि आव्हाने : एक सावध पाऊलएआयचे फायदे मिळवताना त्यातील धोक्यांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. मुलांच्या संवेदनशील माहितीची सुरक्षितता हा सर्वात मोठा आणि गंभीर चिंतेचा विषय आहे. ही माहिती भविष्यात त्यांच्या महाविद्यालयीन प्रवेशावर किंवा नोकरीच्या संधींवर परिणाम करण्यासाठी वापरली जाणार नाही, याची हमी कोण देणार? त्यामुळे, शाळा आणि पालकांनी अशाच साधनांना प्राधान्य दिले पाहिजे, जे डेटा एन्क्रिप्शन आणि गोपनीयतेच्या कठोर नियमांचे पालन करतात.एआय अल्गोरिदममध्ये असलेल्या सुप्त पक्षपातीपणामुळे काही वेळा चुकीची माहिती किंवा अन्यायकारक सामाजिक रूढींना खतपाणी मिळू शकते. उदाहरणार्थ, पाश्चात्त्य डेटावर प्रशिक्षित एआय भारतीय इतिहास किंवा संस्कृतीचे चुकीचे चित्रण करू शकते किंवा विशिष्ट लिंगाला विशिष्ट व्यवसायांसाठी अधिक योग्य ठरवू शकते. यामुळे मुलांच्या मनात पूर्वग्रह निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे, मानवी तपासणी आणि स्थानिक संदर्भांचा आदर करून तयार केलेली साधने वापरणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.एआयवर गरजेपेक्षा जास्त अवलंबून राहिल्याने मुलांची स्वतः विचार करण्याची, चुकांमधून शिकण्याची आणि समस्या सोडवण्याची नैसर्गिक क्षमता धोक्यात येऊ शकते. त्याला ‘बौद्धिक आळस’ म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. कोणत्याही समस्येवर संघर्ष करणे, प्रयत्न करणे आणि शेवटी उत्तर शोधणे या प्रक्रियेतच खरा बौद्धिक विकास दडलेला असतो. एआयने दिलेली तयार उत्तरे ही प्रक्रियाच नाकारतात. त्याचबरोबर, शाळा केवळ अभ्यासक्रम शिकण्याचे ठिकाण नाही, तर ते सामाजिक आणि भावनिक कौशल्ये शिकण्याचे केंद्र आहे. मित्रांसोबत गटकार्य करणे, वादविवाद करणे, एकमेकांच्या भावना समजून घेणे यातूनच मुलांचा भावनिक विकास होतो. एआयच्या वैयक्तिक जगामध्ये मुले ही सामाजिक कौशल्ये शिकण्यापासून वंचित राहू शकतात. .Premium| India Brain Drain: भारतातून परदेशात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा 'ब्रेन ड्रेन' कसा रोखता येईल?.पालक आणि शाळांची दुहेरी भूमिकाया आव्हानांना यशस्वीपणे तोंड देण्यासाठी पालक आणि शाळांनी एकत्रितपणे अन् जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. पालकांनी घरात एक ‘कौटुंबिक तंत्रज्ञान धोरण’ तयार करावे. एआय कधी, किती वेळ आणि कशासाठी वापरायचे याचे नियम स्पष्ट असावेत. एआयचा वापर केवळ गृहपाठ पूर्ण करण्यासाठी न करता, तो संकल्पना अधिक खोलवर समजून घेण्यासाठी किंवा नवीन गोष्टी शिकण्यासाठी व्हावा. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, एआयने दिलेली माहिती नेहमीच तपासून पाहण्याची आणि ती स्वतःच्या शब्दांत मांडण्याची सवय मुलांना लहानपणापासूनच लावली पाहिजे. तंत्रज्ञानाच्या आभासी जगासोबतच मुलांचा मैदानी खेळ, कुटुंबीयांसोबतचा संवाद आणि पुस्तकांचे वाचन यांसारख्या खऱ्या जगाशी संपर्क तुटणार नाही, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे.त्याचबरोबर, शाळांनी अभ्यासक्रमात एआयचा समावेश करताना तो शिक्षण धोरणांशी सुसंगत राहील, याची खात्री करावी. शिक्षकांना केवळ एआय साधने कशी वापरावीत, याचे तांत्रिक प्रशिक्षण न देता, ती अध्यापनशास्त्रात प्रभावीपणे कशी समाविष्ट करावीत, याचेही प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे. सुरुवातीला काही वर्गांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर एआयचा वापर करून त्याचे परिणाम तपासता येतील. समाजातील गरीब आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांनाही एआयचा समान लाभ मिळावा, यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करायला हव्यात. विद्यार्थ्यांना केवळ एआयचे वापरकर्ते न बनवता, ते कसे काम करते आणि त्याचा नैतिक वापर कसा करायचा, याचे शिक्षण देणे म्हणजेच ‘डिजिटल नागरिकत्व’ रुजवणे महत्त्वाचे आहे. .Premium|Indian astronomy AI: आर्यभट्टापासून एआयपर्यंत भारताचा अवकाश प्रवास.भारताने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे (NEP २०२०) आणि ‘एआय फॉर ऑल’ (AI for All) सारख्या उपक्रमांद्वारे शिक्षण क्षेत्रात एआयचा वापर वाढवण्यावर सकारात्मक भर दिला आहे. एआय हे एक दुधारी शस्त्र आहे, ज्याचा वापर विकासासाठीही होऊ शकतो आणि विध्वंसासाठीही. जर पालक, शिक्षक आणि शाळा यांनी एकत्र येऊन मानवी मूल्यांना आणि विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाला केंद्रस्थानी ठेवले, तरच ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता मुलांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी एक मौल्यवान आणि शक्तिशाली साधन ठरू शकते. तंत्रज्ञान कितीही प्रगत झाले तरी, शिक्षकाचे मार्गदर्शन, आई-वडिलांचा सहवास आणि मानवी स्पर्शातून मिळणारी ऊब यांची जागा ते कधीही घेऊ शकणार नाही, हे आपण कायम लक्षात ठेवले पाहिजे.(लेखक मंत्रालय माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रधान सचिव तथा महासंचालक आहेत. त्यांचे ‘द क्लाऊड चॅरियट’ हे पुस्तक प्रसिद्ध आहे.)----------------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 